Hartel prüft Kastenmeier! Infolge einer hohen Verlagerung auf die linke Außenbahn dringt Saad in den Sechzehner ein und spielt flach zurück zum Kollegen mit der zehn auf dem Rücken. Der nimmt aus 14 Metern mit links direkt ab. Kastenmeier packt in der Tormitte sicher zu.

Metcalfe sucht Afolayan! Der Australier tankt sich nach einem Flugball auf dem rechten Flügel in die Tiefe und gibt scharf an das nahe Fünfereck. Vor dem lauernden Afolayan ist Düsseldorfs Keeper Kastenmeier zur Stelle.

Irvine scheitert an Kastenmeier und der Latte ! Der Australier gelangt durch die Mitte vor die letzte gegnerische Linie und packt aus vollem Lauf und 19 Metern einen wuchtigen Schuss mit dem linken Fuß aus, der für den rechten Winkel bestimmt ist. Kastenmeier hebt ab und lenkt den Ball mit den Fingerspitzen der linken Hand an den Querbalken.

Tanaka mit der Direktabnahme! Nachdem Hoffmann die Premierenecke von der linken Fahne am Elfmeterpunkt per Kopf an das rechte Fünfereck verlängert hat, donnert der Japaner den Ball aus der Luft mit dem rechten Innenrist in Richtung kurzer Ecke. Ritzka wirft sich dazwischen und erspart Vasilj die Arbeit.