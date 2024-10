62. Julian Pauli Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Julian Pauli

62. Jan Thielmann Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Jan Thielmann

62. Rasmus Carstensen Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Rasmus Carstensen

62. Nach einer guten Stunde bringt Florian Kohfeldt die ersten frischen Kräfte in die Partie. Für den potentiellen Matchwinner Hornby (zwei Tore, eine Vorarbeit) und Corredor kommen Lakenmacher und Marseiler.

61. Luca Marseiler Darmstadt Einwechslung bei SV Darmstadt 98: Luca Marseiler

61. Kilian Corredor Darmstadt Auswechslung bei SV Darmstadt 98: Kilian Corredor

61. Fynn Lakenmacher Darmstadt Einwechslung bei SV Darmstadt 98: Fynn Lakenmacher

61. Fraser Hornby Darmstadt Auswechslung bei SV Darmstadt 98: Fraser Hornby

60. Die Struber-Auswahl erhöht die Risiken, um das schnelle Anschlusstor zu erzwingen. Sie hat noch über eine halbe Stunde Zeit, um zumindest noch einen Zähler mit auf die Heimreise zu nehmen.

57. Lidberg ist für die Lilien ein herausragender Neuzugang; der Schwede kommt nun schon auf sieben Saisontore, von denen er sechs unter Lieberknecht-Nachfolger Florian Kohfeldt erzielt hat.

54. Isac Lidberg Darmstadt Tooor für SV Darmstadt 98, 3:1 durch Isac Lidberg

Darmstadt baut die Führung aus! Nach der harmlosen Kölner Ecke schalten die Lilien einmal mehr schnell um. Corredor verlagert von der halblinken Offensivspur an die halbrechte Sechzehnerkante zu Hornby, der für Kopf für Lidberg ablegt. Der versenkt den Ball aus zentralen 15 Metern mit dem rechten Spann sehenswert in der halbhohen linken Ecke.

53. Huseinbašić tankt sich über halblinks in den Sechzehner und holt aus spitzem Winkel zu einem Linksschuss aus. Riedel ist noch rechtzeitig vorgerückt und blockt auf Kosten einer Ecke, die die Hausherren im ersten Anlauf klären.

52. Lidberg mit der Direktabnahme! Corredor spielt von der linken Grundlinie flach auf die nahe Sechzehnerseite. Lidberg wird zwar von zwei FC-Akteuren eng bewacht, bringt aber trotzdem einen Schuss mit dem rechten Innenrist zustande. Der rauscht aus zwölf Metern wegen starker Rücklage recht klar über den linken Winkel hinweg.

49. Weder Florian Kohfeldt noch Gerhard Struber haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen.

46. Tim Lemperle Köln Gelbe Karte für Tim Lemperle (1. FC Köln)

Lemperle fährt im Zweikampf mit Nürnberger den linken Arm aus und erwischt den Gegenspieler am Hals. Er handelt sich dafür seine zweite Verwarnung in der laufenden Saison ein.

46. Willkommen zurück zum zweiten Durchgang im Merck-Stadion am Böllenfalltor! Der FC hat vielversprechend begonnen und ist auch nach dem Gegentor das spielerisch stärkere Team gewesen, doch gemessen an dieser Überlegenheit springen zu wenige Großchancen heraus. Zudem leistete sich die Abwehr nicht nur bei den Gegentoren Aussetzer. Kann der FC nach der Pause trotzdem zurückschlagen?

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +3 Halbzeitfazit:

Der SV Darmstadt 98 führt zur Pause der Zweitligafreitagspartie gegen den 1. FC Köln mit 2:1. Nach je einer gefährlichen Strafraumszene durch Downs (4.) bzw. Lidberg (8.) waren es die Lilien, die sich in der 11. Minute die Führung sicherten: Der mit einer Portion Zufall durch Förster bediente Hornby traf aus der Drehung in die linke Ecke. Der Gast hielt seine Ballbesitzvorteile in der Folge zwar aufrecht und verzeichnete viele Kontakte im letzten Drittel, verpasste zunächst aber weitere klare Abschlüsse. Vornehmlich auf Umschaltsituationen lauernde Hessen schrammten durch einen Seitfallzieher Försters, der den Außenpfosten berührte, nur knapp am Ausbau des Vorteils vorbei (32.). In einer wilden und defensivschwachen Schlussphase glichen dann erst die Rheinländer durch einen von Lemperle vollendeten Konter aus (38.); fast im direkten Gegenzug nutzte Darmstadt ebenfalls eine Umschaltsituation, um durch Hornby den Spielstand wieder auf die Heimseite zu ziehen (40.). Förster hätte in der Nachspielzeit sogar noch auf 3:1 stellen können (45.+2). Bis gleich!

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Förster beinahe mit dem 3:1! Ein Flugball aus der heimischen Hälfte lässt den Ex-Bochumer auf halblinks frei vor dem Kölner Kasten auftauchen. Förster schießt aus vollem Lauf und 15 Metern auf die halbhohe rechte Ecke. Urbig streckt sich und pariert zur Seite.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Durchgang eins am Böllenfalltor soll um 120 Sekunden verlängert werden.

43. Maina zieht von halblinks nach innen und visiert aus 19 Metern mit dem rechten Fuß die obere rechte Ecke an. Der Ball rutscht ihm leicht über den Schlappen und segelt ins Toraus, sodass Heimtorhüter Schuhen nicht eingreifen muss.

41. Isac Lidberg Darmstadt Gelbe Karte für Isac Lidberg (SV Darmstadt 98)

Für ein vergleichsweise harmloses Vergehen im Mittelfeld handelt sich der Schwede die erste Gelbe Karte des Abends ein.

40. Fraser Hornby Darmstadt Tooor für SV Darmstadt 98, 2:1 durch Fraser Hornby

Darmstadt schlägt direkt zurück - Hornby schnürt den Doppelpack! Lidberg setzt sich nach einem steilen Anspiel von der rechten Abwehrspiel auf dem offensiven Flügel gegen zwei Kölner durch und dringt in den Sechzehner ein. Er legt im richtigen Moment uneigennützig quer für Hornby, der aus fünf Metern den rechten Fuß hinhalten muss.

38. Tim Lemperle Köln Tooor für 1. FC Köln, 1:1 durch Tim Lemperle

Lemperle lässt den Gästeblock jubeln! Gegen vogelwild vorgerückte Lilien schickt Waldschmidt Maina in den halblinken Korridor. Der spielt flach in Richtung Elfmeterpunkt. Dort muss Lemperle gegen Schuhen nur noch in die linke Ecke einschieben.

35. Waldschmidt aus der zweiten Reihe! Kölns Mann mit der neun auf dem Rücken taucht mittig direkt vor der letzten gegnerischen Linie auf und donnert den Ball mit dem zweiten Kontakt per rechtem Spann in Richtung linker Ecke. Der Versuch rauscht knapp an der Stange vorbei.

32. Förster fehlen Zentimeter! Nach einer durch den Gast halbherzig geklärten Flanke López legt Klefisch per Kopf für den Ex-Bochumer ab, der aus mittigen 14 Metern einen Volleyschuss mit dem linken Schuss auspackt. Für den geschlagenen Gästekeeper Urbig rettet die Außenseite des linken Pfostens.

29. Paçaradas Freistoßflanke aus dem rechten Mittelfeld landet bei Hübers, der den Ball aus mittigen sechs Metern mit dem rechten Innenrist in Richtung linker Ecke verlängert, diese letztlich aber knapp verfehlt. Der aufgerückte Verteidiger hat ohnehin klar im Abseits gestanden.

26. Das Struber-Team taucht zwar immer wieder zwischen den gegnerischen Linien auf, doch hinsichtlich der letzten Pässe vor Abschlüssen hakt es. Vorne ist es in dieser ersten halben Stunde zu stark auf Einzelaktionen vom agilen Downs angewiesen.

23. Paçarada führt die Premierenecke der Geißböcke von der rechten Fahne aus. Diese ist allerdings viel zu niedrig angesetzt; am nahen Fünfereck köpft Vukotić den Ball aus der Gefahrenzone.

20. Darmstadt bleibt zurückhaltend, rückt in Ballbesitz eher schleppend nach. Ausnahmsweise bringt der FC dennoch einen Umschaltmoment auf den Rasen. Downs kommt auf halblinks sogar an Riedel vorbei, doch sein Querpass in Richtung Strafraummitte findet keinen Abnehmer.

17. Downs ist am Elfmeterpunkt Adressat eines langen Schlages Carstensens aus dem rechten Mittelfeld. Mit dem Rücken zum Tor stehend kann das Eigengewächs den Ball zwar annehmen, wird aber daraufhin sauber durch Vukotić gestoppt.

14. In der Live-Tabelle verlassen die Hessen durch den Treffer den drittletzten Tabellenplatz und rücken auf Rang 13 vor. Aktuell liegen sie zwei Punkte vor der Abstiegszone.

11. Fraser Hornby Darmstadt Tooor für SV Darmstadt 98, 1:0 durch Fraser Hornby

Hornby bringt die Lilien in Führung! Nach einem Fehlpass Huseinbašićs im Kölner Aufbau wird ein abgefälschter Distanzschussversuch Försters aus halbrechten 20 Metern zum perfekten Pass für den unbewachten Hornby. Der zieht aus der Drehung ab und versenkt den Ball aus mittigen zwölf Metern mit dem rechten Fuß in der flachen linken Ecke.

10. Die Geißböcke verzeichnen Ballbesitzvorteile, kommen in dieser Anfangsphase passsicherer daher als das Heimteam. Darmstadt findet Wege in das letzte Felddrittel bislang fast nur, wenn Köln ungeordnet ist.

8. Lidberg verzieht aus guter Position! Infolge eines Steilpasses Corredor tunnelt der Schwede auf der linken Strafraumseite Martel und visiert aus 14 Metern mit dem linken Spann die lange Ecke an. Der wuchtige Versuch rauscht gut einen halben Meter am Ziel vorbei.

6. Nach einem geblockten Schuss Carstensens vom rechten Strafraumeck schalten die Lilien erstmals schnell um. Hornby will mit einer Flanke vom rechten Flügel Lidberg bedienen, doch der Ball rutscht ihm vom Fuß und senkt sich hinter dem Gästekasten.

4. Die erste gefährliche Szene gehört dem FC! Der in die rechte Tiefe geschickte Lemperle erreicht den Ball kurz vor der Grundlinie und legt flach zurück für Downs. Der kommt an der halbrechten Fünferkante zwar vor Riedel an den Ball, bleibt mit seiner Direktabnahme aber an diesem hängen.

1. Darmstadt gegen Köln – Durchgang eins am Böllenfalltor ist eröffnet!

1. Spielbeginn

Soeben haben die 22 Hauptdarsteller den Rasen betreten.

Bei den Rheinländern, die am 30. Spieltag der Vorsaison mit der 0:2-Heimpleite gegen die Lilien den wohl entscheidenden Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt erlitten und die den Rückstand auf die Aufstiegszone mit einem Sieg auf einen Punkt verkürzen würden, stellt Coach Gerhard Struber nach dem 2:0-Heimerfolg gegen den SSV Ulm 1846 ebenfalls einmal um. Carstensen bekommt den Vorzug vor Finkgräfe (Bank).

Auf Seiten der Südhessen, deren Defensive mit 19 Gegentoren die geteilt schwächste des nationalen Fußball-Unterhauses ist und die seit über einem Jahr auf einen Dreier vor eigenem Publikum warten, hat Trainer Florian Kohfeldt im Vergleich zum 3:3-Auswärtsremis beim Karlsruher SC eine personelle Änderung vorgenommen. Nürnberger verdrängt Bueno auf die Bank.

Der 1. FC Köln kämpft zur Mitte der Hinrunde darum, in Sichtweite zu den Aufstiegsplätzen zu gelangen. Hatten sich die Geißböcke aus der vorherigen Länderspielpause mit einer unglücklichen 1:2-Heimniederlage gegen den 1. FC Magdeburg zurückgemeldet, verspielten sie bei den Punkteteilungen bei Fortuna Düsseldorf (2:2) und gegen den Karlsruher SC (4:4) auf bittere Art und Weise Führungen. Immerhin schlug der FC Anfang Oktober Aufsteiger SSV Ulm 1846 bei knapp 70-minütiger Überzahl dank der Treffer Hübers’ (8.) und Waldschmidts (47.) mit 2:0.

Der SV Darmstadt 98 hat sich unter Lieberknecht-Nachfolger Florian Kohfeldt zwar stabilisiert, muss den Blick in der Tabelle aber weiterhin nach unten richten. Nachdem die Lilien infolge des spektakulären 5:3-Premierenerfolges beim FC Schalke 04 das Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg mit 1:2 verloren hatten, zeigten sie im jüngsten Auswärtsmatch beim Karlsruher SC eine widerstandsfähigen und nach der Pause spielstarke Leistung, die ihnen ein 3:3-Unentschieden einbrachte.