44. Die Gäste machen es gut, entegegen der bisherigen Saison bekommen sie den Laden hinten gut geschlossen. Da gibt es für den KSC kein Durchkommen, für die zweite Halbzeit muss man sich bei den Gastgebern eine andere Marschroute überlegen.

41. Nach einem Ballverlust kann Regensburg kontern, Kühlwetter sucht rechts am Sechzehner jedoch etwas überhastest den Abschluss. Der Versuch geht ungefährlich links vorbei.

39. Bei dieser Ecke bekommt Zivzivadze links am Sechzehner etwas glücklich eine Schusschance, rutscht dabei aber weg. Auch dieser Standard ist damit verpufft.

38. Die Dominanz des KSC in diesen Minuten ist beinahe erdrückend. Allerdings hält Regensburg in der eigenen Hälfte gut dagegen, bekommt die Linien am eigenen Sechzehner gut geschlossen. Eine Flanke von Herold von links klärt Hein am zweiten Pfosten zur Ecke.

35. Jung flankt von der rechten Seite in die Mitte, doch diese kann einfach geklärt werden. So etwas fehlt im letzten Drittel die Präzision bei Karlsruhe.

33. Die Gastgeber drücken Regensburg nun ganz tief hinten drin, alle Akteure außer Weiß sind in der Hälfte des Jahn. Im Ansatz sehen die Bemühungen des KSC auch ganz brauchbar aus, gefährlich in den Strafraum kommt man jedoch nicht.

31. Aus dem rechten Halbfeld bringt Pröger einen Freistoß an den zweiten Pfosten, wo Schleusener per Kopf klärt. Der Nachschuss von Bulić geht klar über das Tor.

28. Da ist fast der Ausgleich! Erst kann Breunig eine Herold-Flanke von links gerade noch so per Kopf vor Zivzivadze klären, in der Folge kommt aber Jung vom rechten Strafraumeck zum Abschluss. Der Schuss geht Richtung langes Eck, Schleusener hält am Fünfer noch seinen Fuß rein, bekommt das Spielgerät aber nicht mehr ganz Richtung Tor gedrückt. Mit etwas mehr Glück geht das Ding rein, Gebhardt wäre machtlos gewesen.

27. Jetzt ist es Viet, der es ebenfalls aus großer Distanz versucht. Auch dieser Schuss ist aber überhaupt keine Gefahr für Weiß.

25. Von links flankt Herold an den Fünfmeterraum, wo sich Zivzivadze körperlich behauptet und in der Luft stehend Richtung rechtes Eck köpft. Allerdings rutscht ihm das Spielgerät dabei etwas über den Scheitel und geht so klar vorbei, ansonsten aber war das eine gute Gelegenheit.

24. Aus der zweiten Reihe zieht Geipl einfach mal ab. Der Versuch geht flach weit links vorbei.

21. Die Stimmung ist nach diesen nervenaufreibenden Minuten natürlich aufgeheizt, die Karlsruher Bank sieht hier einige Entscheidungen anders. Für den KSC wird es nun darum gehen, ruhig wieder zum Ballbesitzspiel zurückzufinden, genug Zeit ist selbstverständlich noch.

19. Christian Kühlwetter Regensburg Tooor für Jahn Regensburg, 0:1 durch Christian Kühlwetter

Jetzt tritt Kühlwetter an und der macht es besser. Ganz cool schiebt er in die Mitte, Weiß ist unterwegs nach links und hat somit keine Chance. Regensburg führt.

18. Das ist unglaublich! Huth läuft an, schiebt nach rechts, doch das ist ganz schwach, Weiß hat die Ecke und pariert sicher. Allerdings war der Keeper zu früh von der Linie gekommen, damit wird der Strafstoß wiederholt.

16. Elfmeter für Regensburg! Eine Flanke von rechts legt am zweiten Pfosten Hein per Kopf ab, Viet hämmert das Leder aus elf Metern dann Richtung Tor. Franke hat den Arm weit oben und blockt den Schuss, der Pfiff ist vollkommen in Ordnung.

14. Nun meldet sich auch Regensburg vorne an. Pröger flankt von rechts weit an den zweiten Pfosten, wo sich Huth durchsetzt und zum Kopfball kommt. Der ist allerdings nicht gut platziert und Weiß packt sicher zu.

12. Nach einem Pass von Schleusener setzt sich Zivzivadze rechts durch, schaut dann jedoch nicht rechtzeitig hoch, um den in der Mitte vollkommen freien Wanitzek zu sehen. Von der Grundlinie gibt der Georgier im Endeffekt flach in den Sechzehner, doch Bulić ist zur Stelle und klärt.

10. Gebhardt muss ein erstes Mal ran! Zivzivadze bedient links am Sechzehner Wanitzek, der in die Mitte zieht und aus 17 Metern abschließt. Der Schuss geht Richtung rechts Eck, ist jedoch nicht optimal platziert, so kann der Jahn-Schlussmann mit einer guten Flugshow abwehren.

8. In der eigenen Hälfte leistet sich Zivzivadze einen Ballverlust, doch die Gäste können daraus kein Kapital schlagen. Die Anfangsphase ist etwas zerfahren, beide Teams suchen noch nach ihrer Linie.

5. Jetzt gibt es den ersten Abschluss. Mit einem schnellen Pass wird rechts am Strafraum Jung gefunden, der frech flach auf das kurze Eck abzieht. Gebhardt hat aufgepasst, ist rechtzeitig unten und wehrt sicher ab.

5. Die Gastgeber wollen das Spiel sofort in die Hand nehmen. Wanitzek schickt Schleusener links in den Sechzehner, doch Ziegele hat aufgepasst und klärt.

3. Leon Jensen Karlsruhe Gelbe Karte für Leon Jensen (Karlsruher SC)

Jensen sieht eine frühe erste Gelbe Karte. Im Zweikampf mit Geipl steigt er diesem übermotiviert auf den Fuß.

1. Dann rollt der Ball auch schon. Regensburg hat angestoßen.

1. Spielbeginn

Die Teams betreten in diesem Augenblick zusammen mit Schiedsrichter Felix Prigan den Rasen. In wenigen Minuten kann das Spiel beginnen.

Die Statistik ist bei wettbewerbsübergreifend 14 Duellen der beiden Teams ausgeglichen. Beide Mannschaften feierten jeweils vier Siege, dazu kommen sechs Unentschieden. In jüngerer Vergangenheit hatte aber der KSC die Nase vorn, 2022/2023 traf man, ebenfalls in der 2. Bundesliga, aufeinander. Mit 1:0 und 6:0 siegte Karlsruhe, insgesamt datiert der letzte Erfolg der Regensburger auf das Jahr 2020, im Wildpark hat man sogar noch nie gewonnen. Keine guten Vorzeichen für die Gäste.

Deutlich düsterer ist die Lage da bei den Gästen. Mit nur acht Zählern ist der Jahn Tabellenletzter, vier Punkte beträgt der Rückstand auf den Relegationsrang. Seit vier Spielen ist man dabei ohne Sieg, von denen Regensburg ohnehin erst deren zwei feiern konnte. Die wirklich überragend große Problemzone ist dabei der Angriff, erst fünf eigene Treffer stehen in den Büchern, das sind satte zehn weniger als die zweitschlechteste Offensive. Da die Bayern aber zeitgleich auch die schlechteste Defensive der Liga stellen, hat Patz an allen Ecken und Enden Lösungen zu finden. Ein Sieg heute wäre dabei schon eine große Überraschung.

Wo geht die Reise hin für den KSC? Mit 23 Punkten und Rang neun liegen die Badener unverändert in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen. Allerdings hat man von den letzten sechs Ligaspielen nur eines gewinnen können, dazu kommt noch ein Unentschieden sowie das Aus im DFB-Pokal gegen Augsburg. Der Trend zeigt bei Karlsruhe demnach nach unten, das bestätigte auch die letzte Partie gegen Kaiserslautern, im Derby unterlag man klar mit 1:3. Insgesamt ist es vor allem die Defensive, die Probleme bereitet, heute ist Wiedergutmachung und unbedingt ein Dreier angesagt.

Zu Beginn wollen wir einen Blick auf die Aufstellungen werfen. Bei Karlsruhe beruft Trainer Christian Eichner mit Beifus und Burnic zwei Neue im Vergleich zum letzten Ligaspiel in die Startelf. Für sie müssen Zengin und Conté weichen. Bormuth, Hunziker, Sihlaroglu und Kobald fallen weiterhin aus. Auf der anderen Seite rotiert auch Regensburg-Coach Andreas Patz. Geipl, Huth und Hottmann ersetzen Wurm, Ochojski und Kother in der Anfangsformation. Mit Ernst, Meyer, Saller, Schmidt, Schönfelder und dem neu dazugekommenen Ochoski ist das Lazarett prall gefüllt.