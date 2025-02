68. Adamyan will den fälligen Freistoß aus halblinken 18 Metern mit dem rechten Innenrist in den linken Winkel schlenzen. Die Ausführung ist aber zu niedrig angesetzt und bleibt in der weiß-grünen Mauer hängen.

67. Jano ter Horst Pr. Münster Gelbe Karte für Jano ter Horst (Preußen Münster)

Viet wird knapp vor der halblinken Strafraumkante durch ein seitliches Einsteigen niedergestreckt. Zum Freistoß in aussichtsreicher Position gesellt sich eine Gelbe Karte.

66. Andreas Patz schickt mit Huth und Bauer seine ersten beiden frischen Kräfte ins Rennen. Ernst und Hottmann sehen sich den Rest der Partie von der Bank aus an.

65. Jonas Bauer Regensburg Einwechslung bei Jahn Regensburg: Jonas Bauer

65. Eric Hottmann Regensburg Einwechslung bei Jahn Regensburg: Eric Hottmann

65. Elias Huth Regensburg Einwechslung bei Jahn Regensburg: Elias Huth

65. Sebastian Ernst Regensburg Auswechslung bei Jahn Regensburg: Sebastian Ernst

64. Hottmann aus der Drehung! Prögers Flanke von der rechten Außenbahn an das nahe Fünfereck legt Koulis unfreiwillig für den gebürtigen Aalener ab, der sich von seinem Bewacher Scherder gelöst hat und aus sieben Metern mit rechts abzieht. Der tempoarme Versuch ist in der halblinken Ecke leichte Beute für Schenk.

63. Nun ist Scherder wieder zurück auf dem Feld. Sein Trainer Sascha Hildmann dürfte erleichtert sein, halten sich die defensiven Alternativen wegen der Verletzungsmisere doch in Grenzen.

61. Der Ball rollt wieder. Die Westfalen müssen vorerst in Unterzahl spielen, denn die Blutung in Scherders Gesicht ist noch nicht gestillt.

60. Scherder muss auf dem Feld behandelt werden, nachdem er mit Adamyan unglücklich zusammengestoßen ist. Das Preußen-Urgestein hat eine Platzwunde an der Lippe.

58. Friðjónsson mit dem Kopf! Picks unbedrängte Flanke von der rechten Außenbahn erreicht der Ex-Kieler an der mittigen Fünferkante, lässt den Ball über die Stirn in Richtung langer Ecke gleiten. Die verfehlt er um gut einen Meter.

56. Mit dem SSV Ulm 1846 ist ein Kellerkonkurrent dieser beiden Teams parallel im Einsatz. Die Spatzen kommen in ihrem Heimspiel gegen die SV 07 Elversberg nach einer knappen Stunde nicht über ein 0:0 hinaus, stehen damit in der Live-Tabelle bei 18 Punkten.

54. Pröger mit dem Lebenszeichen der Oberpfälzer! Regensburgs Mann mit der 33 auf dem Rücken dribbelt vom rechten Flügel in den Sechzehner und schießt aus gut 14 Metern gegen Schenks Laufrichtung auf die flache rechte Ecke. Der Ball rauscht nicht weit an der Stange vorbei.

53. Friðjónsson verlangt Gebhardt alles ab! Der Isländer verlängert Lorenz' Einwurf vom rechten Flügel aus sieben Metern mit der Stirn in Richtung langer Ecke. Gebhardt muss sich strecken, um den Ball mit der rechten Hand zu erreichen.

52. Kinsombi fehlen Zentimeter zum 2:0! Infolge eines unzureichenden Klärungsversuchs Heins marschiert Pick auf der rechten Strafraumseite in Richtung Grundlinie und gibt den Ball an Kinsombi ab, der nach innen zieht und aus acht Metern die flache linke Ecke anvisiert. Die verfehlt er hauchdünn.

51. Der auf der linken Strafraumseite durch Lorenz bediente Pick hat zwar zwar Regensburger vor sich, kann den Ball aber trotzdem an die halbrechte Fünferkante flanken. Breunig ist mit dem Kopf vor Friðjónsson zur Stelle.

49. Weder Sascha Hildmann noch Andreas Patz haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen.

46. Weiter geht's mit den zweiten 45 Minuten im Preußenstadion! Die fast schon unter Siegzwang stehenden Oberpfälzer haben sich zunächst auf Augenhöhe bewegt, sind im Laufe der ersten Halbzeit aber zu zurückhaltend geworden. Münster ist in die aufkommenden Lücken gestoßen und hat sich spät für die leichten Vorteile belohnt. Bring das Hildmann-Team den ersten Dreier seit Mitte Januar ins Ziel oder kommt der Jahn nach der Pause zurück?

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +3 Halbzeitfazit:

Der SC Preußen Münster liegt zur Pause des Heimspiels gegen Kellerkonkurrent SSV Jahn Regensburg mit 1:0 vorne. In einem von Anfang an intensiven Spiel auf holprigem Untergrund kamen die Oberpfälzer durch Adamyan zu einer ersten guten Möglichkeit (11.). Bei recht ausgeglichenen Kräfteverhältnissen waren beide Offensivreihen in der Folge harmlos, operierten vornehmlich mit langen Bällen, die meist souverän geklärt werden konnten. So bedurfte es eines Fehlers von Gästetorhüter Gebhardt, damit die Adlerträger durch Frenkert einen ersten gefährlichen Abschluss verzeichneten (30.). In der jüngsten Viertelstunde kombinierte Münster im Vorwärtsgang flüssiger und steigerte seine Chancenqualität. Nachdem Pick vom linken Fünfereck über den Regensburger Kasten geschossen hatte (37.), verwertete Joker Friðjónsson eine Flanke Kinsombis technisch anspruchsvoll eiskalt zur Führung der Westfalen (42.). Bis gleich!

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Durchgang eins an der Hammer Straße soll um 180 Sekunden verlängert werden.

43. Felix Gebhardt Regensburg Gelbe Karte für Felix Gebhardt (Jahn Regensburg)

Gebhardt beschwert sich nach dem Gegentor aus unbekannten Gründen beim Unparteiischen. Er handelt sich seine fünfte Gelbe Karte ein, sodass er am nächsten Samstag in Kaiserslautern fehlen wird.

42. Hólmbert Friðjónsson Pr. Münster Tooor für Preußen Münster, 1:0 durch Hólmbert Friðjónsson

Friðjónsson bringt Münster kurz vor der Pause nach vorne! Der Isländer ist im Strafraumzentrum Adressat einer Flanke Kinsombis von der tiefen rechten Außenbahn. Durch eine technische perfekte Annahme mit dem rechten Fuß schüttelt er Bewacher Breunig ab und überwindet Keeper Gebhardt aus sechs Metern mit einem flachen Linksschuss.

39. Lorenz' weiter Einwurf von der tiefen linken Außenbahn findet den Weg in den Fünfmeterraum. Dort können die Oberpfälzer nach geblockten Abschlussversuchen Kinsombis und Frenkerts erst im dritten Anlauf klären.

37. Pick mit Münsters erster herausgespielter Chance! Nach Lorenz' präziser Flugverlagerung auf die rechte Außenbahn gibt ter Horst im hohen Bogen an das linke Fünfereck. Pick nimmt den Ball mit der Brust herunter und zieht aus sieben Metern mit dem rechten Spann ab. Wegen starker Rücklage rauscht der Schuss klar drüber.

36. Preußen-Coach Sascha Hildmann reagiert schnell, nimmt den platzverweisgefährdeten Amenyido schon zehn Minuten vor dem Kabinengang herunter. Er ersetzt ihn im Angriff durch Friðjónsson.

33. Der bereits verwarnte Amenyido wandelt auf schmalem Grat, lässt sich erneut jenseits der Mittellinie zu einem härteren und regelwidrigen Einsteigen gegen Wurm hinreißen. Der Unparteiische spricht eine letzte Ermahnung aus.

30. Gebhardts Geschenk nimmt Münster nicht an! Der Regensburger Torhüter verlässt nach einer Flanke von der rechten Heimseite seinen Kasten, faustet den Ball aber unzureichend in den mittigen Bereich vor dem Strafraum. Frenkert befördert ihn aus 21 Metern im hohen Bogen in Richtung halblinker Ecke. Weit vor der Linie klärt Verteidiger Bulić.

27. Das spielerische Niveau passt zum Tabellenstand der beiden Kellerrivalen; selten schafft es ein Team durch einen flachen Aufbau aus der eigenen Hälfte bis in das letzte Felddrittel. In die Strafräume gelangt der Ball fast nur durch hohe Anspiele, sei es durch Flanken oder Einwürfe.

24. Luca Bazzoli Pr. Münster Gelbe Karte für Luca Bazzoli (Preußen Münster)

Bazzoli erwischt Viet während eines Luftduells mit dem linken Ellenbogen am Kinn. Schiedsrichter Felix Prigan hat dies genau beobachtet und zückt die dritte Gelbe Karte der Partie.

22. Die Adlerträger würden bereits mit einem Unentschieden Rang 15 vorrücken, lägen dann wegen der besseren Tordifferenz vor Eintracht Braunschweig. Die Niedersachsen sind morgen in Fürth im Einsatz.

19. Etienne Amenyido Pr. Münster Gelbe Karte für Etienne Amenyido (Preußen Münster)

Amenyido steigt Bulić auf dem linken Flügel seitlich in die Beine. Dieses Frustfoul zieht ebenfalls eine Verwarnung nach sich.

18. Ter Horst prüft Gebhardt! Lorenz' Einwurf von der rechten Außenbahn nimmt der Flügelverteidiger am nahen Strafraumeck mit der Brust an und packt dann einen wuchtigen Schuss mit dem rechten Spann aus. Gebhardt ist in der kurzen Ecke sicher zur Stelle.

15. Sargis Adamyan Regensburg Gelbe Karte für Sargis Adamyan (Jahn Regensburg)

Infolge einer harmlosen Gästeecke entsteht ein Konter der Hausherren, den Adamyan beendet, indem er Lorenz bei erhöhtem Tempo zu Fall bringt. Schiedsrichter Felix Prigan ahndet das Vergehen mit der ersten Gelben Karte.

14. Die Westfalen halten sich erstmals länger tief in der gegnerischen Hälfte. Ihre Offensivperiode endet mit einer Eckstoßausführung Lorenz' von der linken Fahne, die vor dem Gästekasten Freund und Feind verpassen.

11. Adamyan gegen Schenk! Regensburgs Winterleihe flankt vom linken Flügel mit dem rechten Innenrist in den Sechzehner. Nachdem Hottmann die Abnahme per Kopf verpasst hat, setzt der Ball einmal auf und bewegt sich in Richtung langer Ecke. Münsters Torhüter Schenk verhindert den Einschlag mit einer tollen Flugeinlage.

9. Gebhardt kommt gerade noch rechtzeitig! Nach einem Flugball aus Münsters linkem Mittelfeld in das offensive Zentrum will Pick ein Missverständnis zwischen dem SSV-Keeper und Abwehrmann Breunig nutzen. Direkt vor dem Angreifer wirft sich Gebhardt unweit des Elfmeterpunkts auf den Ball.

7. Da war mehr drin für den Jahn! Hein schafft auf dem linken Flügel den Durchbruch und flankt von der Grundlinie an das ferne Fünfereck. Der unbewachte Ernst kann den Ball unbedrängt annehmen, verpasst dann aber einen Schuss und lässt sich von Frenkert abdrängen.

4. Die ersten Momente an der Hammer Straße verlaufen hektisch, sind von vielen Ballbesitzwechseln geprägt. Es deutet sich eine sehr intensive Partie an.

1. Münster gegen Regensburg – das Kellerduell im Preußenstadion läuft!

1. Spielbeginn

Die Mannschaften betreten den Rasen.

Bei den Oberpfälzern, deren Tordifferenz mit -34 die mit Abstand schlechteste in den drei deutschen Topligen ist und die in der Fremde in zehn Anläufen erst einen Punkt ergatterten, stellt Coach Andreas Patz nach dem 1:1-Heimunentschieden gegen den Hamburger SV einmal um. Viet ersetzt Suhonen (nicht im Kader).

Auf Seiten der Westfalen, die das Hinspiel Ende September im Jahnstadion dank der Treffer Grodowskis (29.), Makridis’ (60.) und Friðjónssons (71.) mit 3:0 gewannen und die durch den jüngsten Negativtrend auf den 16. Tabellenplatz abgerutscht sind, ist Trainer Sascha Hildmann im Vergleich zur 0:2-Auswärtsniederlage beim SC Paderborn 07 zu drei personellen Umstellungen gezwungen. Anstelle der gelbgesperrten Kirkeskov, Paetow und Mees beginnen Scherder, Koulis und Lorenz.

Der SSV Jahn Regensburg feierte am vergangenen Wochenende einen kleinen Achtungserfolg. War dem 2:0-Heimsieg gegen Hertha BSC eine 1:2-Auswärtsniederlage bei der SpVgg Greuther Fürth gefolgt, lagen die Weiß-Roten vor eigenem Publikum gegen den Hamburger SV durch ein frühes Kontertor Adamyans (6.) lange Zeit vorne, fingen sich in Überzahl durch einen Strafstoß aber noch spät den Ausgleich ein (83.) und holten damit ein Unentschieden gegen einen Aufstiegskandidaten.

Nachdem der SC Preußen Münster mit dem 2:1-Heimsieg gegen die SpVgg Greuther Fürth und dem 2:2-Auswärtsunentschieden bei Hannover 96 vielversprechend in die Rückrunde gestartet war, kassierte er zuletzt Niederlagen beim 1. FC Kaiserslautern (1:2), gegen den Hamburger SV (1:2) und beim SC Paderborn 07 (0:2). In allen drei Begegnungen gerieten die Adlerträger spät auf die Verliererstraße: Infolge der Nachspielzeit-Knockouts auf dem Betzenberg und gegen den HSV kassierten sie die beiden Gegentore beim westfälischen Rivalen in der 81. und 84. Minute.