45. +3 Halbzeitfazit:

Kein Vorteil nach der ersten Halbzeit des Rheinischen Derbys, zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Köln geht es unentschieden 1:1 in die Pause. Köln war offensiv aktiver und hatte insbesondere zu Beginn die besseren Angriffsaktionen auf seiner Seite: Kastenmeier war aber sowohl bei Waldschmidts Schuss nach einstudierter Eckball-Variante (10.) als auch bei Lemperles Versuch aus spitzem Winkel (20.) zur Stelle. Nur kurz später sorgte Martel mit seinem Flugkopfball ins leere Tor für die verdiente 1:0-Führung (21.), doch Iyoha konterte nach Rossmanns abgefälschter Flanke sofort mit dem Ausgleichstreffer (25.). In den letzten zehn Minuten vor der Pause beruhigte sich das zuvor sehr hitzige Geschehen etwas und so geht es mit dem Unentschieden in die Kabine.

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +3 Rossmann probiert es nochmal mit einem Flatterschuss aus der Distanz. Sein Schuss aus halblinker Position kommt aber zu mittig daher und ist damit Beute für den jungen Effzeh-Keeper Urbig.

45. +2 Thielmanns Flanke vom rechten Flügel wird von der Fortuna geklärt, nochmal Eckstoß für die Geißböcke. Paqaradas Hereingabe fliegt recht weit hinter den zweiten Pfosten, dort kommt Hübers mit dem Kopf nur unkontrolliert an den Ball.

45. +1 180 Sekunden Nachschlag in der ersten Halbzeit beginnen mit einem vielversprechenden Kölner Angriff, bei dem Waldschmidts Steilpass auf Downs aber schließlich an Hoffmann hängen bleibt.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

45. Downs wird mit einem hohen Pass hinter die Kette gesucht, ist allerdings meterweit in Abseitsposition gestartet.

43. Paqarada begeht im Laufduell mit Klaus ein Offensivfoul, es bleibt weiterhin etwas ruhiger in Düsseldorf.

41. Jóhannesson bringt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld in den Strafraum. Sowohl bei diesem als auch bei der Sekunden später folgenden Flanke haben die Kölner Lufthoheit.

39. Mit aktuell mehr Ballbesitz für die Hausherren hat sich das Spielgeschehen in den letzten Minuten tatsächlich beruhigt. Die erste halbe Stunde hatte den Akteuren doch recht wenig Ruhephasen beschert.

36. Die Flingeraner probieren das Spiel über Ballbesitzphasen zu beruhigen. Von den hitzigen, temporeichen Phasen haben bislang eher die Rivalen aus der Domstadt profitiert.

34. Hoffmann rettet für Kastenmeier! Lemperle wird mit einem starken Chipball links in den Strafraum geschickt, Kastenmeier kommt etwas voreilig herausgerückt. Lemperle nimmt die Kugel nach außen mit, legt schnell für Waldschmidt an der Sechzehnergrenze ab. Der zieht mit links ab, doch wenige Meter vor dem Tor rettet Hoffmann für seinen Keeper, der noch nicht ganz zurück zwischen den Pfosten war.

33. Düsseldorf zeigt sich eiskalt, aus insgesamt drei Schüssen und einem xGoals-Wert von 0,19 konnten die Fortunen das eine Tor erzielen. Köln hat es bereits mit neun Abschlüssen probiert.

30. Mit einem hohen Pass findet Martel Waldschmidt, der sich halbrechts gelöst hatte. Die Fortunen nehmen den Laufweg zu spät auf, mit etwas Gegnerdruck von Gavory kann Waldschmidt den hoppelnden Ball aus halbrechter Position aber nur mittig und harmlos auf das Tor bringen.

29. Maina hat links viel Platz, zieht vom Strafraumeck nach innen und jagt die Kugel dann weit über das Tor.

27. Kownacki wird mit einem hohen Steilpass rechts im Strafraum bedient und probiert es aus spitzem Winkel mit einem riskanten Volleyschuss, der allerdings klar am Kasten vorbeisegelt.

26. Wieder meldet sich der VAR, es geht um ein mögliches Handspiel von Gavory. Auch hier hat der Kölner Keller schließlich nichts zu beanstanden.

25. Emmanuel Iyoha Düsseldorf Tooor für Fortuna Düsseldorf, 1:1 durch Emmanuel Iyoha

Die sofortige Antwort der Fortuna! Gavory schiebt den Ball auf der linken Seite zu Rossmann heraus, der mit einer dynamischen Bewegung auf der Außenbahn an Thielmann vorbeizieht und scharf und flach vor das Tor flankt. Pauli fälscht das Leder hinter den zweiten Pfosten ab, dort steht Iyoha frei und schweißt den Ball mit einem trockenen Flachschuss ins linke Eck.

23. Der Kölner Keller schaltet sich ein, es geht um eine vermeintliche Abseitsposition von Timo Hübers beim Kopfballduell gegen Kownacki. Enorm knapp ist das, doch der VAR bestätigt schließlich den Treffer!

21. Eric Martel Köln Tooor für 1. FC Köln, 0:1 durch Eric Martel

Die verdiente Führung für den Effzeh! Ein Eckstoß ist in erster Instanz noch harmlos, aber Maina darf aus dem rechten Halbfeld nochmal flanken. Bei seiner Hereingabe befinden sich Kownacki und Hübers vor dem Fünfmeterraum im Kopfballduell, auch Keeper Kastenmeier befindet sich im Gewusel. Kownacki hat zwar die bessere Position, kann den Ball aber nur wenige Meter nach vorne köpfen. Halbrechts ist Martel der Abnehmer des verunglückten Klärungsversuches und köpft den Ball in hohem Bogen ins verwaiste Tor.

20. Kastenmeier pariert stark gegen Lemperle! Maina hat halblinks viel Platz und schickt Lemperle im Strafraum an das Eck des Fünfmeterraums. Lemperle will den Ball über den herausgerückten Kastenmeier hinweg spitzeln, der Fortuna-Keeper hat aber den Fuß dazwischen.

18. Paqarada bekommt nicht wirklich Wucht hinter seinen Außenristschuss, der im Block eines Fortuna-Spielers hängen bleibt. Um den Fortuna-Strafraum nimmt der Druck von den Domstädtern allerdings immer mehr zu.

17. Mainas Freistoßflanke aus dem linken Halbfeld ist für F95-Keeper Kastenmeier sehr unangenehm. Im Gewusel vor ihm fälscht kein Spieler die Kugel noch ab, nur ganz knapp am rechten Pfosten rauscht das Leder vorbei.

15. Danny Schmidt Düsseldorf Gelbe Karte für Danny Schmidt (Fortuna Düsseldorf)

Es ist definitiv Derbystimmung in der Luft in der ersten Viertelstunde! Schmidt grätscht zu riskant an der rechten Seitenlinie und räumt damit Paqarada ab.

14. Die Fortuna ist offensiv zwar auch aktiv, bis dato aber noch nicht zwingend genug. Iyoha stößt an der rechten Grundlinie vor, seine flache Flanke wird vom Effzeh mühelos geklärt.

13. Paqarada zieht von der linken Strafraumkante etwas nach innen und zieht aus spitzem Winkel ab - oder sollte das eine scharfe Flanke sein? So oder so fliegt der Ball ohne weiteren Kontakt klar rechts am Gehäuse vorbei.

12. Die nächste Kölner Chance ist ein Kopfball von Hübers. Der Innenverteidiger kommt nicht klar genug hinter den Ball und bekommt so nicht genug Druck hinter seinen Kopfball aus etwa acht Metern. Zu lang ist der auf das linke Eck platzierte Ball in der Luft, so fängt Kastenmeier diesen.

11. Luca Waldschmidt Köln Gelbe Karte für Luca Waldschmidt (1. FC Köln)

Wieder Waldschmidt in Action, nun ist er defensiv gefordert. Nach dem zweiten Eckball können die Fortunen kontern, Rossmann setzt sich stark gegen zwei Kölner durch und kann an der Mittellinie nur von Waldschmidt gestoppt werden.

10. Waldschmidt prüft Kastenmeier! Den Eckstoß von der linken Seite führen die Kölner kurz aus und zeigen dann eine einstudierte Variante. Über drei Stationen gelangt der Ball per zügiger Kombination zu Waldschmidt, der im Rückraum viel Platz hat. Seinen verdeckten Flachschuss von der Strafraumkante lenkt Kastenmeier stark neben den Pfosten.

9. Auf der anderen Seite hat Waldschmidt links im Strafraum viel Platz und will die Kugel nach innen legen. Dort klärt Hoffmann vor Lemperle.

8. Hübers verteidigt gut gegen Kownacki, der nach einem tiefen Zuspiel recht viel Platz hatte. Im zweiten Anlauf probiert es Iyoha einfach mal von halbrechts aus der Distanz, zieht aber mit links flach und deutlich am langen Eck vorbei.

6. Auch der zweite ruhende Ball bringt nichts ein. Es ergibt sich eine Kontermöglichkeit für Köln, doch Klaus arbeitet schnell mit zurück und läuft den Ball ab.

5. Fortuna kann über halbrechts kontern. Iyoha legt sich den Ball an Martel vorbei, der zu spät kommt und seine Hüfte hereinschiebt. Dingert belässt es vorerst bei einer mündlichen Verwarnung. Die folgende Freistoßflanke verteidigen die Gäste ins eigene Toraus.

3. Rossmann bringt den Ball über einen Flankenlauf auf der linken Seite erstmals in den gegnerischen Strafraum, die Kölner verteidigen das problemlos.

2. Sowohl für Fortuna-Trainer Daniel Thioune als auch für den Kölner Coach Gerhard Struber ist es übrigens das erste Derby. Beide Teams tragen das Heimtrikot - Düsseldorf agiert also in Rot, Köln in Weiß.

1. Bei Temperaturen knapp über 20 knallt die Sonne in die Landeshauptstadt NRWs - perfektes Fußballwetter in Düsseldorf! Das Rheinische Derby zwischen Fortuna und Köln ist eröffnet.

1. Spielbeginn

Der erfahrene Christian Dingert leitet die Partie und führt die Mannschaften nun auf den Rasen der Düsseldorfer Arena - begleitet von einer Choreo der Fortuna-Fans mit dem Schriftzug "Fortuna ist alles". Benjamin Cortus wirft im Kölner Keller einen Blick auf Dingerts Entscheidungen.

Kölns Trainer Gerhard Struber nimmt unfreiwillig eine Änderung im Vergleich zum so unglücklichen 1:2 gegen Magdeburg vor. In der Offensive ersetzt Luca Waldschmidt den kranken Dejan Ljubicic.

Fortuna-Coach Daniel Thioune schickt getreu des Mottos „Nerver change a winning team“ die gleiche Startelf wie in Berlin ins Rennen. Nach dem 1:0-Heimsieg gegen Hannover und dem 2:0-Auswärtserfolg bei Hertha BSC läuft die Elf zum dritten Mal in Folge so auf.

Dabei zeigte sich die Fortuna sehr minimalistisch: Von der aktuellen Top 14 der Liga schoss sie gemeinsam mit Hannover am wenigsten Tore (7) und ist dennoch Tabellenführer – weil Kastenmeier erst einmal hinter sich greifen musste.

Düsseldorf hingegen weist in der Liga eine fast einwandfreie Bilanz auf. Die drei Auswärtsspiele in Darmstadt, Ulm und bei Hertha BSC gewann die Fortuna allesamt, zu Hause schlugen die Düsseldorfer Hannover 96 mit 1:0 und trennten sich torlos vom aktuell punktgleichen Karlsruher SC.

Neben den beiden Niederlagen gab es ein 2:2-Unentschieden in Elversberg sowie Siege gegen Braunschweig (5:0) und auf Schalke (3:1). In jedem der fünf Spiele hatte Köln einen höheren xGoals-Wert als der Gegner.

Dass die Domstädter erst siebenfach gepunktet haben, liegt insbesondere an zwei sehr unglücklichen Niederlagen. Schon die 1:2-Niederlage beim Auftaktspiel gegen den HSV verlief aus Effzeh-Sicht äußerst unglücklich, vergangene Woche bestrafte Magdeburg dann Kölns unfassbaren Chancenwucher (33 Torschüsse, 4,36 xGoals) – erneut verlor Köln 1:2 zu Hause.

Zwischen Düsseldorf und Köln geht es jedoch nicht nur um Prestige, sondern auch um ganz wichtige Punkte. Während die noch ungeschlagene Fortuna mit aktuell 13 Zählern und punktgleich mit dem KSC die Tabellenführung verteidigen möchte, könnte die Partie für den Effzeh bereits einen richtungsweisenden Charakter haben. Nach nur sieben Punkten aus den ersten fünf Spielen würde man mit einem Sieg den Anschluss an die obere Tabellenregion halten, mit einer Niederlage würde der Abstand schon recht groß werden.

Zum erst fünften Mal findet das Rheinische Derby in der zweiten Bundesliga statt, bereits 46 Bundesliga-Duelle stehen demgegenüber. In der Geschichte war es ein ungleiches Duell zu Gunsten des Effzeh: Rechnet man noch die vier DFB-Pokal-Spiele hinzu, gab es 54 Spiele, in denen Köln 26 Mal und Düsseldorf 13 Mal als Sieger hervorging (15 U). Der amtierende Derbysieger ist allerdings Düsseldorf, im November 2019 gewann die Fortuna das letzte Heimspiel gegen Köln mit 2:0.

Keine 40 Kilometer trennen die beiden Stadien, nur etwas mehr als fünf Kilometer liegen die Städtegrenzen voneinander entfernt. Es ist das erste Rheinische Derby zwischen Düsseldorf und Köln seit dem 2:2-Unentschieden im Bundesliga-Geisterspiel des ersten Corona-Frühlings.