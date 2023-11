Elversberg drückt jetzt und will noch vor der Pause mehr. Freistoß für die Hausherren am linken Strafraumeck.

Weil Kinsombi sich verschätzt kommt nach einer Flanke aus dem rechten Halbfeld von Feil Stock per Kopf an das Leder. Sein Kopfball aus sechs Metern auf Höhe des linken Pfosten geht dann knapp über die Querstange.

Jannik Rochelt bringt das Leder in die Mitte. Am zweiten Pfosten landet die Kugel dann beim freien Stock. Dessen Flachschuss aus vierzehn Metern von links pariert Huth sicher.

2.

Dicke Chance zur Führung für die Gäste! Platte legt rechts im Strafraum von der Grundlinie zurück in den Rückraum. Dort wird der Schuss von Klaas in letzter Sekunde noch von Jäckel abgeblockt. Auch den Nachschuss von halblinks von Robert Leipertz aus sieben Metern blockt ein Elversberger in höchster Not.