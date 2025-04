90. +6 Fazit:

Der 1. FC Köln gewinnt hochverdient mit 3:1 gegen den SC Preußen Münster. Durch den ungefährdeten Sieg übernehmen die Rheinländer die Tabellenführung und sind klar auf Kurs Wiederaufstieg. Gegen tapfer kämpfende Gäste war die höhere individuelle Klasse der Geißböcke über die gesamte Spielzeit klar sichtbar und der FC verpasste es sogar noch weitere Treffer zu erzielen. Gerade Downs ließ nach seinem Tor zum 3:1 gleich zwei absolute Hochkaräter liegen. Aus SCP-Sicht ist das Ergebnis aus Ulm die beste Nachricht des Tages, da die Spatzen im Parallelspiel trotz Führung nicht gegen die Hertha punkten konnten. Dadurch bleiben die Adlerträger zumindest auf dem Relegationsplatz und haben es selbst in der Hand zumindest den zu verteidigen. Dafür müssen sie im Saisonendspurt aber irgendwie ein Mittel finden für mehr Torgefahr zu sorgen. Die nächste Chance dafür bietet sich für die Münsteraner am kommenden Samstag gegen Darmstadt. Auf Gerhard Struber und sein Team wartet als nächstes eine schwere Auswärtsreise nach Hannover.

90. +6 Spielende

90. +4 Gerhard Struber sorgt kurz vor dem Ende noch für das Zweitliga-Debüt von Meiko Sponsel, der den starken Jan Thielmann ersetzt.

90. +2 Hólmbert Friðjónsson hat nach einer Ecke von der rechten Seite seine erste Strafraumszene. Der große Stürmer kriegt den Ball am zweiten Pfosten aber nicht auf das Tor geköpft.

90. Fünf Minuten bleiben Preußen Münster noch, um irgendwie für ein kleines Wunder zu sorgen. Sie rennen zwar weiter an, aber kommen einfach nicht durch und auch die Standards sind heute einfach viel zu harmlos.

90. Nachspielzeit: Es werden 5 Minuten nachgespielt.

89. Nach der elften SCP-Ecke bleibt Damion Downs angeschlagen auf dem Rasen liegen und muss behandelt werden.

88. Mit Julian Pauli und Denis Huseinbašić kommen zwei frische Defensivkräfte, die dabei helfen eine mögliche Schlussoffensive der Gäste zu verhindern.

87. Die Kölner lassen jetzt Ball und Gegner laufen und nähern sich dadurch der offiziellen Eroberung der Tabellenspitze immer weiter. Das wäre wirklich ein großer Schritt in Richtung Wiederaufstieg.

85. Florian Pick probiert es beim fälligen Standard direkt. Mit seinem Rechtsschuss bleibt der Joker aber bereits an der Mauer hängen.

85. Jorrit Hendrix kommt fast am linken Strafraumeck durch einen leichten Check von Eric Martel zu Fall und holt eine aussichtsreiche Freistoßposition für sein Team heraus.

Marc Lorenz verliert den Ball nach einem SCP-Freistoß und versucht einen langen Ball von Florian Kainz mit dem langen Bein zu verhindern. Allerdings erwischt er nur den Knöchel des Österreichers. Dafür sieht der Routinier zu Recht die Gelbe Karte.

80. Als letzte Option kommt bei den Preußen mit Jano ter Horst ein frischer Mann für die rechte Seite. Dominik Schad verlässt dafür das Feld.

77. Die Schlussviertelstunde ist bereits angebrochen und Münster erhöht immer mehr das Risiko. Aus dem Spiel heraus fehlt ihnen zwar weiter die Durchschlagskraft, aber die Jungs von Sascha Hildmann beweisen auf jeden Fall Moral. Köln konzentriert sich vermehrt auf das Verteidigen und lauert auf den alles entscheidenden Konter.

75. Kyerewaa ist seit seiner Hereinnahme durchaus auffällig. Nach wuseligem Dribbling und Doppelpass mit Mrowca kommt der Joker halblinks vor dem Fünfer noch irgendwie mit der Fußspitze vor dem herauseilenden Schwäbe an den Ball. Allerdings kriegt der 23-Jährige den Ball nicht mehr am Torwart vorbeigespitzelt.

74. Jetzt tauscht auch Gerhard Struber erstmals das Personal. Luca Waldschmidt war gleich an zwei Toren beteiligt und macht Platz für Mark Uth. Zudem kommt jetzt wirklich Mathias Olesen für den angeschlagenen Dejan Ljubicic. Der Wechsel hatte sich bereits direkt nach dem Wiederanpfiff angedeutet.

71. Dejan Ljubicic sitzt nach einer verpassten Großchance aus Abseitsposition auf dem Rasen und fasst sich an das linke Sprunggelenk. Der Österreicher muss behandelt werden.

69. Für den Standard bringt Sascha Hildmann mit Marc Lorenz und Hólmbert Friðjónsson gleich zwei Spezialisten für solche Situationen. Der SCP-Kapitän tritt die Ecke von der linken Seite auch direkt. Den Kopf des großen Isländers findet er aber nicht.

68. Nach langer Zeit lassen sich die Gäste mal wieder im letzten Drittel blicken. Malik Batmaz bleibt links im Strafraum allerdings an einer starken Thielmann-Grätsche hängen. Es gibt aber zumindest einen Eckstoß.

65. Die drei FC-Tore sind gleich in doppelter Weise besonders. Die Rheinländer erzielten zuletzt im Dezember drei Tore und Münster kassierte sogar seit Oktober nicht mehr so viele Treffer in einer Partie.

63. Sascha Hildmann reagiert auf den neuerlichen Sturmlauf der Kölner und bringt mit Florian Pick und Daniel Kyerewaa zwei frische Kräfte. Dafür verlassen der auffällige David Kinsombi und der unglücklich agierende Simon Scherder das Feld. Womöglich wird dadurch sogar auf Viererkette umgestellt.

61. Münster schwimmt und hat nun ganz viel Glück! Ljubicic wird rechts im Strafraum bedient und scheitert mit seinem Flachschuss in Richtung langes Eck am glänzend reagierenden Schenk. Der Abpraller landet allerdings genau bei Downs. Aus etwa acht Metern staubt der 20-Jährige allerdings nicht zum 4:1 ab, sondern haut den Ball nur an die Latte.

59. Damion Downs ist jetzt wieder bester FC-Torschütze und hätte sogar noch einen weiteren Treffer erzielen können. Nach einer Ecke von der linken Seite landet der Ball etwas glücklich links im Fünfer vor den Füßen des Angreifers, der die Kugel allerdings aus kurzer Distanz knapp über die Latte drischt.

56. Damion Downs Köln Tooor für 1. FC Köln, 3:1 durch Damion Downs

Downs stellt seine Klasse unter Beweis und knipst zum 3:1! Martel spielt einen langen Ball aus dem Mittelfeld, den Münster noch verteidigt kriegt. Der zweite Ball landet allerdings bei Waldschmidt und der 28-Jährige setzt sofort Downs in Szene. Halblinks im Strafraum kontrolliert der Stürmer den Ball mit der Brust stark, legt ihn sich mit dem zweiten Kontakte selbst unter Druck gut vor und schließt in einer nahezu fließenden Bewegung mit links ab. Der Ball schlägt perfekt unten links im Tor ein.

53. Mathias Olesen hatte sich bereits ready gemacht, um Dejan Ljubicic zu ersetzen. Der 27-Jährige scheint jetzt völlig überraschend aber doch weitermachen zu können.

51. Jetzt werden auch die Kölner gefährlich! Erst scheitert Lemperle mit einem Schuss von links im Strafraum am aufmerksamen Schenk. Bei der anschließenden Ecke von der linken Fahne kommt Martel nach Kopfballverlängerung knapp rechts neben dem Tor zum Kopfball und nickt den Ball aus kürzester Distanz knapp neben den Kasten.

50. Ein Einwurf in der gegnerischen Hälfte führt zu ersten SCP-Möglichkeit nach dem Seitenwechsel. Batmaz behauptet sich auf der rechten Seite zunächst gut und steckt dann für Kinsombi durch. Der 29-Jährige scheitert von rechts im Strafraum mit seinem Versuch auf das kurze Eck aber am gut reagierenden Schwäbe.

47. Wenige Sekunden sind gespielt und Dejan Ljubicic zeigt bei einer SCP-Ecke an, dass er ausgewechselte werden muss. Der Österreicher verteidigt den Standard aber zunächst noch mit.

46. Weiter geht's! Beide Trainer verzichten zunächst auf personelle Veränderungen.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +5 Halbzeitfazit:

Der 1. FC Köln führt zur Pause verdient mit 2:1 gegen tapfer kämpfende Münsteraner. Die Gäste wählten vor allem zu Beginn einen mutigen und offensiven Ansatz und konnten das Geschehen dadurch zunächst ausgeglichen gestalten. Dennoch wurden sie genau dafür in der elften Minute durch einen erfolgreichen FC-Konter bestraft. Im Anschluss waren die Kölner dann klar am Drücker und hatten gleich mehrere Chancen einen weiteren Treffer nachzulegen. Der glückte den Geißböcken jedoch nicht. Dadurch blieb der SCP im Spiel und kam mit ein bisschen Glück durch ein Hübers-Eigentor zum Ausgleich. Der hatte allerdings nicht lange Bestand, da der FC noch vor der Pause per Elfmeter wieder in Front ging. Durch die aktuellen Zwischenstände übernehmen die Kölner die Tabellenführung und wollen die natürlich nicht mehr hergeben. Preußen ist in der Blitztabelle hingegen nur noch Vorletzter und muss nach dem Wiederanpfiff deshalb mehr riskieren. Es könnte also spannend werden. Bis gleich!

45. +5 Ende 1. Halbzeit

45. +4 Den fälligen Freistoß kriegen die Kölner auch ohne ihren Linksverteidiger verteidigt, der Sekunden später auf das Feld zurückkehrt.

45. +3 Leart Paçarada begeht auf seiner linken Defensivseite selbst ein Foul und muss im Anschluss behandelt werden.

45. +1 Vier Minuten kommen im ersten Durchgang oben drauf. In einer Partie ohne viele Unterbrechungen liegt das vor allem am langen VAR-Check vor dem FC-Elfmeter.

45. +1 Nachspielzeit: Es werden 4 Minuten nachgespielt.

45. +1 Luca Waldschmidt Köln Tooor für 1. FC Köln, 2:1 durch Luca Waldschmidt

Waldschmidt behält die Nerven und versenkt den Ball nach kurzem Anlauf mit dem linken Innenrist stramm im unteren rechten Eck. Schenk ahnt zwar die Seite, aber ist gegen den platzierten Strafstoß dennoch machtlos.

42. VAR: Es gibt Elfmeter.

Nach Ansicht der Bilder zeigt der Schiedsrichter auf den Punkt. Obwohl der Arm vom Körper abgespreizt ist, ist der Pfiff knifflig. Die Flugrichtung des Balles ändert sich gar nicht, der Ball touchiert möglicherweise sogar erst noch die Hüfte von Scherder und hinter dem SCP-Verteidiger lauerte auch kein Kölner mehr. Dementsprechend ist der Pfiff aus Preußen-Sicht natürlich extrem bitter.

42. Der VAR überprüft einen möglichen Elfmeter. Eric Martel kratzt den Ball links in der Box noch gerade eben vor der Torauslinie nach innen und der Ball landet am ausgestreckten Arm von Simon Scherder. Alle Kölner reklamieren im Anschluss sofort Handspiel. Der Pfiff des Schiedsrichters bleibt aber zunächst aus. Der VAR schaut sich die Szene aber an und schickt Tom Bauer in die Review-Area.

41. Im dritten Aufeinandertreffen der beiden Traditionsklubs im Profibereich ist es das erste Tor für die Münsteraner, die bislang dreimal zu Null verloren.

39. Timo Hübers Köln Tooor für Preußen Münster, 1:1 durch Timo Hübers (Eigentor)

Aus dem Nichts gelingt Münster der Ausgleich! Hendrix spielt von knapp innerhalb der FC-Seite einen perfekten Schnittstellen Pass in die Tiefe zum durchlaufenden Mees. Der hat etwas Raum, da Batmaz mit einer gegenläufigen Bewegeung einen Verteidiger aus der Kette rauszieht. Trotzdem wird Mees links im Strafraum von Hübers gestellt und die Szene wirkt komplett ungefährlich. Mees probiert es trotzdem einfach mal mit einem Flachpass in die Mitte. Hübers fälscht den Ball höchst unglücklich in Richtung eigenes Tor ab. Per Bogenlampe fliegt der über Schwäbe hinweg unhaltbar in das lange Eck.

36. Die große Druckphase der Kölner ist erst einmal vorbei. Münster sammelt jetzt sogar selbst mal etwas Ballbesitz und sorgt damit für eine Verschnaufpause für die eigene Defensive.

Lemperle spielt noch knapp innerhalb der SCP-Hälfte einen Fehlpass und prompt läuft der Gegenangriff. Thielmann zieht deshalb das taktische Foul gegen den davoneilenden Makridis und sieht dafür die erste Gelbe Karte der Partie.

31. Das erste Mal seit langer Zeit bietet sich den Preußen mal wieder eine Konterchance. David Kinsombi treibt den Ball aus dem Mittelfeld nach vorne, aber ist zunächst alleine auf weiter Flur. Deshalb verpufft der Angriff und am Ende gibt es sogar Einwurf für die Heimelf.

29. Im Moment gibt es erstmals eine längere FC-Ballbesitzphase ohne wirklichen Zug zum Tor. Stattdessen setzen sich die Kölner in der gegnerischen Hälfte fest und lassen den Ball einfach in aller Ruhe laufen.

27. Der 1. FC Köln ist in dieser Saison eigentlich für höchst knappe Spiele bekannt. Die Rheinländer konnten zuletzt im Dezember ein Spiel mit zwei Toren Vorsprung gewinnen. Heute zeigen sie sich aber wirklich spielfreudig und drängen auf das 2:0. Münster kommt kaum noch hinten raus.

24. Jan Thielmann ist auf der rechten Seite ein absoluter Aktivposten und bereitet von dort die nächste vielversprechende Chance vor. Luca Waldschmidt köpft den Ball aus rund sieben Metern aber knapp über die Latte.

21. Die Gäste verstecken sich keinesfalls und versuchen situativ immer wieder ganz hoch zu pressen. Allerdings zeigen sich die Kölner ballsicher und lassen sich zu keinen leichtfertigen Ballverlusten provozieren. Stattdessen bieten sich nach Befreiung aus dem SCP-Druck regelmäßig aussichtsreiche Umschaltsituationen.

18. Die Kölner wollen nachlegen! Nach einer Flanke von der rechten Seite setzt sich Lemperle am zweiten Pfosten gegen Schad durch und spitzelt den Ball auf das Tor. Schenk kann noch irgendwie mit dem linken Bein abwehren. Der Ball fliegt daraufhin aus dem Strafraum und landet bei Batmaz, der ihn aber direkt wieder an Kainz verliert. Der Österreicher zieht sofort aus halblinken 20 Metern ab und visiert das obere linke Eck an. Doch erneut ist Schenk zur Stelle. Mit einer sehenswerte Flugeinlage kratzt der 22-Jährige den Ball aus dem Knick.

15. Münster dürfte der Blick auf die Live-Tabelle überhaupt nicht gefallen. Da Ulm im Parallelspiel gegen Berlin führt, rutschen die Preußen auf einen direkten Abstiegsplatz ab.

13. Für Tim Lemperle ist es der neunte Saisontreffer. Damit ist der 23-Jährige jetzt zusammen mit Damion Downs der Top-Torschütze der Geißböcke. Zudem springen die Kölner in der Blitztabelle durch das Tor auf den ersten Platz.

11. Tim Lemperle Köln Tooor für 1. FC Köln, 1:0 durch Tim Lemperle

Der FC geht nach einem Konter in Front! Am gegnerischen linken Strafraumeck bleibt Makridis hängen und sofort läuft der Gegenangriff. Da der 28-Jährige vorne ist, haben die Kölner über die eigene rechte Seite viel Platz. Den nutzt Thielmann optimal aus und bringt den Ball von rechts neben dem Sechzehner flach vor das Tor. Am ersten Pfosten lauert Lemperle auf genau den Ball und überwindet Schenk im kurzen Eck mit einer Direktabnahme. Der Keeper ist zwar noch dran, aber kann den Einschlag aus kurzer Distanz nicht mehr verhindern.

9. Beide Vereine haben in der Rückrunde nur elf Tore erzielt. Nur das Schlusslicht aus Regensburg traft seltener. Trotzdem ist das hier ein wirklich vielversprechender und offensiver Start beider Mannschaften.

7. Gute Doppelchance für die Preußen! Kinsombi scheitert mit einem Distanzschuss aus halbrechten 25 Metern noch an Schwäbe. Die Gäste bleiben aber dran und bekommen über Makridis eine zweite Chance. Der 28-Jährige lässt links an der Grundlinie Thielmann einfach ins Leere grätschen und sucht anschließend aus spitzem Winkel den Abschluss. Schwäbe ist aber erneut zur Stelle. Im kurzen Eck reißt der Schlussmann die Arme nach oben und lenkt den Ball so über den Kasten.

5. Während Münster heute klar mit einer Fünferkette agiert, hat sich Gerhard Struber für die Viererkette entschieden. Eric Martel beginnt klar auf der Sechs, aber könnte sich im Spielverlauf natürlich auch situativ immer wieder hinten rein fallen lassen.

3. Schenk verhindert den frühen Rückstand! Paçarada wird links auf Höhe der Mittellinie nicht angegriffen, sieht Downs in die Tiefe starten und spielt einen sensationellen langen Pass in den Strafraum. Der FC-Stürmer taucht dadurch halblinks in der Box frei vor dem Tor auf. Mit seiner Direktabnahme scheitert der 20-Jährige allerdings am herauseilenden Schenk.

1. Los geht's! Die Gäste stoßen an und spielen komplett in Schwarz. Köln hält in den weißen Trikots dagegen.

1. Spielbeginn

Das Aufeinandertreffen zweier Gründungsmitglieder der Bundesliga ist keinesfalls eins mit vielen Duellen. Im Profibereich gab es erst drei direkte Vergleiche, wobei das Hinspiel der erste in der 2. Liga war. Im November erzielte Tim Lemperle den goldenen Treffer, der dem FC einen knappen 1:0-Erfolg im Preußenstadion bescherte.

Preußen Münster belegt mit 28 Punkten aktuell den 16. Platz und hat als Aufsteiger noch die Möglichkeit mindestens über die Relegation die Klasse zu halten. Allerdings sammelten die Adlerträger nur fünf Zähler aus den letzten sechs Begegnungen. Damit sind sie das formschwächste Team der gesamten Liga und müssen im Saisonendspurt nochmal richtig zittern. Braunschweig sammelte zum Vergleich im selben Zeitraum überragende zwölf Punkte. Dadurch ist die Eintracht am SCP vorbeigezogen und konnte den Vorsprung gestern mit einem Sieg gegen Kaiserslautern sogar auf fünf Punkte ausbauen. Deshalb müssen die Münsteraner sich jetzt sogar eher darauf konzentrieren zumindest den Relegationsrang zu sichern. Ulm ist nämlich auch nur noch zwei Pünktchen entfernt und könnte im schlimmsten Fall heute sogar noch vorbeiziehen. Der Druck auf Münster ist dementsprechend enorm und selbst als klarer Underdog ist in Köln verlieren heute verboten.

Der 1. FC Köln blieb zuletzt zweimal in Folge sieglos. So richtig bestraft wurden die Patzer der Rheinländer allerdings nicht. Ihr Vorsprung auf den Relegationsplatz, den aktuell Elversberg belegt, beträgt immer noch drei Punkte und da der Hamburger SV gestern auf Schalke nur Remis gespielt hat, ist mit einem Dreier sogar wieder der Sprung an die Tabellenspitze möglich. So kurz vor Saisonende wäre das ein riesengroßer Schritt in Richtung Wiederaufstieg für die Geißböcke, den sie als klarer Favorit im heutigen Heimspiel natürlich auch gehen möchten.

Auch bei den Preußen gibt es vier Veränderungen in der Anfangsformation. Sebastian Mrowca, David Kinsombi, Babis Makridis und Malik Batmaz rücken für Niko Koulis, Florian Pick, Marc Lorenz und Hólmbert Friðjónsson neu rein. Dadurch dürfte Sascha Hildmann auch taktische Anpassungen vornehmen, da der 53-Jährige auf einen klaren Stoßstürmer verzichtet.

Gerhard Struber wechselt nach dem 1:1 gegen die SpVgg Greuther Fürth gleich viermal das Personal. Mit Timo Hübers ist der FC-Kapitän zurück und verdrängt Joël Schmied auf die Bank. Dort nehmen auch Julian Pauli, Denis Huseinbašić und Imad Rondić Platz. Die drei werden durch Dominique Heintz, Dejan Ljubicic und Damion Downs allesamt positionsgetreu ersetzt.