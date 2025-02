Tooor für Rot-Weiss Essen, 0:2 durch Ahmet Arslan Auf der einen Seite pariert Golz erneut stark gegen Uldriķis und verhindert so den Ausgleich. Auf der anderen Seite gewinnt Martinovic einen Zweikampf nach schlechtem Pass von Kersken und leitet direkt auf Arslan weiter. Der marschiert allein Richtung Tor und vollendet souverän am Keeper vorbei.

Halbzeitfazit: Mit einigen Pfiffen verabschieden die Arminia-Fans ihr Team in die Kabine. Essen führt durch ein Tor von Müsel durchaus verdient mit 1:0. Im Anschluss an den Treffer hatte es Diskussionen um eine mögliche Abseitsstellung gegeben, die durch vorliegende TV-Bilder jedoch nicht nachgewiesen werden kann.

20.

Tooor für Rot-Weiss Essen, 0:1 durch Torben Müsel

RWE geht auf der Alm in Front. Martinovic zeiht auf der linken Seite am Strafraumeck ab. Müsel steht genau in der Schusslinie und hält seinen Fuß hin. Der Ball wird so unhaltbar für Kersken ins Tor abgefälscht.