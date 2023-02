45. +1 Halbzeitfazit:

Dann ist auch schon Pause, zwischen Düsseldorf und Sandhausen steht es 0:0. Dieses Ergebnis wird dem Spielverlauf vollkommen gerecht. Die Fortuna ist deutlich überlegen, hat aber Probleme, sich eindeutige Chancen herauszuarbeiten und ist somit zu harmlos, lediglich Ginczek hatte eine gute Möglichkeit. Die Gäste kugeln sich komplett hinten ein, nicht eine gelungene Aktion gab es nach vorne. Da erhoffen wir uns für den zweiten Abschnitt doch eine Steigerung von beiden Teams, brauchen sowohl Düsseldorf als auch Sandhausen doch dringend einen Dreier. Bis gleich.

45. +1 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Iyoha versucht es nochmal aus 25 Metern halblinker Position, wieder aber ist ein Bein eines SVS-Akteurs dazwischen. Drewes muss bis auf den Ginczek-Kopfball selten eingreifen.

45. Eine Minute gibt es in der ersten Hälfte obendrauf. Das liegt vor allem an der verletzungsbedingten Auswechslung von Kownacki.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44. Bei Sandhausen arbeiten, das muss immerhin gesagt werden, alle im Verbund nach hinten mit. Auch Al Ghaddioui und Esswein machen weite Wege in die eigene Hälfte hinein.

42. Die Gastgeber kommen dem Führungstreffer langsam, aber sicher, immer näher. Sandhausen versucht sich im Moment einfach nur in die Pause zu retten, nach vorne ist nach wie vor keinerlei Bemühen zu erkennen.

40. Riesenchance für Ginczek! Klaus wird rechts von Oberdorf eingesetzt und flankt von der Grundlinie an den Elfmeterpunkt. Dort ist Ginczek eingelaufen und vollkommen frei, der eingewechselte Stürmer köpft zwar wuchtig, aber eben auch zentral auf den Kasten. So kann Drewes parieren, da war aber wesentlich mehr drin für den Angreifer.

39. Düsseldorf erhöht vor der Pause nochmal das Tempo. Immer wieder sind es die Außenbahnen, über die vorgestoßen wird. Auch dieser Hereingabe von Klaus von rechts fehlt in der Mitte aber der entscheidende Abnehmer, Mehlem haut die Kugel im hohen Bogen aus dem Strafraum.

37. Erneut Klaus zieht von rechts in die Mitte und setzt links Iyoha ein. Dessen verunglückte Hereingabe landet am rechten Fünfmeterraumeck bei Oberdorf, der nochmal in die Mitte legen will. Çalhanoğlu klärt in höchster Not, das war mal ein guter Angriff der Fortuna.

35. Klaus flankt von rechts herein, Zhirov kann rausköpfen. Anschließend hat Iyoha eine gute Schussposition zentral am Sechzehner, zögert aber kurz und Dumić kann deshalb den Versuch abblocken.

33. Janik Bachmann Sandhausen Gelbe Karte für Janik Bachmann (SV Sandhausen)

Schiedsrichter Welz hat die Partie unterbrochen, der VAR schaut sich wohl eine Szene an, die aber definitiv nicht elfmeterwürdig war. Dabei beschwert sich wohl Bachmann etwas zu sehr und wird dafür umgehend verwarnt. Daraufhin kann es dann auch weitergehen.

31. Auch die Standards der Gastgeber führen noch nicht zu qualitativen Abschlüssen. Immer wieder segelt der Ball zwar in den Sechzehner, da stehen die Sandhausener aber sicher.

29. Tanaka versucht es aus der Distanz. Ginczek hatte einen hohen Ball gut abgelegt, der Japaner fasst sich dann aus 20 Metern ein Herz. Der Schuss kommt aber mittig auf den Kasten und Drewes kann so sicher parieren.

28. Sandhausen überlässt der Fortuna komplett das Spiel, zeigt kein Interesse daran, hier ein Tor zu erzielen. So erleben wir bislang eine doch highlightarme Partie, die gekennzeichnet ist von viel Düsseldorf-Ballbesitz.

25. Wieder ist es Iyoha, der für Gefahr sorgt. Nach gutem Ballgewinn von Hoffmann bringt er die Kugel von links an den Fünfmeterraum. Dort steigt Klaus hoch, kann das Spielgerät aber nicht drücken und so auch nicht auf das Tor köpfen. Drewes muss nicht eingreifen.

23. Immerhin bekommen wir mal wieder einen Abschluss zu Gesicht. Iyoha versucht es aus 22 Metern zentraler Position nach einer Ecke, der Kullerball geht aber klar links vorbei.

21. Nach den durchaus ansprechenden ersten Minuten ist die Partie inzwischen etwas verflacht. Das liegt auch daran, dass der SVS nun besser auf das Aufbauspiel der Fortuna über hochstehende Außenbahnspieler eingestellt ist.

18. Ganz bitter für Düsseldorf: Kownacki hat sich wohl ohne Gegnereinwirkung verletzt und verlässt den Rasen. Der Toptorjäger wird durch Ginczek positionsgetreu ersetzt.

18. Daniel Ginczek Düsseldorf Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Daniel Ginczek

18. Dawid Kownacki Düsseldorf Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Dawid Kownacki

17. Iyoha macht den weiten Weg von links nach rechts, um einen Einwurf reinzubringen. Dieser landet dann aber direkt auf der Brust von Çalhanoğlu. Das hat sich nicht gelohnt.

14. Die Hereingaben von Klaus und Iyoha von beiden Seiten sind immer wieder gefährlich. Dieses Mal kommt sie von links, am zweiten Pfosten kann Çalhanoğlu mit etwas Glück zur Ecke klären. Diese bringt dann aber keine Gefahr.

12. Klarer, Hoffmann und Kastenmeier sammeln in den ersten Minuten fleißig Ballkontakte. Die Kugel rotiert durch die letzte Reihe der Fortuna, ohne dass Sandhausen da eingreifen würde.

9. Von Sandhausen ist nach vorne noch überhaupt Nichts zu sehen gewesen. Die Gäste laufen so richtig erst ab der Mittellinie an, wirken aber trotz dieser defensiven Herangehensweise nicht sonderlich sattelfest.

7. Es ist ein guter Start der Gastgeber, das muss man wirklich sagen. Dieses Mal kombinieren sich Oberdorf und Klaus über rechts gut durch, die flache Hereingabe von Letztgenanntem erreicht dann aber keinen Mitspieler. Drewes kann die Kugel aufnehmen.

5. Die Fortuna hat weiter den Vorwärtsgang drin. Hoffmann findet Appelkamp mit einer guten Seitenverlagerung links, der wiederum gibt gleich hoch weiter in die Mitte. Dort kann Sandhausen nicht richtig klären und Oberdorf zieht aus 15 Metern halbrechter Position ab. Sein Versuch rauscht weit drüber.

3. Die Gastgeber kommen ein erstes Mal nach vorne, Appelkamp versucht es per Direktabnahme links im Sechzehner. Der Schuss geht aber weit vorbei, stellt also keine Gefahr für Drewes dar.

1. Dann rollt der Ball auch schon. Sandhausen hat angestoßen.

1. Spielbeginn

Die Teams betreten in diesem Augenblick zusammen mit Schiedsrichter Tobias Welz den Rasen. In wenigen Minuten kann das Spiel beginnen.

Nur ein Team kann heute demnach den Negativlauf beenden. Überraschenderweise spricht die Statistik dabei für die Gäste aus Sandhausen. Der SVS hat nur eines der vergangenen vier Spiele gegen die Fortuna verloren. So haben die Gäste zum Beispiel auch das Hinspiel gewonnen, denkbar knapp mit 1:0. Da in den vergangenen sechs Aufeinandertreffen nur insgesamt sechs Tore gefallen sind, hoffen wir aber zumindest in dieser Hinsicht auf eine Verbesserung am heutigen Tage.

Die Gäste aus Sandhausen werden etwas dagegen haben. Zehn Punkte liegt man hinter dem heutigen Gegner auf Platz 17 des Tableus. Für den SVS steht also auch in diesem Jahr wieder Abstiegskampf auf der Speisekarte, insbesondere nachdem man wie Düsseldorf unter der Woche den DFB-Pokal verlassen musste. Lange hielt man dabei gegen Freiburg gut mit, zwei Tore kurz vor Schluss begruben aber jegliche Hoffnung auf ein Weiterkommen. Ebenfalls wie der heutige Gegner setzte es in der Liga zuvor eine Klatsche, 0:4 hieß es am Ende gegen Darmstadt.

Der Favorit in dieser Partie dürfte klar sein. Die Gastgeber belegen mit 29 Zählern aktuell Rang sechs der Tabelle. Mit einem Sieg heute könnte man die Aufstiegsplätze noch einmal ins Visier nehmen, bei einer Niederlage kann man sich diese wohl abschreiben. Das heutige Spiel hat für die Fortuna also eine große Bedeutung. Diese wird sogar noch größer nach dem bitteren wie unnötigen Ausscheiden aus dem DFB-Pokal unter der Woche. Erst tief in der Nachspielzeit gelang Nürnberg der Ausgleich, der Club konnte dann das Elfmeterschießen für sich entscheiden. Auch in der Liga verlor Düsseldorf zuvor klar gegen Paderborn. Gelingt heute die Trendwende?

Zu Beginn wollen wir einen Blick auf die Aufstellungen werfen. Bei den Gastgebern aus Düsseldorf gibt es keine Änderungen im Vergleich zum letzten Pflichtspiel. Es scheint also keine Kraftprobleme nach dem langen Pokalspiel gegen Nürnberg zu geben. Auf Baah, Gavory, Karbownik und Zimmermann muss Coach Daniel Thioune verletzungsbedingt verzichten. Alois Schwartz bei den Gästen nimmt hingegen zwei Veränderungen vor. Dumić und David Kinsombi ersetzen Höhn und Zenga. Höhn muss dabei wegen eines im letzten Spiel erlittenen Bänderrisses pausieren. Dazu füllt Papela das Lazarett auf, Ajdini fehlt gelbgesperrt.