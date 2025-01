86. Das Spiel nähert sich dem Ende, die Luft ist jetzt ein wenig raus. Rot-Weiß Essen wird vermutlich heute einen Heimsieg einfahren.

80. Nochmal bekommt 96 eine gute Gelegenheit. Oudenne setzt sich auf dem linken Flügel gut durch und bringt den Ball dann von der Grundlinie gut in den Rückraum zu Gindorf, der dann aus gut zwölf Metern über das Tor schießt.

77. Der eingewechselte Husser hat direkt die Möglichkeit auf den Anschlusstreffer. Ein langer Ball wird links in die Box auf den 17-Jährigen verlängert, der mit seinem Schuss aber nur das Außennetz trifft.

75. Denis Husser Hannover II Einwechslung bei Hannover 96 II: Denis Husser

75. Husseyn Chakroun Hannover II Auswechslung bei Hannover 96 II: Husseyn Chakroun

74. Essen kontert im Drei-gegen-Zwei, Moustier gibt gut nach halblinks zu Safi, dessen Schuss aber von Uhlmann zur Ecke abgeblockt wird.

71. Ahmet Arslan RW Essen Gelbe Karte für Ahmet Arslan (Rot-Weiss Essen)

Die Fouls häufen sich. Arslan grätscht Chakroun an der Mittellinie um und sieht auch hier völlig zu Recht Gelb.

69. Sean Busch Hannover II Einwechslung bei Hannover 96 II: Sean Busch

69. Stefano Marino Hannover II Auswechslung bei Hannover 96 II: Stefano Marino

67. Torchancen gibt es in dieser Phase nicht allzu viele, dazu machen beide Teams momentan zu viele kleine Fehler.

64. Ramien Safi RW Essen Gelbe Karte für Ramien Safi (Rot-Weiss Essen)

Der Unparteiische zückt die Gelben Karten jetzt im Minutentakt. Dieses Mal trifft es Safi- völlig zu Recht- da dieser sich seinem Gegenspieler in Person von Wallner gegenüber unsportlich verhält. Eine vermeidbare Gelbe Karte, die auch für Safi Konsequenzen hat. Er fehlt damit ebenfalls gegen Bielefeld.

63. Husseyn Chakroun Hannover II Gelbe Karte für Husseyn Chakroun (Hannover 96 II)

Die nächste Gelbe Karte folgt und geht dieses Mal an Chakroun nach seinem Foulspiel an Moustier.

61. Lucas Brumme RW Essen Gelbe Karte für Lucas Brumme (Rot-Weiss Essen)

Brumme grätscht Dammeier auf dem Flügel um und sieht ebenfalls Gelb. Auch er fehlt damit am nächsten Wochenende.

60. Kraulich hat die Chance auf das 5:1, verpasst aber! Eine Ecke von Arslan fällt Kraulich vor die Füße, der aus gut sieben Metern abzieht, die Kugel aber haarscharf rechts am Tor vorbeisetzt.

58. Michel Dammeier Hannover II Gelbe Karte für Michel Dammeier (Hannover 96 II)

Dammeier kommt gegen Gjasula deutlich zu spät und stempelt dessen Fuß. Die folgende Gelbe Karte ist unstrittig. Dammeier fehlt damit am nächsten Spieltag.

56. RWE kann sich jetzt wieder offensiv zeigen. Martinovic tunnelt auf dem rechten Flügel seinen Gegenspieler mit der Hacke und spielt so Eitschberger rechts in der Box an. Der bringt den Ball halbhoch ins Zentrum, in dem Uhlmann noch soeben vor Schultz klären kann.

54. Die Partie ist unterbrochen, Arslan hatte im Zweikampf mit Wallner etwas abbekommen und muss kurz behandelt werden.

52. Für die Essener gibt es in dieser Phase keine Entlastung. Hannover zeigt, dass sie dieses Spiel noch nicht aufegegeben haben und tragen Angriff um Angriff vor. Noch hält Essen aber dagegen.

49. 96 bleibt am Drücker. Chakroun wird vor dem Strafraum freigespielt und hat Zeit Maß zu nehmen. Sein Aufsetzer wird knifflig für Golz, der seine gute Form aber bestätigt und zur Ecke parieren kann.

48. Hannover startet etwas besser in die zweiten 45 Minuten. Gindorf kombiniert sich gut durch und versucht es dann gegen mehrere Gegenspieler mit dem Abschluss, der aber geblockt wird.

46. Mustafa Abdullatif Hannover II Einwechslung bei Hannover 96 II: Mustafa Abdullatif

46. Keanu Brandt Hannover II Auswechslung bei Hannover 96 II: Keanu Brandt

46. Michel Dammeier Hannover II Einwechslung bei Hannover 96 II: Michel Dammeier

46. Hayate Matsuda Hannover II Auswechslung bei Hannover 96 II: Hayate Matsuda

46. Weiter geht's im zweiten Durchgang. Die Gäste haben zur Pause gewechselt.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Dann geht eine fulminante erste Hälfte zu Ende. Die Essener, die eher als Außenseiter in diese Partie gestartet waren, gehen mit einer 4:1-Führung in die Kabine. Die RWE hat einen sehr guten Tag erwischt und kann beinahe alles vorgenommene umsetzen. Vor allem Lucas Brumme, der an drei Treffern direkt beiteiligt war, macht ein tolles Spiel. Hannover wirkt rundum verunsichert kann sich trotz großer Ballbesitzanteile kaum offensiv in Szene setzen.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Noch einmal haben die Gastgeber die Gelegenheit. Ein Eckball von Arslan segelt bis hinter den zweiten Pfosten. Dort steigt Kraulich hoch und köpft in Richtung Tor, das Leder landet aber oben auf dem Tor.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45. Martinovic wird rechts in die Box geschickt und versucht Stahl aus spitzem Winkel zu überlupfen, Stahl ist aber aufmerksam und kann parieren.

44. Lars Gindorf Hannover II Tooor für Hannover 96 II, 4:1 durch Lars Gindorf

Die Tore fallen im Minutentakt, Gindorf kann den Anschlusstreffer erzielen. Direkt nach dem Anstoß stoßen die Hannoveraner nach vorn. Dort spielt er etwas glücklich einen Doppelpass mit dem Gegenspieler und zieht dann aus 17 Metern trocken ab. Sein satter Schuss schlägt im rechten Winkel ein, da ist nichts zu machen für Golz.

43. Tobias Kraulich RW Essen Tooor für Rot-Weiss Essen, 4:0 durch Tobias Kraulich

Dann ist es halt wieder ein Innenverteidiger, der das Tor macht! Brumme bringt einen Freistoß vom rechten Halbfeld in die Box. Dort lässt Kraulich den Ball clever über den Kopf rutschen und verlängert ihn so in ins lange Eck. Stahl ist erneut machtlos.

40. Arslan lässt das 4:0 liegen! Die RWE zeigt viel Spielfreude und kombiniert sich auf der rechten Seite schön durch. Safi hat dann zwei blanke Anspielstationen in der Box und bedient Brumme, der allein vor Stahl steht aber noch einmal uneigennützig für Arslan querlegt. Stahl ist geschlagen, drei Verteidiger stehen auf dr Linie, Arslan will es aber zu genau machen und setzt den Ball über das Tor.

39. Wieder dringt Chakroun in die Box ein, wird aber von Schultz mit einer tollen Grätsche gestoppt.

38. 96 setzt mal wieder ein offensives Lebenszeichen. Chakroun wiird mit einem halbhohen Ball halbrechts in der Box bedient. Der zieht ab, setzt die Kugel aber doch deutlich über das Tor.

36. Den fälligen Freistoß zieht Gindorf direkt aufs Tor, Golz ist aber zur Stelle und pariert zur Ecke. Die bringt dann nichts ein.

35. Julian Eitschberger RW Essen Gelbe Karte für Julian Eitschberger (Rot-Weiss Essen)

Jetzt kommt auch noch das Glück für die Hausherren dazu. Matsuda wird von Eitschberger zu fall gebracht, Tatort ist dabei eigentlich sogar eher der Strafraum. Der Unparteiische entscheidet aber auf Freistoß, Eitschberger sieht trotzdem Gelb.

32. Brumme hat damit vier seiner fünf Scorer im Duell mit Hannover verzeichnet.

30. Lucas Brumme RW Essen Tooor für Rot-Weiss Essen, 3:0 durch Lucas Brumme

Die RWE kann erneut nachlegen, wieder ist es Brumme! Eine Flanke von Martinovic klärt Dominke unzureichend direkt an die Strafraumkante in die Füße von Brumme. Der nimmt den Ball einmal an und schießt ihn dann platziert mit links ins rechte Toreck. Für Stahl ist da wieder nichts zu halten.

28. Safi wird in die Tiefe geschickt, stolpert im Eins-gegen-Drei aber über den Ball. Dann versucht er am Strafraum noch auf Martinovic zu spielen, der Pass ist aber etwas zu steil.

26. Das Spiel hat sich jetzt etwas beruhigt, Essen hat alles im Griff.

23. Doch auf der Gegenseite folgt direkt die Antwort. Eitschberger kombiniert sich super auf der rechten Außenbahn durch und bringt denn ball dann flach ins Zentrum. Dort rutscht die Kugel durch bis zu Martinovic, der den Ball aus nächster Nähe aber erneut über das Tor setzt.

22. Hannover erarbeitet sich die erste richtig gute Chance. Oudenne schließt aus gut 18 Metern halblinker Position ab, sein Schuss wird von Golz aber überragend an den Pfosten abgefälscht. Mit dieser tollen Parade hält der Keeper vorerst die Null.

19. Martinovic ist auf dem linken Flügel durchgestartet und zieht dann an seinem Gegenspieler vorbei in die Mitte. Von dort aus hebt er die Kugel an den zweiten Pfosten in Richtung Safi, der versucht, die Kugel artistisch volley zu nehmen. Der Abschluss geht dann aber ins Toraus.

18. Den Essenern gelingt in dieser Phase alles. Sie sind bissiger in den Zweikämpfen, kreativer im Mittelfeld und abgebrühter vor dem Tor.

15. Lucas Brumme RW Essen Tooor für Rot-Weiss Essen, 2:0 durch Lucas Brumme

Jetzt klappt es mit dem 2:0, Hannover wird total überrumpelt! Safi verlagert gut auf den linken Flügel. Dort hat Brumme viel Platz und nimmt Tempo auf. Dann setzt er zur Flanke an, die Dominke unglücklich abfälscht, sodass der Ball unhaltbar für Stahl ins lange Eck segelt.

13. Das muss das 2:0 sein! Wieder ist es ein weiter Einwurf von Moustier, wieder verlängert Schultz. Diesmal rutscht die Kugel durch bis zu Martinovic halbrechts am Fünfer durch. Der steht frei vor dem sich groß-machenden Stahl und setzt die Kugel dann aus kurzer Distanz über das Tor.

11. Essen wirkt wie beflügelt und drückt weiter auf das Tor. Hannover kann momentan nur schwierig Paroli bieten.

9. José-Enrique Ríos-Alonso RW Essen Tooor für Rot-Weiss Essen, 1:0 durch José-Enrique Ríos-Alonso

Nach dem fälligen Einwurf fällt die Führung für Rot-Weiß! Moustier schmeißt die Kugel tief in die Box, in der Schultz auf den Fünfer verlängert. Dort springt Ríos-Alonso am höchsten und nickt die Kugel ins linke Toreck. Da ist nichts zu machen für Stahl.

8. Ein langer Ball der Essener wird von einem Hannoveraner unglücklich verlängert, sodass Safi durch ist, im letzten Moment aber von Wallner gestoppt werden kann.

6. Tobias Kraulich RW Essen Gelbe Karte für Tobias Kraulich (Rot-Weiss Essen)

Kraulich setzt auf dem Flügel zur Grätsche gegen Chakroun an, kommt dabei aber einfach zu spät. Früh sieht er deshalb Gelb.

4. Die Gäste stoßen über die rechte Seite nach vorne, Kraulich kann dann zur Ecke klären. Die bringt aufgrund einer Abseitsposition nichts ein.

2. Das ist die erste gute Chance der Partie und sie geht tatsächlich an die Gastgeber. Martinovic hebt den Ball vom linken Flügel links in die Box in den Lauf von Safi. Torhüter Stahl zögert, weshalb Safi tatsächlich noch an den Ball kommt und abschließen kann, den Schuss pariert der dann doch herausgeeilte Stahl aber gut.

1. Die Gäste in Grün-Schwarz dürfen anstoßen, Essen spielt in roten Trikots.

1. Spielbeginn

Nach der 0:2-Niederlage gegen Alemannia Aachen hat Uwe Koschinat heute ein wenig anders aufgestellt. Gjasula und Kraulich dürfen heute von Beginn an ran, Boyamba und Kaparos fallen im Gegenzug aus der Anfangsformation. Auf der Gegenseite stellt Daniel Stendel im Vergleich zum 2:1-Sieg gegen Erzgebirge Aue ebenfalls zweimal um und bringt Gindorf und Uhlmann für Abdullatif und Dammeier. Das Schiedsrichtergespann besteht aus Mario Hildenbrand sowie seinen Assistenten Roy Dingler und Mathias Heilig.

Leicht wird es für RW heute bestimmt nicht. In den letzten Wochen tat die Mannschaft von Uwe Koschinat sich mit dem Gewinnen schwer. Aus den letzten fünf Partien holt man lediglich einen Zähler im Duell mit Abstiegskandidat Stuttgart II. Bei den Hannoveraner sieht das hingegen ganz anders aus. Man ist recht gut drauf und hat aus den letzten fünf Partien neun Zähler mitnehmen können und kassierte dabei nur vier Gegentore. Bei Essen waren es zum Vergleich zehn. Dennoch sollte man im Hinterkopf behalten, dass das Duell in der Hinrunde mit 3:1 an Rot-Weiß ging.

Es ist ein Kellerduell der 3.Liga an diesem 21.Spieltag. Die Gastgeber belegen mit 17 Punkten den vorletzten Tabellenrang und haben dabei auch nur drei Punkte Vorsprung auf Tabellenschlusslicht Unterhaching. Hannover hingegen entgeht momentan mit 21 Zählern knapp der Abstiegszone und möchte heute in diesem "Sechs-Punkte-Spiel" unbedingt punkten, um den Abstand nach unten zu vergrößern. Helfen könnte dabei die recht gute Auswärtsbilanz von 96, die den Niedersachsen Rang elf in der Auswärtstabelle einbringt.