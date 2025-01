67. Lars Bünning Dresden Einwechslung bei Dynamo Dresden: Lars Bünning

67. David Kubatta Dresden Auswechslung bei Dynamo Dresden: David Kubatta

67. Diesmal können sich die Gäste schön spielerisch befreien. Auf der linken Seite kommt ein hoher Seitenwechsel zu May. Der Eingewechselte sucht mit seiner Hereingabe von der Strafraumkante Heindle am zweiten Pfosten, der jedoch einen Schritt im Abseits steht.

64. Zur Zeit schleichen sich auf beiden Seiten viele Ungenauigkeiten ein, die den Spielfluss unterbrechen. Vor allem die Dresdner lassen etwas an Konzentration vermissen. Das spielt den Gästen sicherlich in die Karten.

61. Handle gegen Kother scheint ein Schlüsselduell in der zweiten Hälfte zu werden, da es die Gastgeber immer wieder über ihre linke Seite versuchen. Diesmal hat der Kölner allerdings die Oberhand, denn im eigenen Sechzehner trennt er den Ex-Regensburger fair von der Kugel und sichert der Viktoria den Ballbesitz.

59. Auf der rechten Seite sichert Eisenhuth den Ball und stellt seinen Körper an der Seitenlinie rein. Mit einem Blick sieht er Handle am Sechzehner, der aus 20 Metern zentraler Position abschließt. Sein Schuss ist jedoch kein Problem für den Schlussmann der Gastgeber und Schreiber nimmt die Kugel locker auf.

57. Hauptmann bekommt die Kugel im Rückraum von Daferner abgelegt und erkennt das Lemmer auf rechts viel Platz hat. Mit einem Steilpass bedient er den Mittelfeldakteur, dessen Hereingabe allerdings an Dietz hängen bleibt.

55. Der zweite Durchgang läuft deutlich ruhiger an. Köln agiert sehr geordnet und auch die Hausherren drängen noch nicht sofort auf den Ausgleich.

53. Ersetzt wird El Mala von einem Neuzugang. Tobias Eisenhuth ist nun auf dem Feld.

51. Erneut liegt ein Spieler an der Mittelinie am Boden. Wieder ist es El Mala, der sich vertritt und den Oberschenkel hält. Diesmal scheint es für den Torschützen nicht weiterzugehen, denn er humpelt von Betreuern gestützt das Feld.

49. Köln bekommt auf der rechten Seite einen Freistoß im Halbfeld zugesprochen. Dieser nimmt einiges an Zeit in Anspruch ehe die Hereingabe in den Armen von Schreiber landet. Doch anstatt das Spiel gegen unsortierte Gäste schnell zu machen, beruhigt der Keeper die Partie.

47. Weiter geht's mit dieser wilden Partie. Beide Trainer haben zur Pause eine Veränderung vorgenommen. Der überforderte Jan-Hendrik Marx bleibt in der Kabine und wird von Kammerknecht ersetzt, der El Mala im zweiten Durchgang mehr Paroli bieten soll. Auf der anderen Seite geht es für Bogićević wohl nicht weiter. Er wird zur Halbzeit durch Niklas May ersetzt.

46. Claudio Kammerknecht Dresden Einwechslung bei Dynamo Dresden: Claudio Kammerknecht

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +6 Halbzeitfazit:

Zur Pause führen die Gäste und leichten Außenseiter Viktoria Köln mit 2:1 gegen Dynamo Dresden. Es war eine packende erste Hälfte mit Hochkarätern auf beiden Seiten. Nach 20 Minuten startete das Spektakel. Güler profitierte von einer starken Einzelaktion von El Mala und staubte zum Führungstreffer der Gäste ab. Nur fünf Minuten später war es erneut El Mala, der das Rudolf-Harbig-Stadion zum Schweigen brachte. Er zog von der linken Seite nach innen und vollendete sehenswert zum 2:0 für die Gäste. Danach bemühte sich Dresden um eine Antwort und wurde immer stärker. In der 40. Minute sorgte Lemmer für den Anschlusstreffer, der von Neuzugang Kother stark in Szene gesetzt wurde und noch stärker verwertete. Danach kam es noch zu Hochkarätern auf beiden Seiten. Dudu hielt zweimal stark die Führung der Kölner fest, ehe der Mann der ersten Hälfte El Mala erneut die CHance hatte, die zwei-Tore-Führung wiederherzustellen. Doch der Mittelfeldakteur scheiterte diesmal an Schreiber. Im zweiten Durchgang ist noch alles drin und hoffentlich geht es genauso packend weiter.

45. +6 Ende 1. Halbzeit

45. +4 Dudu hält die Führung fest! Was ist das für eine erste Hälfte? Aus dem linken Halbfeld schlägt Risch eine Hereingabe auf den zweiten Pfosten, die über alle hinwegsegelt. Im Rückraum läuft Lemmer völlig frei zum Abschluss ein. Der Flankenball setzt nochmal auf dem Boden auf und so kommt Lemmer nur mit dem Knie aus fünf Metern zum Abschluss. Doch Dudu ist zur Stelle. Mit einem Wahnsinns-Reflex fischt er das Leder von der Linie und hält die Pausenführung seiner Mannschaft fest.

45. +3 Nach der Aktion von El Mala musste der Kölner kurz auf dem Platz behandelt werden. Doch nach einer kurzen Unterbrechung geht es für den herausragenden Mittelfeldakteur weiter.

45. +1 Wieder El Mala! Es geht hin und her. Wieder hat El Mala auf der linken Seite Raum und wird in den Lauf geschickt. Er arbeitet an der Kopie seines Treffers zum 2:0. Wieder zieht er in den Strafraum und versucht den Ball überlegt in der langen Ecke zu platzieren. Doch diesmal ist Schreiber zur Stelle, macht sich lang und pariert überragend mit seiner linken Pranke.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

45. Lemmer scheitert an Dudu! Nun arbeiten die Hausherren am Ausgleich. Wieder kommt der fleißige Lemmer auf der rechten Seite am Sechzehner in Ballbesitz. Er zieht aus 19 Metern halbrechter Position ab und sein Schuss wird leicht abgefälscht. So wird es extrem schwer für Dudu im Kasten der Gäste. Doch der Brasilianer streckt sich und lenkt den Ball mit den Fingerspitzen ins Toraus.

43. Nun drehen die Gastgeber nochmal auf. Auf der rechten Seite versucht es Lemmer mit einem Zuspiel in den Rückraum und Hauptmann wird im Zweikampf mit Pöpperl am Spann getroffen. Dadurch gibt es richtigerweise für Freistoß für Dynamo aus aussichtsreicher Position. Aus 22 Metern halblinker Position zimmert Daferner das Leder mit voller Wucht auf den Kasten. Doch Dudu steht bereit und fängt den Ball sicher ab.

41. Christoph Daferner Dresden Gelbe Karte für Christoph Daferner (Dynamo Dresden)

Daferner hatte bereits im Vorfeld eine Ermahnung vom Unparteiischen abgeholt und scheint sich nach dem Treffer einen weiteren Fehltritt erlaubt zu haben. Dafür gibt es die erste Verwarnung in dieser Partie und die fünfte für den Angreifer, der damit nächste Woche fehlt.

40. Jakob Lemmer Dresden Tooor für Dynamo Dresden, 1:2 durch Jakob Lemmer

Kurz vor der Pause ist Dresden wieder dran! Auf der linken Seite kommt Neuzugang Kother an die Kugel und hat eine gute Idee. Er nimmt Tempo auf, zieht nach Innen und bedient mit einem sehenswerten Zuspiel Lemmer auf der rechten Seite im Strafraum. Der rechte Flügelspieler zieht mit dem ersten Kontakt nach Innen und lässt Sticker stehen. Somit hat er nur noch Dudu vor sich und versenkt die Kugel überlegt aus sieben Metern in der langen Ecke. Somit sind die Hausherren wieder zur Stelle und haben noch fünf Minuten Zeit, vor der Pause auszugleichen.

37. Plötzlich taucht Bogićević nach einem Steilpass von Velasco frei vor Schreiber auf. Doch im letzten Moment hindert Risch mit einem wichtigen Zweikampf den Kölner am Abschluss. Das hätte das 0:3 aus Sicht der Gastgeber sein können, die in der Defensive sehr löchrig wirken.

35. Mittlerweile hadern die Hausherren auch mit dem Unparteiischen. Dresden agiert körperlich sehr robust und werden immer wieder von Nouhoum zurückgepfiffen - zum Unmut aller Beteiligten rund um Dresden. Allerdings hat der Unparteiische seine Linie und diese geht in Ordnung.

33. Eventuell hilft ein Standard der Dynamo weiter. Ein Lemmer-Flanke blockt Dietz ins Toraus. Lemmer legt sich die Kugel auf der rechten Seite Eckball zurecht. Seine Hereingabe landet zwar im Fünfer, doch kein Akteur der Dresdner steht zum einnicken bereit und die Gäste können klären.

30. Dynamo ist um eine Antwort bemüht, aber sie tun sich extrem schwer gegen die mutigen Kölner. Immer wieder versanden die Angriffe am gegnerischen Sechzehner, oder Hereingaben finden keine Abnehmer. Es ist nach einer halben Stunde eine sehr knifflige Partie für die Aufstiegsaspiranten.

27. Somit liegt der Favorit nach nicht einmal einer halben Stunde mit zwei Treffern zurück. Alles begann mit der Verletzung von Šapina, der mittlerweile durch den Neuzugang Kother ersetzt wurde. Seitdem bekommen die Hausherren einfach die Räume nicht zu und El Mala bekommt viel zu viele Freiheiten von Marx. Der Sterner-Ausfall macht sich demnach sehr früh bemerkbar.

25. Said El Mala Vikt. Köln Tooor für Viktoria Köln, 0:2 durch Said El Mala

Diesen Jungen bekommen die Dresdner überhaupt nicht unter Kontrolle! Wieder erobern die Kölner im Mittelfeld den Ball. Bogićević schnappt sich das Leder und bedient auf der linken Seite El Mala in den Lauf, der wieder viel zu viel Platz hat. Er marschiert in den Strafraum, zieht nach Innen und wartet, bis sein Gegenspieler die lange Ecke aufmacht. Im richtigen Moment zirkelt er die Kugel mit einem schönen Schlenzer aus neun Metern ins lange Eck. Schreiber streckt sich zur vollen Größe, kann den zweiten Gegentreffer aber nicht verhindern.

23. Dominik Kother Dresden Einwechslung bei Dynamo Dresden: Dominik Kother

23. Vinko Šapina Dresden Auswechslung bei Dynamo Dresden: Vinko Šapina

23. Der Treffer für die Kölner ist nicht unverdient! Sie halten gut dagegen und kommen immer wieder über den schnellen El Mala zu Torchancen. So auch in dieser Szene. Wieder wird El Mala auf der linken Seite gesucht und er zieht im Sechzehner nach innen. Mit einer Körpertäuschung lässt er zwei Gegenspieler stehen und kommt erneut aus neun Metern und rechtem Winkel zum Abschluss. Diesmal ist Schreiber zur Stelle und blockt den Schuss mit der Brust ins Toraus.

20. Serhat-Semih Güler Vikt. Köln Tooor für Viktoria Köln, 0:1 durch Serhat-Semih Güler

Während die Gastgeber einen Spieler weniger auf dem Feld haben, gehen die Kölner in Führung! Auf der linken Seite wird El Mala an der Mittellinie in den Lauf geschickt und der Zehner zeigt seine Geschwindigkeit. Er zieht allen davon und marschiert über links in den Sechzehner. Schreiber kommt heraus und kann den Abschluss aus sieben Metern und sehr spitzem Winkel parieren. El Mala bekommt jedoch den Nachschuss, der an den kurzen Pfosten kullert und glücklich in die Mitte abprallt. Aus vier Metern steht Güler bereit und kann aus vier Metern ins leere Tor abstauben. Somit gehen die Gäste hier in Führung.

19. Nach einem langen Ausfallschritt hält sich Šapina den Oberschenkel und geht zu Boden. Das sieht nicht gut aus für den Mittelfeldmotor von Dynamo. Nach einer Behandlung kann er immerhin selbst das Feld verlassen und scheint auch erstmal weiterspielen zu wollen. Parallel machen sich jedoch schon einige Dynamo-Akteure warm.

17. Casar wird von Lemmer über die rechte Seite in den Sechzehner geschickt. Er versucht in die Mitte zu ziehen und wird dabei von Pöpperl abgegrätscht. Der Dresdner geht zu Boden und will unbedingt den Elfmeter. Doch das Tackling vom Neuzugang der Kölner ist sauber und das sieht auch der Schiedsrichter so.

14. Dynamo ist da! Diesmal geht es über die linke Seite. Šapina schickt Risch an der Seitenlinie in den Lauf, der den Kopf hochnimmt und im Rückraum erneut Casar findet. Allerdings beweist Bogićević gutes Stellungsspiel und blockt den Abschluss ins Toraus.

12. Casar hat die Führung auf dem Fuß! Nun entwickelt sich das erwartete Hin und her. Erneut marschieren die Gastgeber über die rechte Seite und Lemmer bringt eine Hereingabe in die Mitte. Handle kann nicht richtig klären und so steht Casar am zweiten Pfosten etwas 13 Meter vor dem Kasten bereit. Er versucht das Leder überlegt in die lange Ecke zu streicheln, verfehlt den Kasten aber haarscharf.

10. Die Kugel zappelt im Netz hinter Schreiber! Nach einem Steckpass ist El Mala auf der linken Seite im Sechzehner durch und hat nur noch den Keeper vor sich. Er schiebt die Kugel durch die Beine von Schreiber, der nur noch hinter sich greifen kann. Allerdings ging die Fahne des Assistenten hoch und der Treffer zählt nicht. Dabei handelt es sich um eine Millimeterentscheidung und die Hausherren sind etwas im Glück, dass El Mala zurückgepfiffen wird.

8. Bei einem Zweikampf zwischen Greger und Hauptmann im Sechzehner der Gäste hat der Innenverteidiger einen leichten Schlag abbekommen. Er hält sich den rechten Oberschenkel und geht kurz zu Boden. Assad Nouhoum vergewissert sich kurz, dass es Greger gut geht und der Kapitän der Gäste kann nach einer kurzen Unterbrechung weiterspielen.

6. Gemäß eines Spitzenreiters übernehmen die Gastgeber in der Anfangsphase die Spielkontrolle. Sie lassen die Kugel durch die eigenen Reihen laufen und versuchen sich nach vorne zu halten. Viktoria Köln hält allerdings gut dagegen.

4. Auf der anderen Seite marschiert Marx die Linie entlang und bedient mit einem flachen Pass Daferner im Sechzehner. Der Angreifer steht mit dem Rücken zum Tor und versucht es mit einem Schuss aus der Drehung. Aber Greger ist aktiv und blockt den Versuch des Dresdners.

3. Risch hat auf der linken Seite am eigenen Sechzehner die Kugel und versucht es mit einem Seitenwechsel. Allerdings wird der Ball von Velasco abgefangen, der in den Sechzehner geht. Doch der Flügelspieler kann das Leder nicht richtig kontrollieren und wird rechtzeitig gestoppt.

1. Der Ball rollt! Die Hausherren bekommen Anstoß und sofort sucht Schreiber mit einem tiefen Ball Daferner in der Spitze. Doch der Abschlag findet keinen Abnehmer und landet beim Gäste-Keeper Dudu.

1. Spielbeginn

Zum Rückrundenstart ist das Rudolf-Harbig-Stadion natürlich mal wieder brechend voll! Die Dynamo-Hymne ertönt und angeführt vom Unparteiischen dieser Partie, Assad Nouhoum, betreten die Spieler den Rasen. In wenigen Augenblicken wird die Partie angepfiffen und wir freuen uns auf packende 90 Minuten!

In der Hinrunde lieferten sich beide Teams ein enges Duell zum Saisonauftakt. In Köln gewann Dresden knapp mit 1:2 und konnte so einen positiven Saisonstart verbuchen. Allerdings ist die Partie vom ersten Spieltag kaum mit der heutigen vergleichbar. Bei Dynamo stand mit Thomas Stamm ein neuer Trainer an der Seitenlinie und die Ab- und Neuzugänge mussten erst einmal richtig umgesetzt werden. Das Gleiche galt für die Kölner, die zwar mit Olaf Janßen in ihre fünfte Saison gingen, aber zu Beginn der dritten Liga aufgrund der finanziellen Voraussetzungen für viele als Abstiegskandidaten galten. Heute Mittag stehen sich allerdings zwei eingespielte und formstarke Teams gegenüber, die nach der kurzen Winterpause unbedingt mit einem guten Auftakt in die Rückrunde starten wollen.

Auch bei den Domstädtern nimmt Olaf Janßen, der im neuen Jahr seinen Rücktritt nach Saisonende angekündigt hat, zwei Veränderungen vor und verstärkt sich dabei gleich mit einem Neuzugang. Im zentralen Mittelfeld ersetzt Paul Pöpperl den rotgesperrten Enrique Lofolomo. Pöpperl war bis zum Sommer von Schalke an den niederländischen Zweitligisten VVV-Venlo ausgeliehen, brach seine Leihe aber ab, um sich der Viktoria auf Leihbasis anzuschließen. Direkt bei der ersten Gelegenheit bekommt er demnach seine Startelfchance. Zudem nimmt Janßen eine Veränderung auf dem Flügel vor. Für Albion Vrenezi startet Robin Velasco auf der linken Seite. Mit Tobias Eisenhuth sitzt ein weiterer Neuzugang erstmal auf der Bank.

Betrachtet man die Aufstellungen so setzen beide Trainer nur auf wenig Veränderungen. Bei den Hausherren fehlt Jonas Sterner aktuell aufgrund einer Knöchelverletzung und wird von Jan-Hendrik Marx auf der Rechtsverteidigerposition ersetzt. Außerdem fehlt Jonas Oehmichen ebenfalls verletzt. Für ihn beginnt Menzel auf dem rechten Flügel. Die drei spannenden Neuverpflichtungen Andi Hoti, Dominik Kother und Mika Baur lässt Cheftrainer Thomas Stamm erstmal auf der Bank.

Doch auch die Gäste beendeten das vergangene Jahr mit einer guten Form. Drei Spiele in Serie konnten die Kölner gewinnen und lieferten damit einen nahezu perfekten Dezember ab. Somit schraubten sich die heutigen Gäste vor dem Ende der Hinrunde von Rang 13 hoch auf den sechsten Platz und hatten zu Beginn der Rückrunde nur vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Für die Kölner ist es mit 29 Zählern die beste Drittliga-Hinrunde der Vereinshistorie und sie werden dem Aufstiegsaspiranten aus Dresden einiges abverlangen. Auch für die eigenen Ambitionen wollen die Kölner die sächsische Hauptstadt mit Punkten verlassen, denn die Konkurrenz um Rostock, BVB II und dem FC Saarbrücken konnten allesamt drei Zähler einfahren und somit wird die Viktoria versuchen, den Anschluss zu halten.

Dynamo Dresden befindet sich in der Erfolgsspur. In der Hinrunde unterstrich Dynamo die eigenen Aufstiegsambitionen und spielte sich mit guten Leistungen in den Aufstiegsplätzen der dritten Liga fest. Seit acht Partien sind die Sachsen in der Liga ungeschlagen und liefern sich mit Energie Cottbus ein Ost-Duell um den ersten Platz. Sollten die heutigen Gastgeber ihr Spiel gegen Viktoria Köln gewinnen, würden sie nicht nur den zwölften Saisonsieg im 20. Spiel eintüten, sondern auch mit einem Punkt an der Konkurrenz aus Cottbus vorbeiziehen. Die Elbflorenz befindet sich demnach auf unmittelbaren Aufstiegskurs und möchte vor heimischen Publikum gegen die Gäste aus Köln auch zum Start ins neue Jahr nichts anbrennen lassen.