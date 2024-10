45. +1 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

43. Der erste Durchgang neigt sich bereits dem Ende entgegen. Darmstadt rennt immer wieder an, aber kommt einfach nicht durch.

41. Darmstadt hat deutlich mehr Ballbesitz. Allerdings weiß der Bundesliga-Absteiger, der in der Vorwoche gegen Köln vor allem durch Konter überzeugen konnte, nicht viel anzufangen. Gegen kompakt verteidigende Ulmer finden sie kaum Lösungen. Dafür ist es ihnen aber mittlerweile gelungen das Offensivspiel der Gäste komplett einzudämmen.

38. Zum wiederholten Mal profitieren die Lilien von einem SSV-Fehlpass und kommen dadurch zu einer Chance. Kilian Corredor scheitert mit seinem zu mittigen Schuss aus halblinker Position aber an Niclas Thiede.

36. Andreas Müller geht bei SVD-Ballbesitz zu Boden. Seine Mitspieler machen aber einfach weiter, lassen den Ball laufen und wenig später wird dann auch der ganz schnell wiedergenesene 24-Jährige mit eingebunden.

33. Die Partien der Darmstädter endeten in jüngerer Vergangenheit immer wieder sehr torreich. Den Eindruck macht das ausgeglichene Duell mit Ulm heute nicht. Allerdings haben beide Mannschaften bereits bewiesen, dass sie aus dem Nichts zum Torerfolg kommen können. Aktuell ist aber wieder eine Phase fast ohne Strafraumszenen.

30. Fraser Hornby Darmstadt Gelbe Karte für Fraser Hornby (SV Darmstadt 98)

Fraser Hornby zieht Luka Hyryläinen bei einem 50-50-Zweikampf zu Boden und wird zurückgepfiffen. Über den Foulpfiff regt sich der Schotte so vehement auf, dass er zusätzlich auch noch seine erste Gelbe bekommt.

27. Nach einem Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte schalten die Hausherren schnell um und haben sogar zwischenzeitlich eine Vier-gegen-Vier-Situation. Die spielen sie jedoch nicht optimal aus. So landet eine zu ungenau geklärte Lidberg-Flanke im Rückraum bei Klefisch, der den Ball aus der zweiten Reihe aber auf die Tribüne jagt.

24. Sergio López schaltet sich im Angriff mit ein und schickt Lidberg perfekt rechts im Strafraum tief. Der 26-Jährige hat im Anschluss den Kopf oben und legt noch einmal zu seinem Sturmkollegen quer. Hornby schießt seine Direktabnahme jedoch links über den Kasten.

22. In der Anfangsviertelstunde war vor den Toren nur wenig los. Torschüsse waren sogar gar nicht vorhanden. Das hat sich innerhalb von kürzester Zeit allerdings komplett verändert. Erst ging Darmstadt mit dem ersten Abschluss der Partie in Front und nur wenige Augenblicke später konnten die Spatzen mit ihrem ersten Torschuss ausgleichen. So darf es gerne weitergehen.

20. Dennis Chessa ist der absolute Aktivposten in der SSV-Offensive und kommt jetzt von halblinks im Sechzehner selbst zum Schuss. Sein Versuch ist aber zu unplatziert. Dadurch ist Marcel Schuhen zur Stelle und kann die erste Parade der Begegnung verbuchen.

18. Aaron Keller SSV Ulm Tooor für SSV Ulm 1846, 1:1 durch Aaron Keller

Ulm hat die perfekte Antwort parat! Die Gäste können sich über die rechte Seite viel zu einfach nach vorne kombinieren. Dadurch kommt Chessa an den Ball und bringt den scharf vor das Tor. Am ersten Pfosten lauert Keller und vollendet problemlos in das lange Eck.

16. Fraser Hornby Darmstadt Tooor für SV Darmstadt 98, 1:0 durch Fraser Hornby

Aus dem Nichts die Führung für die Lilien! Hyryläinen verliert den Ball im Aufbau zentral in der eigenen Hälfte und dann geht es ganz schnell. Über Lidberg landet der Ball halbrechts an der Strafraumgrenze bei Hornby, der Kolbe noch elegant ins Leere laufen lässt und dann gekonnt mit rechts in das untere linke Eck vollstreckt.

14. Ulm übernimmt hier aktuell immer mehr die Initiative und bereitet den Lilien mit dem hohen Pressing große Probleme. Aus den frühen Ballgewinnen können sie aber noch kein Kapital schlagen. Generell ist vor den Toren noch gar nichts los.

11. Felix Higl wird rechts in der Box in Szene gesetzt und bringt den Ball flach vor das Tor. Am Fünfer lauert Aaron Keller. Der Schweizer erreicht den Ball mit dem langen Bein allerdings haarscharf nicht.

10. Die Anfangsphase ist wirklich komplett ausgeglichen. Beide Vereine haben ihre kurzen Moment. Ein wirkliches Übergewicht kann sich jedoch noch keine Mannschaft erspielen. Es ist aber bereits festzuhalten, dass Ulm die erwartet knifflige Aufgabe für die euphorisierten Darmstädter ist.

7. Dennis Chessa dribbelt sich vom linken Flügel aus in den Sechzehner und wird dabei minimal von Sergio López an der Schulter gehlten. Der 32-Jährige kommt dadurch in der Box zu Fall. Sören Storks verzichtet aber völlig zu Recht auf den Strafstoß-Pfiff, da sich der Ulmer da viel zu leicht fallen lässt.

4. Isac Lidberg wird erstmals in die Tiefe geschickt. Der Schwede erreicht den Pass von Andreas Müller halbrechts an der Strafraumgrenze jedoch nicht vor Philipp Strompf, der die Situation bereinigen kann.

1. Los geht's! Die Heimelf stößt an und spielt im gewohnten Blau-Weiß. Ulm hält in schwarz-weißen Trikots dagegen.

1. Spielbeginn

Das Duell zwischen Darmstadt und Ulm ist nicht neu in der 2. Bundesliga. Alle zwölf Aufeinandertreffen gab es jedoch im Zeitraum zwischen 1979 und 1988. Dementsprechend hat die mit sechs Erfolge positive Bilanz der Darmstädter für den anstehenden direkten Vergleich überhaupt keine Aussagekraft.

Der SSV Ulm muss als Aufsteiger, wie bei der späten Niederlage gegen Karlsruhe, noch einiges an Lehrgeld zahlen. Die Spatzen zeigen zwar immer wieder, dass sie dem Niveau der 2. Liga absolut gewachsen sind, aber schlagen daraus noch zu wenig Ertrag. Mit sieben Punkten rangieren die Schwaben nur aufgrund des besseren Torverhältnisses vor Braunschweig auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Damit sie auch nach dem Spieltag nicht unter den Strich rutschen, muss gegen den SVD aber etwas Zählbares eingefahren werden.

Seit seiner Ankunft im September hat Florian Kohfeldt dem Bundesliga-Absteiger aus Darmstadt wieder neues Leben eingehaucht. Damals standen die Hessen mit nur einem Zähler auf einem Abstiegsrang. Fünf Matches später sind acht weitere Punkte dazu gekommen und der SVD rangiert auf dem 13. Platz. Besonders beeindruckend ist dabei, dass mit Braunschweig (1:1), Schalke (5:3-Sieg), Magdeburg (2:1-Niederlage), Karlsruhe (3:3) und zuletzt dem 1. FC Köln (5:1-Sieg) wirklich namhafte Gegner dabei waren, die teilweise um den Aufstieg mitspielen. Diesen positiven Trend wollen die Darmstädter natürlich nun weiter fortsetzen und auch das zweite Heimspiel in Folge für sich entscheiden.

Bei den Ulmern nimmt Thomas Wörle im Vergleich zur Last-Minute-Niederlage gegen Karlsruhe drei Veränderungen in der Anfangsformation vor. Jonathan Meier, Max Brandt und Aaron Keller beginnen für Lennart Stoll, Philipp Maier und Maurice Krattenmacher.

Mit dem 5:1-Triumph über den 1. FC Köln war Florian Kohfeldt verständlicherweise absolut zufrieden. Deshalb sieht der Lilien-Trainer auch keinen Grund für Veränderungen und schickt dieselbe Startelf auch heute wieder in das Rennen.