56. Für den Moment verabschiedet sich Klünter an die Seitenlinie. Ein Problem ist nicht zu erkennen und tatsächlich kehrt er wenig später aufs Feld zurück.

55. Auf einmal stehen Betreuer um Lukas Klünter herum. Einer seiner Mitspieler deutet an, dass da irgendwas mit dem Kopf nicht stimmt, vielleicht der Kreislauf, wobei hier natürlich keine Diagnosen zulässig sind.

54. Allmählich kommt Bielefeld hier ins Rollen. Immer wieder laufen sie mit Tempo auf den Strafraum des Gegners zu. Diesmal läuft Bello links zur Grundlinie hinunter, spielt flach an den Fünfer und findet Serra. Der tunnelt zwar seinen Gegenspieler, aber scheitert am rechten Fuß von Urbig!

51. Auch Vasiliadis verpasst! Diesmal bekommt der Mittelfeldmotor den Ball quergelegt und kann aus 14 Metern frei schießen! Mit der Direktabnahme spielt er das Leder aber geradewegs in die Hände von Urbig!

50. Nächster Abschluss für Bielefeld! Hack treibt den Ball einige Meter durch die Regensburger Hälfte, legt kurz vor dem Strafraum links hinaus zu Bello, der sofort abschließt. Das Leder fliegt zu weit übers Tor. Den hat er nicht richtig getroffen.

49. Auf einmal schalten die Ostwestfalen um! Vasiliadis flankt gut auf den zweiten Pfosten, wo sich Serra gut absetzt, allerdings einen halben Meter über den rechten Winkel hinwegköpft!

47. Wenig später nimmt sich Thalhammer einen Abschluss aus der Distanz. Dieser Versuch wird geblockt.

47. Es gibt direkt einen ersten Freistoß nahe der Eckfahne und Erinnerungen an den schnellen Start in den ersten Durchgang werden wach. Die erste Hereingabe blocken die Bielefelder, ehe Mees den Nachschuss auf die Tribüne setzt!

46. Der Ball rollt wieder in Regensburg. Diesmal stoßen die Hausherren an.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +7 Halbzeitfazit:

Hier werden schon zur Pause Überstunden gemacht! Jahn Regensburg und Arminia Bielefeld trennen sich für den Moment mit 1:1! Die Hausherren gingen bereits in der 2. Minute in Führung, indem Jan Elvedi per Kopf seinen ersten Zweitligatreffer erzielte. Allerdings blieb Regensburg in der Folge relativ passiv, sodass Bielefeld die Partie mühelos in die eigene Richtung entwickeln konnte. Der sehenswerte Ausgleich durch Vasiliadis fiel bereits in der 14. Minute. Danach zeigten sich die Gäste etwas präsenter, ohne jedoch einen richtigen Sturmlauf starten zu können. Der SSV auf der anderen Seite fand über die angedachten Konter zu selten den Weg in die Offensive. So bleibt es spannend im Kellerduell!

45. +7 Ende 1. Halbzeit

45. +7 Letzter Freistoß? In der Regensburger Hälfte zeigt der Schiedsrichter ein Foul an. Hack spielt den Ball tief rechts an der Mauer vorbei zum startenden Lasme. Dessen Hereingabe wird leicht abgefälscht und von Regensburg per Kopf am ersten Pfosten geklärt. Das war's erstmal!

45. +5 Vasiliadis hat halbrechts vor dem Strafraum etwas zu viel Zeit, legt sich den Ball in aller Ruhe zurecht, nur um dann doch noch an den Beinen eines Verteidigers hängenzubleiben!

45. +3 Der gehaltene Ball Andrades führt direkt zur nächsten Bielefelder Gelegenheit! Hack legt sich den Ball links im Strafraum auf den rechten Schlappen und zieht dann wuchtig ab. Sofort hebt Jonas Urbig die Arme und fängt den strammen Schuss im Nachfassen ab!

45. +3 Gute Aktion von Andrade, der von zwei anpressenden Regensburgern in die Mangel genommen wird und dennoch den zur Hilfe eilenden Lepinjica findet.

45. +1 Sven Waschitzki-Günther gibt uns sieben Minuten extra, was angesichts zweier Unterbrechungen und der verletzungsbedingten Auswechslung von Owusu angemessen ist.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 7

45. Vorne rechts setzt sich der SSV fest, ohne jedoch in Abschlussituationen zu kommen.

44. Robin Hack Bielefeld Gelbe Karte für Robin Hack (Arminia Bielefeld)

Ein einfaches Foulspiel, bei dem Hack zu spät kommt und Konrad Faber auf den Fuß tritt. Damit fehlt er im kommenden Spiel gegen Rostock.

42. Guter Kopfball von Ramos! Regensburg kann einen Standard nicht richtig klären, sodass Klünter den Ball von rechts nochmal auf den zweiten Pfosten schlagen kann. Ramos steigt gut hoch und bringt ordentlich Druck hinter den Ball, obwohl er sich leicht vom Tor wegbewegt. Allerdings geht ihm die Präzision ab und die Kugel springt rechts vorbei!

41. Nach der Behandlung bringt sich Bello in Schussposition. Dessen Schuss von der Strafraumkante bleibt zwischen zwei Regensburgern hängen.

39. Jetzt liegen Nachreiner und Lasme auf dem Boden, nachdem Lasme einen Moment zu spät ins Luftduell kommt. Der Stürmer steht schnell wieder auf, während Nachreiner eine Sekunde länger braucht. Das ist aber nicht der nächste Ausfall, der Routinier schiebt sich schon wieder die Schoner zurecht.

37. Die Partie muss sich nach der doch langen Unterbrechung erstmal wieder finden. Mit einem langen Ball wird Mees links bis zur Grundlinie geschickt, doch dessen Hereingabe klären die Verteidiger der Arminen.

34. Bedächtigen Schrittes geht Owusu über die Torauslinie vom Feld und wird ausgewechselt. Hoffentlich ist er bald wieder fit. Jetzt macht erstmal Albers weiter.

34. Andreas Albers Regensburg Einwechslung bei Jahn Regensburg: Andreas Albers

34. Prince Owusu Regensburg Auswechslung bei Jahn Regensburg: Prince Owusu

33. Für Ramos geht es mit einem Turban weiter, mit der eine offene Blutung gestoppt wurde. Der Verteidiger ist offensichtlich Kopf an Kopf mit Owusu zusammengeprallt.

31. Jetzt liegt auch Ramos auf dem Boden und lässt sich behandeln, während bei Owusu die Ansage kommt, dass der Regensburger ausgewechselt werden muss.

30. Im Anschluss lässt sich Owusu kurz behandeln. Der Angreifer wurde im Kopfballduell mit Ramos ordentlich durchgeschüttelt.

29. Owusu köpft den Ball links in den Lauf von Yildirim. Vor dem Sturmpartner wirft sich allerdings Fraisl auf den Ball.

28. Jetzt bricht Lasme durch! Der zieht rechtsaußen einfach mit Tempo an seinem Gegenspieler vorbei und flankt dann scharf flach vors Tor. Da fehlt dem glücklosen Serra aber wieder ein Schritt, um das Leder über die Linie zu drücken. Stattdessen rollt der Ball hinten wieder aus dem Strafraum hinaus.

27. Regensburg lässt den Ball mal in den eigenen Reihen laufen. Das war bislang selten der Fall. Meistens kommen die Gäste über den Ballbesitz und finden dann auch die ein oder andere Lücke.

24. Kurz vor dem Strafraum zieht Yildirim ein Foul und holt einen Freistoß in vielversprechender Position heraus. Die Kugel fliegt wuchtig in den Fünfer und letztlich bis zu den Fäusten Fraisls, der das Leder aus der Gefahrenzone befördert.

23. Schöner Freistoß von Singh, der den Ball gefühlvoll aus gut 23 Metern über den Spann rutschen lässt. Das ist die alte Technik von Cristiano Ronaldo, die den Portugiesen so populär gemacht hat. Entsprechend fliegt der Ball über die Mauer, dreht sich schwungvoll aus der Mitte in Richtung linken Winkel, doch dann letztlich knapp vorbei!

22. Ivan Lepinjica Bielefeld Gelbe Karte für Ivan Lepinjica (Arminia Bielefeld)

Lepinjica bekommt nachträglich den gelben Karton, nachdem er Mees in die Hacken getreten ist.

20. Da ist schon wieder Vasiliadis, weil die nächste Flanke von der linken Seite zum Bielefelder durchrutscht! Diesmal macht Urbig schnell den Winkel zu, weshalb Vasiliadis für Serra querlegt. Der ist aber zu überrascht und trifft den Ball nicht! Vielleicht stand er da auch einen halben Fuß im Abseits!

18. Auf der anderen Seite findet der SSV nach einem Freistoß wieder Jan Elvedi. Von der Strafraumgrenze nickt er das Leder allerdings weit übers Tor.

17. Die Gäste bleiben dran und schicken halblinks Lepinjica in den Strafraum. Im letzten Moment wirft sich Urbig vor dem Mittelfeldspieler auf den Ball.

14. Sebastian Vasiliadis Bielefeld Tooor für Arminia Bielefeld, 1:1 durch Sebastian Vasiliadis

Exakt 13 Minuten dauert es, dann meldet sich auch Bielefeld im Jahnstadion an! Links bekommen die Arminen Tempo ins Spiel, bis Hack weit auf Serra flankt. Der wird im Kopfballduell geblockt, wodurch die Kugel auf den zweiten Pfosten verlängert wird. Hinten nimmt Vasiliadis volles Risiko und hämmert das Ding per Volley unter die Latte!

11. Probleme bei der Ballverarbeitung! Plötzlich haben die Hausherren etwas Platz am gegnerischen Strafraum. Mees bekommt den Ball quer zugespielt, doch benötigt zwei Kontakte, um sich die Kugel für den Schuss bereitzulegen. Dadurch kommt noch ein fremder Fuß ins Spiel, der den Versuch stark abfälscht, sodass Fraisl den springenden Ball abfängt.

10. Die nächste Flanke fliegt in den Strafraum der Hausherren. Diesmal packt Torwart Urbig am Fünfer sicher zu.

9. Zum ersten Mal seit der Führung versuchen die Regensburger offensiv umzuschalten. Vorne links wird der Angriff gestoppt. Mit einem Einwurf bleibt der SSV zumindest im Ballbesitz.

7. Hack und Bello spielen sich vorne links fest, bis Hack eine Flanke vors Tor spielt. Die köpfen die Regensburger sicher aus dem Strafraum.

5. Erstmal Ruhe reinbringen heißt es jetzt für die Arminia. Hinten lassen sie den Ball laufen, wagen sich in die gegnerische Hälfte, während Regensburg abwartet.

3. In der Blitztabelle springen die Hausherren kurzerhand auf den neunten Rang. Das hat aber natürlich noch überhaupt nichts zu sagen.

2. Jan Elvedi Regensburg Tooor für Jahn Regensburg, 1:0 durch Jan Elvedi

Auf der anderen Seite fällt's! Rechts holt der Jahn einen Freistoß heraus. Singh schlägt das Leder an den ersten Pfosten, zu dem Elvedi stark durchläuft und die Kugel über den Scheitel ins kurze Eck rutschen lässt. Starker Kopfball! Es ist sein erster Treffer in der 2. Bundesliga!

1. Direkt die erste gute Chance für Bielefeld! Am Elfmeterpunkt hat Serra kurz freie Schussbahn, als im letzten Moment noch ein Fuß reingehalten wird und sein Versuch geblockt wird!

1. Die Kugel rollt in Regensburg. Die Gäste stoßen an. Los geht die wilde Fahrt!

1. Spielbeginn

Angeführt von den Offiziellen betreten die Mannschaften das Jahnstadion in Regensburg. Es dauert nicht mehr lange!

Geleitet wird das heutige Aufeinandertreffen von Sven Waschitzki-Günther. Dem 35-jährigen assistieren die Linienrichter Martin Speckner und Fabian Maibaum.

Im Hinspiel sorgte Regensburg für klare Verhältnisse und gewann in Bielefeld letztlich mit 0:3. Die Ostwestfalen verschliefen sinnbildlich für den Saisonstart den Auftakt des Spiels und lagen zur Pause mit 0:1 durch Benedikt Gimber hinten. Ein zwischenzeitliches Hoch stoppte Maximilian Thalhammer mit dem 0:2, ehe Minos Gouras kurz vor Abpfiff den Schlusspunkt setzte.

Trotz schwachen Auftakts nimmt Daniel Scherning nur zwei Wechsel vor. Jomaine Consbruch und Manuel Prietl müssen vorerst auf der Bank platznehmen. Ersetzt wird das Duo von George Bello und Ivan Lepinjica, die bereits in der vergangenen Woche eingewechselt wurden.

Scott Kennedy fehlt den Regensburgern aufgrund seiner Roten Karte in Darmstadt. Dafür bringt Mersad Selimbegović den erfahrenen Sebastian Nachreiner in die Innenverteidigung. Außerdem wird in der Offensive gewechselt: Nicklas Shipnoski sitzt auf der Bank, während Charalambos Makridis kurzfristig fehlt. Sarpreet Singh und Aygün Yildirim ersetzen die Beiden.

Große Ernüchterung herrschte auch in Bielefeld nach dem Jahreswechsel. Zwei Siege holten die Arminen am Ende des vergangenen Jahres, woraufhin Trainer Daniel Scherning endlich eine erste komplette Vorbereitung bestreiten durfte. Die Vorzeichen waren also gut, als es plötzlich nach nur einer halben Stunde 0:2 gegen Sandhausen stand. Kurz vor der Pause konnte Andrés Andrade zwar den Anschluss erzielen, doch am Ende hielt Sandhausen die knappe Führung. Bielefeld steht nun wieder auf dem 17. Platz und muss dringend eine Reaktion zeigen.

Mit einem Auswärtsspiel gegen den SV Darmstadt hatte Regensburg zum Auftakt ins neue Jahr einen echten Brocken vor der Brust. Bereits in der 18. Minute sorgte Braydon Manu für die Führung der Lilien, ehe Scott Kennedy nur vier Minuten später glatt Rot sah. Im Grunde genommen war das Spiel hier bereits entschieden, weshalb das 2:0 durch Fabian Holland niemanden überraschte. Fürs erste Heimspiel muss sich der SSV erstmal schütteln. Der Auftakt darf getrost als Ausrutscher betrachtet werden. Heute beginnt das neue Jahr.