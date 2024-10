37. Sylla hat nach einem steilen Anspiel aus dem Mittelfeld in der halblinken Spur viel freien Rasen vor sich. Im Sechzehner angekommen, will er einen Haken schlagen, bleibt dabei aber am gut postierten Meyerhöfer hängen.

35. Nachdem das zweite Gegentor schon einige Unmutsbekundungen vor den Rängen verursacht hat, ziehen durch den Anschlusstreffer wieder alle Königsblauen an einem Strang. Natürlich hat S04 in dieser Phase das Momentum auf seiner Seite.

32. Max Grüger Schalke Tooor für FC Schalke 04, 1:2 durch Max Grüger

Schalke kann doch noch schnell verkürzen! Seguins weite Eckstoßflanke von der rechten Fahne nickt Kalas zurück in das Strafraumzentrum. Youngster Grüger hält die rechte Fußspitze hin und befördert den Ball aus acht Metern halblinks unter die Latte.

31. Bulut verpasst aus bester Lage die Chance zum Anschluss! Eine halbhohe Flanke Murkins von links rutscht zum Eigengewächs durch, der aus neun Metern direkt abnimmt. Den unplatzierten Versuch stoppt Noll in der halbrechten Ecke.

30. Aus schwierig zu erkennenden Gründen ist der Treffer recht lange auf eine Abseitsposition überprüft worden. Nach gut 100 Sekunden bekommt der Schiedsrichter Patrick Alt aber die Meldung des VAR, dass das 0:2 Bestand hat.

27. Felipe Sánchez Schalke Gelbe Karte für Felipe Sánchez (FC Schalke 04)

Wegen Meckerns handelt sich der Argentinier eine Verwarnung ein.

27. Damian Michalski Fürth Tooor für SpVgg Greuther Fürth, 0:2 durch Damian Michalski

Fürth legt schnell nach! Greens flankt einen Freistoß aus halbrechter Position an das linke Fünfereck. Michalski ist seinem Bewacher enteilt und nickt gegen Hoffmanns Laufrichtung in die obere rechte Ecke ein.

26. In der Live-Tabelle rücken die Franken durch die Führung auf den zehnten Rang vor, liegen aktuell sechs Punkte vor der Abstiegszone. Schalke ist weiterhin 14. und könnte im Laufe des Wochenendes noch in die REihe der unteren drei Klubs abrutschen.

23. Roberto Massimo Fürth Tooor für SpVgg Greuther Fürth, 0:1 durch Roberto Massimo

Massimo bringt das Kleeblatt nach vorne! Nach einem schwachen Flugball von S04-Keeper Hoffmann attackieren die Gäste durch die Mitte. Ein Anspiel Bansés wandelt Hrgota in einen perfekten Steilpass um, der Massimo frei vor dem Heimkasten auftauchen lässt. Der Ex-Stuttgarter vollendet aus 13 Metern in die halbhohe linke Ecke.

22. Bulut aus der Distanz! Das Eigengewächs zieht von der rechten Außenbahn in den Halbraum und visiert aus 23 Metern mit dem linken Innenrist die kurze Ecke an. Gästeschlussmann Noll wäre rechtzeitig zur Stelle gewesen, lässt den Ball aber gegen das Außennetz rauschen.

21. Seguin bleibt mit seiner Freistoßausführung per rechtem Innenrist in der grün-weißen Mauer hängen. Der Ball wird zu Sylla abgefälscht, der aus zentralen zwölf Metern nur einen harmlosen Kopfball zustande bringt.

19. Sacha Bansé Fürth Gelbe Karte für Sacha Bansé (SpVgg Greuther Fürth)

Bansé wird auf der rechten Abwehrseite kurz vor dem Sechzehner von Murkin überlaufen. Er kann ihn nur noch per Grätsche stoppen, mit der er den Ball verfehlt. Die erste Verwarnung des Spiels ist fällig.

18. Das Kleeblatt baut seine Präsenz im letzten Felddrittel deutlich aus, taucht immer häufiger zwischen den Linien der heimischen Defensivabteilung auf. Noch wartet es auf seinen ersten Versuch auf Hoffmanns Gehäuse.

15. Asta sucht Futkeu! Fürths Mann auf der rechten Außenbahn wird durch Hrogta an die Grundlinie geschickt. Er spielt flach und hart an die Fünferkante, wo Futkeu einschieben will. Kalas unterbindet dies mit einer Grätsche in höchster Not.

13. ... Greens Ausführung ist zu niedrig angesetzt. Bulut befördert den Ball per Kopf aus der Gefahrenzone.

12. Fürth produziert eine erste längere Kombination, wandelt diese aber noch nicht in temporeiche Vorstöße um. Hrgota erzwingt über links immerhin die Premierenecke...

9. Seguin mit der ersten Chance! Murkin macht den Ball infolge einer Verlagerung an der linken Sechzehnerlinie fest, nimmt den Kopf hoch und legt flach zurück für den Ex-Fürther, der aus mittigen 22 Metern direkt mit dem rechten Spann abzieht. Der wuchtige Versuch rauscht nur knapp am rechten Winkel vorbei.

7. Die ersten Momente kommen ziemlich zerfahren daher, sind von vielen Ballbesitzwechseln im Mittelfeld geprägt. Wege in die beiden Strafräume suchen beide Mannschaften noch vergeblich.

4. Die Hausherren spielen heute übrigens in Sondertrikots. Zum 50-jährigen Jubiläum der Deutschen Krebshilfe tragen sie die Shirts in den Farben Pink, Weiß, Hellblau und Blau. Diese stehen für die häufigsten Krebsneuerkrankungen in Deutschland.

1. Schalke gegen Fürth – die ersten 45 Minuten in Gelsenkirchen laufen!

1. Spielbeginn

Soeben haben die 22 Akteure das Grün betreten.

Bei den Franken, die den letzten Vergleich mit S04 Mitte Mai vor eigenem Publikum mit 2:0 für sich entschieden und die in den jüngsten vier Matches zehn Gegentore zuließen, verändert Coach Leonhard Haas die letzte Startelf Alexander Zornigers bei der 0:4-Derbyniederlage gegen den 1. FC Nürnberg ebenfalls zweimal. Michalski und Itter nehmen die Plätze Gießelmanns (Bank) und Jungs (Oberschenkelprobleme) ein.

Auf Seiten der Gelsenkirchener, die lediglich einen Punkt vor der Abstiegszone liegen und die noch auf ihr erstes gegentorloses Ligaspiel der Saison warten, hat Trainer Kees van Wonderen im Vergleich zur 0:1-Auswärtsniederlage bei Hannover 96 zwei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Mohr (Bank) und Karaman (Gelbsperre) beginnen Seguin und Younes.

Die SpVgg Greuther Fürth hat turbulente Tage hinter sich. War das Kleeblatt am Sonntag im Ronhof durch eine 0:4-Klatsche im Frankenderby gegen den 1. FC Nürnberg gedemütigt worden, fiel die Reaktion der Verantwortlichen auf das fünfte sieglose Match in Serie drastisch aus. So wurde nicht nur Cheftrainer Alexander Zorniger beurlaubt, sondern auch die fast siebenjährige Amtszeit des Sportdirektors Rachid Azzouzi beendet, um einen „kompletten sportlichen Neuanfang“ anzustoßen. Auf der Trainerbank nimmt bis zur Winterpause U23-Trainer Leonhard Haas Platz.

Der FC Schalke 04 hat den Start seines neuen Cheftrainers Kees van Wonderen verpatzt. Nachdem die Königsblauen in der Interimsphase nach der Entlassung Karel Geraerts vier Zähler aus den Spielen beim SC Preußen Münster (2:1) und gegen Hertha BSC (2:2) gezogen hatten, mussten sie sich beim Debüt ihres niederländischen Coaches auswärts bei Hannover 96 wegen eines frühen Gegentors (4.) mit 0:1 geschlagen geben. In Niedersachsen präsentierte sich S04 im Vorwärtsgang über weite Strecken als ideenlos und verlor verdient.