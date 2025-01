33. Maël Corboz Bielefeld Tooor für Arminia Bielefeld, 0:1 durch Maël Corboz



31. Die Unterstützung der mitgereisten Arminia Fans ist weiterhin erstligawürdig und macht dieses durchaus unterhaltsames Spiel noch ansehnlicher.

28. Direkt die nächste gut Möglichkeit hinterher! Einen langen Ball nimmt Eberwein stark runter und gibt dann in die Mitte auf Elongo-Yombo. Dieser kommt aber nicht richtig ran an die Kugel und lässt den Ball durchlaufen. So kann der angerauschte Jordi Paulina aus gut elf Metern abziehen und scheitert an einer sensationellen Fußabwehr von Kersken, der innerhalb von einer Minute zweimal stark hält.

27. Erste sehr gute Möglichkeit für den BVB II! Einen Freistoß von der rechten Seite bringt Krevsun gefährlich ins Zentrum, wo Mané höher als alle anderen springt. Seinen Kopfball lenkt Kersken gerade noch über die Latte.

24. Bielefeld will einen Freistoß schnell ausführen und Wörl schießt Roggow ab, der nicht schnell genug vom Ort des Vergehens weggeht. Da das ganze direkt vor der der Bielefelder Bank abläuft, gibt es große Aufregung und intensive Beschwerden von Kniat und seinem Team, die eine zweite Gelbe Karte für Franz Roggow fordern. Der Schiedsrichter zeigt diese aber nicht und bereinigt diese Situation mit einem ruhigen Gesprräch mit dem Bielefelder Coach.

22. Der nächste gefährlich Abschluss der Arminen. Young dribbelt von links ins Zentrum und probiert es aus der Distanz. Sein Schuss wird aber geblockt und landet so bei Maël Corboz, der es aus spitzem Winkel probiert. Sein Abschluss geht aber über das Tor von Marcel Lotka.

19. Guter Versuch von Ayman Azhil. Der Kapitän der Heimmannschaft probiert es mutig aus der Distanz. Jonas Kersken pariert den strammen Schuss mit beiden Fäusten und kann anschließend klären.

18. Im Gegenstoß wird Isaiah Young in Szene gesetzt und geht im gegnerischen Strafraum ins Eins-gegen-Eins. Doch Filippo Mané macht das hervorragend und entscheidet dieses Duell für sich.

17. Corboz stellt sich im Zweikampf mit Paulina auf der linken Seite nicht clever an und foult den Stürmer. Der folgende Freistoß von Krevsun ist aber viel zu kurz und kann von Louis Oppie geklärt werden.

14. Die nächste Großchance für die Gäste! Wörl treibt das Leder gut nach vorne und legt kurz vor dem Strafraum auf rechts raus zu Lannert. Mit dem ersten Kontakt spielt der Außenverteidiger scharf ins Zentrum, wo Sarenren Bazee seinen Fuß reinhält. Sein Versuch geht nur wenige Zentimeter am Pfosten vorbei.

12. Franz Roggow Dortmund II Gelbe Karte für Franz Roggow (Borussia Dortmund II)

Für ein taktisches Foul im Mittelfeld gegen Wörl sieht der Mittelfeldspieler früh die Gelbe Karte.

10. Nach zehn Minuten hat auch der BVB den ersten Abschluss. Nach gutem Tackling von Kabar hat Elongo-Yombo viel Wiese vor sich und kann bis an den Strafraum dribbeln. Aus gut 18 Metern zieht der Außenstürmer dann trocken ab, kann Kersken aber nicht in Bedrängnis bringen.

8. Riesenchance für Arminia Bielefeld! Auf links spielt Oppie einen schönen Pass in die Tiefe auf Young, dessen Flanke abgefälscht im Rückraum bei Marius Wörl landet. Der probiert es dann per Direktabnahme und schießt platziert ins linke Eck. Aber auf der Linie kann Yannik Lührs gerade noch klären und den frühe Rückstand verhindern.

7. Die erste Ecke der Partie bekommt Arminia Bielefeld. Die Gäste probieren es mit einer kurzen Variante, die allerdings überhaupt nicht funktioniert.

4. Dortmund kombiniert sich auf engstem Raum gut nach vorne. Der Steilpass auf Elongo-Yombo ist dann aber etwas zu steil, sodass die Kugel ins Toraus rollt. Erster guter Vorstoß der Dortmunder Zweitvertretung.

2. Nach etwas mehr als einer Minute Unterbrechung geht es dann endlich los mit Fußball.

1. Bielefeld spielt den Anstoß zurück zu Keeper Jonas Kersken und schon ist das Spiel schon unterbrochen. Denn die Arminia Fans zünden eine Menge Pyrotechnik.

1. Spielbeginn

Auch vor diesem Spiel wird mit #WeRemember an die Opfer des Nazionalsozialismus erinnert.

In wenigen Minuten geht es im letzten Spiel dieses 3.Liga-Spieltages los. Die rund 3500 mitgereisten Arminia Fans sorgen schon vor Spielbeginn für eine tolle Stimmung.

Nachdem die Mannschaft von Michél Kniat in der letzten Woche zum bereits siebten mal in dieser Saison kein eigenes Tor erzielen konnte, soll der lettische Neuzugang Roberts Uldriķis heute in der Sturmspitze für mehr Torgefahr sorgen. In der letzten Woche durfte Uldriķis bereits eine Halbzeit ran und startet nun nach nicht einmal zwei Wochen im neuen Verein bereits das erste Mal von Beginn an.

Die Bielefelder stehen heute bereits unter ziemlichen Druck. Denn aufgrund der Ergebnisse der Konkurrenz und den eigenen Ergebnissen seit Dezember, liegt man vor diesem Spiel sieben Punkte hinter dem Relegationsplatz. Seit Ende November konnten die Bielefelder in der Liga nicht mehr gewinnen und verloren gegen die direkte Konkurrenz aus Dresden und Cottbus mit 0:3 beziehungsweise 0:2. Und auch gegen die Abstiegskandidaten aus Mannheim und Unterhaching kam man jeweils nicht über ein Unentschieden hinaus.

Inzwischen ist auch die Aufstellung von Arminia Bielefeld eingetroffen! Michél Kniat verändert seine Startformation nach der Niederlage gegen Spitzenreiter Energie Cottbus am letzten Spieltag auf drei Positionen. Für Sam Schreck, Maximilian Großer und Daniel Sumbu beginnen heute Noah Sarenren Bazee, Roberts Uldriķis und Leon Schneider.

Die Dortmunder sind auch im neuen Jahr gut in Form und konnten sich am letzten Wochenende in Unterhaching mit 2:1 durchsetzen. Nachdem man bereits im Dezember ohne Niederlage geblieben ist und gegen ambitionierte Teams wie Wehen Wiesbaden und Saarbrücken unentschieden spielte, konnte das Team von Jan Zimmermann diesen Aufwärtstrend im neuen Jahr fortsetzen und sich im Mittelfeld etablieren. Mit einem Sieg heute könnte man sogar am Gegner aus Bielefeld vorbeiziehen und in der Tabelle weiter nach vorne klettern.

Bei Borussia Dortmund II gibt es keine großen Überraschungen bei der Aufstellung. Nur auf zwei Positionen tauscht Jan Zimmermann sein Team im Vergleich zum letzten Spiel gegen Unterhaching. Für Baran Mogultay und Ben Hüning, die heute beide erstmal nur auf der Bank sitzen, starten Filippo Mané und Almugera Kabar.