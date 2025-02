61. ... Karabecs Ausführung ist zu hoch angesetzt und segelt über Freund und Feind hinweg. Selke geht am fernen Fünfereck zwar zu Boden, doch Elvedis robuster Körpereinsatz ist gerade noch im Bereich des Erlaubten.

60. Dompé wird auf dem linken Flügel auf Höhe des Fünfmeterraums durch eine Grätsche Breithaupts zu Fall gebracht, sodass der HSV einen Freistoß in guter Flankenlage zugesprochen bekommt...

58. Adedire Mebude Hamburg Gelbe Karte für Adedire Mebude (Hamburger SV)

Der Startelfdebütant verhindert, dass Ritter einen Freistoß unweit der Mittellinie schnell ausführen kann. Diese Unsportlichkeit zieht die erste Gelbe Karte des Spiels nach sich.

57. Die Norddeutschen haben ihre Dominanz nach dem Seitenwechsel sogar noch ausgebaut, wollen mit einem weiteren Treffer einen großen Schritt in Richtung Tabellenführung vollziehen.

55. Dompé zieht vom linken Flügel vor dem Sechzehner nach innen und probiert sich aus 20 Metern mit einem rechten Spannschuss. Der mittige Versuch rauscht knapp über das Gehäuse. Krahl wäre aber wohl zur Stelle gewesen.

52. Davie Selke Hamburg VAR-Entscheidung: Das Tor durch D. Selke (Hamburger SV) wird nicht gegeben, Spielstand: 1:0

Der HSV bejubelt zunächst den vermeintlichen Ausbau der Führung, nachdem Selke am Ende eines Konters einen Querpass Dompés verwertet hat. Bei der Vorarbeit des Franzosen hat der Mittelstürmer knapp im Abseits gestanden, was der VAR dem Schiedsrichter Sören Storks nach den Feierlichkeiten mitteilt.

51. Dompés halbhohe Flanke von der linken Grundlinie erreicht Karabec zwar mit der Stirn, bringt aber keinen Abschluss zustande. Die Rothosen setzen sich aber vorne fest und bauen Druck auf - sie wollen den zweiten Treffer nachlegen.

50. Der gebürtige Hamburger Opoku, elf Jahre für den HSV spielte, ist der erste Joker der Partie. Yokota ist bereits in den Katakomben verschwunden.

49. Aaron Opoku K'lautern Einwechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Aaron Opoku

49. Daisuke Yokota K'lautern Auswechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Daisuke Yokota

48. Yokota liegt am Boden, muss behandelt werden, nachdem er sich ohne gegnerische Einwirkung verletzt hat. Markus Anfang scheint nun doch in Kürze zu einem ersten Tausch des Personals gezwungen zu sein.

47. Weder Polzin-Vertreter Loïc Favé noch Markus Anfang haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen.

46. Willkommen zurück zum zweiten Durchgang im Volksparkstadion! Nach dem enttäuschenden Auftritt bei Schlusslicht Regensburg überzeugt der HSV mit einem ordentlichen Kombinationsspiel, hat aber in Sachsen Durchschlagskraft im letzten Felddrittel noch viel Luft nach oben. Dank des Torriechers Selke ist er dennoch auf einem guten Weg, Aufstiegskonkurrent Kaiserslautern zu schlagen. Wird der FCK nach dem Seitenwechsel aktiver und kommt zurück?

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +1 Halbzeitfazit:

Der Hamburger SV führt zur Pause des Zweitligaspitzenspiels gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 1:0. Die Norddeutschen verzeichneten von Anfang an Ballbesitz- und Feldvorteile. Durch einen wuchtigen, aber unplatzierten Kopfball Selkes, den Gästekeeper Krahl über den Kasten lenkte, erarbeiteten sie sich einen ersten zwingenden Abschluss (19.). Die vornehmlich auf Konter lauernden Pfälzer hatten ihre defensiven Räume ansonsten gut im Griff und gerieten in der ersten halben Stunde abgesehen von einem Beinahe-Eigentor Elvedis (27.) nicht wirklich in Bedrängnis, ohne eigene nennenswerte Angriffsakzente setzen zu können. In der Schlussphase durften die Rothosen dann doch noch jubeln: Selke verwertete eine präzise Flanke Mikelbrencis zur Heimführung (42.). Die Roten Teufel ließen durch Wekesser, der aus kurzer Distanz neben das Gehäuse schoss, eine herausragende Möglichkeit zum schnellen Ausgleich ungenutzt (44.). Bis gleich!

45. +1 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Noch einmal der FCK! Nach Wekessers Ecke von links und Aches Kopfball kommt es im Fünfmeterraum zum Gestocher mehrerer Spieler. Sirch drückt den Ball mit dem linken Fuß nur tempoarm auf die halbrechte Ecke. Dort ist Torhüter Heuer Fernandes zur Stelle.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Durchgang eins im Volksparkstadion soll um 60 Sekunden verlängert werden.

44. Wekesser mit der Großchance zum schnellen Antwort! Yokota tankt sich über rechts in den Sechzehner, nimmt den Kopf hoch und spielt vor dem Sechzehner flach nach innen. Nachdem Ache verpasst hat, muss Wekesser aus sechs Metern eigentlich nur noch in die freie linke Ecke einschieben. Er befördert den Ball aber an das Außennetz.

42. Davie Selke Hamburg Tooor für Hamburger SV, 1:0 durch Davie Selke

Selke bringt Hamburg kurz vor der Pause in Führung! Mikelbrencis dribbelt vom rechten Flügel nach innen und gibt im hohen Bogen in das Strafraumzentrum. Selke hat sich im Rücken Elvedis davongestohlen und schiebt den Ball nach der Brustannahme aus acht Metern mit der rechten Fußśpitze an Keeper Krahl vorbei in die halbrechte Ecke.

41. Kaiserslautern baut seine Anteile in der Schlussphase der ersten Halbzeit aus, kann den Ball länger in den eigenen Reihen halten. Am Ende einer direkten Kombination durch die halbrechte Spur probiert sich Kaloč mit einem Schuss aus der Drehung. Der Versuch aus 20 Metern kullert weit links am Ziel vorbei.

39. Wekesser lauert am zweiten Pfosten! Yokotas hoher Schlag von der rechten Außenbahn senkt sich kurz vor der linken Stange. Wekesser verpasst in Bedrängnis aus gut drei Metern eine Kopfball und stolpert den Ball dann ins Toraus.

36. Dompé zirkelt einen Eckball von der linken Fahne per rechtem Innenrist mit viel Effet in den Fünfmeterraum. Dort beendet ein Offensivfoul Selkes an FCK-Kapitän Ritter die Situation; es geht mit Freistoß für den Gast weiter.

33. Selke erstmals mit dem Fuß! Der Mittelstürmer nimmt ein halbhohes Anspiel Dompés von links im Bereich zwischen Elfmeterpunkt und Sechzehnerkante sauber herunter und zieht aus der Drehung mit dem rechten Spann ab. Bauer steht im Weg und blockt.

30. Zu uneigennützig von Mebude! Muheims nächster Vorlagenversuch vom linken Flügel rutscht zum Leihspieler auf die rechte Strafraumseite durch. Er will noch einmal für Karabec querlegen, anstatt aus gut elf Metern selbst abzuziehen. Den passt fängt dann Abwehrmann Sirch ab.

27. Elvedis Querschläger wird gefährlich! Muheims für Selke bestimmte, halbhohe Hereingabe von der linken Außenbahn will der Schweizer am nahen Fünfereck mit dem rechten Fuß klären. Er produziert aber eine Bogenlampe, die die rechte Torecke nur knapp verfehlt.

25. Erneut bringt die heute von Loïc Favé betreute Polzin-Auswahl ein Powerplay auf den Rasen, findet am und im Sechzehner aber recht selten freie Räume. Der FCK hat vor allem sein Abwehrzentrum gut im Griff.

22. Kaloč mit dem Kopf! Wekessers scharfe Eckstoßflanke von der linken Fahne befördert Ache mit der Stirn an die mittige Fünferkante. Kaloč verlängert mit derselben druckarm in Richtung halbrechter Ecke. Dort packt HSV-Schlussmann Heuer Fernandes sicher zu.

19. Selke verlangt Krahl alles ab! Wieder bedient Mikelbrencis den Mittelstürmer mit einer hohen Hereingabe vom rechten Flügel. Auch diesmal nickt Selke mittig in Richtung Gehäuse, doch sein Abschluss ist wuchtig. Krahl lenkt den Ball mit der rechten Hand über die Latte.

17. Selke ist am Elfmeterpunkt Adressat einer scharfen Flanke Mikelbrencis' von der rechten Außenbahn. Er setzt sich körperlich robust gegen Bewacher Elvedi durch und nickt in Richtung Gästekasten. Den unplatzierten Abschluss kann Keeper Krahl problemlos entschärfen.

15. Das Anfang-Team leistet wieder mehr Gegenwehr im Mittelfeld, stellt die Räume ganz clever zu und kann damit eine weitere Drangphase der Hausherren vorerst verhindern. Sein letztes Gegentor hat es vor über 200 Spielminuten zugelassen.

12. Bereits mit einem Unentschieden übernähmen die Rothosen vorübergehend die Tabellenführung, verfügen sie doch über die bessere Tordifferenz als der FCK. Der 1. FC Köln, bis zum Anpfiff dieser Partie Spitzenreiter, empfängt erst am Sonntag Fortuna Düsseldorf.

9. Nach längerer Abstinenz schaffen es die Roten Teufel mal wieder in das letzte Felddrittel. Der in die linke Tiefe geschickte Wekesser will Ache im Strafraumzentrum per flachem Querpass bedienen. Den kann aber Hadžikadunić abfangen.

6. Die Norddeutschen erarbeiten sich die ersten beiden Eckstöße, ziehen aus diesen aber noch keine Torgefahr. Sie übernehmen früh die Kontrolle und drücken den Gast tief in dessen Hälfte?

3. Richters Hereingabe vom rechten Flügel rutscht an das linke Sechzehnereck. durch. Wekesser probiert sich mit einer Direktabnahme per linkem Spann, doch die ist viel zu hoch angesetzt.

1. Hamburg gegen Kaiserslautern – auf geht’s im Volksparkstadion!

1. Spielbeginn

Vor wenigen Augenblicken haben die beiden Teams den Rasen betreten.

Bei den Roten Teufeln, die beim HSV letztmals im August 2001 gewannen (seitdem sechs Niederlagen, zwei Remis) und die im bisherigen Saisonverlauf auswärts mehr Punkte geholt haben (20) als daheim (19), schickt Coach Markus Anfang jene Startelf ins Rennen, auf die er auch beim 0:0-Heimunentschieden gegen Hannover 96 setzte. Ache und Yokota bilden die Doppelspitze.

Auf Seiten der Rothosen, die im Hinspiel Ende September nach einem 0:2-Rückstand dank der Treffer Glatzels (58.) und Selkes (90.+5) ein 2:2-Unentschieden ergatterten und die vor eigenem Publikum noch ungeschlagen sind (fünf Siege, sechs Unentschieden), hat Co-Trainer Loïc Favé, der seinen erkrankten Chef Merlin Polzin vertritt, im Vergleich zum 1:1-Auswärtsremis beim SSV Jahn Regensburg fünf personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Schonlau, Hefti, Richter, Königsdörffer (allesamt auf der Bank) und Sahiti (Gelb-Rot-Sperre) beginnen Mikelbrencis, Elfadli, Reis, Karabec und Startelfdebütant Mebude.

Auch für den 1. FC Kaiserslautern war am 22. Spieltag der Sprung auf Rang eins möglich. Hatten sich die Roten Teufel, Hinrundenneunter, durch die Siege gegen den SSV Ulm (2:1), bei der SpVgg Greuther Fürth (4:2), gegen den SC Preußen Münster (2:1) und bei Hertha BSC (1:0) auf den dritten Tabellenplatz vorgearbeitet, wurde die Chance auf einen weiteren Sprung durch ein torloses Heimremis gegen Hannover 96 ungenutzt gelassen. In einem chancenreichen 0:0 verteidigte der FCK den eigenen Kasten lange Zeit nur mit Mühe, war dem Dreier in der Schlussphase aber näher.

Nachdem der Hamburger SV mit zehn Punkten aus den Spielen gegen den 1. FC Köln (1:0), bei Hertha BSC (3:2), gegen Hannover 96 (2:2) und beim SC Preußen Münster (2:1) beinahe optimal in die Rückrunde gestartet war, verpasste er am vergangenen Wochenende die Rückkehr an die Tabellenspitze. Im Gastspiel bei Schlusslicht SSV Jahn Regensburg kamen die Rothosen nämlich nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Mit diesem mussten sie letztlich sogar glücklich sein, schließlich glichen sie nach einem frühen Gegentor (6.) in Unterzahl (76.) erst in der 83. Minute durch einen von Selke verwandelten Strafstoß aus.