45. +4 Halbzeitfazit:

Torlose erste Hälfte zwischen Fürth und Ulm! Die Kleeblätter kommen gut in die Partie und haben in den ersten 20 Minuten mehr vom Spiel. Durch Consbruch und Futkeu kommen sie auch zweimal zum Abschluss, so richtig gefährlich wird es allerdings nicht. Mit zunehmender Spielzeit wachen auch die Spatzen auf und spielen nach vorne. Möglichkeiten durch Gaal, Telalović und Higl bleiben aber ebenfalls ungenutzt. Eine ausgeglichene Partie, die im zweiten Durchgang in beide Richtungen kippen kann. Gleich geht´s weiter!

45. +4 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Das Spiel plätschert im Moment im Mittelfeld vor sich hin und damit auch dem Pausentee entgegen. Vor der Halbzeit will sich natürlich keiner mehr einen Fehler erlauben und geht lieber auf Nummer sicher.

45. Offizielle Nachspielzeit: 3 Minuten

45. Dressel steht wieder und schluckt erstmal eine Schmerztablette. Ob es für ihn auch nach der Pause weitergeht, wird sich zeigen.

44. Consbruch geht eigentlich fair in einen Mittelfeld-Zweikampf mit Dressel. Der Ulmer Sechser fällt unglücklich und scheint große Schmerzen an der rechten Schulter zu haben. Das medizinische Personal kümmert sich bereits um ihn.

43. Hrgota kommt über rechts in den Strafraum und legt stark in den Rückraum auf Consbruch. Der hat etwa acht Meter vor dem Tor eigentlich freie Schussbahn, versucht aber den Ball nochmal zu kontrollieren. Dies gelingt ihm nicht, der Ball springt ihm vom Fuß und kann von Strompf geklärt werden.

42. Gaal treibt den Ball von der Mittellinie fast zum gegnerischen Sechzehner, wird nicht wirklich attackiert und hat auch eine gute Schussbahn. Diese nutzt er auch, sein Flachschuss geht zwei Meter flach links am Tor vorbei. Gießelmann ist mit dem Abwehrverhalten seiner Mitspieler sichtlich unzufrieden.

41. Fünf Minuten bis zur Pause, mittlerweile haben beide Mannschaften ihre Abschlüsse gehabt. Geht es torlos in die Kabine, oder kann sich eine Mannschaft vor der Pause noch zu einer guten Offensivaktion aufraffen?

39. Eine Freistoßflanke von Hrgota von links wird von Gießelmann per Kopf nochmal richtig gefährlich gemacht. Beim Freistoß standen allerdings mehrere Fürther im Abseits, dann hat Meyerhöfer gegen Strompf auch noch das Bein zu weit oben. Freistoß für die Gäste im eigenen Strafraum.

36. Und da ist wieder Futkeu! Green flankt aus dem linken Halbfeld, Strompf verschätzt sich und springt unter dem Ball durch. Futkeu ist sichtlich überrascht, dass der Ball zu ihm gelangt, bringt diesen aber aus zehn Metern dennoch mit dem Kopf aufs Tor. Thiede muss fliegen, hat die Kugel dann aber sicher.

34. Higl wird ganz links von Telalović im Strafraum angespielt und holt eine vermeintliche Ecke heraus - der 1,93m große Angreifer steht beim Zuspiel aber knapp im Abseits. Korrekterweise geht im Anschluss also noch die Fahne hoch.

31. Krattenmacher bekommt glücklicherweise einen Einwurf zugesprochen und führt diesen schnell aus. Die Ausführung wertet Schiedsrichter Weisbach als inkorrekt - weiter geht es also mit Einwurf für das Kleeblatt.

28. Die Ecke wird erneut nur unzureichend geklärt. Beim Flankenversuch von Keller begeht Strompf jedoch ein Stürmerfoul. Zeit für die Fürther, mal kurz durchzuatmen.

27. Ulm schnuppert an der Führung! Allgeier flankt von rechts und findet Telalović am langen Pfosten. Der 10-Tore-Angreifer köpft zurück auf den ersten Pfosten, wo Innenverteidiger Gaal völlig frei zum Anschluss kommt. Noll hat die kurze Ecke und kann zum Eckball klären.

26. Doch auch aus diesem Eckball können die Gäste kein Kapital schlagen.

26. Wieder der SSV! Noll spielt einen schlechten Pass im Aufbau, den Krattenmacher abfängt. Der Ball kommt schnell zu Higl in den Strafraum, der noch einen Haken macht und sich den Ball auf den starken linken Fuß legt. Loosli wirft sich in den Abschluss des Angreifers und kann diesen zur Ecke umlenken.

24. Den Eckball von rechts können die Fürther zunächst klären, doch erneut landet der Rebound beim SSV. Keller flankt diesmal von rechts, findet aber keinen seiner reichlich im Strafraum vertretenen Mitspieler.

23. Jetzt kommen die Ulmer. Erst zieht Keller von links in den Strafraum hinein, sein Abschluss wird geblockt. Den zweiten Ball schnappt sich Allgeier auf rechts und flankt, Telalović macht den Ball gut fest und schießt aus 15 Metern. Auch sein Schuss wird geblockt und landet im Toraus.

21. Wenn hier eine Mannschaft so etwas wie Gefahr ausstrahlen kann, dann sind es die Gastgeber. Offensiv wird den 2.000 mitgereisten Fans aus Ulm von ihrer Mannschaft noch gar nichts geboten.

19. Nach einem Einwurf über links kann Futkeu plötzlich Tempo aufnehmen und dringt in den Strafraum ein. Beim Abschluss kann der zurückeilende Gaal ihn entscheiden stören, sodass der Angreifer den Ball nicht aufs Tor bringt. Er schießt Strompf an, Keller jagt die Kugel letztendlich aus der Gefahrenzone.

16. Telalović schickt seinen Sturmkollegen Higl mit einem hohen Pass hinter die Abwehr der Fürther, doch auch sein Zuspiel ist zu weit. Noll kommt ein paar Meter aus seinem Kasten und fängt das Leder locker ab.

15. Die erste Viertelstunde ist absolviert. Zwei Abschlüsse haben die Fürther zu verzeichnen, von den Ulmern kommt offensiv noch nichts. Insgesamt sehen die etwa 14.000 Fans im Ronhof eine bisher ausgeglichene Partie.

13. Wieder ist es die Kombi aus Green und Consbruch. Der US-Amerikaner bringt einen Eckball von rechts auf den Elfmeterpunkt, wo Consbruch relativ frei zum Kopfball kommt. Sein Versuch landet aber in den Armen von Thiede.

12. Green sucht Consbruch mit einem Chipball hinter die Abwehr, doch der Pass ist zuweit, sodass Thiede ihn abfangen kann.

11. Keller ist erstmal wieder auf dem Feld, es scheint also weiterzugehen.

10. Fürth mit dem ersten Abschluss. In Überzahl laufen die Gastgeber an, Hrgota sucht Futkeu mit einem Zuspiel in den Strafraum. Strompf ist dazwischen, kann den Ball allderings nur vor die Füße von Consbruch klären, der aus 20 Metern den Abschluss sucht. Sein flacher, jedoch zu zentraler Versuch kann von Thiede festgehalten werden.

9. Aaron Keller geht ohne gegnerische Einwirkung zu Boden, er hat sich da den Knöchel verdreht. Der Schweizer Junioren-Nationalspieler muss behandelt werden.

7. Ein Flankenversuch von links durch Krattenmacher ist viel zu hoch und segelt ins Toraus. Ulm wird etwas aktiver.

6. Strompf dribbelt von der Mittellinie an und treibt den Ball bis an den gegnerischen Sechzehner. Der versuchte Doppelpass mit Telalović wird aber von einem Fürther abgefangen.

5. Die Fürther starten etwas mutiger als ihre Gäste und laufen hoch an. Der Ball befindet sich hautpsächlich in der Hälfte der Ulmer. Gefährlich wird es bis dato aber noch nicht.

2. Hrgota bringt diesen mit links vom Tor weg, bleibt aber am ersten Ulmer Verteidiger hängen.

1. Nach nur 20 Sekunden foult Semir Telalović Gießelmann auf halblinks. Erste Freistoßmöglichkeit für die Hausherren.

1. Der Ball rollt! Fürth stößt im klassischen grün-weißen Trikot an. Die Gäste aus Ulm spielen ganz in Schwarz.

1. Spielbeginn

Die Mannschaften betreten, angeführt vom Schiedsrichtergespann, jetzt den Rasen im Ronhof. Gleich geht´s los!

Schiedsrichter der heutigen Begegnung ist Eric Weisbach aus Halle. Ihm assistieren Oliver Lossius und Justin Hasmann. Vor den Bildschirmen in Köln sitzen VAR Patrick Ittrich und sein Assistent Markus Wollenweber.

Die Ulmer Spatzen mussten sich am vergangenen Sonntag der Hertha aus Berlin mit 2:3 geschlagen geben. Platz 17 und zwei Punkte Rückstand auf Preußen Münster auf dem Relegationsplatz stehen aktuell auf dem Tableau. Dennoch blickt SSV-Coach Robert Lechleiter nicht in die Vergangenheit: "Es geht jetzt nur nach vorne. Wir haben ein wichtiges Spiel vor der Brust gegen einen Gegner, der in den letzten Spielen auch nicht die Ergebnisse hatte, das wissen wir auch. Von dem her fahren wir nach Fürth und wollen da wieder unsere Leistung bringen, weil die Leistung gegen Hertha, gerade in der ersten Halbzeit und dann auch nach dem 2:1, aus unserer Sicht sehr gut war. Wenn wir jetzt noch diese zwei, drei Sachen, die wir angesprochen haben, abstellen können, dann werden wir auch in den letzten Spielen noch punkten." Um heute die drei Punkte aus Fürth, ändert der Cheftrainer seine Startelf auf einer Position: Felix Higl kehrt nach seiner Gelbsperre zurück, für ihn rückt Oliver Batista-Meier auf die Ersatzbank. Weiterhin verletzt ist Kapitän & Urgeistein Johannes Reichert.

Die SpVgg Fürth wartet seit sechs Pflichtspielen auf einen Sieg, zuletzt verlor die Mannschaft von Jan Siewert mit 1:0 beim Karlsruher SC. Mit den sieben Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz im Rücken will sich der Cheftrainer der Kleeblätter voll und ganz auf sich und sein Team konzentrieren: "Du kannst nur das beeinflussen, was du selbst in der Hand hast und das sind unsere Spiele, unsere Art und Weise. Das ist das Einzige, worauf wir uns fokussieren müssen. Es ist ein Heimspiel für uns, wir können uns absetzten. Deswegen können wir in diesem Spiel etwas gewinnen". Für die Mission Heimsieg verändert der 42-Jährige seine Startelf gegenüber dem letzten Spiel auf vier Positionen: Für Luca Itter (nicht berücksichtigt), Maximilian Dietz (Gelbsperre), Felix Klaus und Roberto Massimo (beide Bank) beginnen heute Niko Gießelmann, Simon Asta, Marco Meyerhöfer und Jomaine Consbruch.

Das Abstiegsgespenst macht Halt am Ronhof! Die SpVgg Fürth ist selbst noch nicht ganz raus aus dem Kampf um den Klassenerhalt und empfängt am Freitagabend den SSV Ulm 1846, der seinerseits auf einem Abstiegsplatz steht und dringend Punkte sammeln muss. Das Hinspiel zwischen diesen beiden Mannschaften endete 1:1, beide Tore fielen nach Elfmetern (0:1 Green, 1:1 Telalović). Insgesamt gab es bisher 34 Duelle zwischen FÜrth und Ulm, in welchen die Statistik für die Franken spricht: 17 Siege gab es für die SpVgg, elf Mal gingen die Schwaben als Sieger vom Platz (sechs Unentschieden). Mit einem Heimsieg können sich die Fürther wohl als endgültig gerettet sehen, während die Ulmer bei einem Auswärtsdreier zumindest über Nacht auf den Relegationsplatz springen könnten. Es ist viel drin für beide, aber wer hat am Ende die Nase vorn?