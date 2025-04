60. Nach einer Stunde verlassen bei S04 der ausgepowerte Aydin und der mit Gelb belastete Seguin das Feld. Gantenbein und Bachmann übernehmen.

60. Dompé zieht jetzt mal nach innen und drückt aus 19 Metern ab. Sein Schlenzer verfehlt das lange Eck um einige Meter.

59. Hamburg nutzt die sich bietenden Räume nun immer besser und kriegt vor allem den schnellen Jean-Luc Dompé immer wieder ins Tempo. Schalke läuft viel hinterher, kann bisher aber immer noch im entscheidenden Moment klären.

57. Moussa Sylla Schalke Gelbe Karte für Moussa Sylla (FC Schalke 04)



57. Dennis Hadžikadunić Hamburg Gelbe Karte für Dennis Hadžikadunić (Hamburger SV)

Hadžikadunić und Sylla kriegen sich nach einem Zweikampf in die Haare und sehen daraufhin die nächsten Karten. Schiri Osmers bleibt seiner Linie treu und bringt heute viel Farbe rein.

55. S04 kommt bisher überhaupt nicht zu Entlastung und kann die Bälle immer nur rausschlagen.

54. Aktuell fliegt eine Flanke nach der anderen in den Schalker Strafraum. Der Adressat ist stets Glatzel, die Kugel landet bisher aber immer auf einem königsblauen Kopf.

52. Bei einem Aufsetzer von Karabec fliegt Heekeren etwas unglücklich am ball vorbei, doch dieser rauscht auch knapp am Schalker Gehäuse vorbei. Glück für Schalke!

49. Die nächste Möglichkeit! Königsdörffer wird von Reis hinter die Schalker Kette geschickt und schließt mangels anderer Optionen aus ganz spitzem Winkel ab. Heekeren macht erfolgreich die Tür zu und hält den Ball fest.

47. Hamburg ist gleich wieder am Drücker und hat die große Chance zum 3:1! Wieder gibt Dompé von links flach nach innen und in der Mitte kommt Reis frei zum Abschluss. Aus elf Metern landet sein Versuch genau bei Heekeren.

46. Mit frischem Personal geht es in den zweiten Durchgang. Bei den Gästen sind Glatzel und Karabec neu dabei, bei S04 ersetzt Kalas den angeschlagenen Grüger. Der arg gelb-rot-gefährdete Seguin bleibt überraschend drauf.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +6 Halbzeitfazit:

Eine kuriose erste Hälfte im Abendspiel zwischen Schalke und dem HSV endet mit einer 2:1-Führung für die Gäste! Schalke musste zunächst einen Schock verdauen als Kapitän Karaman nach einem unglücklichen Einsatz in der zweiten Minute die frühste Rote Karte der Bundesligageschichte sah, war anschließend aber erstaunlicherweise das bessere Team. Die Knappen spielten mit viel Leidenschaft und gingen durch Schallenberg in Führung, nachdem auch Sylla zuvor schon hätte knipsen müssen. Vom HSV kam lange wenig, aber nach einer halben Stunde legten die Rothosen zu. das Tempo wurde höher bei den Gästen und stellte S04 vor Probleme. Zweimal verteidigte Königsblau Hamburger Angriffe über links schlecht, zweimal nutzte Sahiti das am langen Pfosten zum Treffer. Beide Treffer wurden auch noch lange überprüft, letztlich aber gegeben. So führt der Tabellenführer nach verrückten 45 Minuten trotz Überzahl etwas glücklich und Schalke muss nach Wiederanpfiff in Unterzahl zurückkommen.

45. +6 Ende 1. Halbzeit

45. +5 Diese erste Hälfte hat bei Schalke Kraft gekostet! Bei einer guten Konterchance geht außer Sylla überhaupt keiner mehr mit und Aydin muss abbrechen. Die Knappen wollen nur noch in die Pause.

45. +3 Hamburg macht weiter Druck und schnuppert am dritten Treffer! Dompés Hereingabe von links rauscht quer durch die Box an gleich drei Kollegen vorbei und wird dann letztlich von S04 geklärt.

45. +1 Seguin geht schon wieder überhart zu Werke und kriegt unmissverständlich klargemacht, dass beim nächsten Vergehen Schluss ist.

45. Nachspielzeit: Es werden 5 Minuten nachgespielt.

43. VAR: Das Tor wird gegeben.



43. Der VAR überprüft ein mögliches Tor.

Der Ball ist schon wieder im Schalker Tor! Königsdörffer wird links auf die reise geschickt, marschiert bis in den Strafraum und legt quer. Wieder ist Sahiti am zweiten Pfosten zur Stelle und schiebt ein. Allerdings geht die Fahne hoch und der Treffer zählt zunächst nicht.

43. Emir Sahiti Hamburg Tooor für Hamburger SV, 1:2 durch Emir Sahiti

Der Treffer zählt doch! Königsdörffer stand beim Start seines Sprints wohl auf gleicher Höhe mit der Schalker Abwehr und auch Sahiti war beim Querpass klar nicht im Abseits.

41. VAR: Das Tor wird gegeben.



41. Der VAR überprüft ein mögliches Tor.

41. Emir Sahiti Hamburg Tooor für Hamburger SV, 1:1 durch Emir Sahiti

Der HSV belohnt sich für die erste richtige Druckphase mit dem Ausgleich! Über Umwege kommt der Ball links zu Dompé, der den Ball mit dem rechten Fuß zum Tor hin schlägt. Am zweiten Pfosten läuft Sahiti zwischen mehreren unentschlossenen Schalkern ein und drückt das Ding über die Linie.

40. Heekeren pariert Königsdörffer Schlenzer aus 22 Metern mit einer schicken Flugeinlage, boxt den Ball dabei aber genau zu Meffert. Dessen Nachschuss blockt Mohr per Grätsche.

38. Jetzt wird der HSV mal wieder gefährlich! Königsdörffer wird in die Gasse geschickt und taucht links vor Heekeren auf. Der Stürmer will den Ball leicht über den Keeper hinweg lupfen, doch Heekeren macht sich groß und pariert.

37. Sylla enteilt nach einem Seguin-Pass mal wieder der HSV-Abwehr, kommt aber nicht vor dem aufmerksamen Heuer Fernandes an den Ball. Zudem geht auch die Fahne hoch, weil Sylla wohl knapp im Abseits stand.

35. Die nächste Hamburger Halbfeldflanke findet zu Königsdörffer, der bei seinem Abschluss aber noch entscheidend von Schallenberg gestört wird. So kann Heekeren das Leder entspannt einsammeln.

32. Die erste richtig gute Möglichkeit für den Hamburger SV hat Ludovit Reis! Der Niederländer nimmt einen gechippten Ball rechts in der Box herrlich runter und feuert mit dem nächsten Kontakt aus der Drehung aufs lange Eck. Zentimeter fehlen zum Ausgleich!

30. Jetzt kommen die Knappen doch mal wieder nach vorne und Tobias Mohr arbeitet auf dem linken Flügel einen Eckball heraus. Das bringt zunächst mal Zeit und dann gar die nächste Chance! Seguin zieht den Eckball von links direkt aufs Tor, Heuer Fernandes klebt auf der Linie und Murkin kriegt direkt vor dem Tor den Kopf dran. Bei seinem Abschluss wird er aber noch gestört und bringt den Ball nicht aufs Tor.

28. Schalke ist einfach giftiger in den Zweikämpfen und lässt bei den Rothosen keine Spielfreude aufkommen. In den letzten Minuten kamen die Hausherren allerdings kaum noch zu Entlastung.

26. Der HSV wird langsam kombinationssicherer, findet aber noch nicht die freien Leute, die sich in Überzahl automatisch ergeben. William Mikelbrencis versucht es mal aus der Distanz, jagt die Kugel aber deutlich drüber.

24. Seguin langt 35 Meter vor dem eigenen Tor gegen Reis zu und muss langsam aufpassen, nicht die zweite gelbe zu kassieren. Ein weiterer Platzverweis wäre natürlich kaum zu verkraften für S04.

22. Bulut und Aydin hauen sich auf ihrer rechten Seite voll in die Zweikämpfe und ernten dafür Sonderapplaus. Die nach dem Platzverweis zunächst gedrückte Stimmung wird immer besser, da Königsblau hier wirklich einen beachtlichen Auftritt gegen den Tabellenführer hinlegt.

20. Die Gäste versuchen es nun vermehrt mit Flanken, finden dabei aber bisher nie den Mitspieler. Als Königsdörffer dann doch mal den Kopf dran kriegt, geht die Fahne wegen einer Abseitsstellung des Angreifers hoch.

17. Was für ein verrückter Beginn hier in Gelsenkirchen! Schalke spielt seit der zweiten Minute in Unterzahl, ist aber das gefährlichere Team und führt nun auch mit 1:0. Der HSV ist bisher nicht gut in der Partie.

15. Ron Schallenberg Schalke Tooor für FC Schalke 04, 1:0 durch Ron Schallenberg

Schalke geht tatsächlich in Führung! Mohr zieht den Freistoß von der rechten Seite nahe der Grundlinie scharf Richtung Tor. Am vorderen Fünfereck setzt sich Schallenberg ab, hält den Kopf rein und lenkt das Leder unhaltbar für Heuer Fernandes in die Maschen!

14. Silvan Hefti Hamburg Gelbe Karte für Silvan Hefti (Hamburger SV)

Hefti foult den enteilenden Aydin auf der Außenbahn nahe des Strafraums und kassiert die nächste Karte.

14. Schalke macht das bisher ordentlich, verteidigt leidenschaftlich und setzt immer wieder Nadelstiche nach vorne. Sylla kommt diesmal in der Box nicht ganz an den Ball.

13. Immanuël Pherai Hamburg Gelbe Karte für Immanuël Pherai (Hamburger SV)

Auch diese Entscheidung ist fragwürdig. Pherai kommt gegen Schallenberg zwar zu spät, trifft diesen aber nicht, sondern wird eher selbst getroffen.

11. So richtig wissen die Gäste noch nicht, was sie mit dieser Überzahl anfangen sollen. Hamburg hat offensiv noch überhaupt keinen Zug drin. Einen ersten harmlosen Abschluss von Elfadli pariert Heekeren eher unsicher und Murkin klärt zum Einwurf.

8. Die Riesenchance für Schalke! Seguin schlägt einen hohen Ball hinter die Hamburger Kette in den lauf von Mohr, der gleich stark querlegt für Sylla. Der Goalgetter der Knappen taucht ganz frei alleine vor Daniel Heuer Fernandes auf und schießt den Keeper aus vier Metern tatsächlich an. Der muss zwingend rein, gerade in Unterzahl!

7. Der HSV lässt den Ball jetzt erstmal durch die eigenen Reihen laufen, holt sich Sicherheit und hält die dezimierten Schalker in Bewegung.

5. Der frühe Platzverweis macht die sowieso schon schwere Aufgabe für den S04 natürlich nicht leichter. Aktuell wirkt die gesamte Arena erstmal geschockt.

1. VAR: Platzverweis.



3. Kenan Karaman Schalke Rote Karte für Kenan Karaman (FC Schalke 04)

Wahnsinn! Schalke muss das gesamte Spiel zu zehnt bestreiten, weil der Kapitän sofort vom Platz fliegt! Meffert ist hier zwar nichts passiert und Karaman ist da keine Absicht zu unterstellen, aber das Trefferbild sah eben übel aus. Eine harte, aber durchaus nachvollziehbare Entscheidung.

3. Paul Seguin Schalke Gelbe Karte für Paul Seguin (FC Schalke 04)

Seguin kassiert wegen Meckerns auch gleich noch eine Verwarnung.

2. Karaman will gleich mal ein Zeichen setzen und geht mit gestrecktem Bein gegen Meffert zu Werke. dabei trifft er den Hamburger übel am Knöchel. Der VAR prüft gleich mal, ob da eventuell eine Rote Karte fällig ist.

1. Der VAR überprüft einen möglichen Platzverweis.

1. Der Ball rollt! Schalke spielt klassisch in Blau und Weiß, Hamburg ebenfalls ganz traditionell in Weiß und Rot.

1. Spielbeginn

Schiedsrichter der Partie ist Harm Osmers. An den Seitenlinien assistieren Dominik Schaal und Marcel Pelgrim und die Videobilder werden von Benjamin Cortus ausgewertet.

Gästecoach Merlin Polzin will derweil mit seinem Team nach der Pleite gegen Braunschweig schnell zurück in die Erfolgsspur. "Das Spiel und die Analyse sind dazu jetzt abgehakt. Unser Fokus geht voll auf Schalke", stellte der 34-Jährige vor der Reise in den Ruhrpott klar. Von einer Angst, den Aufstieg erneut auf den letzten Metern zu verspielen, will der HSV-Trainer nichts wissen. Es wäre der komplett falsche Ansatz, jetzt zu denken, dass man etwas zu verlieren hätte. Wir haben nichts zu verlieren, sondern wollen mit unserer Art und Weise für die nötigen Ergebnisse, aber auch die entsprechenden Leistungen sorgen", sagte Polzin und versprach: „Wir gehen voll auf Angriff und Attacke."

Für Schalkes Coach Kees van Wonderen geht es vor allem darum, dass seine Mannschaft nach dem peinlichen Auftritt in Regensburg eine Reaktion zeigt. "Wir wollen nach dem Spiel in Regensburg ein Signal geben“, forderte der Niederländer und gab aus, worauf es ihm an diesem Samstagabend ankommt. Der HSV wird uns alles abverlangen. Wenn wir ein positives Resultat erzielen wollen, müssen wir unsere beste Leistung abliefern. Die Hamburger haben sehr viele gute Fußballer im Team und sind sehr torgefährlich. Wir müssen deshalb von der ersten bis zur letzten Sekunde hellwach sein."

Ein Blick auf die Aufstellungen: Bei den Gastgebern nimmt Kees van Wonderen drei Wechsel vor und bringt Tobias Mohr, Derry Murkin und Max Grüger für Anton Donkor, Amin Younes und Aymen Barkok (alle Bank). Beim HSV gibt es derweil gleich fünf Änderungen. Dennis Hadžikadunić, Immanuël Pherai, Ludovit Reis, Jonas Meffert und Ransford Königsdörffer beginnen anstelle von Adam Karabec, Sebastian Schonlau, Marco Richter, Łukasz Poręba und Davie Selke (alle Bank).

Auch in Hamburg gab es zuletzt einen unerwarteten Rückschlag. Nach vier Siegen und einem Remis aus den fünf Spielen zuvor unterlagen die Rothosen vor heimischem Publikum überraschend mit 2:4 gegen Abstiegskandidat Braunschweig. Der tabellarische Schaden hielt sich allerdings in Grenzen, da sämtliche Aufstiegskonkurrenten dem Tabellenführerin die Karten spielten und ebenfalls sieglos blieben. So grüßt der HSV auch vor diesem 30. Spieltag noch von der Tabellenspitze und kann heute einen Riesenschritt in Richtung Bundesliga machen, da auch an diesem Nachmittag wieder keines der Topteams den Hamburgern auf die Pelle rücken wollte.

Nach einem Zwischenhoch um den Jahreswechsel als der S04 zwei Monate lang ungeschlagen blieb, ist auf Schalke mittlerweile wieder Ernüchterung eingetreten. Die letzten Auftritte der Elf von Kees van Wonderen waren äußerst bieder, vor allem beim jüngsten 0:2 gegen Schlusslicht Regensburg standen die Knappen völlig neben sich. Mit neun Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz muss Königsblau sich allerdings wohl trotzdem keine Abstiegssorgen mehr machen und könnte heute mit einem Dreier gegen den HSV letzte Zweifel beseitigen.