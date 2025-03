90. +8 Fazit:

Hertha gewinnt verdient mit 3:1 gegen Karlsruhe. Nachdem Reese mit einem zweiten Treffer früh im zweiten Durchgang für sein Team erhöhte, brachte ein unnötiger Elfmeter die Gäste aus dem Nichts wieder ran. In der Folge wurden die Badener stärker und hatten mehrere gute Gelegenheiten zum Ausgleich. In der Schlussphase war es dann Schuler, der mit seinem Treffer für kollektiven Jubel unter den Berliner Anhängern sorgte. Berlin feiert den zweiten Sieg in Serie und sammelt sich ein kleines Polster auf die Abstiegsränge an. Weiter geht es für die Hertha nächste Woche in Köln, der KSC empfängt daheim Hannover. Einen schönen Samstag noch!

90. +8 Spielende

90. +3 Hertha spielt das jetzt kontrolliert runter. Kevin Sessa setzt sich auf rechts durch und bedient mit einer flachen Hereingabe am ersten Pfosten Schuler, der das Leder aber nicht aufs Tor bringt.

90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 8

89. Luca Schuler Hertha BSC Tooor für Hertha BSC, 3:1 durch Luca Schuler

Schuler mit der Entscheidung! Sessa bedient auf links Winkler. Dessen butterweiche Flanke nickt in der Mitte Schuler aus acht Metern unten rechts ins Netz. Anschließend wird der Treffer lange gegen einer möglichen Abseitsposition des Vorlagengebers vom VAR geprüft, es bleibt aber dabei, das Tor zählt!

87. Robin Bormuth Karlsruhe Einwechslung bei Karlsruher SC: Robin Bormuth

87. Marcel Beifus Karlsruhe Auswechslung bei Karlsruher SC: Marcel Beifus

85. Ben Farhat macht nach seiner Einwechslung ordentlich Alarm, sein Schuss von rechts im Sechzehner blockt Leistner zur Ecke. Nach dieser köpft Jensen knapp rechts am Tor vorbei.

83. Wir biegen ein in die Schlussphase dieses Spiel. Rettet Berlin den Sieg ins Ziel, oder kommt der KSC noch zum Ausgleich? Die Gäste sind bemüht und kommen vermehrt zu Abschlüssen.

80. Ernst mit einer Glanzparade! Ben Farhat legt rechts im Sechzehner die Kugel in die Mitte zu Conté, der aus acht Metern aber einen zu harmlosen Flachschuss zu Stande bringt, den Ernst daher parieren kann. Da war mehr drin.

78. Nach einer Ecke von rechts hat Reese die Chance auf seinen dritten Treffer, sein Schuss aus acht Metern wird aber von einem Verteidiger in letzter Sekunde geblockt.

77. Louey Ben Farhat Karlsruhe Einwechslung bei Karlsruher SC: Louey Ben Farhat

77. Christoph Kobald Karlsruhe Auswechslung bei Karlsruher SC: Christoph Kobald

74. Wanitzek bringt den Ball von rechst in die Mitte, Ernst fliegt unterm Ball hindurch und am zweiten Pfosten kann dann aber ein Berliner zur Ecke klären, die aber nichts einbringt.

73. Wenig Torgefahr von beiden in den letzten Minuten, der KSC bekommt jetzt rechts an der Seitenlinie nahe des Sechzehners einen Freistoß zugesprochen.

68. Die Gastgeber sind nun um Kontrolle bemüht und lasen den Ball durch die eigenen Reihen laufen. Berlin schafft es aktuell das Spiel wieder etwas zu beruhigen und wieder Sicherheit in die eigenen Aktionen zu bekommen.

64. Wanitzek übernimmt den fälligen Freistoß aus rund 25 Metern in zentraler Position. Gechter aber blockt mit den Kopf zur Ecke. Anschließend muss er nach dem Kopftreffer behandelt werden, kann aber weiter machen.

63. Márton Dárdai Hertha BSC Gelbe Karte für Márton Dárdai (Hertha BSC)

Dárdai sieht nach einem Foul seine zehnte gelbe Karte und wird die nächste Partie in Köln verpassen.

60. Jungs Flanke von rechts findet in der Mitte den Kopf von Conté, der den Ball aber knapp am Tor vorbei köpft. Karlsruhe ist jetzt voll drin in diesem Spiel.

59. Aus dem Nichts ist der KSC nun wieder drin in diesem Spiel und hat seit dem Anschlusstreffer deutlich mehr den Ball. Die Hertha wirkt etwas verunsichert.

58. Diego Demme Hertha BSC Gelbe Karte für Diego Demme (Hertha BSC)

Demme stempelt den eingewechselten Burnić, Gelb.

56. Leon Jensen Karlsruhe Einwechslung bei Karlsruher SC: Leon Jensen

56. Robin Heußer Karlsruhe Auswechslung bei Karlsruher SC: Robin Heußer

56. Dženis Burnić Karlsruhe Einwechslung bei Karlsruher SC: Dženis Burnić

56. Nicolai Rapp Karlsruhe Auswechslung bei Karlsruher SC: Nicolai Rapp

56. Lasse Günther Karlsruhe Einwechslung bei Karlsruher SC: Lasse Günther

56. David Herold Karlsruhe Auswechslung bei Karlsruher SC: David Herold

55. Marvin Wanitzek Karlsruhe Tooor für Karlsruher SC, 2:1 durch Marvin Wanitzek

Wanitzek machts! Er schiebt den Ball sicher in die untere rechte Ecke, Ernst war auf dem Weg ins andere Eck.

54. Elfmeter für den KSC! Leistner kommt gegen Heußer zu spät und trifft ihn klar, es gibt den Strafstoß.

53. Karlsruhe steht nur noch hinten drin. Nach einer Ecke von rechts kommt am kurzen Pfosten Dárdai mit der Hacke an den Ball. Die Kugel fliegt nur knapp über die Querstange.

51. Robin Heußer Karlsruhe Gelbe Karte für Robin Heußer (Karlsruher SC)

Robin Heußer räumt im Mittelfeld Demme voll ab und sieht zurecht den gelben Karton. Demme muss auf dem Rasen behandelt werden, kann aber weiter machen.

50. Wieder Reese! Diesmal nimmt der aus 18 Metern halbrechts einen Ball volley, die Kugel geht nur knapp am langen Pfosten vorbei.

47. Fabian Reese Hertha BSC Tooor für Hertha BSC, 2:0 durch Fabian Reese

Reese mit dem Doppelpack! Frankes Rückpass gerät zu kurz, Weiß kommt weit aus seinem Tor, Reese aber ist knapp vor ihm am Ball. Der Stürmer zieht in den Sechzehner, könnte quer legen, doch macht es selbst und chippt den Ball überlegt über einen zurückgeeilten Verteidiger ins Tor.

46. Rein in Halbzeit zwei, beide Teams kehren zunächst unverändert ins Spiel zurück.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Berlin führt zur Pause verdient mit 1:0 gegen den Karlsruher SC. In einer Partie mit nur wenigen klaren Torchancen ziehen sich die Berliner aktiver und nutzen ihren ersten Torschuss durch Reese direkt zur Führung. In der Folge hatte der KSC immer mal wieder Probleme mit den flinken Gastgebern und kassierte so einige gelbe Karten. Offensiv kam von den Gästen kaum etwas und so steht unterm Strich eine verdiente Pausenführung für die Berliner Hertha.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44. Reese mit der Chance aufs 2:0! Auch einer Flanke von links von Scherhant legt Herold unfreiwillig auf für Reese, der in zentraler Position acht Meter vor dem Tor aber etwas zu überrascht ist und das Leder knapp über die Quertange drischt.

43. Nachdem Weiß eine harmlose Berliner Flanke sicher aus der Luft fängt, geht es bei den Gäste mal schnell. Wanitzek bedient auf links Kaufmann, der aber keinen Anspielstation findet und daher selbst den Abschluss sucht. Sein Schuss von links aus 16 Metern geht rechts am Kasten vorbei.

39. Jonjoe Kenny hat auf rechts mal etwas Platz, seine flache Hereingabe aber gerät dann etwas in den Rücken von Scherhant, der den Ball nur mit der Hacke unkontrolliert in Richtung Tor bringen kann. Da der Schuss noch abgefälscht wird, gibt es allerdings eine Ecke, die nichts einbringt.

39. Nicolai Rapp Karlsruhe Gelbe Karte für Nicolai Rapp (Karlsruher SC)

Nächste gelbe Karte, diesmal trifft es Rapp wegen eines taktischen Fouls an Maza.

37. Christoph Kobald Karlsruhe Gelbe Karte für Christoph Kobald (Karlsruher SC)

Kobald kommt links an der Seitenlinie gegen Maza zu spät. Damit sind nun alle drei Innenverteidiger der Gäste gelb vorbelastet.

35. Cuisance nimmt sich der Sache an, drischt den Freistoß von halbrechts aus 22 Metern aber in die Mauer.

34. Marcel Beifus Karlsruhe Gelbe Karte für Marcel Beifus (Karlsruher SC)

Beifus kommt klar zu spät und räumt seinen Gegenspieler ab. Gelb und ein Freistoß in guter Position sind die Folgen.

33. Maza ist nach einem Fehler von Kobald und dem anschließenden Steckpass von Reese frei durch, scheitert mit seinem Abschluss aus 18 Metern aber an Weiß. Anschließend geht aber zudem die Fahne hoch, es war knapp Abseits.

30. Marcel Franke Karlsruhe Gelbe Karte für Marcel Franke (Karlsruher SC)

Franke verhindert die schnelle Ausführung eines Einwurfs und sieht ebenfalls Gelb. Da es seine fünfte ist, wird er das Heimspiel gegen Hannover verpassen.

28. Derry Scherhant Hertha BSC Gelbe Karte für Derry Scherhant (Hertha BSC)

Scherhant geht links im Sechzehner ohne Einwirkung des Gegenspielers zu Boden. Zwar reklamiert er nicht, Schiedsrichter Alt wertet das Ganze trotzdem als Schwalbe und zeigt dem U-21 Nationalspieler die gelbe Karte.

27. Wenig Tempo aktuell auf dem Rasen, insbesondere die Gäste tun sich in der Offensive mittlerweile extrem schwer. Berlin lässt Ball und Gegner laufen, ohne dabei große Raumgewinne zu verzeichnen.

24. Auf der Gegenseite fälscht Zeefuik eine Hereingabe von Jung noch leicht ab, Ernst hat anschließend keine Mühe den Ball sicher aufzunehmen.

22. Kenny und Cuisance spielen auf rechts den Doppelpass. Die Flanke des rechten Schienenspielers allerdings findet dann keinen Mitspieler.

18. Mickaël Cuisance zeigt sich in diesen ersten Minuten sehr auffällig. Sein langer Ball in Richtung Scherhant, der sonst frei durch gewesen wäre, wird von den Gästen in dieser Szene aber in letzter Sekunde verteidigt.

16. Fabian Reese Hertha BSC Tooor für Hertha BSC, 1:0 durch Fabian Reese

Berlin geht in Front! Cuisance legt in der Zentrale mit der Hacke stark ab für Scherhant, der den Ball sofort weiter rechts in den Sechzehner legt auf Reese. Dieser visiert aus 14 Metern das lange Eck an, wo der Ball dann auch einschlägt. Weiß sieht den Ball spät und streckt sich verglich.

16. Erste Ecke der Partie. Cuisance bringt den Ball von links flach in die Mitte, der KSC aber kann ohne Probleme klären. Berlin muss hinten rum neu aufbauen.

13. Weiterhin haben die Gastgeber mehr den Ball, wissen damit aber nur wenig anzufangen. Gefährlicher wird hingegen der KSC! Kaufmann bekommt rechts im Sechezehner den Ball von Conté und darf abschließen. Anschließend habe geht die Fahne hoch, Abseits.

9. Kobald gewinnt links im Sechzehner das eins gegen eins Duell gegen Scherhant und kann klären. Die Hertha kommt noch nicht zu Abschlüssen.

7. Erste gute Chance der Partie! Marvin Wanitzek bekommt in der Zentrale die Kugel und schließt dann flach von halblinks von der Sechzehnerkante ab. Der Schuss geht nur ganz knapp am rechten Pfosten vorbei.

5. Die Hertha hat mal etwas Platz und durchschreitet schnell das Mittelfeld. Maza legt die Kugel rechts raus auf Reese, dessen flache Hereingabe in Richtung Scherhant aber Franke aus der Gefahrenzone befördert.

3. Der KSC steht in diesen ersten Minuten tief und empfängt die Berliner erst an der Mittellinie. Noch haben die Gastgebern keinen Weg durch die kompakte Defensive der Gäste gefunden.

1. Der Ball rollt, die Gäste haben angestoßen!

1. Spielbeginn

Die Teams kommen auf den Rasen im Olympiastadion in Berlin. Die Fans zeigen eine gemeinsame Choreografie durchs ganze Stadion, die die Freundschaft beider Teams thematisiert. Gleich geht es hier los!

Die Berliner wollen heute endlich den ersten Heimsieg seit über einem halben Jahr feiern und der Gegner dafür könnte kaum besser sein. Die letzten sieben Pflichtspiele im Olympiastadion gegen Karlsruhe verloren die Berliner nicht, es gab fünf Siege und zwei Remis. Den letzten Auswärtssieg in Berlin gab es für den KSC vor über 40 Jahren. Wenn das mal kein gutes Omen für die Hertha ist.

Zum Personal auf dem Rasen: Der KSC nimmt im Vergleich zum 0:0 gegen Ulm drei Änderungen in seiner Startelf vor. Heußer, Rapp und Conté rücken für Jensen und Burnic (beide Bank) und den angeschlagenen Schleusener (nicht im Kader) in die Startelf. Hertha-Coach Leitl ist zu einer Änderung gezwungen: Klemens fällt mit muskulären Problemen aus, Demme rückt für ihn in die erste Elf.

Die Länderspielpause haben beide Teams für Testspiele gegen Bundesligisten genutzt. Die Berliner Hertha trennte sich leistungsgerecht torlos von St.Pauli, während der KSC mit 2:1 gegen Freiburg gewann. Beide Teams kommen also mit einem positiven Gefühl aus der Pause.

Den Karlsruhern mangelt es aktuell an Durchschlagskraft in der Offensive, was beim torlosen Remis vor der Länderspielpause gegen Ulm nochmals deutlich wurde. Auch Trainer Christian Eichner betonte diese Schwäche im Nachgang der Partie: „ Uns fehlt momentan die letzte Überzeugung in der Offensive.“ Insgesamt sähe er aber einen positiven Trend bei seiner Mannschaft, die aktuell wahrlich kein Offensivspektakel bietet und in den letzten drei Pflichtspielen lediglich einen Treffer erzielte.

Während die Gäste im gesicherten Tabellenmittelfeld stehen und sowohl mit dem Abstieg, als auch mit dem Aufstieg nichts mehr zu tun haben, geht es für die Alte Dame tatsächlich noch um den Klassenerhalt. Lediglich sechs Punkte trennen die Berliner vom Relegationsplatz, sowie Platz 17. Zuletzt konnte man sich aber mit dem 5:1-Kantersieg über Konkurrent Braunschweig etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen.