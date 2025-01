90. +5 Spielende

90. +3 Die Alemannia kann jetzt locker aufspielen, weil die Gäste sich nicht mehr wirklich wehren. Hier könnte sogar noch das 3:0 fallen.

90. +1 Die Essener Fans haben die Unterstützung schon eingestellt und packen ihre Sachen ein.

90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

90. Essen versucht sich jetzt nochmal aufzubäumen. Aachen überlässt ihnen den Ball und steht tief.

87. RWE kommt nochmal zu einem Abschluss. Eitschberger bringt den Ball von rechts per Flanke rein und findet Doumbouya. Der Stürmer kommt zum Kopfball, wird aber gestört, sodass er keinen Druck hinter den Ball bekommt.

85. Anton Heinz Aachen Tooor für Alemannia Aachen, 2:0 durch Anton Heinz

Jetzt trifft Heinz! Castelle steckt den Ball aus dem Zentrum überragend durch die Lücke zwischen den Essener Innenverteidigern. Heinz läuft durch und schiebt den Ball aus rund 13 Metern, rechts an Golz vorbei, ins Tor.

83. Scepanik geht rechts am Strafraum ins eins-gegen-eins und lässt Brumme mit einem Haken in die Mitte aussteigen. Sein Linksschuss fliegt dann knapp am linken Pfosten vorbei.

83. Der Westschlager geht in die Schlussphase. Hier ist richtig viel Spannung drin, weil nicht abzusehen ist, wer den nächsten Treffer setzt.

82. Ramien Safi RW Essen Gelbe Karte für Ramien Safi (Rot-Weiss Essen)

Safi sieht den gelben Karton, weil er den Aachener Konter unterbindet.

81. Danilo Wiebe Aachen Einwechslung bei Alemannia Aachen: Danilo Wiebe

81. Gianluca Gaudino Aachen Auswechslung bei Alemannia Aachen: Gianluca Gaudino

78. Die Alemannia schafft es jetzt immer wieder, den Ball früh zu erobern. Bisher konnten sie aus diesen Situationen aber noch nicht das wohl spielentscheidende 2:0 erzielen.

76. Das muss das 2:0 sein! Gaudino gewinnt im Mittelfeld den Ball und schickt Castelle steil. Der Stürmer sieht im Strafraum den freistehenden Heinz. Der Eingewechselte scheitert mit seinem Linksschuss an Golz, der sehr schnell unten ist, den Ball an den Pfosten lenkt und dann festmacht.

73. RWE zeigt sich jetzt angriffslustiger und versucht sich vorne durchzusetzen. Es fehlt noch an guten Aktionen, um daraus auch Tore zu erzielen.

72. Anton Heinz Aachen Einwechslung bei Alemannia Aachen: Anton Heinz

72. Niklas Castelle Aachen Einwechslung bei Alemannia Aachen: Niklas Castelle

72. Anas Bakhat Aachen Auswechslung bei Alemannia Aachen: Anas Bakhat

72. Kevin Goden Aachen Auswechslung bei Alemannia Aachen: Kevin Goden

69. Die Gäste sind gerade in Überzahl, weil Strujić am Ohr blutet und behandelt werden muss.

67. Essen steht jetzt wieder etwas sicherer und macht es den Gastgebern schwerer. Es braucht jetzt aber Offensivaktionen von den Gästen, wenn sie in diesem Spiel punkten wollen.

64. Moussa Doumbouya RW Essen Gelbe Karte für Moussa Doumbouya (Rot-Weiss Essen)

In seiner ersten Aktion handelt der Eingewechselte sich sofort die Gelbe Karte ein, weil er gegen Gaudino zu hart einsteigt.

63. Den scharf getretenen Freistoß klärt Golz im Fliegen mit den Fäusten.

62. Aachen drängt auf das 2:0. Die Gäste können sich gerade nicht von dem Druck lösen. Die Gastgeber bekommen einen Freistoß an der linken Sechzehnerkante.

60. Goden vergibt die Chance zum 2:0! Wieder ist es Bakhat, der die Szene gefährlich macht. Der Zehner spielt Goden steil, der ziemlich frei durch ist. Bei seinem Abschluss aus rund zehn Metern wird er noch gestört, sodass Golz überragend parieren kann.

57. Anas Bakhat Aachen Tooor für Alemannia Aachen, 1:0 durch Anas Bakhat

Der eingewechselte Mann bringt den Ball sofort maßgeschneidert auf den zweiten Pfosten, wo Bakhat im Fünfmeterraum sträflich freisteht. Er köpft den Ball ins leere Tor. Ein Essener Verteidiger hatte den Ball dann erst hinter der Linie geklärt.

57. Lukas Scepanik Aachen Einwechslung bei Alemannia Aachen: Lukas Scepanik

57. Florian Heister Aachen Auswechslung bei Alemannia Aachen: Florian Heister

55. Heister spürt nach einem Pass ein Ziehen im rechten Bein und muss behandelt werden. Das könnte zu dem nächsten verletzungsbedingten Wechsel führen.

54. Michael Schultz RW Essen Gelbe Karte für Michael Schultz (Rot-Weiss Essen)

Schultz macht den gleichen Fehler wieder Bakhat in der ersten Halbzeit und spielt nach einem Pfiff den Ball weg. Der Schiedsrichter bleibt konsequent und zeigt auch dafür die Gelbe Karte.

51. Die Aachener nehmen wieder das Zepter in die Hand und wollen ich in der Offensive zeigen. Die Gäste lassen sich dadurch in ihre Hälfte drücken.

49. Die Essener kommen mit mehr Energie aus der Kabine als noch in Halbzeit eins. Die Gastgeber machen das Gleiche und halten dagegen.

46. Olschowsky muss jetzt wohl doch wegen dem Zusammenprall mit Ríos-Alonso raus. Für ihn kommt Johnen.

46. Marcel Johnen Aachen Einwechslung bei Alemannia Aachen: Marcel Johnen

46. Jan Olschowsky Aachen Auswechslung bei Alemannia Aachen: Jan Olschowsky

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +3 Halbzeitfazit:

Ein hitziger Westschlager zwischen Alemannia Aachen und Rot-Weiss Essen geht mit 0:0 in die Halbzeitpause. Zu Beginn waren die Gastgeber deutlich aktiver und machten den Gästen ordentlich Druck. Dann kam aber Essen zur ersten Chance, weil sie die Gelegenheit nutzten, weiterzuspielen, während ein Aachener Verteidiger auf dem Boden lag. Das ließ direkt mal die Gemüter steigen. Danach kamen die Aachener wieder mehr zum Zug und hatten zwei gute Chancen durch Goden, der diese nicht nutzen konnte. Somit bleibt es trotz einem Chancenverhältnis von 2:1 für Aachen bei einem torlosen Spiel.

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +3 Die Aachener machen in der Nachspielzeit nochmal Druck. Sie wollen mit einer Führung in die Kabine gehen.

45. +1 Gaudino nimmt sein Glück in die eigene Hand und dribbelt aus dem Mittelfeld los über die linke Seite. Er lässt mehrere Verteidiger aussteigen und taucht dann im Sechzehner auf, wo er abschließt und im letzten Moment geblockt wird.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

44. Bei einem Freistoß von den Gästen rauschen Ríos-Alonso und Olschowsky voll zusammen. Der Aachener-Keeper braucht medizinische Behandlung. Er scheint etwas benommen zu sein, kann aber wohl weiterspielen.

42. Heister schlägt auf der rechten Seiten zwei Haken und flankt den Ball dann in die Mitte. Dort wird das Leder verlängert und landet am zweiten Pfosten bei Strujić, der mit links per Halbvolley abzieht. Golz ist da und lenkt den Ball übers Tor.

39. Wieder hat Goden die Chance zur Führung! Bei einem Eckball von links läuft der Stürmer auf den ersten Pfosten und lässt den Ball über den Kopf streifen. Das Leder fliegt gefährlich in Richtung Tor und dann auf die Latte.

36. Nach einer Essener Ecke rutscht der Ball durch, sodass Brumme an der Sechzehnerkante zum Abschluss kommt. Sein Rechtsschuss geht allerdings weit übers Tor.

33. Die Essener können das Spiel jetzt etwas beruhigen, weil sie den Ball halten. Aachen zieht sich etwas zurück und setzt auf ein Mittelfeld-Pressing.

30. Kevin Goden Aachen Gelbe Karte für Kevin Goden (Alemannia Aachen)

Goden kommt in einem Zweikampf gegen Brumme zu spät und bekommt dafür die Gelbe Karte. Das ist eine harte Entscheidung, weil Goden ihn eigentlich nicht allzu hart erwischt hatte.

28. Das Spiel findet gerade viel im Mittelfeld statt. Beide Mannschaften sind jetzt sehr konzentriert und verteidigen aufmerksam. Dadurch kommen gerade keine Chancen zustande.

25. Aachen bekommt einen Freistoß aus halblinker Position. Die Flanke von Gaudino gerät zu lang, sodass Golz den Ball mit den Fäusten klären kann.

22. Jetzt hat Goden die Chance zum 1:0! Bakhat hat aus dem Zentrum eine gute Idee und schickt Goden mit einem Heber über die Arbeit steil. Der Stürmer ist frei vor Golz und entscheidet sich den Keeper zu umkurven. Dabei legt er sich den Ball zu weit vor und schießt den Ball dann aus spitzem Winkel deutlich links am Tor vorbei.

19. Das muss das 1:0 für die Gäste sein! Martinovic taucht auf einmal total frei vor dem Aachener Tor auf, weil Essen den Ball nicht rausspielt, obwohl ein Aachener Verteidiger auf dem Boden liegt, der dann das Abseits aufhebt. Martinovic legt den Ball dann quer auf Arslan, der mit seinem Rechtsschuss am stark parierenden Olschowsky scheitert.

16. Die Essener finden in ihrem Passspiel noch nicht so richtig ihren Rhythmus, sodass es zu keinen langen Ballbesitzphasen kommt. Das Anlaufverhalten der gierigen Aachener bereitet ihnen bisher große Probleme.

14. Bakhat ist bisher der auffälligste Mann auf dem Platz. Er geht immer wieder tief und hat dann gute Ideen, wenn er am Ball ist.

12. Der Ball gehört in der Anfangsphase hauptsächlich den Gastgebern. Sie sind sicher im Aufbau und versuchen sich immer wieder über die Außen durch zu kombinieren.

10. Anas Bakhat Aachen Gelbe Karte für Anas Bakhat (Alemannia Aachen)

Bakhat sieht eine frühe Gelbe Karte, weil er nach seiner Abseitsstellung weiterspielt und den Ball ins Tor schießt.

9. Die Essener versuchen sich in dieses Spiel reinzuarbeiten. Ihnen ist die Verunsicherung aber noch deutlich anzumerken.

6. Die Gastgeber treten in einer 5-4-1-Formation auf. Bei den Gästen aus Essen ist es eine 4-2-3-1-Formation.

4. Das Spiel startet mit viel Energie von der Seite der Gastgeber. Sie scheinen sehr heiß auf diesen Westschlager zu sein.

1. Aachen ist sofort voll da und erobert den Ball sehr hoch. El-Faouzi kommt im Sechzehner an den Ball und will mit links abschließen. Sein Schuss wird aber geblockt.

1. Spielbeginn

Essen-Trainer Koschinat wechselt ebenfalls auf drei Positionen. Arslan, Martinovic und Golz dürfen anstelle von Voufack, Vonić und Wienand starten.

Aachen tauscht im Vergleich zum 0:0 gegen Wehen Wiesbaden auf drei Positionen. Für Johnen, Yarbrough und Töpken kommen Olschowsky, Rumpf und Bakhat in die Startelf. Torwart Olschowsky wurde ja jetzt im Winter von Borussia Mönchengladbach ausgeliehen.

Die Essener stecken tief im Abstiegskampf und brauchen heute unbedingt Punkte. Aus den letzten drei Spielen konnten sie nur ein Pünktchen holen. Mit einem Sieg könnten sie den 17. Platz einnehmen.

Die Alemannia steht auf einem ordentlichen 13. Platz in der Tabelle. Sie sind in der Liga seit fünf Spielen ungeschlagen und konnten in den letzten Spielen gut punkten. Heute haben sie die Chance sich von den Abstiegsplätzen abzusetzen. Mit einem Sieg würden sie auf Platz 11 springen und wären dann acht Punkte von den Abstiegsplätzen entfernt.