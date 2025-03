47. Der anschließende Eckball bringt jedoch keine Gefahr ein. Auf der Gegenseite verliert Sebastian Jung kurz vor dem Sechzehner die Kugel, die Kainz scharf aus dem linken Halbfeld auf den zweiten Pfosten bringen möchte. Max Weiß verlässt seine Linie und fängt auf Höhe des Fünfmeterraums den Ball ab.

46. Die zweite Hälfte geht mit dem Anstoß der Hausherren los, doch der weite Schlag nach vorne wird zum Einwurf geklärt. Kurz darauf gibt es die erste Ecke des zweiten Durchgangs.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +5 Halbzeitfazit:

Der Karlsruher SC und der 1. FC Köln gehen mit einem torlosen Unentschieden in die Halbzeitpause. Nachdem beide Mannschaften nahezu keine Zeit brauchten, um ins Spiel zu kommen, konnten sich die Kölner leichte Vorteile erspielen und hatten durch Damion Downs (13. Minute) die bislang größte Chance in der Partie. In der Folge flachte die Begegnung zusehends ab und Köln verwaltete das Geschehen, ohne jedoch selbst mehr gefährlich zu werden. Basierend auf dem bisherigen Spielverlauf geht das Unentschieden durchaus in Ordnung, wobei es beiden Teams nur bedingt weiterhilft. Somit dürfte eine Leistungssteigerung auf beiden Seiten für den zweiten Spielabschnitt zu erwarten sein.

45. +5 Ende 1. Halbzeit

45. +4 Eric Martel scheint genug gesehen zu haben und fasst sich aus 23 Metern ein Herz. Sein strammer Rechtsschuss verfehlt jedoch das Ziel deutlich und so endet die erste Halbzeit torlos.

45. +3 Weiterhin halten die Gäste das Leder in den eigenen Reihen und beziehen dabei auch Marvin Schwäbe mit ein. Dann gibt es jedoch einen starken Steckpass von Dominique Heintz bis tief in die gegnerische Hälfte, allerdings nimmt Florian Kainz sofort das Tempo raus.

45. +1 Die Behandlungspause und der anschließende Wechsel sind größtenteils die Ursache für die vierminütige Nachspielzeit. Die erste Minute verläuft jedoch ohne ein Highlight.

45. +1 Nachspielzeit: Es werden 4 Minuten nachgespielt.

45. Sowohl der Karlsruher SC als auch der 1. FC Köln agieren aktuell viel mit langen Bällen in die Spitze. Beide Verteidigungsreihen stehen jedoch sehr gut und können die Versuche ohne größere Probleme abfangen.

42. Dženis Burnić setzt auf Höhe der Mittellinie gegen Max Finkgräfe zur Grätsche an und kommt viel zu spät. Dafür sieht der Mittelfeldspieler völlig zu Recht Gelb.

42. Dženis Burnić Karlsruhe Gelbe Karte für Dženis Burnić (Karlsruher SC)

41. Während die ersten 20 Minuten sehr munter waren und beide Teams zu Abschlussmöglichkeiten kamen, ist die zweite Hälfte der ersten Halbzeit als eher zäh zu bewerten. Köln sucht mit langen Passstaffetten das Glück nach vorne.

39. Imad Rondić Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Imad Rondić

39. Linton Maina Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Linton Maina

38. Die Szene scheint die letzte für Linton Maina gewesen zu sein. Der Flügelspieler der Kölner musste bereits nach dem Foul nach rund 14 Minuten behandelt werden und verlässt nun das Feld. Für ihn kommt Imad Rondić.

36. Timo Hübers probiert, Linton Maina mit einem Flugball aus der eigenen Hälfte in Szene zu setzen, doch die Verteidigung des KSC passt auf und kann dies unterbinden.

33. Die Begegnung plätschert aktuell vor sich hin, da beide Mannschaften kein Risiko eingehen und die sicheren Pässe spielen. Daraus resultiert, dass man zwar bis zur Mitte der gegnerischen Hälfte kommt, allerdings enden die Offensivbemühungen rund zehn Meter vor dem Strafraum.

30. Es bleibt dabei, dass Karlsruhe dem Effzeh nun das Spiel überlässt und erst tief in der eigenen Hälfte energisch gegen den Ballführenden arbeitet. Köln bleibt cool und lauert weiterhin auf eine Chance.

28. Ein tiefer und hoher Flugball aus der eigenen Hälfte ist für Damion Downs bestimmt, doch Beifus klärt die Situation zum Einwurf. Dieser fliegt direkt in den Strafraum, wo Dominique Heintz zum Kopfball aus zwölf Metern hochsteigt. Doch sein Versuch ist zu ungenau, sodass Max Weiß den Ball ohne Probleme fängt.

25. Erstmals flacht die Partie spielerisch etwas ab. Köln hält den Ball in den eigenen Reihen und kommt immer wieder bis an den Sechzehner, allerdings fehlt noch die zündende Idee, um gefährlich vors Tor zu kommen. Der KSC verteidigt souverän und lässt den Gästen nur wenig Raum.

22. Florian Kainz kommt auf Höhe der Mittellinie gegen Mikkel Kaufmann zu spät und sieht für das Stempeln die Gelbe Karte.

22. Florian Kainz Köln Gelbe Karte für Florian Kainz (1. FC Köln)

21. Die Partie hat viel Tempo und auch die Intensität ist weiterhin auf einem hohen Niveau. Beide Mannschaften suchen den Weg nach vorne.

19. Erst lassen die Karlsruher die Kugel rund fünf Meter vor dem gegnerischen Sechzehner stark zirkulieren, ehe Marvin Wanitzek den Abschluss aus 20 Metern sucht. Sein strammer Schuss steigt empor und landet deutlich rechts über dem Kasten von Marvin Schwäbe. In der Folge fackeln die Kölner nicht lange und kommen über halbrechts durch Dejan Ljubicic zum Schuss. Allerdings fliegt sein Schuss aus 16 Metern direkt auf Max Weiß, der das Leder festhalten kann.

17. Eine hohe Hereingabe aus dem rechten Halbfeld verpasst Marvin Wanitzek am Elfmeterpunkt hauchdünn.

14. Die Ecke kann Weiß direkt aus der Luft pflücken und schickt Kaufmann direkt auf die Reise. Der 1. FC Köln hat nur Linton Maina als Absicherung hinten, der jedoch das Laufduell gewinnt und einen Freistoß herausholen kann.

13. Damion Downs wird rechts in den Strafraum geschickt. Der Kölner gewinnt das Laufduell gegen Marcel Franke, sodass er aus zehn Metern und einem spitzen Winkel zum Abschluss kommt. Sein Rechtsschuss ist jedoch zu unpräzise und fliegt direkt auf Max Weiß, der das Leder zum Eckball klärt.

10. Ein Freistoß aus dem linken Halbfeld fliegt dem Effzeh beinahe um die Ohren. Max Weiß fängt die Hereingabe ab und macht das Spiel schnell. Über halblinks treibt Marvin Wanitzek die Kugel nach vorne, ehe er auf Mikkel Kaufmann durchsteckt. Aus zehn Metern kann der Stürmer einen Eckstoß herausholen. Nachdem die Ecke zu kurz abgewehrt wird, gibt es eine weitere Flanke auf den rechten Pfosten, wo Dženis Burnic lauert und den Ball volley nimmt. Sein Schuss wird per Kopf eines Verteidigers noch zur Ecke geklärt.

8. Von Anfang an ist in der Partie viel Feuer drin und beide Mannschaften stören einander beim Spielaufbau. Daraus resultieren einige Fehlpässe. Nun versuchen die Kölner, etwas Ruhe in die Begegnung zu bringen, und lassen das Leder durch die eigenen Reihen laufen.

6. Ein Foul von Martel rund 25 Meter vor dem eigenen Kasten bringt eine gute Freistoßsituation für die Hausherren. Marvin Wanitzek bringt eine scharfe Hereingabe, die von halblinks auf den zweiten Pfosten gezogen wird, doch kein Mitspieler kann das hohe Zuspiel erreichen, weshalb die Kugel rechts neben dem Tor landet.

4. Dženis Burnić schickt Fabian Schleusener auf der linken Seite bis auf die Grundlinie, der sofort eine scharfe Hereingabe in die Mitte gibt. In der Mitte ist jedoch kein Teamkollege bis an den Fünfmeterraum vorgerückt, sodass der Ball ins rechte Seitenaus läuft.

3. Karlsruhe steht weit aufgerückt und Linton Maina kommt vor Christoph Kobald ans Leder. Der Verteidiger kommt somit zu spät und sieht für das harte Einsteigen die Gelbe Karte.

3. Christoph Kobald Karlsruhe Gelbe Karte für Christoph Kobald (Karlsruher SC)

2. Der Effzeh beginnt munter und bringt über die rechte Seite eine Flanke durch Dejan Ljubicic in die Mitte. Allerdings findet er keinen Mitspieler, sodass Max Weiß die Kugel problemlos aufnehmen kann.

1. Somit kann es also losgehen. Die Hausherren sind in ihren bekannten blauen Heimtrikots unterwegs, während die Köln in Weiß auflaufen. Die Gäste stoßen an.

1. Spielbeginn

Das erste Aufeinandertreffen beider Mannschaften bot ein großes Spektakel. Im RheinEnergieStadion trennte man sich Ende September mit 4:4. Nach einer 3:0-Führung für den 1. FC Köln konnten die Karlsruher zwei Treffer nachlegen, ehe es kurz vor der Halbzeit das 4:2 gab. Es dauerte rund zehn Minuten nach Wiederanpfiff, ehe der KSC ausgleichen konnte, womit gleichzeitig auch der Endstand erfolgte. Die heutigen Ausherren warten übrigens seit dem 5. März 2007 auf einen Pflichtspielerfolg gegen die Kölner. In fünf Begegnungen verließen dreimal die Domstädter den Platz als Sieger, während man sich zweimal die Punkte teilte. Um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren, müssen die Mannen von Christian Eichner diese Serie brechen.

Die Vorzeichen könnten kaum unterschiedlicher sein. Die Hausherren haben seit der Winterpause sechs Ligaspiele absolviert und lediglich vier Punkte eingesammelt. Allerdings zeigte das Team von Christian Eichner immer wieder ansprechende Leistungen, ohne sich dabei jedoch zu belohnen. Dem gegenüber steht der Effzeh, der zu Beginn der Rückrunde erst dem HSV unterlag, ehe man drei Siege in Folge einfahren konnte. Interessanterweise waren es alles Teams, gegen die der heutige Gegner ebenfalls bereits spielte und nicht gewann. Im Gegensatz zum KSC verlor man jedoch gegen den 1. FCM mit 0:3, bevor man in der Vorwoche in der 90. Minute den Ausgleich im Rheinderby gegen Fortuna Düsseldorf hinnehmen musste. Es ist das erste Mal, dass man seit vier Monaten zwei aufeinanderfolgende Ligapartien nicht gewinnen konnte.

Für beide Teams ist die heutige Partie sehr wichtig. Während der Karlsruher SC nach einem durchwachsenen Frühjahr bislang den direkten Anschluss an die Aufstiegsränge verloren hat, geht es beim 1. FC Köln darum, die Ausgangslage für die letzten zehn Spieltage zu festigen. Mit einem Dreier in der Fremde würden die Kölner zumindest über Nacht die Tabellenspitze zurückerobern und gleichzeitig das Wochenende schlechtestenfalls auf Platz zwei verbringen. Beim KSC, der aktuell acht Zähler Rückstand auf den Tabellendritten, den Effzeh, hat, würde ein Sieg den Anschluss an die oberen Positionen bedeuten.

Nach dem 3:1-Erfolg aus der Vorwoche gegen den 1. FC Magdeburg verändert Christian Eichner seine Startelf auf lediglich einer Position. Während die Verteidigung und der Angriff unverändert bleiben, findet sich Robin Heußer vorerst auf der Bank wieder. Für ihn beginnt Dženis Burnić von Beginn an. Aus dem 3-3-2-2 der Vorwoche ist eine 3-5-2-Formation geworden. Bei den Gästen sind unterdessen drei Wechsel zu verzeichnen. Während Leart Paçarada gelbgesperrt fehlt, nehmen Mathias Olesen und Imad Rondić erst einmal auf der Bank Platz. Dafür starten Damion Downs, Eric Martel und Max Finkgräfe. Auch beim Effzeh gibt es eine Änderung im System. Statt des 3-3-2-2 gegen Fortuna Düsseldorf agieren die Kölner heute aus einem 3-4-2-1 heraus.