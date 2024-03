42. Doch kaum eine Minute später gibt es den nächsten Standard für die Gäste. Karaman zupft gegen Ansah am der linken Strafraumkante. Doch auch Zehnters Freistoßflanke findet nur einen Spieler in Königsblau.

41. Der folgenden Freistoß aus dem zentralen Mittelfeld vergeigt Obermair.

40. Tomáš Kalas Schalke Gelbe Karte für Tomáš Kalas (FC Schalke 04)

Der Tscheche hat den Ellbogen im Kopfballduell mit Bilbija an dessen Hinterkopf. Richtige Entscheidung vom Unparteiischen, hier die erste Karte des Spiels zu verteilen.

39. Karaman tritt Kinsombi im Mittelkreis schmerzhaft auf dem Fuß. Solche kleinen Fouls sorgen dafür, dass kaum ein richtiger Spielfluss zustandekommt.

37. Was macht Müller da? Der Schalker Keeper macht einen unnötigen Ausflug nach vorne und will gegen Ansah einen Ball in die Tiefe klären, obwohl Kalas am Gegenspieler ist. Der SCP-Stürmer ist jedoch vorher am Ball und überlupft den Keeper. Doch er verzieht deutlich. Glück für Müller!

36. Wieder bringt Ouwejan eine Flanke von Linksaußen in die Box. Doch erneut ist die Hereingabe beim SCP. Der Niederländer ist bislang glücklos in der Offensive.

34. Direkt nach Wiederanpfiff gibt es den nächsten Zusammenprall im Mittelfeld. Diesmal trifft es Paul Seguin und Derry Murkin, welche mit den Köpfen zusammenkrachen. Seguin braucht Behandlung, während Murkin weitermacht als wäre nichts passiert.

33. Dieses Tor kann der Partie nur guttun. Vom SCP muss nun mehr kommen!

32. Kenan Karaman Schalke Tooor für FC Schalke 04, 1:0 durch Kenan Karaman

Karaman tritt an und verwandelt eiskalt mittig ins Tor. Boevink ist im linken Eck und hat somit keine Chance. Die Arena bebt!

30. Handelfmeter für Königsblau! Schalke erobert sich im Paderborner Spielaufbau den Ball. Lasme schickt Karaman per Lupfer in die Box. In der Folge legt sich Karaman das Leder an Bilbija vorbei. Der geht dabei mit dem Arm zum Ball und berührt die Kugel. Kampka ist sich direkt sicher und zeigt auf den Punkt. Die Schalker feiern den Pfiff wie einen Treffer. Doch der VAR prüft die Aktion nochmals, aber die Entscheidung steht.

28. Soppy ist wieder auf dem Spielfeld zurück und kann weitermachen. Das Geschehen auf den Rasen ist aktuell von vielen Nickligkeiten geprägt.

26. Brandon Soppy sitzt am Boden und hält sich das linke Knie. Auch er benötigt den Support der Ärzte. Während der Unterbrechung fordert Łukasz Kwasniok beim Vierten Offiziellen eine Gelbe Karte für Paul Seguin. Der Schalker Mittelfeldspieler hat in der Szene zuvor ein Foul begangen, welches für den SCP-Coach wohl taktischer Natur war. Die Meinung scheint er exklusiv zu haben.

25. Auch in der folgenden Aktion ist Lasme dabei. Ein Flankenball aus dem linken Halbfeld touchiert Lasme mit dem Kopf. Doch die Kugel geht am Tor vorbei.

24. Lasme erarbeitet sich am gegnerischen Strafraum die Kugel gegen Curda. Solche Einsätze sehen die S04-Fans gerne und quittieren das mit Applaus für den Angreifer.

22. Wieder ist es Murkin. Doch diesmal flankt er vom linken Flügel gefährlich vor das Tor. Die Flanke mutiert zum Torschuss, doch macht keine Probleme für Pelle Boevink im Tor.

21. Bezeichnend für die bisherige Partie ist Murkins Abschlussversuch aus 22 Metern aus linker Position. Der Ball geht schlussendlich kläglich ins Seitenaus.

20. Nach rund 20 Minuten ist noch einiges an Luft nach oben in dieser Partie. Chancen sind noch völlige Mangelware und ansonsten findet das Spiel viel im Mittelfeld statt.

19. Die Gäste reißen die Spielkontrolle an sich und bekommen über die linke Seite den nächsten Eckstoß. Diesen spielen sie kurz und unpräzise aus. Schalke kommt wieder in Ballbesitz.

16. Ouwejan bringt am rechten Flügel David Kinsombi zu Fall. Kampka entscheidet auf Freistoß für die Ostwestfalen. Diesen bringt Bilbija ins Zentrum, wo Curda aufreizend frei steht. Doch die Königsblauen bekommen den Ball vorher geklärt.

15. Auch Schallenberg steht nun wieder und kann weiterspielen.

13. Schallenberg und Ansah krachen an der Seitenauslinie vor der Schalker Bank krachend mit den Köpfen zusammen. Der Schalker Kapitän, welcher in Paderborn geboren wurde, bleibt danach liegen und benötigt die Betreuer. Ansah steht glücklicherweise direkt wieder auf.

12. Der erste Schalker Eckstoß wird von Lasme herausgeholt. Der Standard von links wird auch auf den Kopf von Lasme geschlagen. Mit dem Kopfball hat SCP-Keeper Boevink allerdings keine Mühe.

10. Aus dem linken Mittelfeld schlägt Ouwejan eine Freistoßflanke in die Box, doch diese ist viel zu ungefährlich. In der Folge bekommen die Schalker jedoch den zweiten Ball, welchen Kalas über das Tor drischt.

8. Soppy schlägt den Ball aus dem rechten Halbfeld in die Box. Er sucht damit Terodde, doch die Paderborner Verteidiger sind zur Stelle und bereinigen die Aktion.

5. Wieder die Gäste! Diesmal findet Kostons per Hereingabe von rechts Ansah am langen Pfosten. Der hat viel Zeit aber schafft es nicht, die Kugel sauber aufs Tor zu bringen.

4. Ganz im Gegenteil: die Gäste zeigen sich das ersten Mal zaghaft vor dem S04-Tor. Von links kann Zehnter flanken. Kostons kommt vor dem Tor jedoch knapp nicht an das Leder. Die Schalker können in der Folge mit Mühe klären.

3. Die Königsblauen schieben früh an und setzen den SCP tief in deren Hälfte unter Druck. So für große Probleme sorgt das bei den Gästen nicht.

2. Das sieht man auch nicht alle Tage: der Schalker Winterneuzugang Brandon Soppy führt einen Einwurf falsch aus, was der Referee abpfeift und auf Einwurf für Paderborn entscheidet.

1. Pünktlich wird die Partie von Kampka eröffnet! Welches Team erwischt den besseren Start in dieses Duell?

1. Spielbeginn

Bei rund 13 Grad und viel Sonnenschein ist das Dach der Veltins-Arena natürlich offen. In das Stadion führt der Unparteiische Dr. Robert Kampka die 22 Hauptdarsteller des Mittag gleich hinein.

"Das wird ein besonderes Spiel in einem Fußball-Tempel", so SCP-Chefcoach Lukas Kwasniok vor dem Spiel. Dass seine Mannen große Stadien können, zeigten sie schon oftmals in dieser Runde. Bereits beim HSV und beim 1. FC Kaiserslautern gewannen die Ostwestfalen mit 2:1. Die 07er sind auswärts zudem auch stärker als zuhause. In der Fremde fuhren die Paderborner mit 20 Punkten zwei mehr ein als zuhause. Dennoch sieht Kwasniok sein Team heute eher als Außenseiter. In der Formtabelle der letzten zehn Spiele steht der SCP auf Platz eins mit 20 Punkten. Im Gesamt-Tableau auf Platz sieben mit drei Punkten Rückstand auf Rang drei. So kann heute also, zumindest vorläufig, sogar der Sprung auf den Relegationsplatz gelingen. Zuletzt ging den heutigen Gästen die Torgefahr etwas ab. So zu sehen letzte Woche beim 0:0 gegen Magdeburg. Die deutliche spielerische und zahlenmäßige Überlegenheit konnte nicht in Tore umgemünzt werden. Kwasniok war trotzdem stolz auf sein Team. Mit Aaron Zehnter bringt der SCP-Coach einen neuen Mann von Anfang an ins Spiel. Der 19-jährige ersetzt Robert Leipertz.

Ein Blick auf die Startelf vom S04: Geraerts sieht keinen Bedarf an Änderungen und schickt dieselben elf Spieler auf den Rasen wie zuletzt. Auf der Bank fehlen heute jedoch Dominick Drexler (krank) und Lino Tempelmann. Dafür sind Henning Matriciani und Assan Ouédraogo wieder dabei. Der U17-Weltmeister ist zum ersten Mal seit seinem Syndesmoseriss aus dem November 2023 wieder im Kader.

Trotz des Sieges gegen St. Pauli kehrte aber nicht wirklich Ruhe ein am Ernst-Kurzorra-Weg. Denn am Mittwoch einigten sich der Verein und der Technische Direktor André Hechelmann auf eine sofortige Beendigung der Zusammenarbeit. So wird die Neustrukturierung des sportlichen Bereichs konsequent fortgesetzt. Doch abseits davon sorgte der FC Schalke noch für eine tolle Aktion unter der Woche. Es wurde ein Sondertrikot vorgestellt, welches von jungen Vereinsmitgliedern entworfen wurde. Mit diesem werden die Schalker heute auch spielen. Dieses ist dunkelblau mit weißen Elementen und zeigt die unterschiedlichen Epochen in verschiedenen Varianten, wie das alte Vereinslogo. Im Fanshop war das Trikot in Rekordzeit ausverkauft. Vom Erlös des Sonderdress werden 50.000€ gespendet, sowie die vom Team heute getragenen Trikots im Anschluss versteigert.

Hat sich der S04 sportlich endlich gefunden? Nach der Aussprache der Mannschaft vor rund zwei Wochen und dem folgenden 3:1-Erfolg gegen Spitzenreiter St. Pauli konnte etwas durchgeatmet werden bei den Knappen. Zwar stehen die Gelsenkirchener mit Platz 14 weiterhin in ungemütlichen Gefilden. Doch der Optimismus scheint zurück zu sein, dass die Saison doch noch ein einigermaßen versöhnliches Ende nimmt. Um weiter an dieses Ziel heranzurücken, soll heute der vierte Heimsieg in Serie her. Doch Coach Karel Geraerts bremst die Euphorie etwas: „Wir müssen mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben und die gleiche Leistung sowie Überzeugung wie zuletzt auf den Platz bringen“. Der belgische Cheftrainer habe für das Paderborn-Spiel einige andere Ideen wie zuletzt gegen die St. Paulianer im Kopf. Welche Ansätze er gleich wählt, verriet er vor dem Spiel allerdings nicht.

Zum 25. Spieltag im deutschen Unterhaus empfängt der FC Schalke 04 im zweiten Heimspiel in Folge den Nachbarn aus Paderborn. Während die Gäste von der Pader weiter an die Aufstiegsränge ran rutschen wollen, möchten sich die Knappen weiter aus dem Keller kämpfen. Der überraschende Heimsieg gegen den FC St. Pauli am vergangenen Spieltag kann mit einem weiteren Dreier heute vergoldet werden. Vor rund 60.000 Zuschauenden, darunter 4.000 aus Paderborn, wird Schiedsrichter Dr. Robert Kampka in rund 55 Minuten anpfeifen. Bis dahin wird es hier die wichtigsten Infos geben! Die Aufstellungen sind bereits eingetragen.