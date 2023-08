Die Ostwestfalen nähern sich an! Ezekwem legt auf links wieder vor und holt Muslija mit einem steilen Kopfball in den Strafraum. Direkt vor dem Tor verpasst Conteh daraufhin mit der Hacke.

1.

Das Spiel läuft! Die Gäste stoßen in Paderborn an und sind heute in weißen Jerseys unterwegs. Die Hausherren spielen komplett in schwarz.