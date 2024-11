69. Finkgräfe übernimmt auf der linken Außenbahn. Der Youngster hat seinen Stammplatz nach seiner starken Bundesligasaison verloren, kann sich nun für weitere Einsätze empfehlen.

68. Max Finkgräfe Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Max Finkgräfe

68. Leart Paçarada Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Leart Paçarada

67. Paçarada muss auf dem Rasen behandelt werden, scheint sich eine Muskelverletzung zugezogen zu haben. Er wird seinen Arbeitstag nicht fortsetzen zu können.

65. Paçarada scheitert an der Latte! Der Ex-Paulianer zirkelt den fälligen Freistoß aus halbrechten 22 Metern mit dem linken Innenrist in Richtung oberer rechter Ecke. Für den geschlagenen Schlussmann Noll rettet die Oberkante der Latte.

65. Leonhard Haas schickt den platzverweisgefährdeten Futkeu in den vorzeitigen Feierabend. Er wird durch Motika ersetzt.

64. Nemanja Motika Fürth Einwechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Nemanja Motika

64. Noel Futkeu Fürth Auswechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Noel Futkeu

64. Maximilian Dietz Fürth Gelbe Karte für Maximilian Dietz (SpVgg Greuther Fürth)

Für ein ballfernes Vergehen gegen Waldschmidt kassiert Dietz eine Gelbe Karte.

62. Nach einem Offensivfoul des bereits verwarnten Futkeu fordern die Heimfans die Ampelkarte. Auch Leiter Lizenzfußball Thomas Kessler beschwert sich lautstark über den ausbleibenden Platzverweis und wird dafür mit einer Gelben Karte bestraft.

60. Nachdem Noll eine Flanke von Kölns linker Angrifssseite unterlaufen hat, zieht Martel aus der Drehung mit rechts ab. Der wuchtige Versuch aus halbrechten 14 Metern rauscht nicht weit links am halbleeren Gästekasten vorbei.

59. Gerhard Struber nimmt nach einer knappen Stunde eine erste personelle Anpassung vor. Er holt Thielmann, der über rechts kaum Akzente setzen konnte, vom Feld und ersetzt ihn durch Waldschmidt.

58. Luca Waldschmidt Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Luca Waldschmidt

58. Jan Thielmann Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Jan Thielmann

57. Futkeu geht im Strafraum zu Boden, will durch Martel elfmeterwürdig am linken Fuß getroffen worden sein. Schiedsrichter Daniel Schlager hat zunächst auf Weiterspielen entschieden, steht in der Folge aber in Kontakt zum VAR. Letztlich wird seine Entscheidung aber von diesem bestätigt.

54. Lemperle bricht auf der linken Strafraumseite an die Grundlinie durch und legt flach ab für Paçarada, der mit dem linken Innenrist aus gut 13 Metern in die lange Ecke vollenden will. Ihm rutscht der Ball aber über den Schlappen und bewegt sich harmlos über die rechte Torauslinie.

52. Der Wiederbeginn ist ziemlich zerfahren, da von vielen Ballbesitzwechseln geprägt. Das Kleeblatt rückt in aktiven Phasen weiterhin nur sehr zaghaft nach.

49. Weder Gerhard Struber noch Leonhard Haas haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen.

46. Weiter geht's mit den zweiten 45 Minuten in Müngersdorf! Nach den beiden Erfolgserlebnissen in der Vorwoche präsentiert sich der FC hinsichtlich der Spielanteile als dominant, lässt aber erstens vorne die nötige Durchschlagskraft vermissen und ist zweitens in der letzten Linie sehr wackelig bei gegnerischen Kontern. Reicht es heute für Köln trotzdem zum dritten Pflichtspielsieg in Serie?

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

0:0 steht es zur Pause der Zweitligasamstagspartie zwischen dem 1. FC Köln und der SpVgg Greuther Fürth. Die Geißböcke starteten mit klaren Ballbesitz- und Feldvorteilen, doch war es das Kleeblatt, das durch Futkeu in der 8. Minute eine hundertprozentige Gelegenheit vergab; der Angreifer scheiterte bei freier Bahn an FC-Schlussmann Schwäbe. Das Struber-Team drückte den Gast auch in der Folge tief in dessen Hälfte, ließ durch ein katastrophales Rückzugsverhalten aber eine weitere Großchance per Konter zu; Bansé verpasste einen Schuss aus bester Position (15.). Erst danach kamen die Hausherren durch einen Kopfball Martels, der den Gästekasten knapp verfehlte, zu einer ersten zwingenden Gelegenheit (18.). Etwa nach einer halben Stunde bauten die Franken ihre Spielanteile leicht aus, verpassten aber wie die Rheinländer weitere klare Abschlüsse. Bis gleich!

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Futkeu aus der zweiten Reihe! Der Ex-Frankfurter setzt sich in der halbrechten Spur durch und visiert mangels mitgelaufener Kollegen aus gut 20 Metern den linken Winkel an. Der Rechtsschuss rauscht gut einen Meter über Schwäbes Gehäuses.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Durchgang eins im RheinEnergieStadion soll um 60 Sekunden verlängert werden.

45. Damian Michalski Fürth Gelbe Karte für Damian Michalski (SpVgg Greuther Fürth)

Wohl wegen Meckerns handelt sich auch Michalski eine Verwarnung ein.

44. Dominique Heintz Köln Gelbe Karte für Dominique Heintz (1. FC Köln)

... Schiedsrichter Daniel Schlagers löst die Situation mit Gelben Karten gegen beide Beteiligte.

44. Noel Futkeu Fürth Gelbe Karte für Noel Futkeu (SpVgg Greuther Fürth)

Nach einem Rempler Futkeus gegen Heintz kommt es zu einer kleinen Auseinandersetzung, in dessen Rahmen der Kölner den Fürther zu Boden schubst...

42. Maina zirkelt einen Eckstoß von der linken Fahne halbhoch an die nahe Fünferkante. Lemperle erreicht den Ball mit dem Rücken zum Tor stehend mit der rechten Hacke, verlängert ihn aus spitzem Winkel aber klar über den Kasten.

40. Die Partie plätschert dem Pausenpfiff entgegen. Immerhin werden die Heimfans noch einmal richtig wach und versuchen mit lautstarken Gesängen, ihre Mannschaft anzutreiben.

37. Die Geißböcke befinden sich in einer neuen Phase des Anrennens, treffen erst 15 Meter hinter der Mittellinie auf die ersten Fürther. Im letzten Felddrittel mangelt es dem FC weiterhin an Kreativität; ohne Maina geht im Strafraum kaum etwas.

34. Nachdem Hrgotas Flanke von der rechten Fahne im Zentrum durchgerutscht ist, probiert sich Meyerhöfer vom linken Sechzehnereck mit einem rechten Spannschuss. Der rauscht weit an der anvisierten linken Ecke vorbei.

33. Weiterhin zurückhaltende Franken bauen die Länge ihrer Ballbesitzphasen etwas aus und kommen bei geordneter Formation des FC zu ein paar Kontakten jenseits der Mittellinie. Eine Freistoßflanke Greens aus halblinker Lage klärt Heintz vor Gießelmann auf Kosten einer Ecke.

30. Maina gelangt durch einen Flugball Hübers' über links zum wiederholten Mal hinter die Fürther Abwehrkette. Im Sechzehner angekommen, dribbelt er diesmal nicht zur Grundlinie, sondern zieht auf Höhe des Fünfmeterraums nach innen, um trotz verdeckter Schussbahn aus acht Metern abzuziehen. Er schießt klar an der kurzen Ecke vorbei.

27. Mit einem Heimsieg würden die Geißböcke ihr Punktekonto auf 18 stellen und damit im Optimalfall auf zwei Zähler an die Top drei heranrücken. Fürth ließe den FC mit einem Dreier hinter sich und wäre damit jedenfalls vorerst Bestandteil des gesicherten Tabellenmittelfelds.

24. Maina sucht Lemperle! Der quirlige Ex-Hannoveraner dringt über links in den Sechzehner ein und spielt den Ball an Bewacher Asta vorbei an die Fünferkante. Dietz ist aber eng an Lemperle dran; letztlich nimmt Keeper Noll den Ball auf.

21. Die Struber-Auswahl steht bei 76 % Ballbesitz, wartet aber noch auf die erste klare Chance aus dem laufenden Spiel heraus. Die linke Außenbahn ist im Vorwärtsgang deutlich auffälliger als die rechte.

18. Martel fehlen Zentimeter zum 1:0! Paçaradas effetreiche Eckballflanke von der linken Fahne verlängert der gebürtige Straubinger am Elfmeterpunkt stehend mit der Stirn in Richtung oberer rechter Ecke. Er verfehlt das Gehäuse nur knapp; Torhüter Noll wäre machtlos gewesen.

15. Die nächste sehr gute Möglichkeit für das Kleeblatt! Erneut hebelt ein Flugball der Franken die heimische Abwehrabteilung aus. In einer Zwei-gegen-zwei-Situation legt Massimo von der halblinken Sechzehnerkante quer für Bansé, der am Elfmeterpunkt in Bedrängnis einen Abschluss aus bester Lage verpasst.

12. ... die Ausführung von der rechten Fahne erreicht Martel am fernen Fünfereck. Dessen Kopfball klärt Michalski vor dem lauernden Hübers. Kölns zweite Ecke, die diesmal von links kurz ausgeführt wird, ist harmlos.

11. Paçarada flankt einen Freistoß von der rechten Offensivseite nur halbhoch in den Strafraum. Asta kommt als erster Akteur an den Ball, produziert aber einen Querschläger, der eine Ecke nach sich zieht...

8. Aus dem Nichts die Riesenchance für das Kleeblatt! Futkeu wird gegen eine vogelwild vorgerückte Kölner Abwehrkette mit einem langen Schlag durch Torhüter Noll auf die Reise in Richtung Heimkasten geschickt. Er will den herauslaufenden Schwäbe von der Sechzehnerkante per Lupfer überwinden, doch der Ball segelt direkt in die Hände des FC-Schlussmanns.

7. Die Rheinländer halten den Schwerpunkt des Geschehens von Beginn an in der Hälfte der Gäste, wollen eine schnelle Führung erzwingen. Die SpVgg ist bislang fast ausschließlich in der Laufarbeit gefordert.

5. Hübers bewirbt sich für eine frühe Gelbe Karte, indem er seinen Kapitänskollegen Hrgota im Rahmen eines Fürther Umschaltmoments unweit der Mittellinie bei erhöhtem Tempo zu Fall bringt. Schiedsrichter Daniel Schlager belässt es aber bei einer Ermahnung.

3. Der frühe Premierenabschluss gelingt dem FC! Der durch Paçarada an die linke Grundlinie geschickte Maina spielt im Sechzehner flach zurück zu Huseinbašić. Der Ex-Offenbacher bleibt mit seiner Direktabnahme aus halblinken 13 Metern an Michalski hängen.

1. Köln gegen Fürth – auf geht's in Müngersdorf!

1. Spielbeginn

Die Mannschaften betreten den Rasen.

Beim Kleeblatt, das den FC letztmals im April 2007 schlug (seitdem drei Niederlagen, fünf Unentschieden) und das mit einem Sieg in der Tabelle an den Rheinländern vorbeizöge, stellt Coach Leonhard Haas nach der 1:5-Heimniederlage gegen den SV Darmstadt 98 dreimal um. Gießelmann, Dietz und Massimo ersetzen Jung, Motika (beide auf der Bank) und Itter (Rückenprobleme).

Auf Seiten der Geißböcke, die drei ihrer vier Niederlagen in Müngersdorf kassierten und deren Offensive mit 23 Treffern die geteilt drittstärkste der 2. Bundesliga ist, schickt Trainer Gerhard Struber jene Startelf ins Rennen, auf die er auch beim 1:0-Auswärtssieg bei Hertha BSC setzte. Im 3-4-3 übernimmt Lemperle wieder die zentrale Offensivrolle.

Die SpVgg Greuther Fürth befindet sich ebenfalls in bewegten Wochen, doch ihr Trend ist negativ. Hatte das Kleeblatt auf die 0:4-Derbyklatsche gegen den 1. FC Nürnberg und die darauf folgenden Entlassungen von Cheftrainer Alexander Zorniger und Sportdirektor Rachid Azzouzi mit einem 4:3-Auswärtserfolg beim FC Schalke 04 geantwortet, flog es in der Folge durch eine 0:1-Pleite beim SSV Jahn Regensburg aus dem DFB-Pokal und wurde am letzten Samstag vor heimischer Kulisse vom SV Darmstadt 98 mit 1:5 abgefertigt.

Der 1. FC Köln hat sich wieder stabilisiert. Nachdem die 1:5-Auswärtsklatsche beim SV Darmstadt 98 und der erschreckend ängstliche Auftritt bei der 1:2-Heimniederlage gegen den SC Paderborn 07 Cheftrainer Gerhard Struber wohl schon an den Rande der Entlassung gebracht hatten, schmissen die Geißböcke zunächst Bundesligaaufsteiger KSV Holstein vor eigenem Publikum mit einem 3:0-Triumph aus dem DFB-Pokal und kehrten im nationalen Fußball-Unterhaus in die Erfolgsspur zurück, in dem sie bei Hertha BSC durch einen Treffer Lemperles (31.) mit 1:0 gewannen.