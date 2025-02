53. Bei diesem Eckball sind zudem Heber und Hercher zusammengeprallt. Letzterer muss kurz behandelt werden.

52. Grüger kommt bei einem Eckstoß aus circa acht Metern zum Kopfball. Diesen setzt er zu mittig auf das Tor - keine Probleme für Reimann.

51. Schalke nimmt allerdings schon ein wenig Schwung aus der Kabine mit. Donkor setzt sich links an der Grundlinie stark durch und flankt scharf, vor dem Tor blocken Magdeburger.

48. Beinahe das 3:0 des FCM! Nollenberger zieht mit einer kurzen Bewegung auf links davon und flankt flach ins Zentrum. Dort rutscht Kaars direkt vor dem Tor nur hauchzart am Ball vorbei. Burcu nimmt die Kugel rechts des Tores auf, kann die Situation aber nicht erneut scharf machen.

46. Sylla trifft nach Aydıns Steilpass aus spitzem Winkel den Ball nicht richtig.

46. Weiter geht's mit einem Wechsel auf Seiten der Schalker. Können die Königsblauen die Partie im zweiten Durchgang wieder enger gestalten?

46. Adrian Gantenbein Schalke Einwechslung bei FC Schalke 04: Adrian Gantenbein

46. Paul Seguin Schalke Auswechslung bei FC Schalke 04: Paul Seguin

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +3 Halbzeitfazit:

Der 1. FC Magdeburg ist drauf und dran, seinen Status als beste Auswärtsmannschaft der Liga erneut unter Beweis zu stellen und führt nach 45 Minuten im Zweitliga-Topspiel bei Schalke 04 mit 2:0. Von Beginn an waren die Elbestädter leicht tonangebend, konnten das aber erst Mitte der ersten Halbzeit in konkrete Torgefahr ummünzen. Burcu verpasste in der 27. Minute noch den Abstauber, zwei Minuten später schob Kaars nach einem traumhaften Steckpass von Burcu aber zum ersten Mal ein. Kurz vor dem Pausenpfiff dann Kaars' zweiter Streich, als die Magdeburger Schalkes Schläfrigkeit mit einem schnell ausgeführten Freistoß bestraften (45.+2).

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Martijn Kaars Magdeburg Tooor für 1. FC Magdeburg, 0:2 durch Martijn Kaars

Kaars bestraft die Schalker Schläfrigkeit! Nach der Ecke begeht Mohr im Mittelfeld ein Foul. Während die Knappen sich noch über den Pfiff aufregen, führt Gnaka den Freistoß aus und chippt den Ball in hohem Bogen in den Lauf von Kaars. Der enteilt der Schalker Defensive, bleibt vor Heekeren eiskalt und schiebt zum 2:0 ein.

45. +2 Auf der anderen Seite ist eine Eckstoß-Variante sowie die folgende Flanke von Seguin harmlos.

45. +1 Atik zirkelt den fälligen Freistoß aus etwa 25 Metern über die Mauer, allerdings zu unplatziert auf das Tor. So wird Heekeren nicht ernsthaft gefordert und hält den Schuss recht locker.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45. Mehmet-Can Aydın Schalke Gelbe Karte für Mehmet-Can Aydın (FC Schalke 04)

Aydın testet die Reißfestigkeit der Magdeburger Trikots. Der Unparteiische wertet das wohl als taktisches Foul, der Gelbe Karton ist trotzdem eher hart.

42. Nun die beste Aktion der Knappen. Karaman wird halblinks angespielt, dreht sich zurück und zieht dynamisch nach innen. Seinen halbhohen Schuss pariert Reimann nach außen. Ein mögliches Tor wäre aber vom VAR einkassiert worden, denn Karaman stand bei Entstehung im Abseits.

41. Die nächste Gelegenheit für die Gäste! Kaars steckt auf engem Raum im Sechzehner zu Nollenberger durch. Heekeren ist wach und rückt ein wenig heraus, sodass Nollenberger die Kugel nicht mehr quer spitzeln kann und am S04-Keeper hängen bleibt.

39. Die Partie ist weiterhin intensiv geführt, fand in den letzten Minuten allerdings weitestgehend zwischen den beiden Strafräumen statt.

36. Paul Seguin Schalke Gelbe Karte für Paul Seguin (FC Schalke 04)

Hercher klärt den Ball im engen Zweikampf mit Donkor ins eigene Toraus, der Unparteiische gibt fälschlicherweise Abstoß für den FCM. Einige Königsblaue beschweren sich lautstark, Seguin sieht dafür Gelb.

34. Karaman zieht von rechts nach innen und schließlich mit dem linken Fuß ab. Sein Distanzschuss rauscht hoch links am Gehäuse vorbei.

33. Aydın flankt von der rechten Seite in den Strafraum. Dort steigt Karaman hoch und köpft Hugonet an. Die Schalker fordern einen Handelfmeter. Doch ein kurzer VAR-Check zeigt, dass Hugonet den Ball mit der Schulter geblockt hat.

31. Nach Schalkes kurzer Drangphase war es die zweite Großchance für die Elbestädter, auch wegen der guten Anfangsphase geht die Führung also schon in Ordnung.

29. Martijn Kaars Magdeburg Tooor für 1. FC Magdeburg, 0:1 durch Martijn Kaars

Kaars lässt den Gästeblock jubeln! Aus einem Magdeburger Einwurf auf der rechten Seite entsteht die Situation. Burcu nimmt die Kugel auf, nimmt sie ein paar Meter nach innen mit und steckt den Ball perfekt halbrechts zu Kaars durch. Der entwischt der Schalker Kette und chippt das Leder aus leicht spitzem Winkel an Heekeren vorbei ins lange Eck.

27. Die beste Chance der Partie! Wieder der FCM: Kaars kann bei einem Konter auf der linken Außenbahn Tempo aufbauen, legt sich die Kugel im Strafraum auf der linken Fuß, zielt aus spitzem Winkel aber zu mittig. Heekeren lässt den recht harten Schuss nach vorne prallen, dort möchte Burcu der Nutznießer sein. Doch mit Gegnerdruck schießt er volley über das größtenteils leere Tor.

25. Seit einigen Minuten haben die Knappen das Zepter übernommen, die Kugel läuft nun recht lange in den Schalker Reihen.

22. Wieder geht ein Angriff über Bulut, die beste Schalker Phase läuft. Von rechts flankt der 19-jährige Bulut. Ein Magdeburger ist dazwischen, kurze Schalker Handelfmeterproteste verstummen recht zügig wieder.

20. Buluts für Sylla gedachter Steilpass wird knapp von Magdeburg abgefangen - wichtig aus FCM-Sicht! Seguin erobert die Kugel jedoch sofort wieder zurück. Mohr kann aus 18 Metern abziehen, verzieht den Schuss aber leicht nach links.

19. Meist neutralisieren sich die beiden Teams, etwas mehr Offensivdrang haben allerdings die Gäste. Nach einer schlechten Idee von Atik könnte Schalke mal kontern, ist über links aber zu zaghaft.

17. Die Magdeburger verlagern mit einem hohen Seitenwechsel nach links. Wieder tritt dort Nollenberger an, dieses Mal wird seine Flanke allerdings von Bulut geblockt. Weil der Ball dann noch an Nollenberger selbst springt, gibt es nicht mal einen Eckstoß.

14. Nollenberger tritt nahe der linken Strafraumkante dynamisch an und flankt hoch ins Zentrum. Dort läuft Burcu überraschend frei ein, die Flanke ist jedoch etwas zu hoch für den Magdeburger. So köpft er aus kurzer Distanz über das Tor.

13. Nach einem Schubser von Bulut regen sich die Schalker über den Freistoßpfiff des Unparteiischen auf. Die Entscheidung von Patrick Alt ist aber vertretbar, der Schiedsrichter hat das Geschehen und die harte Schalker Zweikampfführung in der Anfangsphase gut im Griff.

11. Aydın wird etwa zwanzig Meter vor dem Tor nicht angegangen und fasst sich ein Herz. Sein Distanzschuss fliegt hoch rechts am Kasten vorbei.

11. Die ersten Schalker Flanken fliegen ins Zentrum. Bei der letzten Hereingabe klären die Magdeburger nicht konsequent genug und in die Füße von Karaman. Der zieht ein wenig nach links und prüft aus kurzer Distanz, aber spitzem Winkel Reimann. Der FCM-Keeper pariert im kurzen Eck.

9. Mehr und mehr ergreift der FCM die Initiative und ist aktuell meist in Ballbesitz. Schalke fällt mit einer recht harten Zweikampfführung auf.

7. Der fällige Halbfeldfreistoß bringt ebenso nichts ein wie die folgende Ecke. Die ruhenden Bälle der Elbestädter sind noch von harmloser Natur.

6. Max Grüger Schalke Gelbe Karte für Max Grüger (FC Schalke 04)

Grüger kommt klar zu spät gegen Atik, trifft ihn mit seiner Grätsche am Knöchel und ist früh in dieser Partie vorbestraft.

6. Ein kleines Missverständnis auf Seiten der Schalker hat keine großen Konsequenzen. Schallenberg will einen hohen Ball zu Heekeren köpfen, nickt die Kugel allerdings an seinem herauseilenden Keeper vorbei. Deutlich vor dem Tor erläuft er den Ball wieder.

5. Die Hausherren verteidigen die ersten beiden Eckstöße des FCM recht gelassen.

3. Die Partie beginnt recht intensiv und temporeich, muss nach einem erfolglosen Schalker Angriff aber kurz unterbrochen werden. Grund dafür ist der Rauch infolge der Pyroshow der Schalker Fans.

1. Los geht's! Schalke agiert in Königsblau, Magdeburg weicht auf das dunkle dritte Trikot aus und stößt an.

1. Spielbeginn

Flutlicht-Atmosphäre in Gelsenkirchen, die Stimmung in der Veltins-Arena ist wie so oft prächtig. In der Schalker Nordkurve wird einiges an Pyrotechnik gezündet.

Beide Trainer nehmen angesichts der aktuell guten Form keine Änderungen an ihrer Startelf vor. Die Winter-Neuzugänge wie die beiden Stürmer Pape Meissa Ba (Schalke) und Alexander Ahl Holmström (Magdeburg) kommen so noch nicht zum Zuge, nehmen aber erstmals auf der Bank Platz.

Mit Magdeburg kommt das klar stärkste Auswärtsteam der Liga nach Gelsenkirchen. 25 Punkte in zehn Spielen (8S, 1U, 1N) haben die Magdeburger in der Fremde geholt, nur sieben Zähler und kurioserweise noch keinen Sieg (7U, 2N) zu Hause. Schalke kann daheim nur eine negative Bilanz aufweisen (3S, 2U, 4N).

In einem unterhaltsamen Hinspiel konterte Karaman in Halbzeit zwei Magdeburgs Doppelschlag vor der Pause, so entführte Schalke am dritten Spieltag immerhin einen Punkt aus Sachsen-Anhalt. In der vorigen Saison gewann jeweils das Heimteam - Schalke in einer wilden Partie mit 4:3 und der FCM mit 3:0. 14 Tore sind somit in den vergangenen drei Duellen gefallen, aus neutraler Sicht darf sich dieser Trend natürlich fortsetzen.

Magdeburg hingegen mischt weiterhin im Aufstiegsrennen mit. Mit einem Sieg könnte der FCM zumindest vorübergehend an den heute bereits siegreichen Düsseldorfern (3:2 gegen Ulm) und am Hamburger SV (morgen gegen Hannover) vorbeiziehen und auf Platz zwei springen.

In der Tabelle distanzierten die Schalker sich durch die elf Punkte aus den vergangenen fünf Spielen immerhin etwas vom Tabellenkeller und schlossen mit inzwischen 24 Zählern als 13. an das Mittelfeld an.

Auch Magdeburg hat in den ersten zwei Partien vier Punkte gesammelt. Beim SV Elversberg feierte der 1. FCM einen 5:2-Sieg in Überzahl. Wie auch Schalke teilten sich die Magdeburger mit Eintracht Braunschweig die Punkte (1:1). Auch der Dezember sah mit zwei Siegen und einem Unentschieden gleich aus wie bei den Knappen, auch Magdeburg ist somit fünf Pflichtspiele lang ungeschlagen.

Die Königsblauen sind mit einem torlosen Remis bei Eintracht Braunschweig sowie einem 3:1-Heimsieg im Freundschaftsduell gegen den 1. FC Nürnberg ins neue Kalenderjahr gestartet. Schon im Dezember holte Schalke in drei Partien sieben Punkte und ist seit nunmehr fünf Pflichtspielen ungeschlagen.