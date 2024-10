45. +2 Halbzeitfazit:

Paderborn liegt zur Pause gegen Regensburg mit 1:0 vorne, was absolut in Ordnung geht. Der Jahn stand von Anfang an extrem tief, hatte allerdings große Mühe, wirklich alle Räume zu schließen und Anspielstationen zuzustellen. Der sehr geduldig agierende SCP fand immer wieder die entscheidenden Lücken und den ungedeckten Spieler, sodass es ausreichend Chancen auch für zwei oder drei Treffer gegeben hätte. Nach dem Distanzhammer von Klaas, der zum 1:0 führte (14.), verhinderte aber Gebhardt mit einer bärenstarken Parade das zweite Gegentor (32.). Zwar zeigten sich die Oberpfälzer auch mal offensiv, erarbeiteten sich aber keine wirklich zwingende Chance gegen abgeklärte Ostwestfalen, die insgesamt wirklich alles im Griff hatten.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45. Nach tiefem Ballgewinn schickt Bilbija, der im eigenen Drittel aushilft, den schnellen Zehnter über links auf die Weise. Wurm ist aber zur Stelle und klärt zur Ecke, die Bilbija am ersten Pfosten dann denkbar knapp am langen Eck vorbei aufs Tornetz köpft. Knapp.

42. Dieses Mal schaltet sich übrigens auch der VAR ein. Die Überprüfung im Hintergrund bestätigt aber die Momententscheidung des Schiedsrichters.

42. Auch auf der anderen Seite gibt es jetzt einen Aufreger. Bilbija saugt einen hohen Ball in die Tiefe im Sechzehner mit einer irren Ballannahme runter, wird dann aber von Wurm von den Beinen geholt. Auch hier entscheidet der Schiedsrichter sofort auf Weiterspielen.

39. Nach dem nächsten hohen Ballgewinn ist Noah Ganaus völlig allein auf weiter Flur und geht kurzerhand gegen gleich drei Gegenspieler ins Dribbling. Er macht es nicht schlecht, geht dann aber im Strafraum viel zu bereitwillig zu Boden, als es einen ganz leichten Kontakt mit Götze und Brackelmann gibt. Der Schiedsrichter winkt direkt ab.

38. Christian Kühlwetter erobert im Zentrum den Ball, arbeitet sich dann weiter nach vorne und fasst sich dann einfach mal ein Herz: Aus 21 Metern zieht er scharf mit rechts ab. Der Schuss ist nicht schlecht, rauscht letztlich aber dann doch einen Meter über die Querlatte hinweg. Pelle Boevink wäre aber wohl auch zur Stelle gewesen.

36. Obermair, der für den Jahn kaum zu verteidigen ist, lässt im Dribbling schon wieder zwei Gegenspieler stehen. Sofort ist die Lücke für den Steckpass da, aber der Ball kommt nicht übermäßig präzise. Wurm und Bulić klären mit vereinten Kräften.

33. Die Blau-Schwarzen setzen vehement nach und schießen im Zweifelsfall auch aus der zweiten Reihe oder komplizierten Winkeln. Jetzt ist es Michel, der aus neun Metern halblinker Position mit links volles Risiko geht, den Ball aus spitzem Winkel jedoch auf die Tribüne jagt.

32. Großchance Paderborn! Bei einer Flanke vom rechten Flügel hat niemand den einlaufenden Zehnter auf dem Schirm, der die Kugel aus elf Metern direkt abnimmt und flach aufs Tor zieht. Der Schuss kommt richtig gut, aber mit einem extrem starken Reflex verhindert Gebhardt per Fußabwehr das 0:2 aus Regensburger Sicht.

30. Über Obermair kombinieren sich die Ostwestfalen erneut durchs Zentrum hindurch, das der Jahn inzwischen nicht mehr so vehement zustellt wie in der Anfangsphase. Letztlich ist Gebhardt dann aber zur Stelle, als Kostons den Ball hoch ins Zentrum flankt. Der SSV-Rückhalt pflückt das Leder sicher aus der Luft.

27. Bei einem Regensburger Freistoß aus dem linken Halbfeld gehen beide Teams nicht so richtig zwingend hin, woraufhin Viet in Richtung langes Eck verlängert. Der Ball verfehlt das Paderborner Tor allerdings um eine Haaresbreite.

26. Der SCP hat jetzt wieder mehr Platz. Jetzt kann Raphael Obermair aus 18 Metern abziehen. Der Schuss kommt zwar sehr zentral, setzt aber nicht ungefährlich auf. Felix Gebhardt ist dennoch zur Stelle und begräbt das Leder sicher unter sich.

25. Brackelmann schickt Klaas von der Mittellinie aus mit einem bärenstarken Pass in den Lauf auf die Reise, der dann aber an der Grundlinie sieht, dass der Strafraum nicht besetzt wird. Somit muss er es alleine machen, lässt Wurm im Dribbling stehen und zieht dann aufs kurze Eck ab. Der Ball wird jedoch von Breunig zur Ecke geblockt, die dann völlig verpufft.

23. Leopold Wurm Regensburg Gelbe Karte für Leopold Wurm (Jahn Regensburg)

Wurm lässt bei seiner Grätsche das Timing vermissen und erwischt nur Gegenspieler Zehnter, den er rustikal abräumt. Das bringt ihm die erste Gelbe Karte der Partie ein.

21. Immerhin mal ein Lebenszeichen der Jahnelf: Bei einem Eckstoß kommt Viet am ersten Pfosten an den Ball, den er artistisch aus kompliziertem Winkel aufs kurze Eck verlängern will. Der Ball klatscht jedoch nur ans Außennetz.

19. Die Blau-Schwarzen spielen es jetzt sehr geduldig, haben den klaren Ballbesitzvorteil auf ihrer Seite und warten darauf, dass sich in der Defensive der Rothosen eine Lücke auftut. Der Jahn lässt sich aber nicht so recht aus der Deckung locken.

16. Die Ostwestfalen setzen jetzt direkt nach. Aaron Zehnter ist über links durch, aber ehe er zur Flanke kommt, klärt Kai Pröger mit einer starken Grätsche noch zur Ecke, die dann nichts weiter einbringt.

14. Sebastian Klaas Paderborn Tooor für SC Paderborn 07, 1:0 durch Sebastian Klaas

Paderborn geht mit 1:0 in Führung. Ausgangslage ist ein Eckball, den die Jahnelf einfach nicht nachhaltig geklärt bekommt. Obermair tankt sich im Dribbling erneut über links nach vorne und hat dann das Auge für den im Rückraum völlig freien Klaas. Der flache Rückpass kommt an und mit gleichermaßen roher Gewalt wie auch passgenauer Präzision jagt der Paderborner Spieler die Kugel unten links ins Eck. Gebhardt kann nicht mehr entscheidend eingreifen.

13. Gebhardt faustet beim Herauslaufen eine Flanke direkt in die Füße von Klaas, der volles Risiko gehen und den Ball volley nehmen könnte, um ihn im leeren Tor zu versenken. Er entscheidet sich aber für eine Ballannahme, woraufhin sein harter Rechtsschuss aus 16 Metern von Viet geblockt wird.

11. Filip Bilbija steuert bei einer Flanke vom rechten Strafraumeck aus den ersten Pfosten an und kommt aus sechs Metern zum Kopfball, den er aus kompliziertem Winkel aber deutlich rechts vorbei setzt. Abstoß Regensburg.

10. Nach Kother-Ballgewinn im Zentrum startet Ganaus auf dem rechten Flügel durch, tankt sich bis zur Grundlinie vor, flankt dann aber zu zentral vors Tor der Ostwestfalen. Boevink fängt den halbhohen Ball mühelos.

8. Jetzt laufen die Oberpfälzer mal etwas höher an und kombinieren sich durchs Zentrum sogar nach vorne, aber der Kühlwetter-Abschluss aus 20 Metern wird von Curda erfolgreich geblockt.

6. Nachdem ein Schuss von Castaneda aus der zweiten Reihe geblockt wird, kann Regensburg mal ins Umschaltspiel gehen. Ganaus hat aber Probleme damit, die Kugel mitzunehmen und wird wiederum von Curda gestellt, ehe es brenzlig wird.

4. Der Jahn macht genau dort weiter, wo er zu Hause gegen Kaiserslautern aufgehört hat: mit dem Verteidigen. Die Rothosen stehen brutal tief und machen die Räume zu.

1. Anpfiff in Ostwestfalen. Die Hausherren treten heute im ungewohnten Grün an, was auf eine Kampagne des Hauptsponsors zurückgeht, weshalb die Ultras heute übrigens auch einen Stimmungsboykott durchziehen wollen. Die Gäste aus der Oberpfalz tragen weiße Trikots über roten Hosen. Los geht's.

1. Spielbeginn

Ebenfalls nicht uninteressant: Der SCP zeigt zu Hause üblicherweise wenig Gnade mit Aufsteigern. Nur eines der letzten 25 Zweitliga-Heimspiele gegen einen Aufsteiger aus der 3. Liga haben die Blau-Schwarzen verloren – im August 2015 gab es ein 1:2 gegen Arminia Bielefeld. Seitdem blieben die Ostwestfalen in 14 solcher Partien ungeschlagen (sieben Siege, sieben Remis) – länger als jedes andere Team in der 2. Bundesliga.

Für den SC Paderborn spricht heute Abend allen voran die Bilanz gegen Jahn Regensburg. Zwar stehen im direkten Vergleich jeweils sechs Siege beider Teams aus 14 Begegnungen zu Protokoll (zwei Remis). Vor heimischer Kulisse haben die Blau-Schwarzen jedoch keines der letzten fünf Zweitliga-Heimspiele gegen die Jahnelf mehr verloren (drei Siege, zwei Remis).

Dass der SSV Jahn Regensburg im Tabellenkeller feststeckt, ist allen voran der fehlenden offensiven Durchschlagskraft anzulasten. Die Rothosen schossen erst ein einziges Tor und stellen damit die schwächste Offensive der 2. Bundesliga. Seitdem die 2. Bundesliga eingleisig ausgetragen wird, gab es überdies nur drei andere Teams, die an den ersten sieben Spieltagen ebenfalls nur maximal ein Tor auf dem Konto hatten: Alemannia Aachen (2011/12), Paderborn (2007/08) und Mainz 05 (1995/96). Von diesen drei Mannschaften hielt am Saisonende übrigens nur der aktuelle Bundesligist aus Rheinland-Pfalz am Ende die Klasse.

Der SC Paderborn blieb erstmals in der Vereinsgeschichte an den ersten sieben Spieltagen einer Zweitliga-Saison gänzlich ungeschlagen (drei Siege, vier Remis). Saisonübergreifend haben die formstarken Ostwestfalen sogar nur eine der letzten 13 Zweitliga-Partien verloren. Nur Fortuna Düsseldorf ist aktuell noch länger im Ligabetrieb ungeschlagen (21 Spiele) als der SCP (neun Partien).

Der SSV Jahn Regensburg punktete zuletzt beim torlosen Remis gegen den 1. FC Kaiserslautern immerhin mal wieder. Joe Enochs sah hierbei vor allem eine leidenschaftliche Defensivarbeit seines Teams, weshalb er von Wechseln Abstand nimmt und die gleiche Startelf erneut ins Rennen schickt.

Schauen wir uns direkt die Aufstellungen der beiden Teams an. Bei Paderborn gibt es nach dem jüngsten 2:2-Remis beim Hamburger SV einen Wechsel: Łukasz Kwasniok beordert Sebastian Klaas für Ilyas Ansah (Bank) in die Startformation.

Die Ostwestfalen sind mit 13 von 21 möglichen Punkten ordentlich gestartet und könnten heute Abend rein theoretisch zumindest über Nacht bis auf Platz zwei klettern. Die Gäste aus der Oberpfalz holten hingegen erst vier Zähler und haben aktuell die Rote Laterne inne. Während der SCP seine drittbeste Zweitliga-Saison in der Vereinsgeschichte durchlebt, ist es für die Jahnelf die bis dato schwächste Ausbeute zu diesem Zeitpunkt in der eingleisigen 2. Bundesliga.