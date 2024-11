45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Nicolai Rapp rauscht mit Julian Green zusammen und er blutet über dem rechten Auge. Der Karlsruher muss demzufolge das Feld verlassen. Auch Green ist stark am bluten und befindet sich ebenfalls abseits des Platzes.

45. +1 Die Nachspielzeit beträgt zwei Minuten. Allerdings scheinen beide Teams sich mit dem aktuellen Ergebnis abgefunden zu haben, sodass Offensivaktionen aus dem Spiel heraus eine Rarität geworden sind.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44. Der anschließende Freistoß wird dann gefährlich. Marvin Wanitzek bringt die Kugel aus dem linken Halbfeld in den Strafraum, wo Roberto Massimo unfreiwillig verlängert. Allerdings ist Nahuel Noll wachsam und hält das Leder sicher fest.

43. Dennis Srbeny Fürth Gelbe Karte für Dennis Srbeny (SpVgg Greuther Fürth)

Dennis Srbeny kommt sehr spät gegen seinen Gegenspieler, wofür er sofort die Gelbe Karte sieht. Damit wird der Stürmer in der kommenden Woche fehlen.

42. Greuther Fürth ist das souveränere Team und begeht weniger Fehler. David Herold verspringt bei der Ballannahme die Kugel, sodass der Ballbesitz wechselt.

40. Sinnbildlich für das Spiel des KSC möchte Marcel Franke auf den rechten Flügel passen. Allerdings gibt es zwischen Sebastian Jung und Dženis Burnić ein Kommunikationsproblem, sodass keiner von den beiden zum Ball geht, weshalb es mit einem Einwurf für die Fürther weitergeht.

38. Nahezu aus dem Nichts hebelt Jung mit einem starken Steckpass auf die rechte Seite fast die komplette Hintermannschaft der Gastgeber aus. Allerdings findet Burnić keinen Mitspieler in der Mitte. Dennoch der erste gute und gezielte Angriff der Gäste.

36. Die Partie plätschert vor sich hin und keine Mannschaft kann in dieser Phase das Heft in die Hand nehmen.

33. Roberto Massimo zieht von links in den Strafraum und wird von hinten gefällt. Der Mittelfeldspieler bleibt liegen und die Fürther fordern Elfmeter. Schiedsrichter Benen lässt jedoch weiterspielen.

30. Nach rund 30 Minuten haben die Gäste bislang nur selten ihre spielerische Klasse aufzeigen können. Die Angriffsversuche beruhen aktuell noch sehr viel auf Zufällen.

28. Roberto Massimo geht sehr unbedacht in einen Zweikampf im eigenen Strafraum und Budu Zivzivadze lässt sich nicht fallen, sondern sucht den Abschluss. Sein Schuss von der rechten Seite aus einem sehr spitzem Winkel ist jedoch kein Problem für Noll, sodass er parieren kann.

26. Der KSC versucht, das Leder in den eigenen Reihen zu halten, und beruhigt dadurch die Partie. Unterdessen sind die Offensivbemühungen der Karlsruher eher überschaubar.

23. Marvin Wanitzek kommt halblinks kurz vor dem Strafraum an den Ball und sucht den Abschluss per Schlenzer. Sein Schuss fliegt rund einen halben Meter am Kasten von Nahuel Noll vorbei. Der erste Torschuss der Gäste in dieser Partie.

22. Obwohl der Treffer sich nicht unbedingt angekündigt hatte, ist die Führung der Hausherren alles andere als unverdient.

20. Branimir Hrgota Fürth Tooor für SpVgg Greuther Fürth, 1:0 durch Branimir Hrgota

Die Fürther bauen ihr Spiel über die linke Seite auf, ehe eine flache Hereingabe in die Mitte kommt. Dort wartet Branimir Hrgota an der Strafraumkante und lässt mit einer Schussfinte seinen Gegenspieler aussteigen. Aus 13 Metern und einer zentralen Position schließt er dann ganz trocken links halbhoch ab, sodass Max Weiß völlig chancenlos ist.

19. Es bleibt dabei, dass der KSC noch überhaupt nicht offensiv aktiv wurde.

16. Philipp Müller fasst sich aus 25 Metern einfach mal ein Herz. Sein strammer Schuss ist jedoch zu ungenau und so muss Max Weiß nicht viel machen, um den Abschluss festzuhalten. Dennoch findet die Partie nahezu ausschließlich in der Hälfte der Gäste statt.

15. Während der KSC defensiv überwiegend gut steht, sind die Offensivbemühungen sehr schwach. In den letzten Minuten hat das Team von Christian Eichner die Mittellinie kaum kontrolliert überspielen können.

13. Die erste Chance der Partie scheint den Kleeblättlern Mut gemacht zu haben. In der Folge spielen die Fürther nach vorne und schnüren den Gegner in deren Hälfte fest.

10. Die erste gute Möglichkeit gehört den Hausherren. Der KSC verliert kurz vor dem eigenen Strafraum das Leder und so versucht Julian Green, von der Strafraumkante abzuschließen. Sein Versuch wird noch geblockt, sodass die Kugel zu Dennis Srbeny gelangt. Aus 15 Metern und einer zentralen Position schließt der Stürmer ab, dessen Schuss noch leicht abgefälscht wird. Am Ende fliegt die Kugel hauchdünn links über den Querbalken. Max Weiß schaut dem Ball nur noch hinterher und wäre machtlos gewesen. Die anschließende Ecke verpufft.

8. Während die Gastgeber die ersten Minuten nahezu ausschließlich das Leder in den eigenen Reihen halten konnten, scheinen die Gäste langsam aber sich aufzuwachen und setzen den Gegner frühzeitig unter Druck. Allerdings sind die Offensivaktionen noch sehr überschaubar.

6. Es bleibt dabei, dass die Fürther den Ball in den eigenen Reihen halten. Über Hereingaben vom Flügel versuchen die Hausherren, in den Sechzehner zu gelangen, jedoch kann der KSC diese Flanken bislang problemlos klären.

3. Die ersten Momente der Partie gehören den Kleeblättlern, die von Anfang an nach vorne spielen und nach wenigen Sekunden bereits eine erste Ecke rausholen, die jedoch keine Gefahr einbringt. In der Folge bleiben die Hausherren in Ballbesitz und kontrollieren das Spiel.

1. Die Gastgeber treten in den gewohnten grünweißen Trikots auf und stoßen an. Die Gäste sind dagegen in Blau gekleidet.

1. Spielbeginn

Mit Blick auf die Tabelle bekommt die Begegnung dennoch eine besondere Brisanz. Während die Gäste mit einem Sieg wieder auf die Aufstiegsplätze klettern können, geht es für die Fürther darum, den Abstand zu den Abstiegsplätzen zu wahren. Aktuell hat man noch einen Vorsprung von zwei Zählern auf den Relegationsplatz, der von Preußen Münster gehalten wird. Mit einem Erfolg gegen den KSC würde die Lücke wieder weiter aufgehen, wodurch ein Platz im gesicherten Mittelfeld eingenommen werden könnte. Eine mögliche Punkteteilung würde keines der beiden Teams voranbringen.

Beide Mannschaften befinden sich aktuell in einer leichten Schwächephase. Die Spielvereinigung konnte nur eine der letzten sieben Ligapartien für sich entscheiden (4:3-Erfolg gegen den FC Schalke). Ansonsten gab es noch zwei Unentschieden, gegen den SV Elversberg und dem 1. FC Magdeburg, sodass man lediglich fünf Punkte in der Zeit sammeln konnte. Demzufolge trennte man sich auch erst von Alexander Zorniger, ehe auch Leonhard Haas weichen musste. Nun geht es mit Jan Siewert als Trainer weiter. Auch der KSC konnte in diesem Zeitraum nur eine Begegnung für sich entscheiden. Allerdings gab es noch vier Punkteteilungen, wodurch man den Anschluss an die Aufstiegsplätze halten konnte.

Im Gegensatz zu den Hausherren wechselt der KSC lediglich auf einer Position. Luca Pfeiffer muss aufgrund einer Sprunggelenkverletzung pausieren und wird durch Fabian Schleusener im Angriff ersetzt. Der positionsgetreue Wechsel ändert nichts am 4-4-2, sodass die Gäste aus ihrer bekannten Formation heraus agieren.

Bei der Spielvereinigung Greuther Fürth gibt es gleich mehrere Wechsel zu verzeichnen. Marco Meyerhöfer, Sacha Bansé und Noel Futkeu weichen aus der Startelf und finden sich vorerst auf der Bank wieder. Sie werden durch Luca Itter, Philipp Müller und Dennis Srbeny ersetzt. Dies führt auch zu einer Systemumstellung. Während man bei der 0:1-Niederlage gegen den 1. FC Köln noch aus einem 4-4-2 heraus agierte, gibt es nun eine Dreierkette beim eigenen Spielaufbau. Somit gibt es eine 3-4-2-1-Formation. Übrigens wird nicht nur auf dem Feld gewechselt, sondern auch an der Seitenlinie. Nach vier Spielen wurde Leonhard Haas seinen Aufgaben entbunden und Jan Siewert ist neuer Trainer bei den Kleeblättlern.