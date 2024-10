71. Filip Bilbija spielt aus dem Zentrum nach rechts raus auf Adriano Grimaldi. Der blickt einmal hoch und flankt butterweich in die Mitte. Dort lauert wieder Bilbija, der ans rechte Lattenkreuz aus sieben Metern köpft. Krahl fliegt unterdessen am Ball komplett vorbei und trifft nur den Gegenspieler. Hempel hat dies wohl nicht wahrgenommen und es geht mit Abstoß weiter. Allerdings wird die Situation auch nicht mehr überprüft. Glück für die Hausherren.

70. Sven Michel und Koen Kostons haben viele Meter gemacht und verlassen den Platz. Sie werden durch Adriano Grimaldi und Ilyas Ansah ersetzt. Diese Wechsel sind positionsgetreu.

69. Ilyas Ansah Paderborn Einwechslung bei SC Paderborn 07: Ilyas Ansah

69. Koen Kostons Paderborn Auswechslung bei SC Paderborn 07: Koen Kostons

69. Adriano Grimaldi Paderborn Einwechslung bei SC Paderborn 07: Adriano Grimaldi

69. Sven Michel Paderborn Auswechslung bei SC Paderborn 07: Sven Michel

68. Der Druck der Gäste nimmt weiter zu. Felix Götze macht sich auf den Weg nach vorne und kommt nach einem Doppelpass zum Abschluss. Sein Schuss vom Elfmeterpunkt wird jedoch noch im letzten Augenblick geblockt. Daraufhin können die Lauterer die Situation klären.

66. Der Betzenberg merkt, dass der 1. FCK Unterstützung benötigt, und so hallt es "FCK" durch das Fritz-Walter-Stadion.

64. Frank Ronstadt K'lautern Einwechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Frank Ronstadt

64. Jean Zimmer K'lautern Auswechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Jean Zimmer

64. Leon Robinson K'lautern Einwechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Leon Robinson

64. Afeez Aremu K'lautern Auswechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Afeez Aremu

63. Der SC Paderborn übernimmt mit jeder Minute mehr die Spielkontrolle und schnürt die Hausherren am eigenen Sechzehner ein. Unterdessen sitzt Zimmer mit Schmerzen auf dem Rasen, und für ihn wird es nicht weitergehen.

60. Koen Kostons wird links die Linie heruntergeschickt. Der Paderborner erläuft den Ball und nimmt sofort den Kopf hoch. Sein scharfer und flacher Pass in die Mitte wird am ersten Pfosten von Klaas entgegengenommen. Sein Schuss aus elf Metern fliegt knapp rechts über das Lattenkreuz. Krahl kann dem Abschluss nur hinterhergucken.

59. Luca Herrmann kommt 20 Meter vor dem Kasten in zentraler Position an das Leder. Er legt sich die Kugel auf den etwas schwächeren linken Fuß und zieht mit dem Spann ab. Sein flacher und harter Schuss kann jedoch Julian Krahl ohne Probleme festhalten.

58. Marlon Ritter K'lautern Einwechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Marlon Ritter

58. Filip Kaloč K'lautern Auswechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Filip Kaloč

58. Beide Mannschaften versuchen, das Mittelfeld mit hohen Bällen zu überspielen, sodass die Offensivspieler sehr viel unterwegs sind. So muss Krahl seinen Sechzehner verlassen und klären, sonst wäre Michel alleine auf ihn zugelaufen.

55. Laurin Curda bekommt kurz vor der Mittellinie in Ballbesitz und hat viel freien Raum vor sich. Er läuft rund 30 Meter, ehe er sich für den Abschluss entscheidet. Sein flacher Schuss aus 20 Metern wird jedoch nach wenigen Metern geblockt.

52. Beide Teams sind noch sehr unsauber in den Offensivaktionen, sodass potenzielle Gelegenheiten nicht ausgespielt werden können. Im Gegensatz zur ersten Hälfte kommt Lautern jedoch viel häufiger bereits an und in den Sechzehner des SCP.

49. Nach einem langen Abschlag von Krahl kommt Ache kurz hinter der Mittellinie an den Ball und treibt das Leder einige Meter weiter nach vorne. Kurz vor dem Sechzehner legt er links auf Hanslik heraus, der aus 18 Metern mit links abzieht. Sein Schuss hoppelt über den grünen Rasen und rollt knapp drei Meter rechts am Pfosten vorbei.

48. Trotz des Fehlers, der zum 1:0 führte, wird Boevink auch weiterhin beim Spielaufbau mit einbezogen. Auch wenn er unter Druck gesetzt wird, behält er die Nerven und spielt einen flachen Pass zum Mitspieler, statt die Pille unkontrolliert wegzuschlagen.

46. Ohne Wechsel geht es in die zweite Halbzeit.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +1 Halbzeitfazit:

Mit einer sehr glücklichen 1:0-Führung geht der 1. FC Kaiserslautern gegen den SC Paderborn in die Halbzeitpause. Obwohl die Ostwestfalen spielbestimmend waren, konnte sich das Team von Łukasz Kwasniok nur sehr wenig Torchancen herausspielen. Auf der anderen Seite waren die Hausherren noch schwächer und hatten keine eigene Gelegenheit, abgesehen von dem Führungstreffer in der 30. Minute, der stark von einem Platzfehler begünstigt wurde. Ansonsten dürften beide Trainer mit den jeweiligen Defensivleistungen zufrieden sein. Die Offensivabteilungen hingegen lassen jedoch noch viel Raum für Verbesserungen. Es bleibt abzuwarten, welche Worte Anfang und Kwasniok in ihren Halbzeitansprachen finden werden.

45. +1 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Trotz einiger Unterbrechungen gibt es lediglich eine Minute Nachspielzeit. Paderborn versucht es noch einmal hoch und weit. Die Hausherren haben damit kein Problem und klären das Leder aus der eigenen Hälfte. Damit endet die erste Halbzeit.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45. Paderborn hat weiterhin Probleme, sich bis in den Sechzehner zu kombinieren, sodass es weiterhin hohe und weite Bälle regeln sollen.

43. Sirch wird 25 Meter vor dem Tor der Paderborner gefoult. Den fälligen Freistoß führt er selbst aus und schlenzt flach um die Mauer herum. Pelle Boevink hat keine Probleme und fasst sicher zu.

41. Der Druck der Ostwestfalen wird größer und die Lauterer können sich kaum noch aus der eigenen Hälfte befreien. Kostons wird von Götze bis an die Grundlinie geschickt, der das Leder in den Rücken der Abwehr legt. Dort ist es Klaas, der die Kugel aus zehn Metern und einer zentralen Position übers Tor setzt. Im Anschluss hebt der Schiedsrichterassistent die Fahne, sodass ein vermeintliches Tor sowieso nicht gezählt hätte.

38. Nahezu aus dem Nichts kommt Obermair zu einer Riesenchance. Über rechts wird der Ball in die Mitte gespielt, wo Sven Michel das Leder mehrere Meter nach vorne treibt. Daraufhin sieht er auf der linken Seite den mitgelaufenen Mitspieler. Obermair legt sich das Leder noch einmal vor, ehe er abzieht. Sein Schuss aus 13 Metern wird im allerletzten Moment noch von Sirch zum Eckball abgefälscht. Daraus entsteht jedoch keine Torgefahr.

37. Laurin Curda Paderborn Gelbe Karte für Laurin Curda (SC Paderborn 07)

Curda verliert knapp hinter der Mittellinie das Leder im Zweikampf gegen Hanslik und er zieht sofort das Foul. Auch hierfür zeigt Hempel eine Verwarnung.

36. Filip Kaloč K'lautern Gelbe Karte für Filip Kaloč (1. FC Kaiserslautern)

Nach einem einfachen Foulspiel verzögert Kaloč das Spiel, indem er sich vor den Ball stellt. Das sieht Hempel überhaupt nicht gerne und zeigt ihm energisch die Gelbe Karte.

34. Daisuke Yokota treibt die Kugel nach einem Fehlpass von Castaneda nach vorne. Er geht halbrechts bis an die Sechzehnerkante und zieht von dort in Richtung Mitte, wo er im letzten Augenblick vor dem Abschluss gestoppt wird.

32. Ein Platzfehler sorgt also für den Führungstreffer der Hausherren. Bisher haben die roten Teufel nur selten den Weg nach vorne gefunden.

30. Ragnar Ache K'lautern Tooor für 1. FC Kaiserslautern, 1:0 durch Ragnar Ache

Pelle Boevink verursacht das 1:0 selbst! Die Paderborner wollen über den Torhüter das Spiel aufbauen, der von Ache angelaufen wird. Als er das Leder zurückziehen möchte, fällt das Leder in ein kleines Loch, sodass ihm die Kugel verspringt. Ache sprintet dazwischen und nimmt Boevink die Pille ab. Aus zehn Metern kann er ganz entspannt und ohne Probleme einschieben. Eine sehr unglückliche Situation für den Torhüter der Ostwestfalen.

29. Paderborn ist weiterhin leicht spielbestimmend, ohne dabei größere Torchancen zu kreieren. Dennoch hat das Team von Kwasniok zu 63 Prozent den Ball in den eigenen Reihen.

26. Glück für Pelle Boevink! Daniel Hanslik leitet einen Pass weiter und schickt Ragnar Ache auf die Reise. Pelle Boevink verlässt seinen Strafraum und trifft weit außerhalb seiner Komfortzone den Angreifer am Bein. Glück für ihn, dass Hanslik vorher im Abseits stand, sodass die Szene abgepfiffen wurde. Ansonsten hätte sich der Torhüter des SCP für heute verabschiedet.

25. Afeez Aremu K'lautern Gelbe Karte für Afeez Aremu (1. FC Kaiserslautern)

Nun ist es dann doch passiert. Aremu zupft am Trikot seines Gegenspielers und unterbindet damit ein schnelles Umschaltspiel. Das führt zur ersten Gelben Karte der Partie.

24. Beide Teams leisten sich immer wieder leichte Ballverluste, die jedoch nicht ausgenutzt werden können.

21. Paderborn kommt wieder mit einem langen und hohen Ball in den Strafraum, wo eine unübersichtliche Situation entsteht. Sebastian Klaas dreht nach links ab und lässt sich fallen, als Elvedi das Leder klären möchte. Schiedsrichter Hempel zeigt direkt an, dass es kein Elfmeter ist. Ohne Überprüfung geht es auch weiter.

20. Bisher sind die Ostwestfalen etwas aktiver als die Hausherren, ohne dabei jedoch wirklich zwingend zu werden. Kaiserslautern macht die Räume um den eigenen Sechzehner sehr eng, sodass ein Durchkommen nur äußerst schwierig zu realisieren ist.

17. Nach einem langen Ball von der Mittellinie in den Strafraum legt Filip Bilbija die Kugel an die Strafraumkante ab, wo Klaas herangestürmt kommt. Der Mittelfeldspieler setzt zum Schlenzer aus halblinker Position an. Sein Abschluss geht jedoch mehrere Meter rechts am Kasten vorbei.

15. Kaiserslautern wird mutiger und spielt über die rechte Seite. Yokota zieht bis auf die Grundlinie und möchte eine Hereingabe in die Mitte bringen. Diese wird jedoch zur Ecke geblockt, die keine Gefahr einbringt.

12. Nach einer Ecke von Obermair von der linken Seite kommt am zweiten Pfosten Brackelmann zum Kopfball. Sein Abschlussversuch fliegt in Richtung des linken Pfostens, jedoch in einer Bogenlampe. Krahl ist wachsam und pflückt die Pille deutlich vor der Linie aus der Luft.

11. Es bleibt dabei, dass die Begegnung sehr ruppig ist. Afeez Aremu kommt einen Schritt zu spät und räumt seinen Gegenspieler ab. Schiedsrichter Hempel ist großzügig und zeigt dafür keine Karte.

9. Die Ostwestfalen kommen immer besser in die Partie und haben mehr Ballbesitz als die Gastgeber. Die Lauterer wollen nun über körperliche Härte ins Spiel finden und gehen hart in die Zweikämpfe. Dadurch gibt es immer wieder kurze Unterbrechungen.

6. Laurin Curda flankt aus dem rechten Halbfeld zwischen den Elfmeterpunkt und den Fünfmeterraum. Krahl verlässt die Linie und faustet das Leder weit weg. Dabei kracht der Keeper mit Sven Michel zusammen, der einige Momente liegenbleibt. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es für ihn jedoch weiter.

4. Auch der SCP bekommt sehr früh in der Partie einen Eckstoß zugesprochen. Raphael Obermair tritt die Ecke von der linken Seite mit Rechts und zieht die Standardsituation direkt aufs Tor. Krahl lässt sich jedoch nicht überraschen und fängt das Leder sicher ab. Der Schlussmann der roten Teufel macht das Spiel schnell und schickt Kaloč mit einem weiten Abwurf auf die Reise, der jedoch im Zweikampf zu hart agiert, und somit wird die Aktion zurückgepfiffen.

2. In der Anfangsphase bekommt Kaiserslautern einen Freistoß in der Nähe der linken Seitenauslinie zugesprochen. Den fälligen Freistoß tritt Luca Sirch. Aus rund 27 Metern schießt er rotzfrech einfach direkt aufs Tor. Pelle Boevink ist nicht ganz sauber und kann den Abschluss nur zur Ecke klären, die jedoch keine weitere Gefahr bringt.

1. Die Gäste stoßen an und agieren in dunkelblauen Trikots. Die Hausherren sind wie üblich in Rot unterwegs.

1. Spielbeginn

Dieses Vorhaben unterstrich auch Markus Anfang auf der Pressekonferenz. "Paderborn hat noch kein Spiel verloren. Sie sind grundsätzlich gut aufgestellt. Aber das sind wir auch. Es wird schwer, klar, aber wir haben zu Hause gute Leistungen gezeigt und sind mit den Fans im Rücken in der Lage, das Spiel für uns zu entscheiden", gab sich der Trainer der roten Teufel kämpferisch. Sein Gegenüber, Łukasz Kwasniok, ordnete die Partie schwierig ein: "Kaiserslautern ist insbesondere aufgrund der jüngsten Ergebnisse sehr gefährlich, sie werden aggressiv gegen den Ball arbeiten."

Die roten Teufel sind sehr stark in die Saison gestartet und holten aus den ersten drei Spielen sieben Zähler. Seither ist die Punktausbeute deutlich zurückgegangen und das Team von Markus Anfang hat in den letzten fünf Partien lediglich zwei Unentschieden sammeln können. Somit wartet man seit dem 24. August, als man 1:0 gegen Preußen Münster gewinnen konnte, auf einen Sieg in der Pfalz. Mit neun Punkten nehmen die Lauterer Platz zwölf ein und der Vorsprung auf den Relegationsplatz ist auf zwei Zähler in der Zwischenzeit geschmolzen. Gegen die bisher ungeschlagenen Paderborner (vier Siege und vier Unentschieden) wollen die Hausherren den Wendepunkt schaffen.

Nachdem Fortuna Düsseldorf am Nachmittag souverän mit 3:0 gegen Jahn Regensburg gewonnen hat und auch Hannover 96 die Partie gegen den FC Schalke 04 (1:0) für sich entscheiden konnte, liegt der Druck auf Seiten der Ostwestfalen. Sofern man weiterhin an Tabellenführer Düsseldorf dranbleiben möchte, zählt nur ein Sieg am Betzenberg. Ansonsten rutscht der SCP in die größere Menge von Vereinen ab, die im direkten Duell miteinander um die weiteren Aufstiegsplätze stehen. Aktuell liegen lediglich zwei Punkte zwischen dem Tabellenzweiten, 1. FC Magdeburg, und dem Siebten, Hertha BSC.

Im Vergleich zur 0:1-Niederlage gegen den SV Elversberg nimmt Markus Anfang vier Wechsel vor. Sowohl Jan Gyamerah als auch Boris Tomiak fehlen verletzungsbedingt. Außerdem finden sich Erik Wekesser und Marlon Ritter vorerst auf der Bank wieder. Demgegenüber stehen Afeez Aremu, Florian Kleinhansl, Luca Sirch und Jean Zimmer in der Startelf. Auch Łukasz Kwasniok muss seine Aufstellung nach dem 3:0-Erfolg gegen Jahn Regensburg auf einer Position abändern. Aaron Zehnter fällt bis auf Weiteres mit einer Fußverletzung aus. An seiner Stelle wird Luca Herrmann von Beginn an spielen.