Bei Preußen Münster lief es ähnlich schlecht wie beim BTSV. Auch die Münsteraner gewannen von den ersten fünf Saisonspielen kein einziges. Dann folgte der erste und bisher einzige Saisonsieg gegen Aufsteiger Jahn Regensburg. Im Anschluss verloren die Adlerträger gegen Schalke und Nürnberg und am letzten Spieltag trennten sie sich mit 1:1 von der SV Elversberg. Somit hat Preußen einen Punkt weniger auf dem Konto wie Braunschweig und steht auf Platz 17, doch von einem Sechs-Punkte-Spiel möchte Trainer Sascha Hildmann nicht sprechen. „Wir haben in jedem Spiel Druck, der ist am Sonntag nicht besonders. Wenn du am Sonntag gewinnst, bleibst du nicht automatisch in der Liga, und wenn du verlierst, bist du auch nicht sofort weg. Das ist mir zu einfach“, so der 52-Jährige.