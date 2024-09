57. Hinter dem zweiten Pfosten steigt Massimo bei einer Freistoßflanke aus dem linken Halbfeld nach oben, von rechts neben dem Gehäuse nickt er den Ball allerdings klar und direkt ins Toraus.

56. Massimos Flanke blockt Gavory vermeintlich mit der Hand. Das Publikum und die Fürther fordern Freistoß, stattdessen können die Düsseldorfer sich an der Grundlinie den eigenen Abstoß erarbeiten.

53. Mit dem nächsten Dribbling holt Massimo immerhin einen Eckstoß heraus. Hoffmann klärt die Eckballflanke von Green mit dem Kopf.

52. Greens Flanke wird von den Fortunen per Kopf geklärt. Fürth bleibt in Ballbesitz. Massimo zieht entlang der Strafraumkante von rechts nach innen, doch Zimmermann spitzelt ihm mit einer guten Grätsche den Ball vom Fuß. Massimo trifft den Düsseldorfer im Anschluss, Offensivfoul.

51. Den Düsseldorfern bieten sich in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit durchaus einige Räume, doch im letzten Drittel sind sie aktuell nicht zwingend genug. Nun ist es Gavory, der einen Querpass im Strafraum zu den Gegenspielern schiebt.

50. Jóhannesson wird links im Strafraum an die Grundlinie geschickt, doch sein ins Zentrum gebrachter Ball wird problemlos vom Gastgeber geklärt. Auch Niemiec' Flanke kann nicht erfolgreich verwertet werden.

48. Fürths Torhüter Noll rückt bei einem hohen Steilpass der Düsseldorfer abermals gut heraus und klärt den Ball an der linken Strafraumkante ins Seitenaus.

47. Auf der linken Seite bietet sich etwas Platz für Gavory, der die Flanke schnell hinter die gegnerische Kette zu Kownacki schlagen möchte. Doch die Fürther sind schnell genug auf Position.

46. Weiter geht's im Sportpark Ronhof, das Personal ist auf beiden Seiten gleich geblieben.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +3 Halbzeitfazit:

Eine lange Zeit ereignisarme erste Halbzeit hatte in den letzten Minuten doch noch einiges zu bieten, zwischen der SpVgg Greuther Fürth und Fortuna Düsseldorf steht es nach 45 Minuten 1:1. Die Kleeblättler haben recht ordentlich und mit hohem Anlaufen begonnen und sich in den ersten Minuten ein paar Schüsse erarbeitet. Doch nach etwa zehn Minuten flachte das Spiel ab und hatte lange Zeit kaum etwas zu bieten, Kownackis Schuss knapp am Tor vorbei (16.) war noch das größte Highlight. Doch kurz vor dem Pausenpfiff wurde es nochmal heißer in den Strafräumen. Futkeu und Hrgota (37., 40.) ließen den Fürther Führungstreffer liegen, Haag bestrafte das mit seinem Kopfball in die Maschen und brachte den Spitzenreiter in Führung (43.). Doch Srbeny staubte nach Oberdorfs misslungenem Klärungsversuch nur zwei Minuten später zum 1:1-Ausgleich ab (45.). In der Nachspielzeit hätte Düsseldorf mit Kownackis Kopfball beinahe wieder die Führung erzielt.

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +3 Kownacki beinahe mit dem Kopf! Die Freistoßflanke ist aus Fürther Sicht dann sogar noch richtig bedrohlich. Kownacki läuft mittig ein und verlängert den Ball in hohem Bogen Richtung langes Eck. SpVgg-Keeper Noll wäre sicher geschlagen, doch die Kugel senkt sich neben dem rechten Pfosten herunter.

45. +2 Alexander Zorniger Fürth Gelbe Karte für Alexander Zorniger (SpVgg Greuther Fürth)

Nach einem Foul der Fürther regt sich deren Coach Zorniger mächtig über den Schiedsrichter auf und bekommt Gelb. Auch Sportdirektor Rachid Azzouzi wird verwarnt und kann sich nicht beruhigen, so wird Azzouzi gar mit Gelb-Rot des Platzes verwiesen.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45. Dennis Srbeny Fürth Tooor für SpVgg Greuther Fürth, 1:1 durch Dennis Srbeny

Die Antwort folgt sogleich! Auch die Spielvereinigung erarbeitet sich das Tor über die linke Seite. Massimo flankt halbhoch vor den Kasten, dort läuft Oberdorf auf das eigene Tor zu. Mit dem Blick zum Tor klärt er die Flanke nicht richtig und löffelt den Ball zum linken Pfosten. Dort ist Srbeny einschussbereit und erzielt den Ausgleich.

43. Giovanni Haag Düsseldorf Tooor für Fortuna Düsseldorf, 0:1 durch Giovanni Haag

Kurz vor dem Pausenpfiff geht aber die Fortuna in Führung! Auf dem linken Flügel ist Rossmanns Flankenlauf noch nicht erfolgreich, doch Düsseldorf bleibt in Ballbesitz und kann links im Strafraum schließlich Gavory freispielen. Der hat enorm viel Raum und insbesondere Zeit, wird nicht wirklich angegangen. Er chippt den Ball hoch auf den zweiten Pfosten, dort nickt Haag die Kugel aus der Rückwärtsbewegung in hohem Bogen ins rechte Eck.

41. Es ist keinesfalls so, dass Fürth nochmal eine richtige Drangphase hat. Dennoch datieren die besten beiden Chancen aus den vergangenen Minuten.

40. Hrgotas Distanzschuss springt nur knapp am Tor vorbei. Kurz zuvor war bei einer Flanke der Ball an Zimmermanns Oberkörper gesprungen, einige Fürther haben verhalten einen Handelfmeter gefordert. Den gibt es zu Recht nicht, über Umwege gelangt der Ball zu Hrgota, der aus halbrechten 18 Metern abschließt. Ein Platzfehler lässt den Ball kurz vor dem Gehäuse noch gefährlich aufspringen, doch schließlich fliegt das Leder am rechten Pfosten vorbei.

37. Futkeu hat die beste Chance der bisherigen Partie! Massimo flankt aus dem linken Halbfeld, zentral vor dem Tor taucht Futkeu recht frei auf. Aus sehr guter Position köpft Futkeu den Ball aber knapp links am Kasten vorbei, da wäre mehr drin gewesen!

37. Bei einem weiten Schlag hinter die Fürther Kette ist Noll wach, stürmt aus dem Strafraum heraus und klärt den Ball vor den anstürmenden Gegenspielern.

35. Eine schwache Freistoßflanke von Jóhannesson segelt in Niemiec' Richtung, der allerdings im Abseits steht.

33. Hrgotas Flanke wird von den Gästen nach hinten verlängert. Massimo schnappt sich den Ball links des Strafraums, läuft etwas zurück und nach innen und verzieht den Schuss aus der zweiten Reihe ganz deutlich.

32. Die Flingeraner verschieben von rechts nach links, ehe Gavory aus dem Halbfeld zu lasch flankt. Jung verteidigt den Ball noch nicht konsequent genug, doch Rossmanns Kopfball aus großer Distanz und ohne Druck verspricht nicht viel.

30. Srbenys Flanke landet bei einem Düsseldorfer, doch gegen Rossmann setzt er Sekunden später gut nach und erobert die Kugel zurück. Hrgota probiert es mit der nächsten Flanke aus dem rechten Halbfeld, Haag ist für die Fortuna mit dem Kopf dazwischen.

29. Nach kurzer Behandlungspause an der Seitenlinie geht der Daumen hoch und Itter kann ins wieder laufende Spielgeschehen zurückkehren.

28. Itter muss am rechten Knie behandelt werden, daher ist das Spiel aktuell pausiert.

26. Auf der linken Außenbahn spielt Rossmann sich durch einen Doppelpass mit Gavory an die Grundlinie vor und flankt hinter den zweiten Pfosten. Dort probiert es Niemiec mit einem Kunstschuss, den Seitfallzieher trifft der Derby-Torschütze allerdings nicht richtig - klar drüber.

23. Auf der anderen Seite zieht Hrgota von rechts nach innen und probiert es mit einem Linksschuss aus knapp zwanzig Metern. Flacht zischt der Ball einen guten Meter am rechten Pfosten vorbei.

22. Schiedsrichter Jöllenbeck lässt Rossmann einen recht hart geführten Zweikampf durch - zum Unmut der Fürther Fans. Niemiec kann sich beim Konter im Laufduell jedoch nicht entscheidend durchsetzen.

19. Nach einer abgewehrten Flanke von der rechten Seite liegt Srbeny der Ball auf dem Fuß. Sein Distanzversuch wird von der Fortuna geblockt.

18. Die meiste Zeit ist es ein recht ruhiges Spielgeschehen, beide Teams treten wie erwartet nicht mit offenem Visier, sondern mit kontrollierter Defensivarbeit an.

16. Da fehlt nicht viel: Niemiec hat auf der rechten Seite viel Platz, spielt vor dem Strafraum nach innen zu Jóhannesson, der Isländer leitet noch eine Station weiter. Kownacki legt sich den Ball mit einem Kontakt nach innen auf den rechte Fuß und schließt aus 17 Metern ab, der Schuss kommt Zentimeter neben dem rechten Pfosten auf.

15. Seit einigen Minuten haben die Gäste aus dem Rheinland nun deutlich mehr Kontrolle über das Spielgeschehen und lassen den Ball aktuell in den eigenen Reihen laufen.

13. Jóhannesson schlägt einen Ball aus dem Mittelfeld auf den rechten Flügel, dort kommt der hohe Pass bei Niemiec an. Dessen Hereingabe wird im Zentrum von Jung geklärt, da waren die Fortuna-Spieler recht weit entfernt von der Flanke.

11. Kurz darauf die gleiche Koproduktion - nur andersherum. Kownacki profitiert von einem leichtfertigen Fürther Fehlpass, nimmt den Ball auf und schiebt rechts in den Lauf von Niemiec. Der schließt von halbrechts etwas zu hektisch ab und jagt den Ball klar über das Tor.

10. Niemiec bringt den Ball von der rechten Seite flach vor das Tor. Kownacki trifft die Kugel aus vollem Lauf nicht richtig.

7. Hrgota steckt zu Futkeu in den Strafraum durch, der stellt seinen Körper nicht gut genug herein. Düsseldorf kann kontern. Doch Jóhannesson erwischt den Ball nur knapp zu spät, ansonsten hätte er zum rechts ganz freien Niemiec durchstecken können.

4. Mit einer guten Eckball-Variante sorgen die Kleeblättler für den dritten Torschuss innerhalb einer Minute. Greens flache Ecke wird vom ersten Pfosten aus mit einem Kontakt nach hinten abgelegt, dort trifft erneut Bansé den Ball bei der Direktabnahme nicht ganz richtig.

4. Nun die erste Gelegenheit der Partie, es ist eine Doppelchance für die Hausherren. In Srbenys Schuss von der Strafraumkante wirft sich Hoffmann noch herein, Bansés Nachschuss aus etwas größerer Distanz wird abgefälscht.

3. Recht ruhig beginnt die Partie am Sportpark Ronhof. Beide Teams wechseln sich mit Ballbesitzphasen ab, gefährlich in Richtung Strafraum ging es auf beiden Seiten noch nicht.

1. Los geht's! Beide Teams sind im Heimtrikot unterwegs, Fürth daher in Grün-Weiß und Düsseldorf in Rot.

1. Spielbeginn

Der Unparteiische Dr. Matthias Jöllenbeck hat die Mannschaften soeben auf das Spielfeld geführt und begrüßt nun die Kapitäne Hrgota und Hoffmann bei sich. Im Kölner Keller schaut ihm Sascha Stegemann auf die Finger.

Auch Fürths Coach Alexander Zorniger verändert seine Startelf im Vergleich zur 0:2-Niederlage in Braunschweig auf drei Positionen. In der Dreierkette verteidigt Meyerhöfer statt Gießelmann, Itter wird wohl als linker Schienenspieler für Münz auflaufen. Im Sturm beginnt Srbeny für Mustapha.

Nachdem Fortunas Trainer Daniel Thioune in den drei vorigen Ligaspielen jeweils die gleiche Startelf ins Rennen geschickt hatte, nimmt er heute gleich drei Änderungen an der Startformation vor. Friðriksson beginnt hinten rechts anstelle von Iyoha, Haag läuft für Schmidt auf. Und nach dem Last-Minute-Treffer im Derby wird auch Niemiec mit einem Startelfplatz belohnt, er verweist Klaus auf die Bank.

Die Defensivreihen beider Teams wussten bislang zu überzeugen. Düsseldorf stellt mit erst drei Gegentoren – davon allein zwei im Derby gegen Köln – die beste Abwehr der Liga, hinter Hannover (vier) folgen dann der heutige Gegner Fürth sowie Magdeburg und der HSV mit sechs Gegentreffern.

Dieser Serie gegenüber steht die bisher einwandfreie Auswärtsbilanz der Düsseldorfer in dieser Saison. Drei Spiele, neun Punkte, 6:1 Tore – die bisherigen Auswärtsreisen waren volle Erfolge für die Fortuna.

Düsseldorf möchte heute eine Serie brechen. In bereits 26 Zweitligaduellen mit den Fürthern hat kurioserweise noch die das jeweilige Auswärtsteam siegen können. Letztes Jahr gewannen beide Teams zu Hause mit 1:0, Fürth gewann die letzten acht Heimspiele gegen Düsseldorf gar allesamt. Allein in der einzigen gemeinsamen Bundesligasaison 2012/13 gelang im fränkisch-rheinländischen Duell mal einem Auswärtsteam ein Sieg, Düsseldorf gewann in jener Saison beide Partien.

Greuther Fürth musste vergangenes Wochenende hingegen die erste Niederlage der noch jungen Spielzeit hinnehmen. Bei den zuvor schwachen Braunschweigern verlor das Kleeblatt mit 0:2. Die vorigen fünf Spiele bestritt Fürth ungeschlagenen, die Franken schlugen die beiden Aufsteiger Preußen Münster (3:1 zu Hause) und Jahn Regensburg (4:0 auswärts) und teilten sich mit Kaiserslautern, Paderborn und Elversberg die Punkte.

Nach zuvor drei Siegen in Folge lag die Fortuna im Rheinischen Derby gegen den 1. FC Köln bis kurz vor Schluss mit 1:2 hinten, doch Niemiecs verunglückte Bananenflanke ins Tor sorgte für den späten Ausgleichstreffer und so immerhin für einen gefühlten Sieg. Da auch der Tabellennachbar aus Karlsruhe in Magdeburg (2:2) keinen Sieg einfahren konnte, ist Düsseldorf weiterhin Spitzenreiter der zweiten Liga und will diese Position mit einem Sieg in Fürth an diesem Wochenende verteidigen.