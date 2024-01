Tooor für FC St. Pauli, 0:2 durch Marcel Hartel Pauli legt nach! Auf dem rechten Flügel macht Oladapo Afolayan den Ball fest. Er spielt die Kugel zurück auf Manolis Saliakas, der butterweich in die Box flankt. Marcel Hartel startet perfekt rein und drückt den Ball mit dem Kopf aus fünf Metern in die linke Torecke.

Der FC St. Pauli bekommt wenige Meter vor dem Sechzehner in halbrechter Position einen Freistoß zugesprochen. Eric Smith bekommt den Ball jedoch nicht an der Mauer vorbei.

Die Fortuna ist in Ballbesitz, aber kommt nicht aus der eigenen Hälfte heraus. St. Pauli stellt den Gegner an der Mittellinie kompakt zu.

Dicke Chance! Aus dem rechten Halbfeld schlägt Manolis Saliakas einen wunderschönen Flugball an die Strafraumgrenze. In zentraler Position nimmt Marcel Hartel den Ball stark mit, aber scheitert am herauseilenden Florian Kastenmeier.

Der Ball rollt in Düsseldorf! Welches Team erwischt den besseren Start in dieses Top-Spiel der 2. Bundesliga?

Das Spieljahr 2023 endete für die Gäste mit drei Remis. Mit einem 2:0-Erfolg über den 1. FC Kaiserslautern beendete die Mannschaft von Fabian Hürzeler in der diese Serie. Die Startaufstellung bleibt zur Vorwoche identisch, aber an der Seitenlinie gibt es einen Wechsel. Hürzeler fehlt seinem Team aufgrund einer Gelbsperre und wird von Co-Trainer Peter Németh vertreten. „Es wird mir definitiv fehlen, die Mannschaft von der Seitenlinie zu unterstützen. Zwischen Peter und der Mannschaft herrscht großes Vertrauen", sagt der Chefcoach.

Die Hausherren starteten in Berlin in die Rückrunde. Von Hertha BSC trennte sich die Elf von Daniel Thioune mit 2:2. Zweimal glichen die Rot-Weißen nach einem Rückstand aus. An der Startformation nimmt der Trainer nur eine Veränderung vor: Nicolas Gavory startet für Tim Oberdorf (nicht im Kader). Das Ziel für die Begegnung gibt Thioune klar vor: "Wir wollen die erste Mannschaft in dieser Saison sein, die die St. Paulianer schlägt."