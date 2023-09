73. Marcus Mathisen Wiesbaden Gelbe Karte für Marcus Mathisen (SV Wehen Wiesbaden)

Der die Kapitänsbinde tragende Däne verhindert einen schnellen Gegenstoß des SCP, indem er Nadj unweit der Mittellinie seitlich in die Beine steigt. Das taktische Vergehen zieht eine Gelbe Karte nach sich.

72. Conteh verpasst die hundertprozentige Chance zum 3:1! Der gebürtige Hamburger taucht gegen aufgerückte Hessen durch einen verunglückten Rückpass Heußers frei vor dem Gästekasten auf. Aus gut 14 Metern und vollem Lauf schießt er jedoch den herauslaufenden Keeper Stritzel an.

71. Łukasz Kwasniok schickt den unglücklich agierenden Platte in den vorzeitigen Feierabend. Dritter Einwechselspieler auf Seiten der Ostwestfalen ist Conteh, der in dieser Saison bisher einen Treffer vorzuweisen hat.

70. Sirlord Conteh Paderborn Einwechslung bei SC Paderborn 07: Sirlord Conteh

70. Felix Platte Paderborn Auswechslung bei SC Paderborn 07: Felix Platte

68. Erstmals nach dem Seitenwechsel ist der SVWW in der Lage, den Ball etwas länger in den eigenen Reihen zu halten. Nach der stabilen Abwehrleistung vor der Pause ist der Aufsteiger in Durchgang zwei schlicht überfordert mit der offensiven Wucht des Vorjahressechsten.

65. Łukasz Kwasniok ersetzt den angeschlagenen Torvorbereiter- und schützen sowie Curda durch Grimaldi und Ezekwem. Auf Seiten der Gäste bringt Markus Kauczinski Bätzner und Ćatić für Lee und Mockenhaupt.

64. Amar Ćatić Wiesbaden Einwechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Amar Ćatić

64. Sascha Mockenhaupt Wiesbaden Auswechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Sascha Mockenhaupt

64. Nick Bätzner Wiesbaden Einwechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Nick Bätzner

64. Hyun-ju Lee Wiesbaden Auswechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Hyun-ju Lee

63. Kimberly Ezekwem Paderborn Einwechslung bei SC Paderborn 07: Kimberly Ezekwem

63. Laurin Curda Paderborn Auswechslung bei SC Paderborn 07: Laurin Curda

63. Adriano Grimaldi Paderborn Einwechslung bei SC Paderborn 07: Adriano Grimaldi

63. Sebastian Klaas Paderborn Auswechslung bei SC Paderborn 07: Sebastian Klaas

60. Niclas Nadj Paderborn Tooor für SC Paderborn 07, 2:1 durch Niclas Nadj

Paderborn belohnt sich für das Offensivfeuerwerk mit der Führung! Klaas hat den Ball im offensiven Zentrum ohne echten Druck am Fuß, erkennt eine Lücke in der gegnerischen Abwehrkette und stopft diese mit einem Steilpass zu Nadj. Dessen Schuss aus halbrechten 13 Metern erreicht der grätschende Abwehrmann Mathisen zwar, produziert so aber eine Bogenlampe. Der Ball segelt über Keeper Stritzel hinweg in die Maschen.

59. Froese dribbelt aus der halblinken Offensivspur nach innen und probiert sich aus 25 Metern mit einem rechten Spannschuss. Der verfehlt den anvisierten rechten Winkel deutlich.

57. Nicht erst seit dem Ausgleichstor ist der SCP äußerst zielstrebig unterwegs. Heimtrainer Łukasz Kwasniok scheint in der Kabine die richtigen Worte gefunden zu haben.

54. Paderborn drängt auf die Führung! Muslija bricht auf links durch, tankt sich in den Sechzehner und bedient den in der Nähe postierten Nadj. Der schießt nach der Ballannahme aus zwölf Metern auf die linke Ecke. Für Schlussmann Stritzel rettet Abwehrspieler Mathisen mit dem rechten Oberschenkel.

51. Sebastian Klaas Paderborn Tooor für SC Paderborn 07, 1:1 durch Sebastian Klaas

Im direkten Gegenzug gleichen die Blau-Schwarzen aus! Infolge einer hohen Eroberung jagt der durch Platte in Szene gesetzte Klaas den Ball aus zentralen 17 Metern mit dem rechten Spann humorlos in die flache rechte Ecke. Keeper Stritzel streckt sich, ist aber machtlos.

50. Aus dem Nichts die Riesenchance zum 0:2! Nachdem ein Flugball zu Froese an die halbrechte Sechzehnerkante durchgerutscht ist, legt dieser für den völlig freien Prtajin quer. Der feuert den Ball aus mittigen zwölf Metern aber im hohen Bogen drüber.

49. Weder Łukasz Kwasniok noch Markus Kauczinski haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen.

47. Nach einem Kurzpass Nadjs nimmt Klaas aus mittigen 18 Metern mit dem linken Spann Maß. Er befördert den Ball gut einen Meter über den linken Winkel hinweg.

46. Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in der Home-Deluxe-Arena! Der überraschend gut in die Saison gestartete Aufsteiger besinnt sich auch beim Vorjahressechsten auf seine stabile Defensivabteilung. Sein Pausenvorteil beruht auch auf der hohen Effizienz in der Chancenverwertung. Kann er das bisherige Niveau halten und Paderborn den nächsten schmerzlichen Punktverlust beifügen?

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +5 Halbzeitfazit:

Der SV Wehen Wiesbaden führt zur Pause der Auswärtspartie beim SC Paderborn 07 mit 1:0. Die Ostwestfalen verzeichneten von Anfang an Ballbesitzvorteile und über links einige Durchbrüche, kamen aber zunächst nicht zum Abschluss. Wenige Momente nach der Premierenchance der Hausherren, die Nadj ungenutzt gelassen hatte (22.), sicherte sich der Gast überraschenderweise den Vorteil: Froese verwertete eine Vorarbeit Goppels im Rahmen eines Gegenstoßes eiskalt (23.). Die Blau-Schwarzen ließen sich durch diesen Rückschlag stark verunsichern und erlaubten sich eine sehr hohe Fehlpassquote, die nicht nur lange Zeit weitere Offensivszenen verhinderte, sondern auch für einige weitere Konteransätze der Hessen sorgte, die diese allerdings nicht auszuspielen wussten. Erst in Minute 43 kam der SCP dem Ausgleich ernsthaft nahe; ein Direktabnahme Plattes im Strafraum flog nur knapp am Gästekasten vorbei. Bis gleich!

45. +5 Ende 1. Halbzeit

45. +4 Ivan Prtajin Wiesbaden Gelbe Karte für Ivan Prtajin (SV Wehen Wiesbaden)

Nach einem Freistoßpfiff kickt der beste Saisontorschütze des SVWW den Ball weg und handelt sich hierfür eine unnötige Gelbe Karte ein.

45. +2 Auf Paderborns beste Chance antwortet der SVWW mit einer langen Ballbesitzphase. Eine Schlussoffensive der Hausherren bleibt bisher aus, was einige Paderborner Anhänger zu Pfiffen verleitet.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

Durchgang eins in der Home-Deluxe-Arena wird vor allem wegen der langen Überprüfung des Gästetreffers um satte vier Minuten verlängert.

43. Platte beinahe mit dem Ausgleich! Infolge einer hohen Verlagerung spielt Obermair vom linken Sechzehnereck flach nach innen. Dort hat sich Platte von Mathisen gelöst und schießt aus neun Metern nur hauchdünn an der linken Stange vorbei.

42. Paderborns Standardschwäche setzt sich fort: Auch Muslijas zweiter Eckstoß von der linken Fahne fliegt in einer Höhe von gut drei Meter durch die Strafraummitte und ist damit unerreichbar.

40. Im Falle einer weiteren Niederlage wäre der Fehlstart der Blau-Schwarzen zweifellos perfekt. Im Laufe des Wochenendes könnten sie dann sogar noch auf einen direkten Abstiegsplatz abrutschen.

37. Lee taucht am linken Strafraumeck auf und zirkelt den Ball mit em rechten Innenrist auf die halbhohe rechte Ecke. SCP-Keeper Huth ist zur Stelle und sichert den Ball im Nachfassen.

35. Wehen Wiesbaden hat wenig Mühe, die defensiven Räume zu kontrollieren. Die Kauczinski-Truppe könnte in dieser Phase sogar noch häufiger und konsequenter auf ein schnelles Umschaltspiel setzen, denn Paderborn bietet viel an.

32. Die Blau-Schwarzen stehen nach dem unerwarteten Gegentreffer neben sich, wirken stark verunsichert. Vor allem im Aufbauspiel geht nach einer guten halben Stunde viel schief.

29. Jannis Heuer Paderborn Gelbe Karte für Jannis Heuer (SC Paderborn 07)

Heuer kommt auf der rechten Abwehrseite deutlich zu spät gegen Goppel. Er erwischt mit seiner Grätsche nur den Gegenspieler. Referee Robert Kampka ahndet das Vergehen mit einer Gelben Karte. Für Heuer ist es schon die vierte in dieser noch jungen Saison.

26. In der Live-Tabelle rückt der Aufsteiger auf einen starken vierten Tabellenplatz vor. Gewinnt der SVWW auch hier und heute beim Sechsten der Vorsaison, stünde er bereits bei elf Zählern.

23. Kianz Froese Wiesbaden Tooor für SV Wehen Wiesbaden, 0:1 durch Kianz Froese

Wehen Wiesbaden geht in Führung! Goppel taucht erstmals auf seiner linken Offensivbahn auf und legt vor dem Sechzehner quer für Froese. Der versenkt den Ball nach der Annahme mit einem präzisen Schuss in der flachen rechten Ecke. Zunächst wird der Treffer wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung nicht gegeben, doch nach gut 90 Sekunden kommt die Korrektur durch den VAR.

22. Die erste echte Chance für den SCP! Muslija taucht nach einer hohen Verlagerung auf der linken Strafraumseite frei vor Gästeschlussmann Stritzel auf. Der ist schnell vorgerückt und hat den Winkel damit verkürzt, weshalb Muslija für Nadj querlegt. Der bleibt mit seiner Direktabnahme aus 13 Metern an Carstens hängen.

21. Die Kwasniok-Auswahl erhöht den Druck auf die Abwehrabteilung des Aufsteigers, indem sie nun schneller und direkter kombiniert. Am und im gegnerischen Strafraum ist sie aber noch zu umständlich, um in abschlussreife Positionen zu gelangen.

18. Muslija lässt einen Freistoß aus zentraler Offensivlage mit dem rechten Innenrist gefühlvoll auf die rechte Sechzehnerseite segeln. Musliu will in einer wohl einstudierten Variante per Kopf für Platte ablegen, erwischt den Angreifer jedoch im Rücken. Mathisen schlägt den Ball aus der Gefahrenzone.

15. SCP-Offensivmann Platte muss auf dem Rasen behandelt werden, nachdem er in einem Luftduell mit Angha kollidiert ist. Für den Ex-Darmstädter wird es nach einer kurzen Verschnaufpause aber weitergehen.

13. Frose taucht mittig direkt vor der letzten gegnerischen Abwehrlinie auf und ballert von der Sechzehnerkante nicht weit an der flachen rechten Ecke vorbei. Nach dem Schuss geht ohnehin die Fahne des Assistenten wegen einer Abseitsstellung hoch.

12. Obermair schafft es auf dem linken Flügel an Mockenhaupt vorbei und bedient Platte am nahen Fünfereck. Dem springt der Ball infolge der Annahme an die linke Hand. Referee Robert Kampka pfeift zum Freistoß für den Gast, bevor der Angreifer schießen kann.

9. Muslija dringt über die tiefe linke Außenbahn in den Strafraum ein und legt von der Grundlinie flach zurück für Nadj. Der bringt aus bester Lage wegen einer unsauberen Annahme aber keinen Schuss zustande. Im zweiten Anlauf klärt der SVWW.

7. Die durch Obermair herausgeholte Premierenecke der Ostwestfalen führt Muslija von der linken Fahne aus. Seine Flanke ist allerdings viel zu hoch angesetzt. Sie segelt über Freund und Feind hinweg und landet im rechten Toraus.

4. Wenig überraschend liegt der Fokus des Aufsteigers auf der Arbeit gegen den Ball. Bei bester Stimmung der gut 11000 Zuschauer sucht der SCP noch den ersten Weg in das letzte Felddrittel.

1. Paderborn gegen Wehen Wiesbaden – Durchgang eins in der Home-Deluxe-Arena ist eröffnet!

1. Spielbeginn

Es gibt eine Schweigeminute für die Opfer des Erdbebens in Marokko und der Flutkatastrophe in Libyen.

Soeben haben die beiden Mannschaften den Rasen betreten.

Bei den Hessen, deren Defensivabteilung mit vier Gegentoren die drittbeste der ersten fünf Spieltage ist und die im Falle eines dreifachen Punktgewinns auf zwei Zähler an die Tabellenspitze heranrücken könnten, stellt Coach Markus Kauczinski nach dem 1:1-Heimunentschieden gegen den FC Schalke 04 dreimal um. Angha, Goppel und Lee nehmen die Plätze von Rieble (Gehirnerschütterung), Jacobsen und Jonjic (beide auf der Bank) ein.

Auf Seiten der Ostwestfalen, die das letzte Pflichtspielduell mit dem SVWW in der 3. Liga Anfang Mai 2018 als bereits feststehender Aufsteiger mit 3:1 für sich entschieden und die seit April auf eine gegentorlose Partie warten, hat Trainer Łukasz Kwasniok im Vergleich zur 1:2-Auswärtsniederlage bei der KSV Holstein zwei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Klefisch (Bank) und Leipertz (Sehneneinriss in der rechten Fußsohle) beginnen Curda und Nadj.

Für den SV Wehen Wiesbaden verliefen die ersten Wochen der vierten zweitklassigen Spielzeit der Vereinsgeschichte sehr zufriedenstellend. Hatten die Rot-Schwarzen in den ersten 270 Saisonminuten fast optimale sieben Punkte eingefahren, zeigten sie sich gut erholt von der 1:2-Premierenpleite beim 1. FC Nürnberg. So trotzten sie dem FC Schalke 04 durch ein sehr spätes Tor des eingewechselten Reinthalers (90.+5) ein 1:1-Unentschieden ab.

Der SC Paderborn 07 bewegt sich bislang zweifellos unterhalb der eigenen und äußeren Erwartungen. Nachdem die Blau-Schwarzen die vergangene Saison auf einem starken sechsten Tabellenplatz abgeschlossen und sich in der Sommerpause vielversprechend verstärkt hatten, zogen sie lediglich vier Zähler aus den ersten fünf Partien. Infolge des als Brustlöser gewerteten 2:1-Auswärtssieges bei Fortuna Düsseldorf musste sich der SCP sowohl dem 1. FC Kaiserslautern vor eigenem Publikum und der KSV Holstein auf fremdem Platz mit 1:2 geschlagen geben.