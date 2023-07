45. +4 Halbzeitfazit:

Damit sind die Weichen wohl schon gestellt. Zur Pause führt die SpVgg Greuther Fürth gegen den SC Paderborn mit 3:0. Aus Gästesicht nahm das Unheil früh seinen Lauf. In der Anfangsphase erlaubte sich Visar Musliu ein böses Foul, beendete so verletzungsbedingt den Arbeitstag von Dennis Srbeny. Und nach VAR-Eingriff hatte auch der Übeltäter vorzeitig Feierabend und flog vom Platz. Anschließend suchten die Hausherren geduldig Orientierung. Allmählich gewann das Kleeblatt immer mehr die Oberhand. Und irgendwann hatten sich die Jungs von Alexander Zorniger den Gegner zurechtgelegt und erzielten innerhalb von einer knappen Viertelstunde drei Tore. Somit fehlt uns derzeit jegliche Vorstellungskraft, wie die unterzähligen Ostwestfalen hier noch etwas bewegen sollen. Es kann doch nur noch um Schadensbegrenzung gehen.

45. +4 Ende 1. Halbzeit

45. +3 Branimir Hrgota Fürth Tooor für die SpVgg Greuther Fürth, 3:0 durch Branimir Hrgota

Zunächst bleibt Tim Lemperle beim Versuch hängen, auf halblinks in den Strafraum zu gelangen. Der Angreifer behauptet aber den Ball, legt den zurück zu Julian Green. Erneut beweist dieser sein Ballgefühl, streichelt die Kugel hoch in die Box. Auf Höhe des rechten Pfostens springt Branimir Hrgota in den Pass, nimmt das Spielgerät aus der Luft und setzt es mit dem rechten Fuß ins linke Eck.

45. +3 Seit einer knappen halben Stunde haben die Paderborner nicht mehr versucht, aufs Tor zu schießen.

45. +1 Jetzt zeigen sich die Gäste mal, bauen einen konstruktiven Angriff auf. Über eine Flanke schaffen es die Ostwestfalen sogar in den Strafraum, eine Abschlusshandlung bleibt allerdings aus.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

43. Tim Lemperle Fürth Tooor für die SpVgg Greuther Fürth, 2:0 durch Tim Lemperle

Über rechts gelangen die Fürther in den Sechzehner. Von dort flankt Julian Green mit ganz viel Gefühl in den Torraum. Dorthin hat sich Tim Lemperle orientiert, kann unbedrängt zum Kopfball gehen und setzt den mühelos in die Maschen.

40. Zwar halten die Gäste in den Zweikämpfen nach wie vor gut dagegen, entscheiden 63 Prozent der Duell für sich, das allein aber genügt nicht, um im Ronhof nennenswert zur Geltung zu kommen.

38. Sieb an den Pfosten! Von der linken Seite bringt Armindo Sieb einen kraftvollen Distanzschuss mit dem rechten Fuß an. Jannik Huth ist zur Stelle und lenkt das Geschoss geradeso an den linken Pfosten.

37. Angesichts der letzten Eindrücke und der Zahlen geht die Führung der Gastgeber in Ordnung. Die Mittelfranken sind bei fast 65 Prozent Ballbesitz und 10:2 Torschüssen angekommen. Paderborn hat im gegnerischen Strafraum noch überhaupt keine Ballaktion zu Buche stehen.

35. Branimir Hrgota Fürth Tooor für die SpVgg Greuther Fürth, 1:0 durch Branimir Hrgota

Im rechten Halbfeld hat Armindo Sieb Platz - und den Blick nach vorn gerichtet. Im richtigen Moment steckt der Angreifer die Kugel ins Zentrum und in den Lauf von Branimir Hrgota durch. Der Kleeblatt-Kapitän taucht allein im Strafraum auf, geht rechts an Torwart Jannik Huth vorbei und schiebt den Ball mit dem rechten Fuß ins Tor.

34. Links in der Box versucht Julian Green nach einem Zuspiel von Branimir Hrgota sein Glück. Der Rechtsschuss verfehlt das Ziel allerdings sehr deutlich.

31. Besser bringt es kurz darauf Tim Lemperle zu Ende. Von der Strafraumgrenze schießt der Stürmer mit dem rechten Fuß. Der Flachschuss streicht knapp am linken Pfosten vorbei.

30. Dann ergibt sich für die Hausherren tatsächlich ein Umschaltmoment. Armindo Sieb hat auf links viel Platz, marschiert in den Strafraum. Doch dann ist der Querpass auf den mitgelaufenen Branimir Hrgota mangelhaft, der kommt nicht an.

29. Jetzt bringt das Kleeblatt mal Schwung rein, gelangt rechts in den Sechzehner. Am End eist es auf Höhe des rechten Pfostens Tim Lemperle, der mit dem rechten Fuß schießen möchte. Doch ihm steht ein Gegenspieler im Weg.

26. Inzwischen wird immer deutlicher ersichtlich, wer hier einen Mann mehr auf dem Platz hat. Die Spielvereinigung verzeichnet immer mehr Ballbesitzt, verlagert das Geschehen immer ausgiebiger in die gegnerische Hälfte. Aber natürlich bleibt es dabei, dass es Variabilität und Geschwindigkeit braucht, um die nun defensiv ausgerichtete Paderborner zu knacken.

24. Über eine Ecke von Marco Meyerhöfer kommen die Mittelfranken zu einem Torabschluss. Die Position ist für Maximilian Dietz allerdings nicht ideal, der Kopfball beschwört somit auch nicht allzu viel Gefahr herauf und fliegt rechts vorbei.

23. Übrigens fehlt uns auch das Tempo im Spiel. So können natürlich keine Räume entstehen und entsprechend bleiben Szenen, die zur Unterhaltung beitragen könnten, aus.

20. An Torraumszenen fehlt es uns weiterhin. Aber natürlich müssen wir den Profis auch zugestehen, dass man sich zu Saisonbeginn finden muss. Da kann nicht sofort im Hurrastil nach vorn gestürmt werden. Am Ende läuft man noch ins offene Messer.

18. Darüber hinaus bleibt das Spiel ziemlich gleich verteilt. Beide Teams neutralisieren sich so ein wenig. Noch wird nicht ersichtlich, dass die Gäste in Unterzahl tätig sind. Mit guten Zweikampfwerten gleichen das die Ostwestfalen bislang aus.

16. Um den fälligen Freistoß in recht aussichtsreicher Position kümmert sich Florent Muslija, setzt seinen Rechtsschuss aus etwa 18 Metern knapp über die Querlatte.

14. Maximilian Dietz Fürth Gelbe Karte für Maximilian Dietz (SpVgg Greuther Fürth)

Farbe bringt dann wieder der Schiedsrichter rein, verwarnt Maximilian Dietz nach dessen Foul an Filip Bilbija.

12. Natürlich ist es durch die lange Unterbrechung noch nichts draus geworden, dass hier Spielfluss aufgenommen werden konnte. Zu einem richtigen Torschuss ist es bislang such noch nicht gekommen.

10. Armindo Sieb Fürth Einwechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Armindo Sieb

10. Dennis Srbeny Fürth Auswechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Dennis Srbeny

8. Visar Musliu Paderborn Rote Karte für Visar Musliu (SC Paderborn 07)

Doch dann schalten sich die VAR-Kollegen von Richard Hempel ein, melden Einsprüche an. Der Feldschiedsrichter schaut sich das am Monitor selbst an und verwandelt die Gelbe Karte bei seiner Rückkehr auf den Rasen in eine Rote. Unterdessen deutet sich an, dass es für Srbeny wohl nicht weitergeht.

7. Visar Musliu kommt gegen Dennis Srbeny viel zu spät in den Zweikampf, tritt dem Ex-Paderborner voll auf den Knöchel und holt sich früh die erste Gelbe Karte ab. Für Srbeny schaut es nicht gut aus, der muss behandelt werden.

5. Raphael Obermair sucht Max Kruse im Sechzehner. Dieser versucht, das Zuspiel mit der Hacke weiterzuverarbeiten. Dabei kommt aber nichts raus.

3. Anfangs geht es recht offen und ausgeglichen zu. Beide Mannschaften bemühen sich gleichermaßen, am Spiel teilzunehmen.

1. Spielbeginn

Als langjährige Zweitligisten haben beide Klub natürlich bereits einige Duelle gegeneinander ausgetragen – seit 1982 sind das 25 Pflichtspiele an der Zahl. In der vergangenen Saison gab es jeweils Heimsiege – so ein 2:1 in Fürth. In den zwei Partien davor musste das Kleeblatt zu Hause mit Unentschieden leben. Allerdings haben die Mittelfranken daheim auch erst ein Pflichtspiel gegen Paderborn verloren und das ist mehr als 40 Jahre her. Im Mai 1983 gewannen die Ostwestfalen im Ronhof mit 2:0.

Während der Vorbereitung auf diese Saison hat der SCP sechs Testspiele bestritten und dabei lediglich gegen Dynamo Dresden verloren (0:2). Darüber hinaus gab es Siege gegen Wuppertal (2:1), Münster (4:3), Górnik Zabrze (4:0), Bayer Leverkusen (2:1) und RKC Waalwijk (3:0). Die Spielvereinigung verlor auch nur eine Partie – 2:3 gegen den FC Zürich. Ferner wurden beachtliche Ergebnisse erlangt – 6:0 gegen Coburg, 7:0 gegen Herzogenaurach, 5:2 gegen Ansbach und ein 4:4 gegen Zabrze. Zuletzt sorgte am Montag ein spektakuläres 4:4 gegen den FC Liverpool für Aufsehen.

Auch Paderborn hat bereits zweimal gleichermaßen kurz in der Bundesliga vorbeigeschaut. Nach dem ersten Aufstieg 2014 folgte der rasante Absturz bis in die 3. Liga. Dort erholte man sich zwei Spielzeiten, um dann genauso furios durchzustarten und nochmals zwei Aufstiege in Folge zu fabrizieren. Bei den Ostwestfalen wurde in den vergangenen zehn Jahren also richtig was geboten. Seit 2020 ist man zurück in der 2. Liga, holte dort beständig einstellige Tabellenplätze und geht jetzt die vierte Saison nacheinander an – insgesamt ist es die 14. seit dem Debüt 2005.

Fürth ist der Verein mit der größten Zweitligatradition und geht in seine 34. Saison im deutschen Fußball-Unterhaus. So ist das Kleeblatt auch in der ewigen Tabelle das Maß der Dinge. 1.160 Spiele, 1.708 Punkte und 1.721 Tore werden von keinem anderen Klub übertroffen. Und auch bei der Zahl von Siegen (463), Unentschieden (319) und Niederlagen (378) ist man unerreicht. Dennoch stehen als Höhepunkte der Vereinsgeschichte ganz klar die beiden Aufstiege in die Bundesliga 2012 (als Zweitligameister) und 2021. Dabei jedoch konnte man sich stets nur eine Saison in der Beletage des deutschen Fußballs halten.

Eine neue Saison geht bei den Vereinen auch immer mit zahlreichen Neuverpflichtungen einher. So baut die Spielvereinigung in der nahen Zukunft auf Orestis Kiomourtzoglou (Heart of Midlothian), Torwart Jonas Urbig, Tim Lemperle (beide ausgeliehen vom 1. FC Köln), Jomaine Consbruch (Bielefeld), Robert Wagner (ausgeliehen vom SC Freiburg) und Kerim Calhanoglu (Schalke). Darüber hinaus ist Dennis Sbreny passenderweise vom heutigen Gegner Paderborn nach Mittelfranken gewechselt. Dagegen hoffen die Ostwestfalen, mit Filip Bilbija (HSV), Max Kruse (vereinslos), Visar Musliu (Ingolstadt), Torwart Arne Schulz (Bielefeld), Kimberly Ezekwem (ausgeliehen vom SC Freiburg), Adriano Grimaldi (Saarbrücken), David Kinsombi (Sandhausen), Mattes Hansen (Schalke) und Laurin Curda (Balingen) Verstärkungen geholt zu haben.