83. ... und er nimmt die Entscheidung zurück! Dafür spricht die kurze Distanz und der nur kleine Abstand zwischen Torso und Arm.

83. Der Unparteiische hat nach Kontakt zum VAR Zweifel und sieht sich die Szene in der Review-Area an...

82. Es gibt Strafstoß für die Fortuna! Pejčinovićs Direktabnahme aus mittigen zwölf Metern blockt Abwehrmann Rohr mit dem nur leicht abgespreizten rechten Arm. Schiedsrichter Tom Bauer zeigt sofort auf den Punkt.

80. Saisondebütant Siebert und Appelkamp sollen mithelfen, noch einmal Spannung in die Partie zu bringen. Hoffmann und Iyoha verlassen das Feld.

79. Shinta Appelkamp Düsseldorf Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Shinta Appelkamp

79. Emmanuel Iyoha Düsseldorf Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Emmanuel Iyoha

79. Jamil Siebert Düsseldorf Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Jamil Siebert

79. André Hoffmann Düsseldorf Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: André Hoffmann

79. Lukas Petkov Elversberg Gelbe Karte für Lukas Petkov (SV 07 Elversberg)

Der zweite Torschütze der SVE unterbindet die schnelle Ausführung eines Düsseldorfer Freistoßes und bekommt eine Verwarnung aufgebrummt.

77. Gerezgiher verpasst! Der starke Damar taucht erneut auf der linken Sechzehnerseite auf, gibt flach und hart an das Fünfereck. Dort will Gerezgiher aus spitzem Winkel vollenden, kommt dafür aber einen Schritt zu spät.

75. Horst Steffens zweiter Joker heißt Gerezgiher. Er ersetzt in der Schlussphase Zimmerschied.

74. Filimon Gerezgiher Elversberg Einwechslung bei SV 07 Elversberg: Filimon Gerezgiher

74. Tom Zimmerschied Elversberg Auswechslung bei SV 07 Elversberg: Tom Zimmerschied

74. Marcel Sobottka Düsseldorf Gelbe Karte für Marcel Sobottka (Fortuna Düsseldorf)

Sobottka reißt Zimmerschied tief in der gegnerischen Hälfte zu Boden, um einen weiteren Gegenstoß der Saarländer zu stoppen. Das taktische Vergehen zieht eine Gelbe Karte nach sich.

73. Die Rot-Weißen rennen beinahe ohne Unterlass an, sind im letzten Felddrittel aber meist auf eine Portion Zufall angewiesen, um zu gefährlichen Szenen zu kommen. SVE-Keeper Kristof segelt an der Fünferkante an einer Ecke vorbei. Oberdorf ist zu überrascht für einen sauberen Kopfball; die Kugel fliegt drüber.

70. Jóhannesson verlangt Kristof alles ab! Der Isländer erobert den Ball an der rechten Strafraumlinie. Er zieht nach innen und zirkelt ihn aus gut 14 Metern in Richtung oberer linker Ecke. Kristof hebt ab und lenkt den Ball mit der rechten Hand über seinen Kasten.

68. Den Rheinländern droht das vierte sieglose Match in Serie. Kommen sie in der gleich anbrechenden Schlussphase noch einmal zurück? Sie benötigen den schnellen Anschluss.

65. Lukas Petkov Elversberg Tooor für SV 07 Elversberg, 0:2 durch Lukas Petkov

Per Konter legt Elversberg nach! Der durch Baum in die halblinke Offensivspur geschickte Damar verlagert im Sechzehner gefühlvoll halbhoch an das rechte Fünfereck zum durchgestarteten Joker Petkov. Der überwindet den vorrückenden Torhüter Kastenmeier mit einem wunderbaren Lupfer, der in der linken Ecke einschlägt.

63. Daniel Thiounes erste beide Einwechselspieler sind Kownacki und Niemiec. Sie kommen für Schmidt und Klaus.

62. Jona Niemiec Düsseldorf Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Jona Niemiec

62. Felix Klaus Düsseldorf Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Felix Klaus

62. Dawid Kownacki Düsseldorf Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Dawid Kownacki

62. Danny Schmidt Düsseldorf Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Danny Schmidt

61. Pech für die Fortuna! Nachdem Oberdorf eine Eckstoßflanke von der rechten Fahne per Kopf vor den linken Pfosten verlängert hat, drückt Schmidt den Ball aus kurzer Distanz über die Linie. Die Fahne des zuständigen Assistenten geht aber direkt hoch: Schmidt hat knapp im Abseits gestanden.

60. Düsseldorf schrammt knapp an der schnellen Antwort vorbei! Einen scharfen Schuss Jóhannessons aus mittigen 18 Metern wehrt Gästetorhüter Kristof nach vorne ab. Pejčinović will aus sieben Metern abstauben, bleibt aber an Elversbergs Schlussmann hängen.

59. In der Live-Tabelle rückt der Vorjahresaufsteiger durch die Führung auf den dritten Rang vor. Die Hausherren sind aktuell nur noch Fünfter.

58. Fisnik Asllani Elversberg Tooor für SV 07 Elversberg, 0:1 durch Fisnik Asllani

Toptorschütze Asllani bestraft einen Torwartfehler und bringt die SVE nach vorne! Einen durch Iyoha ermöglichten, harmlos erscheinenden Strafraumschuss Petkovs kann Keeper Kastenmeier nur noch vorne abklatschen lassen. Asllani setzt nach und spitzelt den Ball aus fünf Metern in die Maschen.

57. "Steht auf, wenn ihr Fortunen seid", skandieren die Heimanhänger und peitschen damit die zehn Düsseldorfer Feldspieler nach vorne. Die Flingeraner kontrollieren das Geschehen, auch wenn im letzten Felddrittel in Sachen Zielstrebigkeit immer noch Luft nach oben ist.

54. Hoffmann mit dem Kopf! In den Nachwehen einer Ecke flankt Iyoha aus halblinker Position auf den Elfmeterpunkt. Hoffmann verlängert mit der Stirn auf die halbrechte Ecke. SVE-Schlussmann Kristof ist schnell unten und hält den Ball fest.

51. Damar wuselt sich durch das offensive Zentrum und verlagert an das linke Strafraumeck zu Neubauer. Der kann mit dem linken Spann abziehen, verfehlt die anvisierte kurze Ecke aber deutlich.

50. Während Daniel Thioune in der Pause auf personelle Umstellungen verzichtet hat, schickt Horst Steffen mit Petkov eine frische Kraft ins Rennen. Feil ist in der Kabine geblieben.

49. Klaus findet Pejčinović! Der durch Oberdorf in die rechte Tiefe geschickte Ex-Hannoveraner passt von der Grundlinie an das nahe Fünfereck. Pejčinović kommt zwar mit dem rechten Spann an den Ball, bleibt mit seiner Direktabnahme aber an Bewacher Rohr hängen.

46. Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in der Merkur-Spiel-Arena! Die vor der Länderspielpause schwächelnde Thioune-Auswahl hat vielversprechend begonnen, ist gegen die konzentriert arbeitende Defensive der Saarländer aber ohne zuverlässig funktionierendes Konzept unterwegs. Elversberg hat mit seinen spielstarken Angreifern durchaus das Potential, alle drei Punkte mitzunehmen.

46. Lukas Petkov Elversberg Einwechslung bei SV 07 Elversberg: Lukas Petkov

46. Manuel Feil Elversberg Auswechslung bei SV 07 Elversberg: Manuel Feil

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. Halbzeitfazit:

0:0 steht es nach 45 Minuten der Zweitligasamstagspartie zwischen Fortuna Düsseldorf und der SV 07 Elversberg. Die Rheinländer kamen durch Startelfdebütant Pejčinović zur ersten Möglichkeit (7.). Sie verzeichneten in den Folgeminuten klare Ballbesitz- und Feldvorteile, fanden aber keine Lücken im Abwehrverbund der Saarländer und verpassten zunächst weitere gefährliche Abschlüsse. Der Vorjahresaufsteiger befreite sich etwa ab der 20. Minute aus der Umklammerung und gestaltete die Kräfteverhältnisse ausgeglichener. In der jüngsten Viertelstunde nahm dann der Betrieb in den Strafräumen zu, wobei Elversberg in dieser Hinsicht konkreter war. So schrammte die SVE durch einen Querschläger von Fortuna-Abwehrmann Oberdorf (36.) und einen Lattenschuss Asllanis (38.) zweimal hauchdünn an der Führung vorbei. Bis gleich!

45. Ende 1. Halbzeit

43. Pejčinović kommt einen Schritt zu spät! Klaus produziert von der rechten Strafraumseite mit dem rechten Fuß einen Mix aus Schuss und Vorlage. Pejčinović will am fernen Fünfereck grätschend vollenden, verpasst aber knapp.

41. Die Fortuna hat in dieser Phase große Mühe, Spielkontrolle auszuüben. Sie schenkt viele Bälle schon im Mittelfeld her, schafft es kaum noch nach vorne. Der Zwischenstand kann für Düsseldorf als glücklich gelten.

38. Asllani scheitert an der Latte! Der Leihspieler aus Hoffenheim wird auf der linken Sechzehnerseite durch einen Kurzpass Damars bedient. Er schlägt einen Haken nach innen und zirkelt den Ball aus zwölf Metern mit dem rechten Innenrist in Richtung langer Ecke. Für den geschlagenen Schlussmann Kastenmeier rettet der Querbalken.

36. Oberdorf beinahe mit dem Eigentor! Düsseldorfs Abwehrmann will einen leicht abgefälschten Querpass Neubauers im Strafraumzentrum klären, produziert aber einen Querschläger, der aus acht Metern nur hauchdünn den rechten Pfosten verfehlt.

34. André Hoffmann Düsseldorf Gelbe Karte für André Hoffmann (Fortuna Düsseldorf)

Hoffmann handelt sich seine sechste Gelbe Karte in der laufenden Saison. Die sieht er nachträglich, nachdem er mit einer Grätsche den Ball verpasst und nur Damar getroffen hat.

33. Auf der Gegenseite die Möglichkeit für Schmidt! Der Ex-Mainzer ist auf der linken Strafraumseite Adressat eines steilen Anspiels Rossmanns. Aus spitzem Winkel und gut zehn Metern visiert er mit dem linken Spann die lange Ecke an und verfehlt diese um etwa anderthalb Meter, sodass Keeper Kristof nicht eingreifen muss.

32. Asllani mit der Annäherung für Elversberg! Damar spielt einen Eckstoß von der rechten Fahne flach an das nahe Fünfereck. Der Toptorschütze der Saarländer ist am Elfmeterpunkt gestartet, hat seinen Bewacher abgeschüttelt und schießt aus spitzem Winkel mit dem rechten Spann nicht weit über den rechten Winkel.

30. Nach einer guten halben Stunde wird die SVE hinsichtlich des Nachrückens in Ballbesitz etwas mutiger. Mit einem Dreier würde sie heute übrigens an ihrem Gastgeber vorbeiziehen.

27. Schmahl taucht in der halblinken Offensivspur auf, bekommt dort aber direkt Druck durch Sobottka. Er lässt sich zu einem überhasteten Rechtsschuss hinreißen, der aus 24 Metern weit über Kastenmeiers Gehäuse fliegt.

24. Rossmann tankt sich auf seiner linken Seite an die Grundlinie und gibt scharf an die Fünferkante. Dort kommen sowohl Pejčinović als auch Schmidt jeweils einen Schritt zu spät. Momente später zieht Zimmermann nach Kopfballablage Klaus' vom rechten Strafraumeck mit dem rechten Spann ab, verfehlt den Kasten aber erneut klar.

22. Nachdem Rohr Iyohas Einwurf von Düsseldorfs linker Seite per Kopf in den Bereich vor den Strafraum befördert hat, probiert sich Zimmermann mit einer Volleyabnahme per linkem Fuß. Der Ball segelt in Richtung Oberrang.

20. Dar war mehr drin für den Gast! Infolge einer Eroberung im Mittelkreis treibt Zimmerschied den Ball temporeich in Richtung Heimkasten. Bei Gleichzahl entscheidet er sich für einen Linksschuss aus vollem Lauf und gut 20 Metern, wird aber noch durch ein robustes Einsteigen Jóhannesson ausgebremst.

18. Die Saarländer müssen sich jedenfalls vorerst mit einer passiven Rollen arrangieren, sind fast durchgängig in der Arbeit gegen den Ball gefordert. Ein gefährliches Umschaltspiel bringen sie noch nicht auf den Rasen.

15. Klaus gelangt über rechts hinter die Elversberger Abwehrkette. Er will Schmidt im Sechzehner per Flanke in Szene setzen, doch die ist viel zu hoch angesetzt und senkt sich schließlich im linken Toraus.

13. Die Thioune-Auswahl baut ihre Ballbesitzanteile an, hält den Schwerpunkt des Geschehens nach einer knappen Viertelstunde jenseits der Mittellinie. Noch werden die Räumen zwischen den gegnerischen Linien zu selten gefunden.

10. Eine abgefälschte Hereingabe Neubauers von der linken Außenbahn bringt den Schwarz-Weißen ihre erste Ecke ein. Damars Ausführung ist für den kurzen Pfosten bestimmt, wo sich ein Pulk von Spielern beider Teams gebildet hat. Im zweiten Anlauf klärt das Heimteam.

7. Die Premierenchance gehört der Fortuna! Zimmermanns Eckstoßflanke von der rechten Fahne rutscht zu Startelfdebütant Pejčinović durch, der aus gut sieben Metern unbedrängt einen Flugkopfball zustande bringt. Der Ball rauscht nicht weit links am Ziel vorbei.

6. Rossmann flankt vom linken Flügel mit viel Effet in den Bereich zwischen Fünferkante und ELfmeterpunkt. Vor dem lauernden Klaus klärt Neubauer auf Kosten einer Ecke ins rechte Toraus.

4. Der Aufbau des Vorjahresaufsteigers wird früh attackiert, doch durch präzise Anspiele kann die SVE in diesen Anfangsmomenten gefährliche Ballverluste verhindern.

1. Düsseldorf gegen Elversberg – die ersten 45 Minuten in der Merkur-Spiel-Arena laufen!

1. Spielbeginn

Die Mannschaften betreten vor ausverkauften Rängen den Rasen.

Bei den Saarländern, die in der Vorsaison nach einer 0:5-Hinspielklatsche vor eigenem Publikum beim Wiedersehen am Rhein ein 1:1-Unentschieden ergatterten und deren Angreifer Asllani mit sieben Treffern der geteilt drittbeste der 2. Bundesliga ist, schickt Coach Horst Steffen jene Startelf des 3:1-Heimerfolgs gegen Hannover 96 ins Rennen. Kapitän Schnellbacher sitzt nach überstandener Knieverletzung zunächst auf der Bank.

Auf Seiten der Rheinländer, die nur eines ihrer bisherigen sechs Heimspiele gewannen und die neun ihrer 13 Gegentore in den letzten fünf Partien kassierten, hat Trainer Daniel Thioune im Vergleich zum 1:1-Heimunentschieden gegen den SC Paderborn 07 zwei personelle Änderungen vorgenommen. Schmidt und Pejčinović verdrängen Lunddal Friðriksson und Vermeij auf die Bank.

Die SV 07 Elversberg ist mit einem guten Gefühl in die letzte Länderspielpause des Kalenderjahres 2024 gegangen. Der hochverdiente 3:1-Erfolg gegen Spitzenreiter Hannover 96, für den Baum (10.), Asllani (45.+5) und Damar (48.) verantwortlichen zeichneten, war ihr dritter Heimsieg in Serie; sie hat lediglich eine ihrer jüngsten sechs Matches verloren und in diesen starke elf Zähler eingefahren. Der Vorjahresaufsteiger ist auf Tuchfühlung zu den Aufstiegsrängen, liegt fünf Spieltage vor dem Hinrundenende nur zwei Punkte hinter dem zweiten Platz.

Fortuna Düsseldorf ist zweifellos aus dem Tritt geraten, konnte doch keines der letzten drei Partien gewonnen werden. Infolge der spektakulären 3:4-Heimniederlage gegen Fortuna Düsseldorf verloren die Rot-Weißen bei Aufsteiger SC Preußen Münster mit 0:1, bevor sie unmittelbar vor dem vereinsfußballfreien Wochenende nur dank einer Portion Dusel ein 1:1-Heimunentschieden gegen den SC Paderborn 07 erreichte. So gelang ihnen der Ausgleich per Eigentor erst tief in der Nachspielzeit (90.+5).