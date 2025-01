90. +5 Fazit:

Alemannia Aachen und Energie Cottbus trennen sich mit 0:0. Und am Ende haben die Lausitzer großes Glück gehabt, da die Alemannia in der Nachspielzeit den Sieg mehrfach auf dem Fuß hatte. Die Gastgeber zeigten eine spielerisch schwache Leistung, konnten diese aber mit viel Leidenschaft und Intensität wettmachen. Am Ende bleiben dieselben Probleme bei der nach wie vor schlechtesten Offensive der Liga bestehen und es heißt bereits zum fünften Mal 0:0 für Aachen. Der Tabellenführer zeigte heute eine schwache Performance und muss an diesem Tag mit dem Punkt zufrieden sein. Der FCE war zwischenzeitlich im Angriff komplett abgemeldet und könnte damit die Tabellenführung morgen wieder an Dynamo Dresden verlieren. Alemannia Aachen muss am nächsten Wochenende in Aue ran, während Cottbus Wiesbaden empfängt.

90. +5 Spielende

90. +4 Und nochmal Aachen: ein langer Ball in die Spitze kann von Bethke vor Beleme gerade so geklärt werden, aber der Ball bleibt heiß und Beleme scheitert danach am Keeper der Gäste. Die Schwarz-Gelben vergeben hier eine Doppelchance auf den Sieg!

90. +3 Castelle mit der Riesenchance! Winter und Heinz kombinieren sich mit einem schönen Doppelpass auf der rechten Seite durch und Winter bringt den Ball flach vors Tor. Die Kugel rutscht durch und Castelle muss eigentlich nur noch einschieben, doch Rorig rettet überragend mit einer Grätsche auf der Linie.

90. +1 Tallig gefährlich aus der Distanz! Olschowsky ist wach und verhindert den Lucky Punch. Der Fernschuss von Tallig landet im unteren rechten Eck und der Keeper lenkt den Ball um den Pfosten zur Ecke.

90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

89. Ciğerci mit einem Verzweiflungsversuch unter Bedrängnis. Der FCE-Spieler wird von einem Alemanne unter Druck gesetzt und probiert dann aus der Drehung abzuschließen. Der Ball kullert am Tor der Hausherren vorbei.

88. Daouda Beleme Aachen Einwechslung bei Alemannia Aachen: Daouda Beleme

88. Florian Heister Aachen Auswechslung bei Alemannia Aachen: Florian Heister

88. Nils Winter Aachen Einwechslung bei Alemannia Aachen: Nils Winter

88. Lukas Scepanik Aachen Auswechslung bei Alemannia Aachen: Lukas Scepanik

86. Henry Rorig Cottbus Gelbe Karte für Henry Rorig (Energie Cottbus)

Nkoa mit starker Balleroberung am eigenen Strafraum. Der Inneverteidiger geht ins Dribbling und wird im Konter von Rorig zu Fall gebracht.

82. Aufreger bei der Alemannia. El-Faouzi hätte gerne einen Freistoß gehabt, doch Schiedsrichter Bickel lässt weiterlaufen. Energie kontert und Hallbauer kommt aus guter Position zum Abschluss, aber Olschowsky ist zur Stelle und kann den Ball sogar festhalten.

80. Was geht hier noch in den letzten zehn Minuten? Das Spiel hat gerade sehr wenig Glanzpunkte und der Rasen hat seinen Anteil daran. Klare Torchancen sind Mangelwahre und vom Tabellenführer kommt sehr wenig nach vorne.

79. Mittelstürmer Engelhardt war nach der Einwechslung von Thiele auf außen gerückt und wird jetzt mit Tallig durch einen regulären Flügelspieler ersetzt.

79. Erik Tallig Cottbus Einwechslung bei Energie Cottbus: Erik Tallig

79. Erik Engelhardt Cottbus Auswechslung bei Energie Cottbus: Erik Engelhardt

77. Olschowsky wackelt! Glück für den Aachener Keeper, der einen Moment zu lange den Ball am Fuß hält und beinahe von Thiele überrascht wird. Olschowsky reagiert geistesgegenwärtig, gewinnt den Pressball und kann die Kugel danach aufnehmen.

76. Niklas Castelle Aachen Gelbe Karte für Niklas Castelle (Alemannia Aachen)

Cleveres taktisches Foul vom Joker.

75. Gaudino erobert einen Pass von Rorig und lässt dann auf dem Weg zum Tor Kusic mit einer Körpertäuschung stehen. Der Aachener gerät, aber dann ins straucheln und so kann Slamar noch klären.

72. Backhaus tauscht seinen Sturm einmal durch: Castelle und Heinz ersetzen Bakhat und Goden, die viel gegen den Ball arbeiten mussten.

72. Niklas Castelle Aachen Einwechslung bei Alemannia Aachen: Niklas Castelle

72. Anas Bakhat Aachen Auswechslung bei Alemannia Aachen: Anas Bakhat

72. Anton Heinz Aachen Einwechslung bei Alemannia Aachen: Anton Heinz

72. Kevin Goden Aachen Auswechslung bei Alemannia Aachen: Kevin Goden

69. 24.600 Zuschauer haben heute den Weg auf den Aachener Tivoli gefunden. Etwas weniger als erwartet, aber trotzdem ein Topwert für die dritte Liga.

66. Auf dem ohnehin schwer zu bespielenden Rasen leisten sich die Schwarz-Gelben weiterhin zu viele einfache Abspielfehler. Kaum Torchancen für Aachen, weil die Bälle wild nach vorne geschlagen werden und das ohne die letzte Präzision.

63. Nun ist es soweit und Timmy Thiele kommt ins Spiel. Kann der Ex-Aachener auch heute den Unterschied machen?

63. Timmy Thiele Cottbus Einwechslung bei Energie Cottbus: Timmy Thiele

63. Maximilian Krauß Cottbus Auswechslung bei Energie Cottbus: Maximilian Krauß

63. Phil Halbauer Cottbus Einwechslung bei Energie Cottbus: Phil Halbauer

63. Lucas Copado Cottbus Auswechslung bei Energie Cottbus: Lucas Copado

60. Energie mal mit Tempo: Ciğerci spielt einen tiefen Pass auf den schnellen Krauss, doch Nkoa ist mitgesprintet und grätscht den Ball zur Ecke. Starkes Tackling des Innenverteidigers!

59. Gianluca Gaudino hat gerade seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert und kommt jetzt ins Spiel. Positionsgetreuer Wechsel.

59. Gianluca Gaudino Aachen Einwechslung bei Alemannia Aachen: Gianluca Gaudino

59. Danilo Wiebe Aachen Auswechslung bei Alemannia Aachen: Danilo Wiebe

55. Wiebe probiert es aus der Distanz! Heister setzt sich stark gegen Bretschneider durch, doch verliert den Ball dann am zweiten Gegner. Die Kugel landet bei Wiebe, der den Ball mit der Brust annimmt und Volley abzieht. Bethke lenkt den Ball über die Latte und es gibt Ecke.

52. Hohe Fehlpassquote in der Anfangsphase auf beiden Seiten. Das ist bisher noch keine fußballerische Glanzleistung des Tabellenführers! Da ist noch viel Luft nach oben.

49. Aachen ist zu Beginn wieder die aktivere Mannschaft. Strujić wirft den Ball zwei Mal in den gegnerischen Strafraum ein und Nkoa verlängert, aber danach sind die Cottbusser beide Male zur Stelle.

46. Weiter geht es mit dem zweiten Durchgang. Keine Wechsel auf beiden Seiten.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +1 Halbzeitfazit:

In einer munteren Drittliga-Partie steht es 0:0 zwischen Alemannia Aachen und Energie Cottbus. Die Hausherren begannen mutig und setzten den Tabellenführer früh unter Druck, weshalb dieser in der Anfangsviertelstunde Probleme hatte ins Spiel zu finden. Danach musste die Alemannia aber ein wenig vom Gaß gehen und die Lausitzer kamen besser ins Spiel. Die beste Gelegenheit hatte Borgmann mit einem Kopfball an die Latte (35.), aber auch auf der anderen Seite gab es Tormöglichkeiten. Die zweite Halbzeit, in der wir dann hoffentlich auch Tore sehen, verspricht viel Spannung!

45. +1 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44. Doppelchance für Aachen! Bei einem Eckball verschätzt sich der Energie-Keeper und Strujic kommt am zweiten Pfosten an die Kugel, aber kann den Ball unter Druck nicht platzieren. Der zweite Ball landet bei Bakhat, in dessen Schuss sich ein Cottbusser wirft.

43. Goden mit einer guten Einzelaktion! Der schnelle Stürmer geht mit Tempo in den Strafraum und lässt zwei Gegenspieler stehen, schließt dann hart mit Rechts ab und zwingt Bethke zu einer Parade.

40. Energie kommt über die linke Seite. Krauss gibt einen Ball flach herein und Ciğerci kommt zum Schuss, aber die Alemannen sind wieder zur Stelle und blocken die Kugel.

38. Wiebe verliert den Ball im Mittelfeld und dann geht es schnell: Krauss wird auf die Reise geschickt, aber sein erster Kontakt ist nicht optimal und Rumpf ist aufmerksam. Der Innenverteidiger rettet mit einem starken Tackling im eigenen Sechzehner.

35. Es kracht am Aachener Tor! Rorig bringt eine Ecke scharf auf den kurzen Pfosten und Borgmann hält seinen Kopf in den Ball. Das Lattenkreuz rettet für die Schwarz-Gelben.

34. Spielerisch haben beide Teams noch einige Unsauberkeiten drin. Das Spiel ist weiterhin von intensiven Zweikämpfen geprägt.

31. Ein kurzer Blick auf die Statistik: Der Tabellenführer hat inzwischen 65% Ballbesitz und gewinnt jetzt auch deutlich mehr Zweikämpfe als in der Anfangsphase.

28. Scepanik probiert es aus 24 Metern direkt, aber sein Versuch ist viel zu harmlos und Bethke hat kein Problem den Ball aufzunehmen.

27. Erik Engelhardt Cottbus Gelbe Karte für Erik Engelhardt (Energie Cottbus)

Engelhardt räumt Bakhat vor dem eigenen Strafraum ab und verursacht eine gute Freistoßposition.

26. Goden muss aufpassen! Der Stürmer trift erneut einen FCE-Spieler und darf sich jetzt nicht mehr viel erlauben, um nicht vom Platz zu fliegen.

23. Kevin Goden Aachen Gelbe Karte für Kevin Goden (Alemannia Aachen)

Goden kommt gegen Pelivan einen Schritt zu spät und tritt dem Mittelfeld-Akteur auf den Fuß.

20. Nach Ballverlust im Mittelfeld haben die Gäste eine drei-gegen-zwei Überzahl Situation, doch Wiebe packt eine starke Grätsche aus und bereinigt die Situation gegen Ciğerci.

19. Energie findet langsam bessere spielerische Lösungen gegen das Aachener Angriffspressing und die Schwarz-Gelben müssen die Intensität im Anlaufen ein wenig reduzieren, um sich hier nicht am Anfang kaputt zulaufen.

16. Bretschneider spielt einen Doppelpass und kommt dann aus 23 Metern zum Abschluss. Er trifft den Ball aber nicht richtig, weshalb dieser deutlich neben dem Tor landet.

14. El-Faouzi bringt einen Freistoß aus dem Halbfeld, wo sich zwei Cottbusser anköpfen. Bethke hat aufgepasst und schnappt sich die Kugel.

10. Der erste Eckball auf der anderen Seite wird nicht ungefährlich: Ein Aachener verlängert den Ball unfreiwillig an den zweiten Pfosten, wo Copado per Volley zum Abschluss kommt. Die Direktabnahme kann aber geblockt werden.

8. Aachen kommt deutlich besser in die Partie und versucht den Tabellenführer nicht in einen Rhythmus kommen zu lassen. Die Alemannia ist physisch präsent und haut sich von Beginn an voll in die Zweikämpfe.

6. Gleich der nächste Eckball für die Alemannia: El-Faouzi bringt den Ball nah ans Tor, doch ein Cottbusser Verteidiger kann per Kopf klären.

4. Der erste Abschluss gehört den Hausherren: Scepanik steckt auf Goden durch, der aus spitzem Winkel abzieht. Bethke ist zur Stelle und lässt den Ball abprallen. Slamar geht danach auf Nummer sicher und klärt zur Ecke, die aber nichts einbringt.

3. Der Underdog versteckt sich keinesfalls, sondern macht, wie immer vor heimischer Kulisse, von Anfang an Druck.

1. Der Ball rollt auf dem Tivoli. Der Gastgeber spielt in den gewohnten schwarz-gelben, Energie in ihren rot-weiß-gestreiften Trikots.

1. Spielbeginn

Im Hinspiel schlug Energie den Aufsteiger mit 2:1. In einem dramatischen Spiel traf Axel Borgmann per Weitschuss in der achten Minute der Nachspielzeit zum Sieg für die Lausitzer. Auch im Direktvergleich führt Cottbus mit neun zu vier bei vier Unentschieden. Trotzdem sind die Alemannen eine Heimmacht und haben auf dem Tivoli erst eine Niederlage in dieser Saison hinnehmen müssen.

Ein besonderes Aufeinandertreffen gibt es am heutigen Abend für Timmy Thiele, der zwar zunächst nur auf der Bank sitz, aber am letzten Spieltag gegen Dresden in der 86. Minute als Joker zum Ausgleich traf. Der Stürmer spielte in der Saison 2012/2013 für den heutigen Gegner und stieg damals mit Aachen aus der dritten Liga ab. Der Top-Scorer der Liga ist nach überstandener Verletzung noch nicht wieder bei 100%, aber könnte auch heute wieder ein wichtiger Faktor von der Bank werden.

Bei Alemannia Aachen fehlt heute Kapitän Mika Hanraths in der Innenverteidigung. Ihn ersetzt heute Danilo Wiebe, der in der Winterpause von Eintracht Braunschweig kam. Ob Wiebe wirklich in der Innenverteidigung aufläuft oder im defensiven Mittelfeld ist noch nicht ganz klar. Neu mit dabei in der Abwehr sind außerdem Nkoa, Heister und Goden in der Doppelspitze. Dafür rotieren Gaudino, Meyer und Heinz auf die Bank. Claus-Dieter Wollitz schickt im Vergleich zum 1:1-Unentschieden im Topspiel gegen Dresden dieselbe Startelf auf den Platz.

Zur Eröffnung des 22. empfängt mit Alemannia Aachen der 12. der dritten Liga den Tabellenführer aus Cottbus. Unter Flutlicht am Tivoli werden auch heute wieder um die 30.000 Zuschauer erwartet. Nach der Winterpause waren die Alemannen zunächst im "Westschlager" mit 2:0 gegen RW Essen erfolgreich, doch letzte Woche mussten die Schwarz-Gelben eine 2:1-Niederlage in Verl hinnehmen. Energie Cottbus hat seit dem zweiten November in der dritten Liga nicht mehr verloren und ist aktuell das beste Team der Liga.