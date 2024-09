12. Aber Exner pfeift den Eckball aufgrund eines Foulspiels im Sechzehner ab und gibt Freistoß für Kaiserslautern.

11. Bisher ist noch kein richtiger Torschuss zu verzeichnen. Beide Teams haben ihre Rolle gefunden und der defensive Spielansatz der Roten Teufel funktioniert soweit. Vielleicht kann der HSV durch die erste Ecke für Gefahr sorgen.

9. Richmond Tachie stört Muheim tief in der Hälfte des HSV und geht mit einer Grätsche in den Klärungsversuch. Die Kugel fliegt zwar vom Offensivakteur ins Seitenaus, doch das Publikum würdigt diese Aktion mit kräftigem Applaus.

7. Die Zuteilung bei den Roten Teufeln stimmt in der Anfangsphase. Die Hamburger haben Schwierigkeiten sich ins letzte Drittel zu kombinieren. Das hat aus Sicht der Lauterer in den letzten Partien nicht so gut funktioniert.

5. Bisher machen die Gäste das Spiel und das ist sicherlich von den Roten Teufeln so gewollt. Sie übergeben den Rothosen die Spielkontrolle und lauern auf ihre schnellen Umschaltchancen.

3. Bei den Hamburgern kam es zwischen den Pfosten noch zu einem kurzfristigen Wechsel. Daniel Heuer Fernandes kann heute aufgrund von Adduktorenproblemen nicht starten. Stattdessen steht Matheo Raab, der früher beim 1. FC Kaiserslautern gespielt hat, im Kasten des HSV.

2. Bei Kaiserslautern zeichnet sich erstmal eine Viererkette mit zwei Sechsern davor ab. Das ist schon etwas Defensiver als die 4-3-3-Formation zuletzt.

1. Der Ball rollt! Die Hamburger stoßen an und versuchen erstmal etwas Sicherheit reinzubekommen. Die Hausherren laufen erstmal nur langsam an und lassen den HSV machen.

1. Spielbeginn

Florian Exner ist der Unparteiische der Begegnung und steht bereit, um die Protagonisten auf den Rasen im Fritz-Walter-Stadion zu führen. Natürlich ist die Stimmung am Betze überragend und sowohl die HSV-Anhänger als auch die Hausherren sorgen schon vor Spielbeginn für eine atemberaubende Atmosphäre. In wenigen Momenten beginnt das Topspiel des sechsten Spieltages und hoffentlich erwartet uns eine packende Begegnung.

Bereits 95 Mal trafen die beiden Mannschaften wettbewerbsübergreifend mittlerweile aufeinander! Bisher konnten die Hamburger 44 Spiele für sich entscheiden, während Kaiserslautern in 28 Partien als Sieger vom Platz gingen. In der zweiten Liga treffen die beiden Teams zum fünften Mal aufeinander. Hier ist die Statistik sehr ausgeglichen. Neben zwei Unentschieden konnten sowohl die heutigen Gastgeber als auch die Hamburger je ein Spiel für sich entscheiden. Dennoch geht der HSV wohl aufgrund der Form als Favorit in den heutigen Abend.

Auf der Gegenseite ist Steffen Baumgart wohl mehr als zufrieden mit seiner Mannschaft und scheint seine Erste Elf vorerst gefunden zu haben. Er bringt die selbe Anfangsformation wie beim Heimspiel gegen Regensburg auf den Rasen am Betzenberg.

Auch die Aufstellungen zeigen die momentane Leistungskurve der beiden kontrahierenden Teams sehr gut. Bei den Hausherren nimmt Chefcoach Markus Anfang insgesamt vier Veränderungen im Vergleich zum Auswärtsspiel in Hannover vor. Für Touré startet heute Gyamerah als Rechtsverteidiger. Im zentralen Mittelfeld ersetzen Ritter und Kaloč heute Abend Hanslik und Klement, der nicht im Kader steht. Markus Anfang begründete dies mit der Situation, einen weiteren defensiven Mittelfeldspieler mitnehmen zu wollen. Eine Verletzung oder sonstiges liegt bei Klement somit nicht vor. Außerdem ersetzt in der Offensive Tachie Yokota, der im Tospspiel ebenfalls ausfällt. Der Japaner ist allerdings verletzt.

Denn aus dem Norden kommen die Hamburger mit viel Selbstbewusstsein in die Pfalz. In den letzten beiden Spielen unterstrichen die Rothosen erneut ihre Aufstiegsambitionen, sicherten sich sechs Punkte und lieferten dabei ein Torverhältnis von 9:1 Toren. Nach dem 5:0-Heimerfolg gegen den Aufsteiger aus Regensburg setzt sich das Team unter der Leitung von Steffen Baumgart auf Rang fünf ab und bringt sich in Lauerstellung für die ersten drei Ränge. Doch bereits in den vergangenen Saison scheiterte der HSV vor allem an der Inkonstanz. Im traditionsreichen Aufeinandertreffen gegen den 1. FC Kaiserslautern wollen sie ihre aktuelle Form unterstreichen und sich mit weiteren drei Punkten nach vorne kämpfen. Dabei werden die Rothosen allerdings ein ausverkauftes Fritz-Walter-Stadion gegen sich haben.

Kaiserslautern gegen den HSV – mehr Tradition geht kaum. Zusammengerechnet haben die beiden Mannschaften zehn Mal die deutsche Meisterschaft gewonnen und sechs DFB-Pokalsiege geholt. Heute treffen sie in der zweiten Bundesliga aufeinander und die Ausgangslage zu diesem sechsten Spieltag könnte kaum unterschiedlicher sein. Nach zwei Pleiten in Serie befinden sich die Roten Teufel in einer Mini-Krise und müssen nach dem ordentlichen Saisonstart aufpassen, nicht wieder nach unten abzurutschen. Nach dem verlorenen 3:4-Torspektakel gegen die Hertha und der klaren 1-3-Niederlage in Hannover steht Lautern auf Rang zehn in der Mitte der Tabelle. Gegen die Hamburger wollen sie unbedingt Punkte sammeln, um sich wieder ein wenig von den unteren Plätzen zu distanzieren. Doch die Aufgabe, welche die Roten Teufel heute Abend erwartet ist eine schwierige.