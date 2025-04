Halbzeitfazit: Danach geht es pünktlich und ohne Tore in die Halbzeit! Hannover 96 übernahm im ersten Durchgang zu Beginn schnell die Spielkontrolle und erarbeite sich danach auch einige Abschlüsse. Für ein Tor reichten die guten Momente der 96er aber aufgrund einer schlechten Chancenverwertung noch nicht. Der KSC steigerte sich erst kurz vor der Pause, konnte das Spiel in den Schlussminuten dann aber ausgeglichener gestalten und sammelte ebenfalls erste Abschlüsse.

Hannover ist wieder in Ballbesitz und verlagert die Partie erneut in die Hälfte der Badener. Kann die Breitenreiter-Elf aus der Spielkontrolle heraus noch mehr Torgefahr entwickeln?

Gelbe Karte für Christoph Kobald (Karlsruher SC) Tresoldi spitzelt den Ball links an Kobald vorbei und läuft danach rechts am Karlsruher vorbei. Kobald kommt nicht mehr hinterher und greift zum taktischen Trikotzupfer.

Hannover schnuppert an der Führung! Kurz danach bugsiert Leopold einen Freistoß von rechts perfekt vor den linken Pfosten, wo Neumann per Aufsetzer-Kopfball aus kurzer Distanz scheitert. KSC-Torhüter Weiß schnappt sich den Ball vor dem lauernden Tresoldi.

Ngankam will etwas gegen die aufkommende Langeweile tun und geht am rechten Strafraum-Eck nach einem kurzen Antritt schnell auf den Abschluss. Bormuth kann den Hannoveraner aber noch abblocken.

Zu ungenau: Rochelt nimmt einen Steilpass an der Strafraum-Grenze auf und läuft für eine Flanke einmal im Bogen um die KSC-Gefahrenzone. Die anschließende Hereingabe landet in den Armen von KSC-Schlussmann Weiß.

Hannover steuert bei seinem ersten Angriff die linke Flügelbahn an und chippt den Ball via Ngankam in den Strafraum. Tresoldi will den Ball mit einer Grätsche in der Luft noch erreichen, kommt aber nicht mehr rechtzeitig ans Leder.