45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Was sagt man als Trainer der Mannheimer in so einer Situation seinem Team? Man macht als Underdog auswärts eine tolle Partie und liegt durch einen Zufallstreffer durch Elfmeter hinten.

45. Es gibt drei Minuten obendrauf!

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

43. Jetzt gibt es eine Ecke für die Gäste, diese ist allerdings sehr schwach getreten und die Viktoria läuft den Konter. Der Steilpass von Pöpperl ist dann allerdings viel zu ungenau.

40. Das hatte sich in den vergangenen Minuten überhaupt nicht angebahnt. Wie kommt Mannheim nach diesem Schock zurück? Eigentlich gibt die Viktoria Führungen so gut wie nicht mehr her, aber vielleicht ist das heute anders.

39. Serhat-Semih Güler Vikt. Köln Tooor für Viktoria Köln, 1:0 durch Serhat-Semih Güler

Güler lässt sich von der langen Behandlungspause und ein paar Worten von Bartels nicht beirren und verwandelt souverän! Er guckt sich die rechte Ecke aus und schickt Bartels auf die andere Seite für sein 13. Saisontor.

37. Jan-Christoph Bartels SV Waldhof Gelbe Karte für Jan-Christoph Bartels (Waldhof Mannheim)

Der Torhüter ist außer sich und beschwert sich lautstark.

37. Lukas Klünter SV Waldhof Gelbe Karte für Lukas Klünter (Waldhof Mannheim)

Gerade wurde er gelobt, doch jetzt ist er der Buh-Mann! Bei einem hohen Ball in den Mannheimer Strafraum geht der Verteidiger mit dem Ellbogen ins Gesicht von Eisenhuth und Wilke pfeift sofort Elfmeter!

36. Bogićević bedient May mit einem klasse Ball auf die linke Seite, doch wieder ist es Klünter der den Querpass in Richtung Elfmeterpunkt verhindert. Der ehemalige Bundesligaspieler spielt eine überragende Partie.

35. Matriciani versucht es links im Strafraum mit einem Kunstschuss auf die lange Ecke, doch der geht in den Himmel. Zuvor erkämpfte sich Sietan den Ball per Grätsche überragend. Mannheim ist hier das bessere Team!

33. In der Zweikampfbewertung stimmen bisher nicht alle auf dem Feld mit Wilken überein. Hoffentlich führt das nicht zu Nickligkeiten in der Partie.

30. Güler erläuft einen Ball in der Tiefe und prallt mit Klünter zusammen. Beide liegen auf dem Boden, doch Wilke entscheidet darauf, weiterspielen zu lassen. Das geht wohl in Ordnung.

29. Lohkemper zieht von der linken Seite in den Strafraum ein. Den umgekehrten Robben vollendet er mit einem Schüsschen und einem Block. Das sollte wohl eher eine Art Steckpass werden.

25. Felix Lohkemper SV Waldhof Gelbe Karte für Felix Lohkemper (Waldhof Mannheim)

Früh hatte es sich angedeutet, jetzt wird Lohkemper nach rustikalem Foul im gegnerischen Strafraum verwarnt.

24. Nach einer guten Ablage kommt Sietan aus dem Rückraum zum Schuss. Dieser Distanzschuss stellt Dudu nicht vor das allergrößte Problem. Direkt im Anschluss gewinnt Mannheim wieder den Ball und nach einer Flanke zum Abschluss, doch dieser ist zu hoch.

23. Die Viktoria hat auf der linken Außenbahn einen Freistoß aus guter Flankenposition. Doch es wird Offensivfoul gepfiffen und die Chance ist so natürlich dahin.

21. Das Auswärtsteam hat hier überraschend viel Ballbesitz. Auch die Kölner scheinen davon ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt worden zu sein, doch sie verteidigen es gut.

18. Eisenhuth spielt auf Engelhardt, der direkt May auf links mitnimmt. Dieser muss allerdings abbrechen, bekommt den Ball jedoch zeitnah wieder. Seine Flanke tippt überraschend im Fünfer auf und Güler kommt am zweiten Pfosten gerade so heran, kann ihn aber nicht auf das Tor bringen. Das war die erste Halbchance der Partie.

16. Nach mehr als eine Viertelstunde lässt sich festhalten, dass Torraumszenen bisher vergebens zu suchen sind. Langsames herantasten nennt sich das dann wohl.

12. Karbstein unterläuft ein technischer Fehler, wodurch Güler den Ball abluchsen und in Richtung Tor gehen kann. Klünter hat allerdings das nötige Tempo, um seinen Gegenspieler noch zu erreichen und die Gefahr zu vereiteln.

11. Die Anfangsphase gestaltet sich sehr ausgeglichen. Beide Teams versuchen es spielerisch, tun sich aber gegen die geordneten Abwehrketten sehr schwer.

8. Lohkemper kommt deutlich zu spät, wird aber ebenfalls nicht verwarnt. Wilke regelt das Ganze mit der Kommunikation, doch ob das nicht zu einer hitzigen Partie führen wird? Man wird sehen.

7. Die Hausherren versuchen sich nach Ballgewinn mit flachem Passspiel schnell in Richtung des gegnerischen Tores zu bewegen. Das sieht zwar gut aus, ist bisher aber noch nicht so effektiv.

6. Eisenhuth geht rustikal zu Werk und wird nach dem Zweikampf im Mittelfeld vom Schiedsrichter ermahnt. Ein weiteres Foul könnte hier zu einer frühen Gelben Karte für den Kölner Akteur führen.

3. Die Viktoria hat die erste Chance schnell umzuschalten. Nach Ballgewinn wird Güler in die Tiefe geschickt, doch sieht sich dann alleine auf weiter Flur. Er kappt ab und sorgt dafür, dass Köln in Ballbesitz bleibt.

1. Die Fans sind heiß, die Bengalos gezündet und der Ball rollt!

1. Spielbeginn

Das Hinspiel am zweiten Spieltag drehte die Vikotria übrigens und gewann 1:2. Waldhof war in der 41. Minute durch Shipnoski in Führung gegangen, doch Köln schlug in Halbzeit zwei doppelt durch El Mala und Lobinger per wunderschönem Fallrückzieher zu und ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen.

Der Waldhof kommt aus der Krise nicht heraus. Auch 32 Minuten in Überzahl reichten nicht, um gegen Ingolstadt im heimischen Stadion über ein torloses Remis hinauszukommen. So sind es nun fünf sieglose Spiele am Stück, in denen Mannheim mickrige zwei Tore schoss. Es ist daher auch nicht verwunderlich, dass sie mit 20 erzielten Treffern die schlechteste Offensive der Liga stellen. Und der Blick muss definitiv nach unten gehen, denn die Konkurrenz ist ebenfalls bemüht und so sind die Abstiegsränge nur noch zwei Punkte entfernt. Ein Sieg wäre heute Balsam für die Seele und würde ihnen zumindest vorerst wohl etwas Luft zum Atmen verschaffen.

Zehn Punkte trennen die beiden Teams, was in der Tabelle einen Unterschied von elf Plätzen ausmacht. Die auf Rang vier stehenden Kölner starteten mit einem Statement in die Rückrunde! Auswärts bei Dynamo Dresden gelang ihnen ein 2:3 Erfolg durch Treffer von Güler, El Mala und Lobinger. Damit gewannen sie nun jahresübergreifend vier Pflichtspiele in Folge und sind weiterhin in Lauerstellung auf die drei oberen Ränge.