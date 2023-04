Beste Chance für die Gäste! Maurice Multhaup setzt sich auf der rechten Seite durch und flankt aus rund 20 Metern die Kugel an den ersten Pfosten, wo Fabio Kaufmann sich hochschraubt und das Leder aus rund fünf Metern aufs Tor nickt. Nur Zentimeter fliegt der Ball am rechten Pfosten vorbei.

Flanke ins Leere. Braunschweig muss sich jetzt erst einmal vom Rückstand erholen und kommt erstmals wieder in die gegnerische Hälfte. Maurice Multhaup bekommt auf rechts das Leder und flankt das Leder scharf an den Fünfmeterraum. Jedoch ist keiner seiner Mitspieler mitgelaufen und es gibt Abstoß für den SCP.

Tooor für SC Paderborn 07, 1:0 durch Julian Justvan Raphael Obermair wird auf dem linken Flügel kaum angegriffen und zieht mit dem Ball in den Sechzehner und flankt dann fast von der Grundlinie das Leder scharf vors Tor. Am ersten Pfosten verpasst Sirlord Conteh die Hereingabe, doch Julian Justvan fliegt am zweiten Pfosten heran und köpft das Leder aus rund zwei Metern zum 1:0 ins Tor.

Ron Schallenberg bekommt auf der linken Seite den Ball und will Maximilian Rohr mit einem langen und hohen Ball am Fünfer bedienen. Rohr springt knapp unter der Hereingabe durch.

Nach einem tiefen Pass auf die linke Seite taucht Robert Leipertz plötzlich frei vor Ron-Thorben Hoffmann auf und legt die Kugel an die zentrale Strafraumlinie zurück. Die Kugel kommt zu Sirlord Conteh und der zieht aus rund 13 Metern halblinker Position ab. Sein Schuss ist leicht abgefälscht und fliegt rechts neben den Kasten. Jedoch stand Leipertz zuvor kanpp im Abseits und so gibt es Abstoß für den Aufsteiger.

Ruhiger Beginn. Beide Mannschaften tasten sich in den ersten Minuten erstmal ab und suchen noch nicht wirklich den Weg in den gegnerischen Strafraum.

Paderborn ist seit zwei Spielen in der 2. Bundesliga ungeschlagen. Nach einem klaren 3:0-Sieg gegen Hansa Rostock, gab es am vergangenen Spieltag einen kleinen Rückschlag gegen das Tabellenschlusslicht. Nur ein 2.2-Remis stand am Ende zu Buche. Damit verpasste die Mannschaft von Cheftrainer Lukas Kwasniok den Anschluss an die ersten drei Plätze und hat jetzt schon neun Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz, den aktuell der Hamburger SV mit 56 Punkten belegt. Fünf Spiele vor Schluss haben die Ostwestfalen so kaum noch Chancen auf den Aufstieg und belegen mit 47 Zählern den vierten Rang.