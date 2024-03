31. Maza mit dem Kopf! Der 18-Jährige schraubt sich nach Zeefuiks hoher Hereingabe vom rechten Flügel im Bereich zwischen Fünferkante und Elfmeterpunkt am höchsten. Er nickt bei Bedrängnis gut einen halben Meter über die halbrechte Ecke.

30. Terodde beinahe mit dem 2:3! In den Nachwehen einer Ecke bringt Murkin den Ball vom linken Flügel im hohen Bogen zurück in den Sechzehner. Der unbewachte Terodde zieht aus halblinken 14 Metern mit links direkt ab. Gersbeck ist in der halbrechten Ecke im Nachfassen zur Stelle.

27. Simon Terodde Schalke Tooor für FC Schalke 04, 2:2 durch Simon Terodde

Auch Terodde kann Doppelpack und stellt die Uhren erneut auf null! Karaman tankt sich ohne echte Gegenwehr über halblinks in den Strafraum. Mit einer Portion Dusel legt er quer für Terodde, der aus mittigen zehn Metern trocken per linkem Fuß unten rechts vollendet.

25. Kabadayı aus der zweiten Reihe! Der Leihspieler vom FC Bayern dribbelt von halbrechts nach innen und zirkelt den Ball aus 19 Metern mit dem linken Innenrist auf die linke Ecke. Die verfehlt er nur knapp.

24. Im Falle einer Niederlage wären die Königsblauen neben Schlusslicht Osnabrück der Verlierer des Wochenendes im Tabellenkeller. So gewannen Rostock und Braunschweig ihre Partien und Kaiserslautern holte einen Zähler.

23. Welch ein krummes Ding von Reese! Der Ex-Kieler visiert aus mittigen 21 Metern mit dem rechten Spann die rechte Ecke ab. Durch Kalas' Berührung wird der Versuch zu einem schwierig einzuschätzenden Aufsetzer, den Müller mit einer starken Flugeinlage per linker Hand vom Einschlag in den Maschen abhält.

20. Mit einer längeren Ballbesitzphase mit vielen Kontakten in der eigenen Hälfte will die Geraerts-Truppe Ruhe in das Spiel bringen. Die nun geteilt zweitschwächste Abwehr des nationalen Fußball-Unterhauses hat heute die Gegentore 50 und 51 zugelassen.

19. Hertha will nachlegen! Erst scheitert Gechter von der rechten Strafraumseite aus spitzem Winkel und sieben Metern an Müller, der in der kurzen Ecke pariert. Nachdem Tabakovic die Abnahme einer halbhohen Flanke verpasst hat, zieht Márton Dárdai aus zentralen 20 Metern mit links ab. Der Ball fliegt nicht weit rechts am Ziel vorbei.

16. Nach den ordentlichen Auftritten vor eigenem Publikum präsentiert sich Schalke in dieser Auswärtspartie als unkonzentriert, ist vor allem auf der rechten Abwehrseite oft überfordert. Reese setzt sich dort erneut durch und gibt flach nach innen. Kalas klärt diesmal grätschend.

13. Haris Tabakovic Hertha BSC Tooor für Hertha BSC, 2:1 durch Haris Tabakovic

Hertha reißt die Führung noch in der ersten Viertelstunde wieder an sich! Reese lässt auf der linken Sechzehnerseite Matriciani und Kabadayı stehen, tunnelt ersteren auf dem Weg in die Tiefe. Er spielt flach an die Fünferkante. Erneut muss Tabakovic aus kurzer Distanz nur den Fuß hinhalten.

12. Ouwejan flankt einen Freistoß vom linken Flügel im hohen Bogen an das ferne Fünfereck. Vor dem lauernden Lasme befördert Márton Dárdai den Ball per Kopf aus der Gefahrenzone. Matricianis folgende Hereingabe von rechts wird ebenfalls direkt geklärt.

11. In einer von vielen Fehlern und einem hohen Tempo geprägten Anfangsphase verzeichnen die Hausherren Ballbesitz- und Feldvorteile. Der Gast findet den Weg in die Spitze in erster Linie durch schnelles Umschalten.

8. Tabakovic aus der zweiten Reihe! Der Ex-Wiener taucht zentral vor der gegnerischen Abwehrkette auf und zirkelt den Ball aus 21 Metern auf die halbhohe rechte Ecke. Schalkes Schlussmann Müller ist schnell unten und wehrt zur Seite ab.

5. Simon Terodde Schalke Tooor für FC Schalke 04, 1:1 durch Simon Terodde

Schalke schafft die schnelle Antwort! Lasme zieht nach einem Querpass Karamans aus mittigen 15 Metern wuchtig, aber unplatziert ab. Keeper Gersbeck pariert nur noch vorne. Terodde schaltet am schnellsten und staubt mit dem rechten Fuß ab.

4. Durch den schnellen Vorsprung springen die Hauptstädter in der Live-Tabelle vom elften auf den achten Platz. Sie bauen den Vorsprung auf Rang 16 auf neun Punkte aus und rücken auf sechs Zähler an die Aufstiegszone heran.

2. Haris Tabakovic Hertha BSC Tooor für Hertha BSC, 1:0 durch Haris Tabakovic

Schon nach 90 Sekunden schießt Tabakovic Berlin in Führung! Dudziak umkurvt auf der tiefen linken Strafraumseite Schallenberg und passt flach und hart vor den kurzen Pfosten. Kalas befördert den Ball grätschend an den Pfosten. Von dort kullert der Ball an Torhüter Müller vorbei vor die Füße Tabakovics, der aus zwei Metern nur noch einschieben muss.

1. Hertha gegen Schalke – auf geht's im stimmungsvollen Olympiastadion!

1. Spielbeginn

Soeben haben die beiden Mannschaften die Katakomben in Richtung Rasen verlassen. Das Olympiastadion ist fast ausverkauft; 20000 Königsblaue sind mitgereist.

Bei den Gelsenkirchenern, deren Defensive mit 49 Gegentoren die drittschwächste der 2. Bundesliga ist und die in der Fremde neun der bisherigen zwölf Partien verlor, stellt Coach Karel Geraerts nach dem 3:3-Heimremis gegen den SC Paderborn 07 zweimal um. Anstelle von Soppy (muskuläre Probleme) und Seguin (Gelbsperre) beginnen Matriciani und Latza.

Auf Seiten der Hauptstädter, die das Hinspiel Anfang Oktober auf Schalke dank der Treffer Prevljaks (41.) und Reeses (51.) mit 2:1 für sich entschieden und die heute im Optimalfall auf den achten Rang vorrücken können, hat Trainer Pál Dárdai im Vergleich zur 0:2-Auswärtsniederlage beim FC St. Pauli vier personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Kenny (Gelbsperre), Leistner, Barkok (beide auf der Bank) und Palkó Dárdai (nicht im Kader) beginnen Márton Dárdai, Zeefuik, Dudziak und Maza.

Der FC Schalke 04 kämpft weiterhin dagegen, direkt von der nationalen Eliteklasse in die 3. Liga durchgereicht zu werden. Waren die Königsblauen mit zwei Niederlagen in das Kalenderjahr 2024 gestartet und Ende Januar punktgleich mit den Rängen 16 und 17 gewesen, berappelten sie sich zuletzt vor eigenem Publikum und holten in sechs Matches sehr stabile zehn Punkte. Infolge des Heimsieges gegen den FC St. Pauli (3:1) und des ebenfalls vor den eigenen Fans ergatterten Remis gegen den SC Paderborn (3:3) schienen sie schon auf eine vorzeitige Rettung schielen zu können, doch da die Konkurrenz aktuell auch ordentlich punktet, liegen die Gelsenkirchener nur zwei Zähler vor dem Relegationsplatz.

Hertha BSC scheint in ihrer ersten Saison nach dem Abstieg nicht mehr über den Status einer Mannschaft des Tabellenmittelmaßes hinauskommen zu können. Nachdem die Blau-Weißen Mitte Februar nach zwei Siegen in Serie noch einmal mindestens einen vorsichtigen Blick nach oben geworfen hatten, zogen sie aus den jüngsten drei Partien bei Eintracht Braunschweig (1:1), gegen die KSV Holstein (2:2) und beim FC St. Pauli (0:2) nur zwei Zähler. Am letzten Sonntag im Millerntor-Stadion wurden ihnen vom Spitzenreiter deutlich die Grenzen aufgezeigt.