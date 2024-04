Halbzeitfazit: Ohne Nachspielzeit geht es dann auch schon in die Pause, zwischen Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf steht es 0:0. Das ist auch das gerechte Ergebnis, den viele Chancen haben wir nicht gesehen. Zwar sind beide Teams bemüht und die Intensität stimmt auch, allerdings geht dadurch so etwas die Präzision ab. Zudem stehen beide Teams auch wirklich gut. Für Durchgang zwei erhoffen wir uns da eine Steigerung, zählt doch sowohl für die Knappen als auch für die Gäste eigentlich nur ein Sieg. Bis gleich.

Einen langen Ball verlängert Vermeij nach links in den Lauf von Tzolis. Der bleibt dann im Sechzehner aber an Soppy hängen.

In zentraler Position hat Tzolis nach Pass von Appelkamp mal etwas Platz und zieht aus 22 Metern umgehend ab. Dabei trifft er das Spielgerät nicht richtig, das deshalb ungefährlich rechts am Tor von Müller vorbeitrudelt.

Es ist weiterhin ein sehr ausgeglichenes Spiel, bei dem keine Mannschaft sich wirkliche Vorteile erarbeiten kann. So fehlt es uns auch an Torchancen.

Dieses Mal ist es Kabadayı, der gefährlich von links mit viel Schnitt zum Tor flankt. In der Mitte können Iyoha und de Wijs mit vereinten Kräften klären. Es fehlt da noch an der allerletzten Präzision.

30.

Aus dem linken Halbfeld flankt Tzolis an den zweiten Pfosten. Dort steigt der eingelaufene Klaus hoch, will das Leder aus spitzem Winkel jedoch nochmal in die Mitte legen anstatt direkt auf den Kasten zu köpfen. So verpufft die Situation, weil kein Mitspieler mitgelaufen war.