Florian Kohfeldt ist vor dem Spiel positiv gestimmt: "Auf dem Papier sind wir Favorit. Aber das Papier sagt im Fußball überhaupt nichts. Wir müssen extrem fokussiert sein und extrem klar Fußball spielen. Ein Flutlichtspiel am Bölle ist per se etwas, worauf man Bock haben sollte." Darmstadts Trainer Hildmann hat Respekt vor dem heutigen Gegner: "Darmstadt ist die Mannschaft der Stunde, sie haben tolle Spieler in ihren Reihen. Zu Hause sind sie gerade sehr, sehr stark. Wie müssen eine gnadenlose Leidenschaft, eine gnadenlose Zweikampfhärte zeigen, um dort zu bestehen. Unter Florian Kohfeldt sind sie Erster in der Tabelle, das zeigt ihre Qualität. Das wird eine schwierige Aufgabe."

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams in einem Pfichtspiel ist zehn Jahre her. Damals trafen sich die Mannschaften in der dritten Liga und die Lilien gewannen mit 2:0 in Münster. Heute befindet sich der Bundesliga-Absteiger im Tabellenmittelfeld (19 Punkte), während Münster auf dem vorletzten Rang (elf Punkte) liegt und sich mit dem Abstiegskampf beschäftigen muss. Die Lilien haben unter Trainer Florian Kohfeldt, der seit September im Amt ist, erst einmal verloren und sind wettbewerbsübergreifend seit sieben Spielen ungeschlagen. Zuletzt gab es einen 2:1-Auswärtssieg in Hannover. Die Westfalen mussten am letzten Wochenende eine 1:0-Pleite in Köln hinnehmen.