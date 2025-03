35. Tim Oberdorf Düsseldorf Gelbe Karte für Tim Oberdorf (Fortuna Düsseldorf)



32. Jan Elvedi K'lautern VAR-Entscheidung: Das Tor durch J. Elvedi (1. FC Kaiserslautern) wird nicht gegeben, Spielstand: 1:0

Die Gastgeber erhöhen. Eine Ecke von rechts findet am zweiten Pfosten Elvedi, der auf das rechte Eck köpft, aber noch am Pfosten scheitert. Der Abpraller wird von rechts von Sirch nochmals an den Fünfmeterraum geflankt, wo erneut Elvedi mit Tempo kommt und unhaltbar zentral wie wuchtig einköpft. Da waren die Düsseldorfer doch sehr passiv. Danach meldet sich dann jedoch der VAR, beim ersten Elvedi-Kopfball hatte sich Bauer am Pfosten in den Ball geworfen und das Spielgerät noch mit der Hand touchiert. Dadurch wird das Tor zurückgenommen.

29. Nach kurzer Pause kann es für Hoffmann zum Glück weitergehen. Gerade in der Defensivabteilung ist die Personaldecke der Fortuna äußerst dünn.

27. Bei einer Flanke von rechts kommt Kastenmeier aus seinem Tor und schnappt sich das Leder im Nachfassen. Allerdings räumt er dabei Hoffmann um, der doch sehr unsanft fällt und behandelt werden muss.

26. Mit einer langen Flanke von links auf den zweiten Pfosten findet Sirch beinahe den komplett freien Redondo, da hatte Lunddal Friðriksson nicht aufgepasst. Kastenmeier kommt weit aus seinem Kasten und faustet das Leder weg, das war wichtig.

26. Inzwischen haben die Roten Teufel sichtlich das Spiel an sich gerissen, von Düsseldorf kommt kaum noch etwas. Der Führungstreffer hat durchaus seine Wirkung, den Gästen geht das Aufbauspiel nicht mehr so leicht von der Hand.

24. In zentraler Position dreht sich Ache klasse um Hoffmann herum und kann dadurch Richtung Strafraum gehen. Aus 18 Metern zieht er dann ab, der flache Versuch ist dann jedoch kein Problem für Kastenmeier.

21. Im eigenen Strafraum verliert Siebert das Leder leichtfertig gegen Redondo, der sofort von recht scharf in die Mitte gibt. Dort ist Ache eingelaufen, setzt die schwierige Direktabnahme jedoch klar über das Tor.

19. Matthias Zimmermann Düsseldorf Gelbe Karte für Matthias Zimmermann (Fortuna Düsseldorf)

Zimmermann kommt zu spät in einen Zweikampf mit Zimmer und wird dafür verwarnt. Das ist eine etwas kleinliche Entscheidung, wodurch der Düsseldorfer nächste Woche aber zum Zuschauen verdammt wird.

18. Der Treffer hatte sich nicht abgezeichnet, passt aber zur Saison der Lauterer. Düsseldorf hat das Spiel eigentlich unter Kontrolle und auch den Ballbesitz, kommt aber nicht ins letzte Drittel.

15. Ísak Jóhannesson Düsseldorf Gelbe Karte für Ísak Jóhannesson (Fortuna Düsseldorf)

Im Nachgang an den Treffer erhält Jóhannesson noch die Gelbe Karte, weil er Ache nach seinem Ballverlust umgeräumt hatte. Doppeltes Pech für die Fortuna.

14. Marlon Ritter K'lautern Tooor für 1. FC Kaiserslautern, 1:0 durch Marlon Ritter

Und dann gehen die Gastgeber in Führung. Ache gewinnt einen Ball, weil sich Jóhannesson das Leder zu weit vorlegt. Aus diesem Zweikampf springt das Leder zu Ritter, der aus halblinker Position Richtung Strafraum geht und aus 17 Metern abzieht. Das Spielgerät geht noch leicht abgefälscht flach links unten in den Kasten, Kastenmeier hat keine Chance.

13. Das ist die erste gute Chance der Partie! Rechts wird Zimmer von Redondo freigespielt und kann frei an den Elfmeterpunkt flanken. Dort geht Ache alleine hoch, bugsiert das Leder aber knapp rechts vorbei. Kastenmeier wäre da nicht hingekommen.

11. Einen langen Pass von Ritter versucht Ache für Hanslik abzulegen. Siebert hat aufgepasst, ist rechtzeitig eingerückt und kann klären.

8. Die Gastgeber gehen in diesen ersten Minuten nicht ganz vorne drauf, sondern überlassen Düsseldorf ein wenig das Leder. Die Gäste kombinieren hinten ruhig, kommen nach vorne aber noch nicht durch. Dadurch fehlt es uns an frühen Chancen.

6. Erst rutscht Siebert weg und ermöglicht es so Redondo, rechts bis zum Strafraum zu gehen. Allerdings wird dann auch der FCK-Akteur Opfer des seifigen Rasens und kann dadurch keine präzise Hereingabe bringen.

4. Die Ecke bleibt ungefährlich, der FCK kann klären. Die Roten Teufel waren da mit allen elf Spielern im eigenen Strafraum, man will da wohl lieber sicher stehen als einen eventuellen Konter fahren.

3. Über rechts kommt die Fortuna ein erstes Mal nach vorne, Heyer gibt zu Oberdorf weiter. Der holt eine erste Ecke heraus.

1. Dann rollt der Ball auch schon. Kaiserslautern hat angestoßen.

1. Spielbeginn

Die Teams betreten in diesem Augenblick zusammen mit Schiedsrichter Dr. Max Burda den Rasen. In wenigen Minuten kann das Spiel beginnen.

Die letzten Duelle dieser beiden Teams waren torreich, es ging hoch her. Drei der letzten fünf gingen dabei an Düsseldorf. Das Hinspiel allerdings gewann Kaiserslautern nach zwischenzeitlichem Rückstand mit 4:3, innerhalb von neun Minuten vielen damals drei FCK-Treffer. Sowieso vielen in den letzten vier Aufeinandertreffen 21 Tore, ein Spektakel sollte also auch heute garantiert sein. Wir dürfen uns auf ein rasantes Topspiel freuen.

Allerdings hat auch Düsseldorf noch Ambitionen in dieser Spielzeit. Zwar steht nur Rang neun in den Büchern, in der enorm engen 2. Bundesliga sind es jedoch nur zwei Punkte Rückstand auf den heutigen Gegner, den man bei einem Dreier überholen könnte. Auch der Fortuna ist jedoch etwas die Form davongelaufen, ein Sieg aus vier Spielen lautet hier die Bilanz, dieser gelang am letzten Spieltag mit einem äußerst knappen 1:0 gegen Schlusslicht Regensburg. Schwerwiegend kommt dazu noch die enorme Verletztenmisere, man muss abwarten, wie die Gäste diese heute kompensieren können.

Kann sich Lautern im Aufstiegsrennen wieder berappeln? 43 Punkte bedeuten Rang sechs der Tabelle, durch das Ergebnis von Paderborn und Köln ist der Relegationsplatz nur zwei Zähler entfernt. Allerdings ist den Gastgebern die Form abhanden gekommen. Von den letzten fünf Spielen hat man nur eines gewinnen können und dadurch eine bessere Ausgangsposition im Aufstiegsrennen verspielt. Vor der Länderspielpause verlor der FCK äußerst turbulent gegen Paderborn und dabei auch Torwart Krahl. Druck ist damit schon da heute auf dem Betzenberg, ein Dreier muss her.

Zu Beginn wollen wir einen Blick auf die Aufstellungen werfen. Bei Kaiserslautern beruft Trainer Markus Anfang mit Simoni und Ritter zwei Neue im Vergleich zum letzten Spiel in die Startelf. Für sie müssen Krahl und Kaloč weichen. Krahl hatte sich einen Innenbandriss zugezogen, weshalb Simoni im Tor steht und zu seinem Startelfdebüt kommt. Ansonsten ist man aber praktisch vollzählig. Auf der anderen Seite rotiert auch Düsseldorf-Coach Daniel Thioune. Siebert, Lunddal Friðriksson und Schmidt ersetzen Iyoha, Gavory und Vermeij in der Anfangsformation. Die Verletzungsprobleme der Gäste sind riesig, lediglich sieben Spieler sitzen auf der Bank, davon viele Jugenspieler. Verletzt sind Iyoha, Gavory, Affo, Haag, Jastrzembski, Kwarteng, Pejčinović, Roßmann, Sobottka und Vermeij. Die Mannschaft stellt sich dadurch von selbst auf.