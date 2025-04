Ärgerlich war der Spielverlauf in der vergangenen Ligapartie zuhause gegen den Hamburger SV, als der Club bereits in der achten Spielminute in Rückstand geriet und nur wenige Minuten später Stürmer Janis Antiste die Rote Karte aufgrund eines rohen Foulspiels sah. Der HSV siegte gegen chancenlose Clubberer am Ende souverän mit 3:0 und besiegelte damit für sie die zweite Niederlage am Stück und das Abrutschen auf den neunten Platz.