12. Klos bekommt den Abpraller nach einer abgewehrten Flanke von rechts zentral am Sechzehner. Nach der Brustannahme zieht er sofort ab, die Kugel rauscht aber klar drüber.

9. Die Arminia schiebt weiter an, Nürnberg hat in diesen Anfangsminuten Probleme. Hecking feuert von der Seitenlinie bereits energisch an.

7. Masaya Okugawa Bielefeld Tooor für Arminia Bielefeld, 1:0 durch Masaya Okugawa

Das ist die frühe Führung für die Gastgeber. Klos wird links, nachdem er die Kugel zunächst nach einem langen Ball festgemacht hatte, von Vasiliadis eingesetzt. Von dort gibt er flach an das vordere Fünfmeterraumeck, wo Okugawa eingelaufen ist und gekonnt per Grätsche ins linke obere Eck versenkt. Vindahl Jensen kann da nicht eingreifen. Zunächst wird lange überprüft, ob Klos im Abseits stand, der Treffer zählt aber.

6. Nun zeigen sich auch die Gäste ein erstes Mal vorne. Møller Dæhli und Castrop spielen rechts einen Doppelpass, die anschließende Flanke misslingt aber.

4. Den ersten Abschluss verzeichnet Consbruch. Von rechts zieht er in die Mitte und schließt aus 25 Metern ab, der Versuch geht aber klar links vorbei.

2. Bielefeld agiert gleich nach vorne, auf der rechten Seite kann sich Okugawa durchsetzen. Seine flache Hereingabe rutscht an den Elfmeterpunkt durch, wo Hack sich an einem Schuss versucht, die Kugel jedoch nicht trifft.

1. Dann rollt der Ball auch schon. Bielefeld hat angestoßen.

1. Spielbeginn

Die Teams betreten in diesem Augenblick zusammen mit Schiedsrichter Martin Petersen den Rasen. In wenigen Minuten kann das Spiel beginnen.

Ein Blick auf das Hinspiel lässt das nicht vermuten. In der Hinrunde siegte Nürnberg durch ein Tor in der 90. Minute, Bielefeld will dafür natürlich Revanche. Insgesamt ist die Bilanz zwischen den beiden Teams ausgeglichen, bei 39 Spielen stehen 15 Siege für die Arminia und 16 für den FCN. Vielleicht fällt zumindest in dieser Hinsicht heute der Ausgleich.

Da haben die Gäste natürlich etwas dagegen. In der Tabelle steht Nürnberg etwas besser da, 28 Punkte bedeuten Rang zwölf. Auch der Club hat vor ein paar Partien den Trainer gewechselt, mit Dieter Hecking hat ein alter Bekannter übernommen. Aus drei Spielen holte der Coach zwei Siege und schaffte damit die Wende. Zuletzt holte man einen enorm wichtigen Dreier gegen Abstiegskonkurrent Braunschweig. Das große Problem der Franken ist und bleibt der Angriff, mit 20 Treffern hat man die zweitschlechteste Offensivabteilung der Liga. Ob heute Besserung eintritt?

Willkommen im Abstiegskampf, damit hätten beide Teams vor der Saison wohl nicht gerechnet. Die Arminia belegt derzeit Platz 15 der Tabelle, mit 24 Punkten hat man einen Zähler Vorsprung vor dem Relegationsplatz. Nach dem erneuten Trainerwechsel zu Uwe Koschinat gewann man zumindest bei dessen Debüt gegen Darmstadt, immerhin Tabellenführer. Kanuric und Klos machten den Dreier tief in der Nachspielzeit klar. Daran möchte man heute natürlich anknüpfen.

Zu Beginn wollen wir einen Blick auf die Aufstellungen werfen. Bei den Gastgebern nimmt Coach Uwe Koschinat keinen Wechsel im Vergleich zum letzten Ligaspiel vor, er vertraut also der unter ihm eingespielten Elf. Dabei kann er aus dem Vollen schöpfen, die Arminia hat praktisch keine Verletzten zu beklagen. So ist auch Klünter zurück im Training, für den Kader hat es jedoch noch nicht gereicht. Nürnberg-Trainer Dieter Hecking rotiert hingegen, allerdings nur auf einer Position. Anstelle von Gyamerah steht Brown von Beginn an auf dem Rasen. Gyamerah fehlt dabei wegen einer Gelbsperre, dazu kommen die Verletzten Blum, Mathenia, Schleimer und Wekesser.