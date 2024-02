Fazit: Fortuna Düsseldorf gewinnt durchaus verdient mit 2:0 gegen Hansa Rostock. Letztlich war es ein Doppelschlag von Klaus und Tanaka in der ersten Hälfte, der der Fortuna den Sieg brachte. Am Ende sahen wir eine über weite Strecken ausgeglichene Partie, in der auch die Kogge ihre Torchancen hatte. In der Schlussphase fehlte den Rostockern dann aber die letzte Durchschlagskraft und Effizienz im letzten Drittel. Düsseldorf bleibt damit im Auftiegsrennen oben dran, Rostock verpasst den Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Wir bedanken uns und wünschen einen schönen Sonntag!

Vermeij! Der Stürmer wird von der rechten Seite bedient und nimmt den Ball am kurzen Pfosten direkt ab. Er schiebt ihn knapp links am Tor vorbei.

Doppelchance für die Hausherren! Erst scheitert Vermeij per Kopf an Kolke, dann trifft Tanaka aus wenigen Metern nur den rechten Pfosten!

Jetzt geht es hin und her! Auf der einen Seite scheitert Klaus rechts im Strafraum mit seinem wuchtigen Schuss an Kolke. Der macht das Spiel mit einem langen Ball schnell und schickt Perea auf die Reise. Aber auch der verliert das Duell gegen den Keeper. Dressels Nachschuss rauscht drüber!

Perea verlängert einen Einwurf von der linken Seite per Kopf. Der Ball fliegt genau in die Arme von Kastenmeier.

Riesenchance für Júnior Brumado! Der Stürmer taucht nach einer Flanke von der rechten Seite plötzlich am Fünfer auf und kommt an den Ball. Sein Abschluss ist aber zu unplatziert und Kastenmeier pariert!

Tooor für Fortuna Düsseldorf, 1:0 durch Felix Klaus Die Fortuna führt! Nach einer Flanke aus dem linken Halbfeld verlängert Daferner per Kopf auf den Torschützen, der den Ball wunderbar aus elf Metern mit dem Außenrist in der rechten Ecke unterbringt. Wunderschönes Tor!

Die Gäste agieren bislang eher defensiv und attackieren erst nahe der Mittellinie. Dadurch kann der Gastgeber den Ball in Ruhe hinten raus spielen, dann macht die Kogge die Räume in der eigenen Hälfte aber sehr eng.

Fortuna-Coach Daniel Thioune nimmt im Vergleich zur Partie in Karlsruhe zwei Veränderungen in der Startelf vor. Für Hoffmann und Jóhannesson beginnen de Wijs und Daferner.

Kann die Fortuna den Negativtrend stoppen und wieder zu den Aufstiegsrängen aufschließen? In 2024 ist die Mannschaft von Daniel Thioune in der 2. Bundesliga noch sieglos. Zwei Zähler konnten die Düsseldorfer in den vergangenen vier Spielen einfahren. Am vergangenen Spieltag verspielte man beim 2:2 gleich zwei Führungen. Tzolis hatte die Fortuna zwischenzeitlich mit 1:0 und mit 2:1 in Front gebracht.