Mit dem ersten dreifachen Punktgewinn in der Rückrunde würde Hannover übrigens auf einen Zähler an den heutigen Widersacher heranrücken. Rang drei ist in der Live-Tabelle aktuell nur noch vier Punkte entfernt.

4.

Tooor für Hannover 96, 2:0 durch Cedric Teuchert

Teuchert gelingt der Zweieinhalbminuten-Doppelpack! Infolge einer Bogenlampe Börners aus dem Mittelfeld schenkt Abwehrmann Heuer den Ball in der letzten Linie gegen Teuchert her. Der marschiert rechts am herauslaufenden Keeper Huth vorbei und schiebt in den leeren Kasten ein.