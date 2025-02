26. Auch die nächste gute Chance ist eher ein Zufallsprodukt. Strompf köpft einen langen Ball beim Klärungsversuch direkt in die Füße von Mehlem. Dessen Abschluss von der Sechzehnerkante aber lenkt dann Ortag um den Pfosten.

24. Ballverluste auf der einen, Ballverluste auf der anderen Seite. Es bleibt extrem zäh.

21. Allerdings fällt auch den Ulmern mit ihren rund 60% Ballbesitz offensiv wenig ein. Beide Teams sind auf Sicherheit aus und legen den Fokus auf das verhindern von Treffern.

18. Langsam aber sicher wagen sich die Gäste mehr und mehr in die Offensive, Bilbija aber begeht dann im Sechzehner ein Offensivfoul und die Chance verpufft.

16. Filip Bilbija aus dem Nichts mit der Großchance für Paderborn! Nach einer Flanke von links ist er im Sechzehner auf Höhe des Elfmeterpunktes völlig frei. Er wählt die Variante des Direktschusses, obwohl er sogar genug Zeit hätte den Ball anzunehmen, und verzieht deutlich.

13. Immer wieder leisten sich die Gäste im Spielaufbau leichte Fehlpässe, Paderborn ist noch überhaupt nicht angekommen in diesem Spiel.

10. Brandts Schuss aus der Zentrale aus 23 Metern ist leichte Beute für Markus Schubert.

9. Paderborn ist in den ersten rund zehn Minuten nur am reagieren, offensiv konnten die Gäste noch gar nicht gefährlich werden.

6. Erste gute Chance! Maurice Krattenmacher setzt sich viel zu leicht links im Sechzehner gegen zwei Gegenspieler mit einer Drehung durch und zielt dann aus sieben Metern auf lange Eck. Sein halbhoher Schuss verfehlt das Tor nur denkbar knapp.

4. Guter Seitenwechsel auf rechts zu Stoll, der Ball im Sechzehner mit der Brust annimmt, dann aber nicht an Aaron Zehnter vorbei kommt.

3. Wenig los in diesen ersten Minuten auf dem Rasen, beide tasten sich klassisch ab.

1. Der Ball rollt, die Gastgeber haben angestoßen.

1. Spielbeginn

Die Teams kommen ins Donaustadion in Ulm. Schiedsrichter Tom Bauer nimmt die Seitenwahl vor. Gleich geht es hier los!

In der Hinrunde der laufenden Saison, dem ersten Pflichtspiel überhaupt gegeneinander, gab es ein torloses Remis. Die Ulmer konnte damals in einem Spiel, indem sich beide in der Offensive schwertaten und Paderborn erst in der 90. Minute den ersten Schuss aufs Tor verzeichnete, ihren ersten Punkt in der aktuellen Spielzeit feiern.

Auf Seiten der Gastgeber ist Trainer Thomas Wörle nach der unglücklichen 3:2-Niederlage gegen Düsseldorf letzte Woche ebenfalls zu einer Änderung gezwungen. Rösch fehlt aufgrund seiner fünften gelben Karte gesperrt, für ihn beginnt Stoll. Zudem starten Kolbe und Higl anstelle von Reichert (Bank) und Top-Torjäger Telalovic (nicht im Kader).

Verzichten muss er für dieses Unterfangen auf den erst kürzlich verpflichteten neuen Stammkeeper Manuel Riemann, der bei seiner Heimspiel-Premiere letzte Woche beim 1:2 gegen Fürth mit der roten Karte vom Platz flog. Ebenfalls gesperrt fehlt heute Sven Michel wegen seiner fünften gelben Karte. Im Tor übernimmt daher Markus Schubert, vorne drin für den Kapitän beginnt Grimaldi. Zudem kehren Obermaier und Götze für Musliu (nach Belgien gewechselt) und Engelns (verletzt) in die Startelf zurück.

Auch bei den Gästen stottert der Motor in diesem Jahr noch etwas, schon zweimal verloren die Paderborner, trotzdem sieht der Coach die Aufstiegshoffnungen keinesfalls in Gefahr: „Ich habe noch keine Mannschaft davongaloppieren sehen, insofern sind Auf und Abs das Normalste der Welt", begründet er auch die Leistungsschwankungen seines Teams. Sein Plan für heute: „Es gilt, 90 Minuten dauerhaft stabil zu sein und in den herausgespielten Tormöglichkeiten eine höhere Konsequenz an den Tag zu legen.“

Die Ulmer konnten mit dem furiosen 5:1-Sieg gegen Abstiegskonkurrent Regensburg vor zwei Wochen ein kleines Ausrufezeichen setzen. Und auch letzte Woche spielt der Aufsteiger bei der Fortuna gut mit, war überlegen aber belohnt sich bei der 3:2-Niederlage nicht mit einem Punkt, den sie definitiv verdient gehabt hätten. Personell haben sich die Gastgeber für den Abstiegskampf am Deadline-Day noch einmal verstärkt, Robert Leipertz wird für ein halbes Jahr von Ligakonkurrent Magdeburg ausgeliehen. Der Offensivspieler ist heute bereits im Kader, sitzt aber zunächst auf der Bank.

Während die Ulmer Spatzen auf dem Relegationsplatz stehen und mit nur 17 Punkten auf dem Konto um den Klassenerhalt kämpfen, möchte der SC Paderborn mit einem Sieg den Anschluss an die direkten Aufstiegsplätze halten. Aktuell hat das Team von Lukas Kwasniok 31 Punkte auf dem Konto und liegt vier Zähler hinter Rang drei in diesem so engen Aufstiegsrennen.