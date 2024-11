55. Der neue Mann bringt sofort Schwung, Þorsteinsson spielt nun einen Steckpass rechts in den Sechzehner zu Neiderlechner, der aus spitzem Winkel aber ebenfalls nur das Außennetz trifft. Zudem war das doch eine sehr abseitsverdächtige Position, wenngleich die Fahne unten geblieben war.

53. Mit einem kurzen Pass setzt Kenny rechts im Strafraum Þorsteinsson ein, der Heintz mit einer Körpertäuschung stehenlässt und dann aus spitzem Winkel abzieht. Der Schuss aus acht Metern geht an das Außennetz, Schwäbe wäre aber auch zur Stelle gewesen.

52. Nach dem Eckstoß bleibt Leistner liegen, kann nicht weitermachen muss zuerst behandelt werden und dann raus. Für ihn kommt nun Klemens und spielt auf der für ihn doch etwas ungewohnten Innenverteidigerposition.

50. Links setzt sich Scherhant mit einem Beinschuss gegen Pauli durch. Danach ist dann jedoch Martel zur Stelle und stoppt den Berliner robust. Die anschließende Ecke wird nicht gefährlich.

47. Das ist doch gleich mal gefährlich. Eine Ecke von rechts von Cuisance rutscht an den zweiten Pfosten zu Scherhant durch. Der nimmt das Leder direkt, trifft es jedoch nicht richtig und schießt zudem Niederlechner ab. Im Nachgang versucht es dann noch Þorsteinsson aus der zweiten Reihe, doch für Schwäbe ist der zentrale Schuss kein Problem.

46. Das Spiel läuft wieder. Bei den Berlinern kommt Þorsteinsson für Sessa. Der neue Mann geht auf den Flügel, dafür rückt Cuisance ins Mittelfeld.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +4 Halbzeitfazit:

Dann ist Pause, Berlin liegt gegen Köln mit 0:1 hinten. Es ist eine ausgeglichene und doch eher highlightarme Partie. Somit ist der FC auch etwas aus dem Nichts in Führung gegangen, hat durch den Treffer aber sichtlich an Sicherheit gewonnen. Für den zweiten Durchgang muss sich die Hertha nun etwas überlegen, denn spielerisch kommt man praktisch nicht nach vorne und zeigt sich nach Ballverlusten hinten auch anfällig. Wir dürfen uns somit auf einen spannenden zweiten Abschnitt freuen, bis gleich.

45. +4 Ende 1. Halbzeit

45. +3 Links hat Maina etwas Platz und zieht bis in den Sechzehner, wird dort aber vom gut grätschenden Leistern gestoppt. Auch der Nachschuss von Lemperle kann geblockt werden.

45. Drei Minuten gibt es noch obendrauf. Zuletzt ist die Partie etwas temporeicher geworden.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

45. Da ist dann auf einmal eine Chance für die Hertha. Nach einem hohen Ballgewinn hat Scherhant links am Sechzehner Platz und will in die Mitte legen. Vor Niederlechner kommt gerade noch so der herangrätschende Martel an das Leder, befördert dieses dadurch aber nur knapp am rechten Pfosten vorbei. Da hat der Kölner Glück.

45. Von links schleudert Dárdai einen Einwurf bis an den Fünfmeterraum. Dort kann sich Leistner aber nicht entscheidend durchsetzen und Schwäbe bekommt das Spielgerät.

43. Die Kölner machen es inzwischen sehr gut, lassen den Ball clever laufen und stellen Berlin damit vor Probleme. Beim Anlaufen bekommen die Gastgeber überhaupt keine Ordnung rein, so ist es kein Problem für den FC, weit in die Berliner Hälfte vorzudringen.

40. Toni Leistner Hertha BSC Gelbe Karte für Toni Leistner (Hertha BSC)

Nach einem simplen Foul an der Außenlinie lässt sich Leistner von Maina provozieren und schubst diesen dann weg. Dafür sieht der Verteidiger die erste Gelbe Karte der Partie, zudem war da schon etwas Frust zu erkennen.

39. Am linken Sechzehnereck legt Lemperle das Spielgerät mit der Hacke zu Huseinbašić ab, der dann aus 16 Metern den Abschluss sucht. Das Leder geht flach am langen Eck vorbei, Ernst muss da nicht eingreifen, denn ein Meter wird es am Ende schon.

37. Die Gäste schaffen es, das Spiel immer weiter in die Hälfte der Herthaner zu verlagern. Dabei sind es immer wieder hohe Ballgewinne der Kölner, die es Berlin schwer machen, wirklich nach vorne zu kommen.

35. Nach einem langen Ball kann sich Maina rechts an der Grundlinie gut gegen Zeefuik behaupten, der da keine gute Figur abgibt. Danach verliert der ehemalige Hannoveraner aber die Ruhe, seine Rückgabe landet somit nicht beim Mitspieler.

33. So wirklich angedeutet hat sich dieses Tor nicht, nun muss Berlin aber eben einem Rückstand hinterherlaufen. Eine Unachtsamkeit in der hintersten Linie hat dazu geführt, dass Lemperle durch seinen parallelen Lauf vollkommen frei war.

31. Tim Lemperle Köln Tooor für 1. FC Köln, 0:1 durch Tim Lemperle

Die Gäste gehen mit der ersten richtigen Chance in Führung. Aus der eigenen Hälfte heraus spielt Heintz einen steilen Pass links an den Sechzehner, Lemperle ist von rechts eingelaufen und keiner ist ihm gefolgt. Alleine vor Ernst bleibt der Kölner dann eiskalt und schiebt aus 14 Metern halblinker Position ins lange Eck ein. Das Ganze sah nach Abseits aus, aber tatsächlich war alles in Ordnung.

29. Diese darf von rechts Sessa hereinbringen, es soll wohl eine flache Variante sein, Zeefuik begeht jedoch ein Offensivfoul. Auch diese Situation verpufft damit wirkungslos.

28. Diesen Standard aus dem rechten Halbfeld bringt Cuisance Richtung erster Pfosten, dort kann sich Zeefuik aber nicht gegen Heintz durchsetzen. Immerhin gibt es Ecke.

28. Im rechten Halbfeld kontrolliert Niederlechner einen Ball gut und legt ihn sich an Heintz vorbei. Der Kölner steigt ihm dabei auf den Fuß, es gibt Freistoß für die Hertha.

27. Wir erleben ein Duell auf Augenhöhe, dem aber noch die großen Momente fehlen. Immer wieder leisten sich beide Mannschaften einfach Fehler, die Angriffe schnell zunichte machen.

24. Auf der rechten Seite nimmt Cuisance mit der Hacke den hinterlaufenden Kenny mit. Der chippt das Leder von der Grundlinie in die Mitte, dort kann Martel jedoch per Kopf klären.

21. Nach kurzer Pause kann Heintz zumindest vorerst weitermachen. Auf der linken Seite setzt sich Scherhant trinkreich gegen Thielmann durch, danach geht es aber wieder rückwärts.

20. Heintz und Hübers wollen Niederlechner im Mittelfeld beide abgrätschen, rauschen dabei aber mehr ineinander, als den Berliner zu stoppen. Vor allem Heintz scheint es dabei erwischt zu haben, er muss behandelt werden.

18. Und da ist sie dann aber auch gleich. Nach einem Pass von Paqarada kann sich Lemperle am linken Sechzehnereck aufdrehen und aus 15 Metern abziehen. Sein Schlenzer geht am langen Eck vorbei, Ernst fliegt, muss aber nicht mit letzter Konsequenz hinterhergehen.

18. Beide Teams scheuen sich noch, ins Risiko zu gehen, man lässt lieber das Leder laufen und zieht sich bei gegnerischem Ballbesitz weit zurück. So warten wir noch auf die erste wirkliche Chance des Spiels.

15. Aus der zweiten Reihe halblinker Position sucht Maza den Abschluss, der Versuch ist aber unter Bedrängnis enorm schwer. So saust das Leder auch klar auf die Laufbahn.

13. Köln lässt das Leder ruhig durch die eigenen Reihen zirkulieren, Berlin zieht sich komplett in die eigene Hälfte zurück. Eine Flanke von Paqarada von links landet direkt in den Armen von Ernst.

11. Nun bieten sich der Hertha mal Räume, nach einem Fehler wird Scherhant links geschickt. Allerdings läuft er sich im Strafraum gegen Pauli fest, das ist gut verteidigt vom Kölner.

9. Es ist gut zu erkennen, dass die Kölner in der Liga zuletzt keine guten Erfahrungen gemacht haben mit der Defensive. Sie rücken nicht ganz so weit nach vorne und kommen auch alle schnell hinter den Ball.

7. Ein Freistoß im Mittelfeld wird schnell ausgeführt und Thielmann rechts an die Grundlinie geschickt. Seine flache Hereingabe landet jedoch direkt bei Dárdai, der diese bereinigen kann.

4. Dieser Eckstoß ist dann nicht gefährlich. Beinahe kommt es sogar zu einem Konter über Maina, der wird jedoch an der Mittellinie von Karbownik beendet.

3. Die Gastgeber kommen ein erstes Mal nach vorne, Sessa schickt Scherhant links in die Gasse. Pauli ist jedoch rechtzeitig zur Stelle und klärt zur Ecke.

2. Da beide Fanlager nicht an Pyrotechnik gespart haben, ist die Partie gleich mal unterbrochen. Rauch breitet sich aus im Olympiastadion.

1. Dann rollt der Ball auch schon. Köln hat angestoßen.

1. Spielbeginn

Die Teams betreten in diesem Augenblick zusammen mit Schiedsrichter Harm Osmers den Rasen. In wenigen Minuten kann das Spiel beginnen.

Zuletzt hatte bei direkten Aufeinandertreffen der beiden Teams Köln meist das bessere Ende für sich, diese fanden jedoch allesamt in der Bundesliga statt. Von den letzten sieben Spielen hat die Hertha nur eines gewonnen. In der 2. Bundesliga traf man jedoch bisher nur in der Spielzeit 2012/2013 aufeinander, damals gab es in der Hauptstadt ein 1:1, in Köln jubelten die Gäste mit 1:2. An letzteren Exkurs wird man heute im Olympiastadion sicherlich lieber zurückdenken, auf jeden Fall dürfen wir uns aber auf eine spannende Partie freuen.

Aber auch der Gegner hat unter der Woche ein Erfolgserlebnis feiern können, mit Kiel wurde ebenfalls ein Bundesligist, überraschend klar, mit 3:0 aus dem DFB-Pokal geworfen. Ansonsten brennt in Köln jedoch der Baum, denn von den letzten sechs Zweitligaspielen hat man nur eines gewonnen, zuletzt setzte es sogar zwei Niederlagen. Auch Coach Struber steht dadurch bereits enorm unter Druck, hat aber zumindest für die heute Partie noch die Rückendeckung seiner Chefs. Bei einer erneuten Niederlage dürfte diese aber schnell bröckeln, denn mit aktuell zwölf Zählern steht nur Tabellenplatz 13 zu Buche. Eigentlich will und muss man um den Aufstieg mitspielen.

Mit ordentlich Rückenwind kommen die Gastgeber in diese Partie, durch einen 2:1-Sieg über Bundesligist Heidenheim steht man im Achtelfinale des DFB-Pokals, wenngleich es dabei am Ende eine doch sehr umstrittene Situation gab. Den Herthanern wird es egal sein, durch den Sieg steht man nun bei vier ungeschlagenen Spielen in Folge, die Richtung stimmt bei den Hauptstädtern. Mit 17 Punkten liegt Berlin auf Rang sechs der Tabelle, die Spitze ist nur fünf Zähler entfernt. Heute will man diese Lücke endgültig eindampfen.

Zu Beginn wollen wir einen Blick auf die Aufstellungen werfen. Bei Berlin beruft Trainer Christian Fiel das gleiche Personal wie im DFB-Pokal in die Startelf. Mit Brooks, Demme, Dudziak, Gechter und Reese ist das Lazarett dabei noch prall gefüllt. Auf der anderen Seite rotiert auch Köln-Coach Gerhard Struber nicht. Offen war nach der letzten Partie plötzlich wieder die Torhüterfrage und tatsächlich bleibt Schwäbe im Kasten, Urbig muss erneut auf der Bank Platz nehmen. Uth hat wie Christensen noch Rückstand und steht nicht im Kader, auch Finkgräfe ist verletzt.