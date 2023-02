45. +2

Halbzeitfazit:

Der SC Paderborn 07 führt zur Pause der Zweitligafreitagspartie gegen Fortuna Düsseldorf mit 1:0. Die Ostwestfalen gaben in der Anfangsphase mit hohen Ballbesitzwerten den Takt vor, ohne diese in echte Druckphasen oder klare Abschlüsse umwandeln zu können. Durch Justvans Mitteldistanzschuss näherten sie sich dem Gästekasten in der 17. Minute erstmals ernsthaft an. In der Folge arbeiteten die Rheinländer wirksamer gegen den Ball und bauten ihre Anteile leicht aus, kamen am und im gegnerischen Sechzehner aber harmlos daher, während die Blau-Schwarzen durch Heuers Versuch aus der zweiten Reihe eine weitere gute Chance verzeichneten (25.). In der jüngsten Viertelstunde stellte Düsseldorf Augenhöhe her und schrammte durch Tanaka, der am stark parierenden Huth scheiterte, nur knapp an der Führung vorbei (31.); wenig später fand Pieringer seinen Meister in F95-Keeper Kastenmeier (33.). In Minute 37 hatte der Paderborner mit der neun auf dem Rücken dann das bessere Ende für sich, als er eine Vorarbeit Muslijas aus kurzer Distanz verwertete. Bis gleich!